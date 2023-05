https://mondoweiss.net/2023/05/unite-to-end-the-nakba/Jeremy Corbyn bei einer Rede vor einem Mikrofon. (Foto: Sophia Brown, Wikimedia)





Am 75. Jahrestag der Nakba, der gewaltsamen Vertreibung der Palästinenser aus ihren Häusern und ihrem Land, müssen wir bekräftigen, dass Freiheit ohne die Freiheit der Palästinenser unvollständig ist.

Gemeinsam für ein Ende der Nakba

Von Jeremy Corbyn



15. Mai 2023

Am 15. Mai begehen die Palästinenser den 75. Jahrestag der Nakba, der gewaltsamen Vertreibung aus ihren Häusern und von ihrem Land durch israelische Streitkräfte. Nakba bedeutet Katastrophe – und wie sonst könnte man die ethnische Säuberung von zwei Dritteln der palästinensischen Bevölkerung beschreiben? In den Worten von Edward Said wurde das Leben der Palästinenser “gebrochen, ihr Geist ausgelaugt, ihre Gelassenheit für immer zerstört im Kontext einer scheinbar unendlichen, seriellen Vertreibung”.

Lesen Sie mehr aus der Serie Nakba 75 hier.

Doch die Nakba endete nicht im Jahr 1948. Die Verfolgung des palästinensischen Volkes erstreckt sich über ein Dreivierteljahrhundert, seit Israels erster Premierminister David Ben Gurion über einige palästinensische Dörfer sagte: “Wir müssen sie auslöschen: “Wir müssen sie auslöschen”. Heute spiegelt sich dieses Gefühl in Benjamin Netanjahus Beschreibung der Palästinenser als “wilde Tiere” und in den Äußerungen des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich wider, der sagte, die palästinensische Stadt Huwara müsse “ausgelöscht” werden.

Die Ereignisse des vergangenen Jahres haben die Notlage der Palästinenser und die Grausamkeit des israelischen Regimes, das ihr Leben beherrscht, wieder einmal für alle sichtbar gemacht. Nach Angaben der UNO war 2022 das tödlichste Jahr für Palästinenser im besetzten Westjordanland. Im Mai wurde die bekannte palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh erschossen, als sie über eine Razzia der israelischen Streitkräfte in einem Flüchtlingslager im Westjordanland berichtete, und ihr Leichenzug wurde in Jerusalem angegriffen. Im August wurden bei einem israelischen Bombenangriff 50 Palästinenser, darunter auch Kinder, in Gaza getötet. Mit der Rückkehr von Benjamin Netanjahu an die Macht trat im Oktober eine der am weitesten rechts stehenden Regierungen in der Geschichte Israels an; die illegalen Siedlungsaktivitäten wurden ausgeweitet. Zu dieser Regierung gehört der rechtsextreme Politiker Itamar Ben-Gvir als Minister für nationale Sicherheit. Er hat bereits dazu aufgerufen, Palästinenser, die “illoyal gegenüber Israel” sind, zu deportieren. Dieses Gefühl ist nicht auf ein Ministerium beschränkt. Finanzminister Bezalel Smotrich sagte 2021, dass die Palästinenser in Israel “aus Versehen hier sind”, weil die Nakba die Arbeit nicht beendet hat.

Im vergangenen Monat haben israelische Streitkräfte erneut palästinensische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee angegriffen. Diese ungeheuerliche Menschenrechtsverletzung, die an die Gräueltaten von 2021 erinnert, wurde von der britischen Presse als bloße “Zusammenstöße” abgetan. Dies ist jedoch nicht der Fall. “Mit der Etablierung eines Verhältnisses der Unterdrückung hat die Gewalt bereits begonnen”, schrieb Paulo Freire. “Gewalt wird von denen ausgeübt, die unterdrücken, die ausbeuten, die andere nicht als Personen anerkennen – nicht von denen, die unterdrückt, ausgebeutet und nicht anerkannt werden.” Freires Worte erinnern uns daran, dass die israelischen Streitkräfte den Palästinensern, wie schon 1948, ihre Würde und ihre Rechte verweigern.

Angesichts dieser anhaltenden Unterdrückung haben sich die palästinensischen Menschen und Organisationen gegenseitig unterstützt und auf Gerechtigkeit gedrängt. Ihr Beharren auf ihrer Würde und Freiheit inspiriert so viele Menschen auf der ganzen Welt – und ich erkenne die mutigen Aktivisten in allen Ländern, auch in Israel, die sich für die Rechte und die Befreiung der Palästinenser eingesetzt haben, voll und ganz an und bewundere sie.

Als sich die Augen der Welt im Dezember auf die FIFA-Fußballweltmeisterschaft richteten, stand der Kampf der Palästinenser im Rampenlicht, obwohl sie sich nicht für das Turnier qualifiziert hatten. Ob marokkanische Spieler, die nach dem Sieg gegen Spanien die palästinensische Flagge hissten, oder tunesische Fans, die ein Transparent mit der Aufschrift “Free Palestine” hochhielten – die Solidaritätsbekundungen waren ein deutliches Zeichen der weltweiten Unterstützung für die palästinensische Sache. In Irland wurde das Auswärtstrikot des Tabellenführers Bohemian FC für das Jahr 2023 zur Unterstützung der Palästinenser entworfen, um Spenden für Kinder im besetzten Westjordanland zu sammeln.

Im Februar dieses Jahres kündigte der Bürgermeister von Barcelona die Städtepartnerschaft mit Tel Aviv unter Hinweis auf die israelische “Apartheidpolitik”. Barcelonas Solidaritätsbekundung mit dem palästinensischen Volk folgte auf eine lange Basiskampagne von Tausenden von Katalanen, die Barcelona dazu bringen wollten, als erste Stadtverwaltung der Welt die Beziehungen zum Staat Israel auszusetzen.

Im Vereinigten Königreich richteten sich Kampagnen wie Palestine Action gegen die Waffenindustrie, die die israelische Besatzung im Gazastreifen und im Westjordanland unterstützt. Das Vereinigte Königreich ist nach wie vor der viertgrößte Waffenlieferant Israels und hat zwischen 2016 und 2020 Waffen im Wert von 387 Millionen Pfund an das israelische Militär verkauft. Israels größtes Waffenunternehmen, Elbit Systems, hat 10 britische Standorte und liefert bis zu 85 % der vom israelischen Militär beschafften landgestützten Ausrüstung.

Nach einer 18-monatigen Kampagne von Palestine Action kündigte Elbit Systems die endgültige Schließung seines Standorts in Oldham für Anfang 2022 an. Ende Dezember wurde bekannt, dass Elbit Systems nach der Kampagne von Palestine Action zwei millionenschwere Verträge mit dem Verteidigungsministerium verlieren wird.

Die israelische Besatzung, die von zahlreichen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International als Apartheidregime bezeichnet wurde, stützt sich auf mehrere Ebenen. Um sie zu überwinden und den Palästinensern Gerechtigkeit zu verschaffen, bedarf es einer Koalition der Solidarität, die sich mit jeder Ebene dieses Systems auseinandersetzt. Wir müssen die Unternehmen, die die Unterdrückung der Palästinenser finanzieren, genauso verfolgen wie die Staaten, die sie legitimieren. Wir fordern, dass das Vereinigte Königreich den Staat Palästina bedingungslos anerkennt, wie es die UNO getan hat, und wir müssen die palästinensischen Bewegungen für Frieden und Gerechtigkeit unterstützen.

In unserer Zeit der Krise ist der Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit unabdingbar. Aber wie Nelson Mandela feststellte, “wissen wir nur zu gut, dass Freiheit ohne die Freiheit der Palästinenser unvollständig ist.”Übersetzt mit Deepl.com

