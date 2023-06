Geopolitics vs Ideology: The reinvention of Italy’s far-right politics The unmistakable political shift of attitude in Italian Prime Minister Giorgia Meloni and her Fratelli d’Italia party is the latest evidence that European politicians use ideology merely as a vehicle. Once in power, they are governed by the same neoliberal policies that control the rest of Europe.

In Europa erweist sich die Ideologie als bloße Rhetorik, die für innenpolitische, wahltaktische Zwecke genutzt wird

Geopolitik und Ideologie: Die Neuerfindung der rechtsextremen Politik Italiens

Von Ramzy Baroud, Spezial für Gulf News

05. Juni 2023

Europa erinnert uns immer wieder daran, dass geopolitische Interessen Ideologie übertrumpfen.

Die europäische Politik ist das beste Beispiel dafür, wie Staaten und politische Parteien bereit sind, ihre ideologischen Grundlagen über Bord zu werfen, um sich an der Macht zu halten, und sei es auch nur für kurze Zeit.

Der unübersehbare politische Gesinnungswandel der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und ihrer Partei Fratelli d’Italia ist der jüngste Beweis dafür, dass europäische Politiker die Ideologie lediglich als Vehikel nutzen. Sobald sie an der Macht sind, werden sie von der gleichen neoliberalen Politik regiert, die auch den Rest Europas beherrscht.

Diese Behauptung gilt gleichermaßen für die Rechte und die Linke.

Meloni wurde im Oktober 2022 Ministerpräsidentin Italiens. Ihre Partei hat den größten Anteil an Sitzen im Parlament gewonnen, könnte aber nur durch eine Koalition regieren, die aus ebenso oder noch extremeren rechten Parteien besteht – Silvio Berlusconis Forza Italia und Matteo Salvinis Lega Image Credit: Reuters

So schockierte die Radikale Links-Progressive Allianz in Griechenland 2015 Europa und die Welt, als sie fast die Hälfte der Parlamentssitze gewann. Es war eine Erfolgsgeschichte, die der Linken überall Auftrieb gab.

Jahrelang hat Alexis Tsipras, der Vorsitzende der einst kleinen linksradikalen Partei Syriza, gegen die neoliberale Politik Europas gewettert und sie für einen Großteil der Finanzkrise von 2008 verantwortlich gemacht.

Sobald Tsipras an der Macht war, änderte sich jedoch seine linke Ideologie, sei es aus freien Stücken oder unter Druck. Am Ende seiner Amtszeit, im Jahr 2019, trug die neue Ikone der europäischen Linken dazu bei, das Wiedererstarken der Linken in Europa zunichte zu machen, da die griechische Wirtschaft zur Geisel der mächtigen europäischen Regierungen und multinationalen Unternehmen wurde.

Dieser “Pragmatismus”, der Syriza zähmte und sie zu einer weiteren europäischen Mainstream-Partei machte, ist heute in Italien am Werk. Die Ironie ist, dass Melonis Fratelli d’Italia – “Brüder Italiens” – den Sitz der Macht in Rom von der extremen politischen Rechten und nicht von der Linken besetzt haben.

Meloni wurde im Oktober 2022 Ministerpräsidentin Italiens. Ihre Partei hat den größten Anteil der Sitze im Parlament gewonnen, konnte aber nur durch eine Koalition regieren, die aus ebenso oder noch extremeren rechten Parteien besteht – Silvio Berlusconis Forza Italia und Matteo Salvinis Lega.

Rechtsextreme Ideologie oder wütende Rhetorik?

Obwohl die rechtsextremen politischen Tendenzen in letzter Zeit in weiten Teilen Europas zugenommen haben, war Melonis Regierung ein Ausdruck dieses Phänomens.

Kurz nach der Regierungsbildung verschärfte sich Melonis Rhetorik, was auf eine ernsthafte Abkehr vom europäischen politischen Mainstream hindeutet. Dies zeigte sich in einer feurigen Rede Melonis im November, in der sie Frankreichs Ausbeutung afrikanischer Ressourcen, Völker und Finanzinstitutionen schockierend angriff. Ihre Worte waren so scharf, dass viele in der Linken zustimmend nickten.

Als Alternative zu Frankreichs unfairen Handels- und Wirtschaftspraktiken flog Meloni im Januar nach Algerien, um ein bahnbrechendes Gasabkommen zu unterzeichnen.

In den letzten Monaten befand sich Italien jedoch in einer schwierigen Lage, die nicht durch eine verhärtete rechtsextreme Ideologie oder wütende Rhetorik gelöst werden kann.

Das Land muss sich nun zwischen den USA und China entscheiden.

In der italienischen Tageszeitung La Stampa erklärte Italiens ehemaliger Nato-Botschafter Stefano Stefanini am 3. Mai, Roms “internationaler Balanceakt ist vorbei” und “es gibt keine Sicherheitsnetze”.

Italien hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, sich 2019 Chinas massiver maritimer Wirtschaftsinitiative “Belt and Road Initiative” anzuschließen. Weder Washington noch Brüssel waren darüber glücklich.

Italien ist Mitglied der EU, der Nato und der G7 und die drittgrößte Volkswirtschaft in Europa. Es war die erste westliche Großmacht, die sich der BRI anschloss.

Obwohl das MoU kein politisch bindendes Dokument ist, ist die Gewährung des Zugangs zu den italienischen Häfen für China ein symbolischer und strategischer Sieg für Peking.

Am 28. Mai sagte Meloni jedoch der Tageszeitung Il Messaggero: “Unsere Einschätzung ist sehr heikel und berührt viele Interessen.” Übersetzt mit Deepl.com

