Bild: Linke US-Aktivisten protestieren gegen den Bau von Siedlungen im Westjordanland vor der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan, in der Nähe von Tel Aviv, während Premierminister Benjamin Netanjahu am 14. Juni 2009 eine Grundsatzrede hält, in der er seine Friedenspolitik darlegt [JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images].

“Gemeinsame Werte” erlauben es Israel, ungestraft zu handeln

Von Ibrahim Hewitt



27. Oktober 2021

Europäische und amerikanische Politiker und Bürokraten berufen sich häufig auf “gemeinsame Werte”, wenn sie versuchen, ihre Unterstützung für den Staat Israel zu rechtfertigen. Darunter versteht man in der Regel ein gemeinsames Bekenntnis zur Demokratie und andere medienfreundliche Fassaden. Glauben Sie ihnen nicht.

Zu den demokratischen Werten gehört nicht die institutionalisierte Diskriminierung von Bürgern aus Minderheitengruppen. Und doch behandelt Israel 20 Prozent seiner Bürger, die zufällig Nicht-Juden sind, genau auf diese Weise. Das Afrikaans-Wort dafür ist “Apartheid”, und sie wurde vor fast 30 Jahren aus Südafrika vertrieben. Anfang dieses Jahres wurde Israel von B’Tselem, einer der angesehensten Menschenrechtsorganisationen, beschuldigt, “Apartheid” zu betreiben. Dieser Vorwurf wurde im April von Human Rights Watch wiederholt.

Die westlichen Regierungen haben das Apartheidregime in Pretoria bis zur letzten Minute unterstützt. Die britische Premierministerin Margaret Thatcher und US-Präsident Ronald Reagan gehörten zu den eifrigsten Befürwortern der südafrikanischen Apartheid. Beide unterstützten auch Israel, wie es ihre Nachfolger bis heute tun.

Haaretz berichtete im September, dass “mehrere hundert” Afrikaner zum Judentum konvertiert und nach Israel gezogen sind. “Wie viele orthodoxe Juden neigen auch sie dazu, politisch rechts zu stehen, und viele von ihnen haben sich in Siedlungen im Westjordanland niedergelassen”, so die israelische Zeitung.

Dies ist nicht überraschend. Im Jahr 2006 untersuchte Chris McGreal für den Guardian die “heimliche Allianz zwischen Israel und dem Apartheid-Regime” in Südafrika. 1976, so McGreal, wurde der südafrikanische Premierminister John Vorster in Jerusalem “gefeiert”, derselbe Mann, der während des Zweiten Weltkriegs “als Nazi-Sympathisant interniert wurde”. Die Rechtsextremen haben in Israel eine natürliche Heimat.

1984 veröffentlichte James Adams das Buch The Unnatural Alliance über die Verbindungen zwischen Israel und Südafrika. Zu jeder Zeit, so Adams, arbeiteten etwa 23.000 israelische Staatsbürger im Südafrika der Apartheid, hauptsächlich in der Verteidigungsindustrie und verwandten Branchen. Adams deutete an, dass Pretoria Israel dabei geholfen habe, seine Atomwaffen im Indischen Ozean zu testen.

Diese “unnatürliche” Verbindung zwischen westlichen Staaten – zu denen auch das Apartheid-Südafrika gehörte – und Israel ist in Wirklichkeit nichts dergleichen. Die europäische Geschichte ist voll von Siedlerkolonialismus, Völkermord und Imperialismus. Fragen Sie die Menschen im Kongo, was die Belgier dort getan haben; fragen Sie die Menschen in Libyen, was die Italiener dort getan haben; fragen Sie die Menschen in Angola, was die Portugiesen dort getan haben. Fragen Sie die Menschen in Südafrika, die die Palästinenser in ihrem Anti-Apartheid-Kampf gegen die koloniale Besatzung durch Israel unterstützen.

Es ist kein Zufall, dass die USA und Kanada Israel bis zum Äußersten unterstützen. Die europäischen Siedler und ihre Nachkommen haben die Ureinwohner massakriert und einen ganzen Kontinent erobert, wobei sie die ursprünglichen Bewohner auf einem Land leben ließen, das Bill Bryson in seinem 1994 erschienenen Buch Made in America als “das gemeinste, unproduktivste Land” bezeichnete. “Zwischen 1830 und 1895”, schrieb Bryson, “war die faktische Ausrottung der Büffel nicht einfach nur eine Sache der schlampigen Übertreibung, sondern das Ergebnis einer bewussten Politik, die von der Eisenbahn, der Armee und den Viehzüchtern als Mittel zur Unterwerfung der Indianer und zu deren Verbleib in ihren Reservaten betrieben wurde.” Die US-Regierung, so Bryson weiter, habe 400 Verträge mit den Ureinwohnern geschlossen “und jeden einzelnen davon gebrochen”.

Die Augen vor der Situation in Palästina verschließen – Cartoon [Yace/MiddleEastMonitor]

Die Palästinenser werden diese Art der Behandlung anerkennen. Sie werden sich schwer tun, auch nur ein einziges Beispiel dafür zu finden, dass Israel trotz der unterzeichneten Abkommen seine Verpflichtungen gegenüber den Menschen erfüllt, die in dem von ihm besetzten Land leben. Genauso schwierig ist es, ein Beispiel für ein Zugeständnis zu finden, das Israel während des todgeweihten “Friedensprozesses” gemacht hat.

Die Absichten und Ziele Israels sind ganz einfach die gleichen wie die des europäischen Kolonialismus in früheren Zeiten. Schließlich wurde der Staat den westlichen Kolonialstaaten von den Zionisten als “Europas Bollwerk gegen Asien … die Vorhut der Kultur gegen die Barbarei”, als “weißer Vorherrschaftskolonialismus” verkauft. Die Tatsache, dass der selbsternannte “jüdische Staat” nie erklärt hat, wo seine Grenzen verlaufen, was unter den UN-Mitgliedsstaaten einzigartig ist, verrät den expansionistischen, kolonialen Charakter des zionistischen Projekts.

Die humanitäre Krise im Gaza-Streifen ist nicht das Ergebnis einer Naturkatastrophe. Sie ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung, die aus politischen Gründen getroffen wurde, um Mitmenschen die Grundbedürfnisse vorzuenthalten. Medienberichten aus dem Jahr 2012 zufolge hat Israel eine “Kalorienzählung” vorgenommen, um gerade so viel Nahrung nach Gaza zu lassen, “dass eine Unterernährung vermieden wird”, und hat seine Belagerung entsprechend durchgeführt.

Diese besonderen “gemeinsamen Werte” sind nichts, worauf man stolz sein kann. Der europäische und amerikanische Siedlerkolonialismus wird von Israel kopiert. Das Achselzucken der Europäer, wenn Israel den Gazastreifen bombardiert, palästinensisches Land stiehlt und seinen “Schlägern auf den Hügeln” – illegalen Siedlern – erlaubt, Palästinenser und ihre Ernten anzugreifen, weil der Besatzungsstaat “unsere Werte teilt”, erlaubt den Israelis, ungestraft zu handeln. Kein noch so großer Betrag europäischer und amerikanischer Spenden, um die korrupte Palästinensische Autonomiebehörde über Wasser zu halten, kann das jemals ausgleichen.

Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal hören, dass von solchen “Werten” die Rede ist. Wir werden einfach daran erinnert, dass Israel “einer von uns” ist und das tut, was der Westen nicht mehr offen tun kann, aber – wenn man sich den Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa und den USA ansieht – wahrscheinlich wünscht, dass es immer noch möglich wäre. Übersetzt mit Deepl.com

