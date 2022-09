Dank an Ali Abunimah für diesen Beitrag. Ja, tatsächlich “ist Maraqas Sieg, wie der von Salem im Juli, ein Meilenstein im Kampf gegen offiziell sanktionierten Rassismus und Bigotterie in Deutschland”, wie er schreibt.

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/court-orders-deutsche-welle-reinstate-second-palestinian-journalist



Gericht weist Deutsche Welle an, zweiten palästinensischen Journalisten wieder einzustellen

Von Ali Abunimah

6. September 2022

Farah Maraqa, eine palästinensisch-jordanische Journalistin, hat sich gegen die Deutsche Welle gewehrt und gewonnen.

Der Montag war ein “Tag zum Feiern”, schrieb Farah Maraqa.

Die palästinensisch-jordanische Journalistin hatte gerade ihre Klage gegen die Deutsche Welle gewonnen.

Der deutsche Staatssender wurde vom Berliner Arbeitsgericht dazu verurteilt, sie wieder einzustellen und ihre gesamten Prozesskosten zu übernehmen.

Der entscheidende Sieg “deutet darauf hin, dass das Gericht anerkannt hat, dass Farahs Kündigung aufgrund einer umstrittenen Untersuchung und unbegründeter Antisemitismusvorwürfe im Zusammenhang mit Berichten, die vor ihrem Arbeitsvertrag veröffentlicht wurden, rechtswidrig war”, so das European Legal Support Center.

Das ELSC unterstützte Maraqa in ihrem Kampf um Gerechtigkeit und arbeitet mit anderen Journalisten zusammen, die sich in der gleichen Situation befinden.

Maraqa gehörte zu den sieben arabischen Journalisten, die im Februar von der Deutschen Welle entlassen wurden, nachdem sie in einer offiziellen Hetzkampagne wegen ihrer israelkritischen Äußerungen der antijüdischen Fanatismus beschuldigt worden waren.

Dies ist der zweite gerichtliche Sieg im Zusammenhang mit der politisch motivierten Säuberung.

Im Juli entschied ein Arbeitsgericht in Bonn, dass die Deutsche Welle Maram Salem, einen weiteren palästinensischen Journalisten des Senders, aufgrund falscher Anschuldigungen des Antisemitismus unrechtmäßig entlassen hat.

Ein dritter Fall wurde außergerichtlich beigelegt, während die anderen noch anhängig sind, so ELSC.

“Klare Botschaft”

Die Entlassungen erfolgten nach der Veröffentlichung eines Berichts, den die Deutsche Welle in Auftrag gegeben hatte, um den angeblichen Antisemitismus bei dem Sender zu untersuchen.

Der Bericht wurde von Ahmad Mansour, einem palästinensisch-deutschen Psychologen mit engen Verbindungen zur Israel-Lobby, und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, einer ehemaligen deutschen Justizministerin, verfasst und beschuldigte die Journalisten wegen israelkritischer Kommentare und Ansichten der antijüdischen Bigotterie.

Mansours antimuslimische, antiarabische und israelfreundliche Ansichten haben ihn zu einem Liebling der deutschen Medien und staatlich finanzierten Institutionen gemacht, da er ihnen Deckung für ihre eigenen rassistischen Ansichten bietet.

“Es ist eine Erleichterung, dass der Richter zu Farahs Gunsten entschieden hat und die Deutsche Welle für diese rechtswidrige Entlassung zur Verantwortung gezogen hat”, sagte ELSC-Direktor Giovanni Fassina. “Wir hoffen, dass dies eine klare Botschaft sendet, dass sie ihre Zensurpraktiken einstellen sollten.

Fassina fügte hinzu, der Fall zeige, wie die Institutionalisierung der so genannten IHRA-Definition von Antisemitismus – auf die sich der Bericht stützt – “zu schwerwiegenden Verstößen gegen die Meinungs- und Pressefreiheit führen kann.”

Die von Israel und seiner Lobby geförderte IHRA-Definition setzt Kritik an Israel einerseits und antijüdische Bigotterie andererseits gleich. Sie ist zur Hauptwaffe der Israel-Lobby in Nordamerika und Europa geworden, um eine Zensur über Israels Verbrechen gegen die Palästinenser durchzusetzen.

“Verhaltenskodex”

Trotz ihrer gerichtlichen Niederlagen gibt es kaum Anzeichen dafür, dass die Deutsche Welle von ihrer institutionalisierten antipalästinensischen Politik abrückt.

Ein neuer obligatorischer “Verhaltenskodex” für Mitarbeiter der Deutschen Welle schreibt die Unterstützung Israels vor.

“Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sind Eckpfeiler unserer journalistischen und entwicklungspolitischen Botschaft und unseres Profils”, heißt es im Verhaltenskodex.

“Wir treten für die Werte der Freiheit ein und beziehen überall dort, wo wir sind, unabhängig und klar Stellung, insbesondere gegen jede Art von Diskriminierung, einschließlich Sexismus, Rassismus und Antisemitismus. Aufgrund der Geschichte Deutschlands haben wir eine besondere Verpflichtung gegenüber Israel.”

“Die historische Verantwortung Deutschlands für den Holocaust ist auch ein Grund, warum wir das Existenzrecht Israels unterstützen”, heißt es in dem Dokument.

Israels Behauptung, es habe ein “Existenzrecht” als jüdischer Staat auf dem Land der Palästinenser, ist in Wirklichkeit die Behauptung, es habe ein “Recht”, Palästinenser ethnisch zu säubern und sie rassistischen Gesetzen zu unterwerfen, die darauf abzielen, die jüdische demographische und politische Vorherrschaft zu bewahren.

Der verbale Taschenspielertrick der Deutschen Welle setzt die obligatorische, bedingungslose Unterstützung des israelischen Besatzungsregimes, der Apartheid und des Siedlerkolonialismus – ein Gebäude, das auf systematischer Gewalt und Rassismus aufgebaut ist und aufrechterhalten wird – mit Antirassismus gleich.

Man kann nicht auf der einen Seite “Freiheit, Demokratie und Menschenrechte” unterstützen und auf der anderen Seite Israels rassistische Staatsideologie des Zionismus befürworten.

Im heutigen Deutschland jedoch bedeutet die Vernichtung von Millionen von Juden durch die deutsche Regierung während des Zweiten Weltkriegs, dass die Palästinenser nun der israelisch-zionistischen Besatzung, Tötung, Zwangsumsiedlung und Kolonisierung ausgesetzt werden müssen, um die deutsche Schuld zu sühnen.

Dies ist eine zutiefst heuchlerische Position, die nicht nur bedeutet, dass die Deutschen nichts aus den Verbrechen ihrer Vorfahren gelernt haben, sondern auch, dass sie die Kosten für diese Verbrechen gerne denjenigen aufbürden, die offensichtlich als minderwertige Menschen angesehen werden.

Die rassistische Hierarchie der Menschlichkeit zeigt sich darin, dass die Deutsche Welle keine “besondere Verpflichtung” etwa gegenüber Namibia oder Tansania sieht, auf deren Territorium Deutschland Jahrzehnte vor der Heimholung derselben Barbarei auf den europäischen Kontinent schreckliche Völkermorde verübt hat.

In dem Verhaltenskodex heißt es, dass es sich um ein “verbindliches Regelwerk für alle Mitarbeiter der Deutschen Welle” handelt, und die Mitarbeiter werden ermutigt, mutmaßliche Verstöße vertraulich zu melden – kaum eine Atmosphäre, in der freie Meinungsäußerung und journalistische Auseinandersetzung mit schwierigen Themen gedeihen können.

Diejenigen, die dagegen verstoßen, können disziplinarisch belangt oder entlassen werden.

Der obligatorische antipalästinensische Rassismus, den die Deutsche Welle ihren Mitarbeitern auferlegt, bedeutet, dass die zu Unrecht Entlassenen selbst dann, wenn sie wieder eingestellt werden, weiterhin in einem Umfeld arbeiten müssen, das sie allein aufgrund ihrer Herkunft entmenschlicht.

Nichtsdestotrotz ist Maraqas Sieg, wie der von Salem im Juli, ein Meilenstein im Kampf gegen offiziell sanktionierten Rassismus und Bigotterie in Deutschland. Übersetzt mit Deepl.com

