Geopolitics as anti-Palestinianism Almost immediately after the first Israeli missile hit Gaza, the US State Department affirmed Israel’s “right to self-defense.” Britain’s Foreign Minister, Liz Truss, too, was unreserved in saying that the UK “stands with Israel and its right to defend itself.”

Die westliche Unterstützung für Israel wird mit gemeinsamen Interessen und Realpolitik erklärt, doch dabei wird der zugrunde liegende Antipalästinismus, der die israelfreundliche Haltung motiviert, übersehen.

Geopolitik als Anti-Palästinensertum

Von Emad Moussa

22. August 2022 7

Fast unmittelbar nach dem Einschlag der ersten israelischen Rakete in Gaza bekräftigte das US-Außenministerium Israels “Recht auf Selbstverteidigung”. Auch die britische Außenministerin Liz Truss erklärte vorbehaltlos, dass das Vereinigte Königreich “an der Seite Israels und seines Rechts auf Selbstverteidigung steht”. Eine mildere, aber eher vage Erklärung kam von der EU, die zu “maximaler Zurückhaltung auf allen Seiten aufrief, um eine weitere Eskalation und weitere Opfer zu vermeiden”.

Das Sahnehäubchen war die Erklärung der ukrainischen Botschaft in Tel Aviv, die ihre Sympathie für Israel zum Ausdruck brachte und den Angriff Israels auf den belagerten Gazastreifen mit dem Kampf der Ukrainer gegen Russland verglich.

Für die Palästinenser waren die Erklärungen nicht nur deshalb erstaunlich, weil sie sie so schnell verurteilten und ihnen das Recht auf Selbstverteidigung absprachen, sondern auch, weil sie die Tatsache ignorierten, dass Israel den Gazastreifen grundlos angriff.

Israel rechtfertigte die Militäroperation mit der bloßen Annahme, dass die islamische Dschihad-Bewegung einen Vergeltungsschlag als Reaktion auf das israelische Vorgehen gegen die Organisation im Westjordanland plane.

Das Gesamtkonzept der antipalästinensischen Voreingenommenheit ist nicht überraschend, zumindest wenn es aus Washington kommt. Es ist so normal geworden, dass die meisten Palästinenser nicht mehr darüber nachdenken, wie absurd und lächerlich es ist. “Es ist, wie es ist, was erwartet man?”, sagen sie.

Traditionell interpretieren Beobachter und Wissenschaftler die Voreingenommenheit im Sinne der gegenseitigen Interessen. Wie ich jedoch bereits in einem früheren Artikel dargelegt habe – wobei ich die Rolle der Realpolitik bei der Zementierung des Bündnisses zwischen Israel und dem Westen nicht herunterspielen möchte – funktionieren gegenseitige Interessen nicht in einem Vakuum.

Im palästinensischen Kontext stellen sie die sichtbare Schicht eines viel tiefer liegenden Vorurteils mit historischen, ethnischen und religiösen Dimensionen dar, das nicht nur die Identifikation mit Israel ermöglicht, sondern auch die Abwertung des Leidens und der Grundrechte der Opfer Israels unweigerlich akzeptabel macht.



Vordergründig geht es um Realpolitik

Die USA unter Harry Truman gehörten zu den ersten Nationen, die Israel 1948 anerkannten, aber die amerikanische Unterstützung für Israel begann erst 1967 “halb-unbedingt” zu werden. Davor weigerten sich die USA sogar, dem jüdischen Staat militärische Hilfe zu leisten.

Israels Sieg von 1967 über die von der Sowjetunion ausgerüsteten ägyptischen und syrischen Armeen machte Tel-Aviv für Washington zu einem wichtigen Aktivposten im Kalten Krieg. Zum Teil deshalb versuchten die USA nicht einmal, Israel zum Rückzug aus den während des Krieges besetzten Gebieten zu zwingen, wie sie es 1957 nach der Suez-Krise taten.

Der Erfolg Israels, sich im Vorfeld des Krieges als existenziell bedroht darzustellen, verschaffte Tel-Aviv eine überwältigende öffentliche Unterstützung in der westlichen Welt nach der Schoa. Dieser Einsatz in der Öffentlichkeit war in der Tat ein wichtiger Faktor für die Förderung der Israel-Lobby in den USA.

Die Stärkung des Profils Israels brachte Tel-Aviv auf die Überholspur in Richtung Straffreiheit und führte gleichzeitig dazu, dass die Beschwerden der Palästinenser weiter verdrängt und ihre Geschichte zum Schweigen gebracht wurde.

Heute ist Israel der größte Empfänger von Finanz- und Militärhilfe der Vereinigten Staaten. Es ist das einzige Land, dem die USA eine 10-jährige Sicherheitsfinanzierung zusagen. In der letzten von Präsident Obama 2016 unterzeichneten Vereinbarung haben die USA begonnen, Israel jährlich rund 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe zu gewähren. Mittel für die Entwicklung von Waffen wie der Eisenkuppel sind in dem jährlichen Abkommen nicht enthalten.

Letzten Monat, vor seinem Besuch in der Region, versprach Biden, Israel 4 Milliarden Dollar zu gewähren, die größte jährliche Summe in der Geschichte der USA. Der Palästinensischen Autonomiebehörde wurden 500 Millionen Dollar zugesagt, womit der Anteil eines Israelis achtmal größer ist als der eines Palästinensers.

Warum spielt die Ukraine eine Rolle, Palästina aber nicht? Warum Mariupol und nicht Gaza?

Nichts von alledem wäre ohne die starke und anhaltende Unterstützung des Kongresses möglich gewesen, trotz der wachsenden pro-palästinensischen Bewegung unter den progressiven Demokraten.

Hinter dem Kongress ist die öffentliche Meinung in den USA nach wie vor positiver gegenüber Israel eingestellt als gegenüber den Palästinensern, auch wenn die Zustimmung zu den Palästinensern in den letzten zwei Jahrzehnten zugenommen hat, insbesondere bei der jüngeren Generation.

In Europa ist die Verschiebung der Dynamik zugunsten der Palästinenser ausgeprägter als in den USA. Dennoch bleibt ein bedeutender Teil der Mainstream-Institutionen – Medien und Regierung – entweder apathisch gegenüber der palästinensischen Notlage oder ausdrücklich pro-Israel.

Während des Angriffs auf Gaza im letzten Jahr waren die europäischen Beamten gespalten in diejenigen, die Israel vorbehaltlos unterstützten und der Hamas die Schuld gaben (Österreich, die Tschechische Republik, Ungarn und Slowenien), und andere, die Israel und die Hamas kritisierten (irische und belgische Außenminister).

Hinzu kommen die Anti-BDS-Gesetze, wie im Vereinigten Königreich, und die Verwendung politisch voreingenommener Definitionen von Antisemitismus zur Hexenjagd auf palästinensische und pro-palästinensische Aktivisten, Journalisten und Akademiker, wie im Fall von Deutschland.

In den meisten dieser Fälle, insbesondere in den USA, wird die Pro-Israel-Haltung mit der Sicherheit und dem Existenzrecht Israels begründet.

In ihren Ansichten über Israels Sicherheit schließen sich die Vereinigten Staaten fast vollständig der Definition Israels an. Biden und die Mehrheit der US-Gesetzgeber stellen, wie jede US-Regierung in den letzten 50 Jahren, fest, dass Israel ständig von direkten Bedrohungen durch seine Nachbarn umgeben ist.

Die Bedrohung geht heute von der Hamas und dem Islamischen Dschihad aus, die von den USA als terroristische Organisationen bezeichnet werden und das Existenzrecht Israels ablehnen, ebenso wie der Iran und die libanesische Hisbollah. Ein wichtiges Ergebnis der amerikanisch-israelischen Sicherheitskooperation ist daher die Erhaltung des qualitativen militärischen Vorsprungs Israels in der Region, was auch den regionalen Interessen der USA zugute kommt.

Die USA und Israel haben in letzter Zeit auf ein regionales Sicherheitsbündnis mit arabischen Staaten gedrängt, um den Iran zu bekämpfen. Damit hoffen die USA, einen Teil ihrer regionalen Rolle an Israel auszulagern und Tel Aviv für die Regime in der Region zu einem Tor nach Washington zu machen. Das bedeutet, dass Israel in den Mittelpunkt des arabischen nationalen Sicherheitsnetzes gerückt wird, was letztlich die strategische Tiefe Tel-Avivs vergrößert und seinen regionalen Einfluss stärkt.

Wenn Israels Sicherheit durch die Vorstellung ergänzt wird, dass Israel “die einzige Demokratie im Nahen Osten” ist, verleiht dies Israels Wahrnehmung und Umsetzung von Sicherheit einen Heiligenschein der Rechtschaffenheit. Jede Störung dieser Sicherheit, sei es durch Dissidenz oder bloße Kritik, wird dekontextualisiert und als Verletzung von Israels Existenzrecht dargestellt.

Andere argumentieren, dass Israels rechtschaffene Position in der US-Politik insbesondere auch durch die kollektive Erinnerung des Westens an die Shoah und die Identifikation mit ihr bedingt ist. In gewisser Weise, so argumentiert der Holocaust-Historiker Tim Cole, ist der Holocaust in das amerikanische Nationalbewusstsein eingedrungen und “so amerikanisch wie Apfelkuchen” geworden. Er wurde in den grundlegenden Mythos des Landes von Pluralismus, Toleranz, Demokratie und Menschenrechten aufgenommen.

John McCain schrieb einmal: “Der Holocaust hat die moralische Grundlage für die Gründung Israels unterstrichen… Wenn wir uns auf die Seite Israels stellen, bleiben wir uns einfach treu.”

Unter der Oberfläche sind es Vorurteile

Wenn man Israel unter realpolitischen Gesichtspunkten, im gegenseitigen Interesse und/oder aus der Schuld der Shoah heraus betrachtet, erklärt dies, warum die meisten westlichen Mainstream-Medien und offiziellen Stellen das Verhalten Israels trotz seiner erschreckenden Menschenrechtsbilanz immer noch entschuldigen.

Dies erklärt noch immer nicht vollständig die begrenzte Anerkennung der palästinensischen Menschenrechte. Schließlich ist der Begriff der universellen Rechte zu einem bestimmenden Element des modernen globalen Systems geworden, um das herum die westliche Welt ihre sozio-politische Identität aufgebaut hat.

Warum also die halbherzige, zögerliche Unterstützung – oder das Fehlen derselben?

Warum ist zum Beispiel die Ukraine wichtig und Palästina nicht? Warum Mariupol

und nicht Gaza?

Wir können immer wieder die “gegenseitigen Interessen” oder sogar den sozioökonomischen Rahmen zur Erklärung heranziehen, und sie werden für viele immer eine zufriedenstellende Antwort liefern. Aber ein solcher analytischer Rahmen hat seine Grenzen; er überschätzt die menschliche Fähigkeit, rationale moralische Entscheidungen zu treffen. Und er berücksichtigt nicht die psychosoziale Dynamik, die hinter der Politik steht.

Um ein umfassenderes Bild der antipalästinensischen Voreingenommenheit zu zeichnen, sollten wir uns speziell mit den psychohistorischen Vorurteilen befassen, die die Politik antreiben, und hier verweise ich auf den langjährigen historischen Konflikt zwischen “Ost und West”.

Dieser Konflikt manifestiert sich in der ethnisch-religiösen “Andersartigkeit” von Muslimen und Arabern, deren Werte und Kultur als antithetisch und oft minderwertig gegenüber westlichen Idealen angesehen werden. Das heißt, dass die Vorurteile gegenüber der sozialen Identität, den Praktiken und Werten der Out-Group moralisch gerechtfertigt und gesellschaftlich legitimiert werden, um die Werte und die Kultur der In-Group zu verteidigen.

Palästinenser werden von den meisten westlichen Medien und staatlichen Institutionen als Teil dieses “anderen” Wertesystems betrachtet und dargestellt. Zusätzlich zu den typischen rassistischen Stereotypen, die auf Araber und Muslime angewandt werden, sind Palästinenser jedoch auch einem “politischen Rassismus” ausgesetzt.

Palästinensische Werte wie Freiheit und Selbstbestimmung werden dekontextualisiert oder schlichtweg abgelehnt, weil sie im Widerspruch zu Israel stehen. Nicht nur aus politischen Gründen, sondern vor allem, weil sie mit dem angeblich westlich geprägten Wertesystem Israels kollidieren. Mit anderen Worten: Palästinensischer Aktivismus und Befürwortung, geschweige denn Widerstand, werden als antiwestlich betrachtet, nicht weil sie illegitim sind, sondern weil sie als minderwertig und im Widerspruch zu Israels überlegenen westlichen Werten gesehen werden.

Man muss nur einen Blick in die Geschichte werfen, um zu sehen, wie der Zionismus als Erweiterung der westlichen Werte konstruiert und gefördert wurde und wie die Juden “geweißt” wurden, um diesem Zweck zu entsprechen. Trotz aller Behauptungen und Bemühungen um Indigenität in Palästina positionieren sich die Zionisten immer noch weitgehend als anders als der umgebende “nahöstliche Dreck”, um den Begriff des amerikanischen Politikwissenschaftlers Ian Lustick zu verwenden, und dass Israel ein westlich geprägtes und angeschlossenes Land ist.

Dies bringt eine Sichtweise mit sich, die Araber/Muslime – insbesondere die Palästinenser – als irrational, gewalttätig, hartnäckig antisemitisch und von tiefen antiwestlichen Ressentiments getragen betrachtet. In der Zwischenzeit werden die israelischen Juden, um Avraham Burg zu zitieren, als “der Vorposten Europas und der Zaun, der [den Westen] von den Barbaren trennt”, gesehen.

Darüber hinaus passen, um Rashid Khalidi zu zitieren, viele der dem zionistischen Projekt zugrunde liegenden Merkmale gut zu der siedlungskolonialen Denkweise, die die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland geprägt hat. Der Zionismus ist wohl eine umetikettierte, aber dennoch altmodische Form des westlichen Kolonialismus der Jahrhundertwende.

Israel scheint kein Problem damit zu haben, im Interesse einer vorteilhaften Realpolitik Bündnisse mit antisemitischen Gruppen einzugehen.

Die einheimische Bevölkerung jeder dieser Regionen wurde als minderwertig, wild und unzivilisiert angesehen. Daher war es moralisch zulässig, sie nicht nur ihrer Opferrolle zu berauben und sie dem viktimisierenden Kolonisator zuzuschreiben, sondern sie auch durch Völkermord und ethnische Säuberung zu eliminieren.

In diesem Rahmen werden die Palästinenser und das, was sie repräsentieren, als “das Andere” und die israelischen Juden als “gemeinsame Werte” betrachtet. Dies hat dazu geführt, dass viele westliche Entscheidungsgremien und Medienplattformen palästinensische Aktionen der Dissidenz sowie Kritik an Israel als illegitim bezeichnen.

Wenn dann noch Antisemitismus in diese Mischung aus “gemeinsamen Werten” hineingeworfen wird, werden die Palästinenser und ihr Wertesystem – sei es Selbstbestimmung oder Widerstand gegen die Besatzung – noch weiter delegitimiert.

Es gibt zahlreiche Beispiele für die oben erwähnten Prozesse antipalästinensischer Vorurteile, zu viele, um sie hier aufzuzählen, aber es genügt zu sagen, dass der Antipalästinismus nicht nur soziokulturell, sondern auch institutionell und systemisch bedingt ist, ganz gleich, ob es sich um die israelfreundliche Berichterstattung in den US-Medien handelt oder um das Verbot europäischer (und insbesondere deutscher) Medien, Wörter wie “Apartheid” und “Kolonialismus” zur Beschreibung Israels zu verwenden.

“Negative Zugehörigkeit”: keine Abneigung gegen echte Antisemiten

Ein interessantes Phänomen ist heute, dass Antipalästinismus und damit eine israelfreundliche Haltung unter westlichen rechtsextremen Gruppierungen weit verbreitet ist, die von Natur aus auch antisemitisch sind.

Man denke nur an den ehemaligen ungarischen Premierminister Viktor Orbán, den rechten Politiker, der eine Kampagne gegen den jüdischen Philanthropen George Soros führte und die Rehabilitierung von Miklós Horthy unterstützte, dem Führer des Zweiten Weltkriegs, der 400 000 Juden in den Tod schickte. Orbán hat sich nicht gescheut, seine Unterstützung für Israel zu bekunden und sogar die Klagemauer in Jerusalem zu besuchen.

Man denke auch an die deutsche Rechtspartei Alternative für Deutschland (AfD), die sich als philosemitisch und pro-israelisch darstellt. Der gleiche Trend ist bei anderen europäischen Rechtsextremisten wie Geert Wilders in den Niederlanden, Marine Le Pen in Frankreich und Nigel Farage im Vereinigten Königreich zu beobachten.

Sie sehen in Israel und dem Zionismus ein nationalistisches Vorbild, ganz zu schweigen davon, dass die Unterstützung Israels nach dem Holocaust zu einem Mittel geworden ist, um rechtsextremen Populismus und Rassismus gesellschaftlich tolerierbar zu machen.

Israel – das Land, das aus dem Antisemitismus hervorgegangen ist – scheint kein Problem damit zu haben, im Interesse einer vorteilhaften Realpolitik Bündnisse mit antisemitischen Gruppen einzugehen.

Was diese Gruppen und Israel gemeinsam haben, ist ihre Angst vor dem Islam, den Einwanderern aus den Nahen Osten und Nordafrika und damit auch vor den Palästinensern.

Oberflächlich betrachtet kann das Bündnis leicht als gemeinsame Interessen angesehen werden, was bis zu einem gewissen Grad auch stimmt. Dennoch funktioniert sie innerhalb der gleichen orientalistischen Parameter, nicht buchstäblich im Sinne gemeinsamer Werte, sondern eher im Sinne einer gemeinsamen Abneigung und Angst vor einem dritten Anderen.

In früheren Schriften habe ich dieses Phänomen “negative Affiliation” genannt. Es bedeutet, dass Parteien, die nicht unbedingt viele Werte oder Ziele teilen oder einander feindlich gesinnt sind, dennoch in den negativen Ansichten einer dritten Partei eine gemeinsame Basis finden können. Die Redewendung “der Feind meines Feindes ist mein Freund” ist vielleicht die beste Analogie.

Es kann auch hierarchisch sein – westliche rechte Gruppen unterstützen Israel nicht so sehr, weil sie sich mit den Juden und dem Judentum identifizieren, sondern weil sie das, was die Palästinenser repräsentieren, nicht mögen – nämlich “unzivilisierte” Araber, die zumeist Muslime sind.

Dies wird auch durch die Tatsache untermauert, dass laut Hatem Bazian viele Pro-Israel-Gruppen in den USA auch die wichtigsten Geldgeber und Produzenten von islamfeindlichen Inhalten sind. Bazian verweist auf ein besonders ergreifendes Beispiel für eine Anzeige der American Freedom Defense Initiative (AFDI), in der es heißt: “In jedem Krieg zwischen dem zivilisierten Menschen und dem Wilden, unterstützt den zivilisierten Menschen. Unterstützt Israel, besiegt den Dschihad”. Auch dies ist ein typischer Fall von negativer Zugehörigkeit – es wird betont, was Israel und der Westen nicht mit dem palästinensischen “Anderen” teilen.

Heutzutage sehen wir ein ähnliches Muster in den israelisch-indischen Beziehungen, wo die Islamophobie zu einem Bindungsmechanismus zwischen Israel und Indiens rechtsextremen Hindu-Nationalisten geworden ist. Dies hat zu einer starken, wenn auch uninformierten und naiven, antipalästinensischen Stimmung unter den Hindu-Nationalisten geführt.

Realpolitik oder soziokulturelle Voreingenommenheit?

Realpolitik und gegenseitige Interessen können die westliche, weitgehend pro-israelische – und damit auch anti-palästinensische – Haltung erklären. Schließlich übersteigt der politische und wirtschaftliche Nutzen, den westliche Regierungen aus Israel ziehen, bei weitem alles, was die Palästinenser jemals leisten können.

Die Realpolitik ist jedoch nur eine Seite der Medaille. Sie lässt die ethnischen, historischen und religiösen Faktoren außer Acht, die hinter der Politik stehen und die den Boden für ein System “gemeinsamer Werte” zwischen Israel und dem Westen bereitet haben.

Das Ergebnis ist eine Hierarchie der Identifikation, die weitgehend zu Israels Gunsten ausfällt. Die Palästinenser hingegen wurden in einem stereotypen, orientalistischen Rahmen festgehalten, in dem ihre Opferrolle und ihre Rechte als weniger dringlich oder wertvoll angesehen wurden als Israels Sicherheitsbedürfnisse. Dies ermöglichte es, das zionistische Siedler-Kolonial-Narrativ zu akzeptieren und sogar aufzuwerten und die Narrative und Weltanschauungen der Opfer des Zionismus zu marginalisieren oder abzulehnen. Übersetzt mit Deepl.com



Emad Moussa ist ein palästinensisch-britischer Forscher, der sich vor allem mit der Sozialpsychologie des israelisch-palästinensischen Konflikts beschäftigt.

