George Soros‘ Stiftung beendet Engagement in der EU

Nach der Übergabe der Open Society Foundation von George Soros an seinen Sohn Alexander Soros will die Stiftung ab 2024 ihre Förderung von Projekten in der EU „extrem einschränken“. Stattdessen werde sie zukünftig Projekte im Westbalkan, in Moldawien, der Ukraine und Kirgistan finanzieren, so die Sprecherin der OSF.

Die Stiftung des US-ungarischen Finanzinvestors und Philanthropen George Soros, die Open Society Foundation (OSF), wolle ihr Engagement in Europa beenden. Das berichtete Euronews am Dienstag unter Berufung auf eine entsprechende Nachricht bei Radio Free Europe.

Demnach habe die Stiftung lokale Organisationen in Ungarn am 11. August in einer E-Mail darüber informiert, dass die Ressourcen für Europa „extrem eingeschränkt“ würden. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten stellten mittlerweile selbst für soziale Bereiche und Menschenrechte genügend Finanzen zur Verfügung, habe der Stiftungsvorstand die Entscheidung begründet.