Feature photo | Haganah recruits march from a secret camp used by the organization beofre they are sent to the secure outlying Jewish colonies. Photo | AP

Was für Parallelen. Von Black Lives Matter, Palestinian Lives Matter

Genau wie in den USA ist die Polizeiarbeit in Israel in rassistischer Gewalt verwurzelt

von Jessica Buxbaum

15. April 2021

In den USA kann die Polizeiarbeit bis zu den Sklavenpatrouillen des neunzehnten Jahrhunderts zurückverfolgt werden. In Israel haben die Sicherheitskräfte ihre Wurzeln in der Haganah, einer zionistischen Miliz, die an der ethnischen Säuberung Palästinas beteiligt war.



HAIFA, ISRAEL – Die Gewalt des israelischen Staates manifestiert sich auf verschiedene Weise – Tötungen durch die Polizei, Zerstörung von Häusern, Vertreibung und Verhaftungen – aber jede basiert auf der gleichen kolonialistischen Ideologie, die sich über Jahrzehnte erstreckt.

In den USA lässt sich die Polizeigewalt bis zu den Sklavenpatrouillen des neunzehnten Jahrhunderts zurückverfolgen, die zur Kontrolle und Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung eingesetzt wurden. In Israel haben die Israel Defense Forces (IDF) und der israelische Sicherheitsdienst Shin Bet ihre Wurzeln in der Haganah, einer zionistischen Miliz, die an der ethnischen Säuberung Palästinas (bekannt als Nakba) beteiligt war, bevor Israel ein Staat wurde.

Die Ableger der Haganah – Irgun und Lehi – verübten Gräueltaten wie das Massaker von Deir Yassin. Am 9. April 1948 stürmten diese zionistischen Kämpfer das Dorf Deir Yassin, “exekutierten über 100 Männer, Frauen und Kinder und verbrannten dann ihre Leichen.”

Die israelische Geschichte der Haganah versucht oft, sie von den rechtsgerichteten paramilitärischen Organisationen Irgun und Lehi zu trennen, aber Massaker waren ein Kernbestandteil der Strategie der Haganah. Während der Nakba führte die Haganah Bombenangriffe, Exekutionen und sogar Kastrationen durch.

Vor allem die jüdischen Kräfte dominierten den Notrim, eine Abteilung, die jüdische Siedlungen verteidigte. Die meisten seiner Mitglieder wurden aus der Haganah rekrutiert. Aus dem Notrim wurde das, was heute als israelische Militärpolizei bekannt ist. Zwischen 1947 und 1948 schlossen sich palästinensische Polizisten den arabischen Streitkräften an, die Palästina verteidigten, während die jüdische Polizei mit den zionistischen Milizen zusammenarbeitete.

Peled erklärte, dass diese Verflechtungen zwischen den verschiedenen Polizei- und Militärkräften immer noch bestehen:

Die Polizei, das Militär und der Shabak [Shin Bet] arbeiten alle zusammen. Viele Offiziere scheiden aus dem Militär aus und gehen zur Polizei oder zum Shabak. Sie wurden alle mit der gleichen Ideologie erzogen und die Arbeitsweise ist, dass palästinensische Leben keine Rolle spielen.”

Die Gewalt und die rassistischen Überzeugungen der Sklavenpatrouillen, der Haganah und der Palästina-Polizei sind noch heute in der amerikanischen Polizei und der israelischen Armee zu beobachten.

Die Krise der Polizeibrutalität in Israel-Palästina

Am 29. März rief die Mutter von Munir Anabtawi die Polizei, um ihren psychisch kranken Sohn, der ein Messer hatte, in ihrem Haus im Stadtteil Wadi Nisnas in Haifa zu überwältigen. Die Polizei traf ein, doch anstatt die Situation zu entschärfen, schoss ein Beamter Anabtawi zweimal in die Brust und tötete ihn.

Der Vorfall löste erneut Besorgnis über die Behandlung von Randgruppen durch die israelische Polizei aus, insbesondere von Palästinensern mit und ohne israelische Staatsbürgerschaft.

Anabtawi, 33, war ein palästinensischer Staatsbürger Israels. Seine Ermordung wird immer noch untersucht, aber der Beamte, der ihn tödlich erschossen hat, ist jetzt wieder im Dienst, nachdem das israelische Justizministerium seine Behauptung akzeptiert hat, er habe in Notwehr geschossen. Nach Angaben des Beamten versuchte Anabtawi, ihn zu erstechen. Ein Messer wurde am Tatort gefunden.

Munir Anabtawi

Palästinenser aus der besetzten Stadt Haifa protestieren nach dem Mord an Munir Anabtawi, 30. März 2021. Foto | Activestills

Sowohl der Minister für öffentliche Sicherheit, Amir Ohana, als auch der Oberbefehlshaber der Polizei haben sich für den Offizier eingesetzt.

Alber Nahas, der Anwalt der Familie Anabtawi, bestreitet die Selbstverteidigungsargumentation der Polizei. Er argumentiert, dass die Polizei Profis sind und wissen sollte, wie man eine Konfrontation deeskaliert, ohne eine Person zu töten.

“Sie hätten ihm in die Beine schießen können, nicht in die Brust”, so Nahas gegenüber MintPress.

Die israelische Polizei hat eine Nachrichtensperre über Anabtawis Fall verhängt, um weitere Berichte zu verhindern. Anabtawis Familie verlangte eine Autopsie, die von ihrem eigenen Vertreter durchgeführt wurde. Nahas sagte jedoch, dass die Ergebnisse der Autopsie aufgrund der Nachrichtensperre unbekannt bleiben.

Einen Tag nach Anabtawis Tod schwenkten Menschenmengen palästinensische Fahnen vor dem Haus seiner Familie, um gegen die Tötung durch die Polizei zu protestieren.

In den letzten Wochen kam es in palästinensischen Gemeinden innerhalb Israels zu massiven Demonstrationen gegen die Brutalität der Polizei gegenüber palästinensischen Bürgern Israels und gegen den falschen Umgang der Strafverfolgungsbehörden mit Gewalt, die aus dem organisierten Verbrechen stammt.

Videoaufnahmen von einer Demonstration im Februar in Umm al-Fahm im Norden Israels zeigen, wie Polizeibeamte exzessive Gewalt gegen Teilnehmer anwenden. Der massive Einsatz von Tränengas und Betäubungsgranaten durch die Polizei führte dazu, dass ein Demonstrant am Kopf operiert werden musste.

Im Februar wurde Ahmad Hejazi, ein palästinensischer Staatsbürger Israels und ein Passant, tödlich erschossen, als die Polizei das Feuer eröffnete.

Diese Aktionen haben Menschenrechtsorganisationen wie Adalah (The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel) und palästinensische Mitglieder des israelischen Parlaments zu dem Vorwurf veranlasst, dass Polizisten palästinensische Bürger als Staatsfeinde betrachten.

“Die Tötung des 33-jährigen Munir Anabtawi ist nur die Fortsetzung der aggressiven Behandlung, die die Polizei gegenüber arabischen Bürgern praktiziert”, sagte Ayman Odeh – Chef der Gemeinsamen Liste, einer Koalition der wichtigsten arabischen Parteien Israels – gegenüber der Times of Israel. “Die Polizei sieht arabische Bürger als Feinde an, nicht als gleichberechtigte Bürger.”

Laut dem Mossawa Center, einer Interessenvertretung für Palästinenser in Israel, hat die israelische Polizei 62 palästinensische Bürger Israels getötet, und 47 dieser Todesfälle können auf Rassismus zurückgeführt werden. Suha Salman Mousa, die Geschäftsführerin von Mossawa, erklärte, wie diese Gewalt im Rassismus verwurzelt ist.

Seit dem Jahr 2000 sehen wir, dass der Polizeichef, die Polizisten und das ganze System mit arabischen Bürgern Israels anders umgehen. Und das ist ein Teil des Rassismus, unter dem wir leiden. Wir leiden unter Rassismus in Form von Polizeibrutalität, wir leiden unter Rassismus in Gesetzen, die von der Knesset [israelisches Parlament] verabschiedet wurden, und wir leiden unter Rassismus mit Hauszerstörungen. Wir leiden unter Rassismus in allen Aspekten des Lebens, und einer davon ist Polizeibrutalität.”

Black Lives Matter, Palestinian Lives Matter

Letztes Jahr, im Zuge der schrecklichen Polizeimorde an Breonna Taylor und George Floyd und dem Wiederaufleben der Black Lives Matter-Bewegung, hatte Palästina-Israel seine eigene Palestinian Lives Matter-Bewegung.

Am 30. Mai 2020 erschoss die israelische Grenzpolizei in Jerusalem tödlich Iyad Hallak, einen palästinensischen Mann mit Autismus. Der Grund für die tödlichen Schüsse? Die Beamten vermuteten, Hallak sei bewaffnet. Nach seinem Tod wurde bekannt, dass er keine Waffe trug.

Palästinenser und israelische Aktivisten stellten eine Verbindung zwischen Floyd und dem Tod von Hallak her. Floyds Gesicht war auf die Apartheidmauer gemalt, die Barriere, die das Westjordanland und Israel trennt. Aktivisten, die in Tel Aviv und Jerusalem gegen Hallaks Ermordung demonstrierten, hielten Schilder mit der Aufschrift “Palestinian Lives Matter”, eine offensichtliche Anspielung auf den anhaltenden Bürgerrechtskampf in den USA.

George Floyd-Wandbild

Ein Wandbild mit der Darstellung von George Floyd an der israelischen Apartheidmauer in der palästinensischen Stadt Bethlehem, 9. April 2021. Maya Alleruzzo | AP

Die amerikanische Polizei tötete im Jahr 2020 1.127 Menschen – 28% der Getöteten waren Schwarze; die US-Bevölkerung ist zu etwas mehr als 12% schwarz.

Auf der anderen Seite der Welt – in Palästina-Israel – erzählen die Zahlen eine ähnliche Geschichte. Im Jahr 2019 sind 13 Menschen bekannt, die von der Polizei getötet wurden, 11 von ihnen waren Palästinenser und zwei weitere waren äthiopischer Abstammung.

Trotz des Unterschieds in den Statistiken verbindet die beiden Organisationen ein ständiger Austausch von militanten Praktiken und missbräuchlichen Taktiken.

Im Jahr 2002 startete das Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA) einen Austausch zwischen israelischen und amerikanischen Polizeikräften. Der Erfolg führte zu einem offiziellen Austauschprogramm zwischen den Verbündeten, in dessen Rahmen jedes Jahr Hunderte amerikanischer Polizisten nach Israel reisen, um dort mit Militär- und Polizeikräften zu trainieren. Tausende weitere nehmen an Konferenzen und Workshops teil, die von israelischen Beamten in den USA geleitet werden.

Laut einem Bericht von Researching the American-Israeli Alliance (RAIA) aus dem Jahr 2018 wird der Austausch zwar als Gelegenheit für die amerikanische Polizei angepriesen, mit einem ausländischen Verbündeten zusammenzuarbeiten und unschätzbare Erfahrungen in der Terrorismusbekämpfung zu sammeln, tatsächlich verstärken sie aber diskriminierende Praktiken in der Strafverfolgung. Insbesondere verstärken diese Austausche die Strategien der Überwachung, des Racial Profiling und der gewaltsamen Unterdrückung von Protesten unter amerikanischen Polizisten. RAIA schrieb:

Nach ihrer Rückkehr setzen die amerikanischen Strafverfolgungsbeamten die Praktiken um, die sie von Israels invasiver Überwachung, eklatantem Racial Profiling und repressiver Gewalt gegen Andersdenkende gelernt haben. Anstatt die Sicherheit für alle zu fördern, erleichtern diese Programme einen Austausch von Methoden in staatlicher Gewalt und Kontrolle, der uns alle gefährdet.”

Insgesamt führt diese “Israelisierung” der US-Polizei zu einer verstärkten Militarisierung einer bereits stark militarisierten Polizei.

In Israel sind die Bürger verpflichtet, zwei Jahre in der Armee zu verbringen. Der Anwalt der Familie Anabtawi sagte, er würde gerne glauben, dass Polizisten, die aus der IDF kommen, den Unterschied zwischen einem Bürger und einem Feind verstehen. Alber Nahas erklärte:

Wenn man bei der Armee ist, kämpft man gegen den Feind. Wenn man gegen den Feind kämpft, ist es einfacher zu schießen, den Feind zu töten, aber die Polizei sollte die arabische Bevölkerung, die Bürger im Lande, nicht als Feinde betrachten. Also sollte die Regierung die Polizei besser ausbilden, damit so etwas nicht passiert.

Denn die Statistiken sagen uns, dass es mehr Araber gibt, die von Polizisten getötet wurden, als Nicht-Araber. Und das sollte man als Mensch nicht akzeptieren.” Übersetzt mit Deepl.com

Jessica Buxbaum ist Journalistin in Jerusalem und berichtet für MintPress News über Palästina, Israel und Syrien. Ihre Arbeit wurde bereits in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News veröffentlicht.

