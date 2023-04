Gerasimows Ruf von Declan Hayes

Gerasimov’s Call Gerasimov must finish the Ukrainian war on Russia’s terms and then he must turn his attention to Finland, Declan Hayes writes. Though Russian general Valery Gerasimov has some very hard and immediate choices to make, this is what he has been training for his entire life.

von Declan Hayes



11. April 2023

Gerasimow muss den Krieg in der Ukraine zu den Bedingungen Russlands beenden und sich dann Finnland zuwenden, schreibt Declan Hayes.

Obwohl der russische General Valery Gerasimov einige sehr harte und unmittelbare Entscheidungen zu treffen hat, ist dies das, wofür er sein ganzes Leben lang trainiert hat. Zunächst einmal muss Gerasimow den Krieg in der Ukraine zu den Bedingungen Russlands beenden, und dann muss er sich Finnland zuwenden, ebenso wie den fünften Kolonnen der NATO, die in ganz Russland selbst operieren. Außerdem muss er sich kurz-, mittel- und langfristig mit den baltischen Staaten, Polen und ähnlichen Plagegeistern befassen.

Obwohl Gerasimow all dies weiß, behält er seine Meinung weitgehend für sich. Wenn die Maxime “Hüte dich vor dem Schweiger” verkörpert werden soll, dann in den zugeknöpften Lippen von Waleri Gerassimow, Autor der Gerassimow-Doktrin, Generalstabschef der russischen Streitkräfte und Befehlshaber aller russischen Streitkräfte in der Ukraine und den angrenzenden Ländern. Ein Mann, mit dem man nicht spaßen sollte!

Die erste Kabine in der Rangliste ist die Ukraine. Wenn sich der Schlamm und der Nebel des Krieges lichten, muss Gerassimow Zelenskis Rumpfreich so hart treffen, entweder mit einem Angriff oder einem Gegenangriff, dass die Niederlage der Ukraine ebenso in die Geschichte eingeht wie Paulus’ Niederlage in Stalingrad oder Napoleons Ende bei Waterloo. Die Ukrainer, die den Kern des Rumpfreiches bildeten, müssen denselben Preis zahlen, den ihr Bandera-Pin-up-Boy am 15. Oktober 1959 bezahlte. Das darf nicht gut für sie ausgehen.

Es geht hier keineswegs um Rache, sondern um die unverblümte Botschaft an die Bandera-Bewohner, dass ihr Vorgehen gegen die Kultur, die Religion, die Sprache und sogar die christlichen Namen der Russen Konsequenzen hat, die den im Rumpfreich ansässigen Nazis nicht gefallen werden. Wer den Bären provoziert, wird von den Krallen der Land-, Luft- und Seestreitkräfte, die Gerassimow zur Verfügung stehen, zerfleischt.

Dann gibt es da noch Russlands bedeutende fünfte Kolonne, die mit Füßen getreten werden muss wie eine weggeworfene Zigarettenkippe. Die russischen Behörden sollten sich eine Scheibe von Onkel Sams irakischem Spielbuch abschneiden und ein Kartenspiel herausgeben, auf dem die meistgesuchten Personen, tot oder lebendig, verzeichnet sind. Diese Fünfer, wie die am Mord an Darina Dugina Beteiligten, müssen wissen, dass sie und die ihren diesseits des Grabes keine Ruhe finden werden. Wer das Verbrechen begeht, sitzt die Zeit ab!

Zum Thema MI6-Agenten in Russland sei auf diesen BBC-Bericht verwiesen, in dem behauptet wird, dass das Geständnis von Darya Trepova, an der Ermordung von Tatarsky beteiligt gewesen zu sein, “höchstwahrscheinlich unter Zwang aufgenommen wurde”. Wie kann das wichtigste Propagandamagazin des MI5 in einer Meldung, die eigentlich eine Nachricht und kein Meinungsartikel sein soll, eine derart haarsträubende Behauptung aufstellen? Obwohl es dem MI5 nicht fremd ist, sowohl Unschuldigen als auch Schuldigen Geständnisse zu entlocken, ist Trepova, die die Statue, die die Bombe verbarg, in das Café brachte, zweifellos eine Person, die für die Ermittlungen zum Mord an Tatarsky von Interesse ist, ein Mord, der für die anderen Medien des MI5 eher eine Quelle der Belustigung als des Entsetzens ist. Obwohl der MI5, wie auch seine banderitischen Handlanger in Kiew, sich gerne über ihre Opfer lustig machen, sollte man nicht vergessen, dass sie dies zu einer Zeit tun, in der Evan Gershkovich vom Wall St. Journal, dessen “Eltern aus der Sowjetunion geflohen sind”, der sich aber “in Russland verliebt hat”, in Russland wegen Spionage und anderer Anschuldigungen im Zusammenhang mit Terror vor Gericht steht und hoffentlich um sein Leben kämpfen muss. Obwohl es weder mir noch der BBC, dem Wall Street Journal oder einer anderen CIA-Vertretung zusteht, der russischen Justiz in diesen oder anderen Terrorismusfällen Ratschläge zu erteilen, muss Russland eine klare Botschaft aussenden, dass Fünfte-Kolonnen-Kämpfer und alle, die mit ihnen in Verbindung stehen, ihre Strafe zahlen werden, wenn sie gefasst werden.

Gerassimow muss eine ähnliche Botschaft an alle ukrainischen Banderisten senden, sowohl an diejenigen, die an der Front sind, aber vor allem an die Einsatzgruppen, die nicht den Mut haben, der Wagner-Gruppe auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, und stattdessen alte Damen und ältere Priester in Kiew verprügeln. Wer das Verbrechen begeht, wird dafür bestraft.

Die Wagner-Gruppe ist insofern bemerkenswert, als sie zeigt, dass Gerasimovs Orchester jetzt über eine Abteilung für asymmetrische Kriegsführung verfügt, die seine anderen Musiker ergänzt. Gerasimow muss sowohl im heißen als auch im kalten Krieg weitere, ähnliche Saiten an seinen Bogen bekommen. Zu diesen weiteren Saiten gehören die Aufstockung der Mittel für den russischen Sport- und Kunstsektor und die Förderung, um chinesische, koreanische, japanische und andere Balletttruppen nach Russland zu holen, damit sie sich mit den Meistern messen können. Business as usual”, um zu zeigen, dass Russland seinen Kindern und denen Afrikas und Asiens etwas viel Besseres zu bieten hat, auch wenn sich die Olympioniken der NATO auf den mit Scheiße übersäten Boulevards von Paris vergnügen mögen.

Und auf dem Gebiet der Rüstung, wo der für beide Seiten vorteilhafte Technologie- und Personaltransfer mit Chinesen, Koreanern und Iranern beschleunigt werden sollte, damit der Vorhang für Zelenskis Rumpfreich etwas schneller fällt und Gerasimows Blick nach Norden gerichtet werden kann, um zu verhindern, dass der NATO-See und die unmittelbare Bedrohung, die er für St. Petersburg darstellt, Realität werden.

Der NATO-See ist natürlich die Ostsee, wo die USA die Pickelstaaten Litauen, Lettland und Estland ermutigt haben, Russland zu schlagen und Finnland und andere Länder mit großen Kokainproblemen zu unterstützen und dabei nicht nur die gemeinsame Grenze Russlands mit der NATO zu verdoppeln, sondern auch Russlands wichtige Halbinsel Kola in die erste Reihe zu stellen. Vergessen Sie, dass Finnlands überstürzte Aktion Stalins Defensivmaßnahmen in den baltischen Staaten, Ostpolen und Teilen Finnlands völlig rechtfertigt, aber das kann nicht gut für Finnland ausgehen, dessen koksverrückte Führer nun ihre eigene Sicherheit geopfert haben, um die Gewinne von Onkel Sams Rüstungsunternehmen und deren Nordstream-Terrorismus in Schwung zu halten.

Wenn Finnlands Oberherren nach den Regeln der großen Jungs spielen wollen, ist das nur recht und billig. Vielleicht kann die russische Marine ihre chinesischen, nordkoreanischen und iranischen Kollegen zu Höflichkeitsbesuchen in Kaliningrad, Primorsk und Ust-Luga einladen. Und sogar Beobachter und mehr dort und auch in der Arktis zu stationieren. Freiheit der Schifffahrt und so weiter. Wer hat das zu sagen?

Wenn die Maxime, leise zu reden, aber einen großen Knüppel zu schwingen, verkörpert werden soll, dann in den zugeknöpften Lippen von Waleri Gerassimow, dem Generalstabschef der russischen Streitkräfte, und Sergej Lawrow, Russlands weltgewandtem Außenminister, der in letzter Zeit seine diplomatischen Muskeln in Peking spielen lässt, wo es ein Sprichwort gibt, das besagt, man solle das Huhn töten, um die Affen zu erschrecken. Wenn die Ukraine das Huhn ist und die nordischen und baltischen Länder die plappernden Affen, die sich nicht um ihr eigenes Wohlergehen kümmern, dann muss Gerassimow entscheiden, wer von ihnen metaphorisch gesehen als Nächstes auf den Hackklotz kommt.

Ein anderes Sprichwort besagt, dass die Russen, wenn es hart auf hart kommt, nicht nur den Gürtel einziehen, sondern ihn auch noch essen. Obwohl Gerassimow, Lawrow und ihre Kollegen einige harte und brutale Entscheidungen treffen müssen, um zu verhindern, dass Russlands Tage des Kampfes gegen die Wehrmacht und die Grande Armée jemals wiederkehren, können sie Hoffnung haben. Sergej Naryschkin, der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes, hat erklärt, dass das Ziel der NATO in der Ukraine darin besteht, alles Russische auszulöschen. Mit anderen Worten, die russische Führung erkennt den existenziellen und in der Tat pathologischen Charakter der Bedrohung, der sich Russland gegenübersieht, eine Bedrohung, die noch weit über die verbrecherischen Angriffe der NATO auf Libyen, Irak, Jugoslawien und eine Reihe anderer Länder hinausgeht, deren Aufzählung zu lang wäre.

Obwohl ich zuversichtlich bin, dass all diese jüngsten, von Biden inspirierten Streitereien zum Vorteil Russlands ausgehen werden, liegt der Ball ganz klar bei Gerassimow. Wenn er am Zug ist, muss er nicht nur Spiel, Satz und Sieg erringen, sondern auch diese Reinkarnation des Großen Spiels so gestalten, dass die Welt die Hard- und Soft-Power-Diplomatie von Lawrow, dem Bolschoi-Ballett, Kamila Valieva und so vielen anderen genießen kann, und nicht den Einheitsbrei der aufgesprungenen Gauner, die Selenskyj, Hunter Biden, Ursula von der Leyen und ihresgleichen verkörpern. Übersetzt mit Deepl.com

