Rumors Over BRICS Summit Point to West’s Paranoia Media speculation that India’s Prime Minister Narendra Modi may not attend the Johannesburg summit and that the nation isn’t receptive to BRICS expansion may be signs a threatened West looks to ‚divide and rule‘, writes M.K. Bhadrakumar. By M.K. Bhadrakumar Indian Punchline Reuters c

Es wird erwartet, dass Indiens Premierminister Narendra Modi an dem historischen Treffen der BRICS-Staaten in Johannesburg teilnimmt, obwohl Reuters das Gegenteil behauptet hat. (Kremlin.ru, CC BY 4.0/Wikimedia Commons)

Medienspekulationen, dass Indiens Premierminister Narendra Modi nicht am Johannesburg-Gipfel teilnehmen wird und dass die Nation für die BRICS-Erweiterung nicht empfänglich ist, könnten Anzeichen dafür sein, dass der bedrohte Westen versucht, „zu teilen und zu herrschen“, schreibt M.K. Bhadrakumar.

Gerüchte über BRICS-Gipfel deuten auf Paranoia des Westens hin

Von M.K. Bhadrakumar

14. August 2023

Reuters veröffentlichte Anfang des Monats einen spekulativen Bericht (der am nächsten Tag revidiert wurde), wonach der indische Premierminister Narendra Modi möglicherweise nicht persönlich am BRICS-Gipfel in Johannesburg teilnehmen werde und dass Indien außerdem eine Erweiterung der Gruppe ablehne. Ungeachtet der langen Geschichte von Reuters in Sachen kalter Krieg fielen die leichtgläubigen indischen Medien auf die Gerüchteküche herein.

Das sorgte zwar für Verwirrung, aber nur kurzzeitig. Südafrika ist sich bewusst, dass angesichts des Stands seiner bilateralen Beziehungen zu den USA, der ausgezeichneten persönlichen Beziehungen von Präsident Cyril Rampaphosa zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, des Aufenthalts der BRICS-Staaten auf dem Weg der „Entdollarisierung“ und ihrer Expansionspläne hohe Erwartungen an Modis konstruktive Rolle bestehen, um die bevorstehende Veranstaltung in Johannesburg vom 22. bis 24. August zu einem historischen Meilenstein der Weltpolitik des 21.

Jahrhunderts zu werden. Die deutlichen Worte der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor zum Reuters-Bericht treffen den Nagel auf den Kopf. Pandor sagte:

„Ich habe mit verschiedenen Kollegen in der Regierung und außerhalb gesprochen, und alle waren über dieses Gerücht erstaunt. Ich glaube, dass jemand versucht, unseren Gipfel zu verderben, indem er alle möglichen Geschichten erfindet, die darauf hindeuten, dass er nicht erfolgreich sein wird.

„Der indische Premierminister hat nie gesagt, dass er nicht an dem Gipfel teilnehmen wird. Ich stehe in ständigem Kontakt mit Außenminister Jaishankar. Er hat das nie gesagt. Unsere Sherpas sind in Kontakt, und sie haben es nie gesagt. Wir haben also alle versucht, die Nadel im Heuhaufen zu finden, die dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat.“

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Westen die BRICS als einen unwirksamen Schmetterling verspottete, der in einer von der G7 dominierten Weltordnung mit den Flügeln schlägt. Doch der „Schmetterlingseffekt“ ist heute bei der Neugestaltung der Weltordnung zu spüren.

Der Ukraine-Konflikt löst eine tektonische Verschiebung aus

Vereinfacht gesagt, hat die Flut von Ereignissen im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine den existenziellen Kampf Russlands gegenüber den USA an die Oberfläche gebracht, was wiederum eine tektonische Verschiebung in der internationalen Landschaft auslöste. Ein transformierender Aspekt ist der Aufstieg des globalen Südens und seine zunehmend wichtige Rolle in der internationalen Politik.

Die Regierung Biden hätte nicht erwartet, dass eine Polarisierung zur Isolierung Russlands und Chinas so enden würde. Paradoxerweise markierte Washingtons „doppelte Eindämmung“ Russlands und Chinas, wie sie in der Nationalen Sicherheitsstrategie der Biden-Administration verankert ist, den Beginn des Aufbruchs des Globalen Südens aus der Kontrolle der Großmächte, der Neupositionierung seines internationalen Status und seiner Rolle sowie des Strebens nach strategischem Selbstvertrauen und Autonomie.

Saudi-Arabien ist ein herausragendes Beispiel. Es nimmt in regionalen Krisenherden wie dem Sudan oder Syrien einen unabhängigen Kurs ein, kalibriert den Weltölmarkt durch das OPEC-Plus-Format – anstatt sich dem Diktat aus Washington zu beugen – und strebt die Mitgliedschaft in den BRICS an.

Die Entwicklungsländer gewinnen an Handlungsspielraum im Spiel der Großmächte, und ihr politischer Einfluss hat rapide zugenommen. Ihre diplomatische Unabhängigkeit und strategische Eigenständigkeit vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise hat ihren Aufstieg zu einer aufstrebenden Kraft in der Weltpolitik in bemerkenswert kurzer Zeit beschleunigt.

Dass 23 nicht-westliche Länder offiziell die Mitgliedschaft in den BRICS anstreben – obwohl die Gruppierung noch nicht einmal ein Sekretariat hat -, liegt daran, dass die Gruppierung heute als wichtigste Plattform des globalen Südens wahrgenommen wird, die sich für eine gerechte Weltordnung einsetzt und daher ein Rendezvous mit dem Schicksal der Menschheit hat.

Von Anfang an waren die BRICS klug genug, ihrer Agenda keinen „Anti-Westen“ einzuverleiben – in der Tat hat keines ihrer Gründungsmitglieder eine „Blockmentalität“. Das hat den Westen jedoch nicht daran gehindert, sich bedroht zu fühlen. In Wirklichkeit entspringt diese Bedrohungswahrnehmung einer krankhaften Angst vor dem Aussterben der vier Jahrhunderte alten westlichen Dominanz in der politischen und wirtschaftlichen Ordnung und im internationalen System.

Der Neo-Merkantilismus, der entscheidend ist, um den Niedergang der westlichen Volkswirtschaften aufzuhalten, wird frontal in Frage gestellt, wie wir in Niger in Echtzeit erleben können. Ohne den massiven Transfer von Ressourcen aus Afrika sieht der Westen einer düsteren Zukunft entgegen. Der außenpolitische Chef der Europäischen Union, Josep Borrell, sagte in einem schwachen Moment, dass der Westen, ein gepflegter Garten, vom Dschungel bedroht ist. Die atavistischen Ängste und Instinkte, die in Borrells Metapher zum Ausdruck kommen, sind einfach umwerfend.

Ein Treffen der BRICS-Staaten im Jahr 2018. Die Macht des Handelsblocks nimmt zu, und alle Mitglieder, einschließlich Indien, sind offen für eine Erweiterung um weitere Länder. (Foto: Russische Präsidentschaft)

Koloniale Taktik der Ausnutzung von Unterschieden

Daher die Aufregung, die BRICS zu Fall zu bringen, ihre Entschlossenheit zu schwächen, ihr Image und ihr Ansehen zu trüben und sie daran zu hindern, an Fahrt zu gewinnen. Leider ist dieselbe alte koloniale „Teile und herrsche“-Mentalität am Werk, um die Differenzen und Meinungsverschiedenheiten zwischen den BRICS-Mitgliedstaaten zu verstärken.

Die Kontroverse über die indische Haltung zur BRICS-Erweiterung kann nur in diesem Sinne gesehen werden. In der vergangenen Woche sah sich der Sprecher des indischen Außenministeriums nach der Gerüchteküche von Reuters gezwungen, noch einmal alles klarzustellen:

“Lassen Sie mich noch einmal wiederholen. Wir haben unseren Standpunkt bereits in der Vergangenheit klargestellt. Wie von den Staats- und Regierungschefs im vergangenen Jahr angeordnet, diskutieren die BRICS-Mitglieder intern die Leitprinzipien, Standards, Kriterien und Verfahren für den BRICS-Erweiterungsprozess auf der Grundlage umfassender Konsultationen und eines Konsenses.

Wie unser Außenminister bereits sagte, gehen wir offen und mit einer positiven Einstellung an die Sache heran. Wir haben einige unbegründete Spekulationen gesehen… dass Indien Vorbehalte gegen die Erweiterung hat. Das ist einfach nicht wahr. Lassen Sie mich das also ganz klar sagen.

Zu der Behauptung, Modi wolle die Reise nach Johannesburg nicht antreten, sagte der indische Sprecher: „Ich möchte Sie dringend bitten, sich nicht auf spekulative Medienberichte zu verlassen. Wenn wir in der Lage sind, über solche hochrangigen Besuche zu sprechen und sie anzukündigen, werden wir dies sicherlich tun, und Sie werden wissen, dass dies unsere Praxis ist. Im Moment bitte ich Sie alle um etwas Geduld, damit wir es zum richtigen Zeitpunkt bekannt geben können.

Auch die anglo-amerikanische Verschwörung, die hinter dem Haftbefehl des IStGH gegen Putin steckt, liegt auf der Hand. Russland war der Vorreiter der BRICS, und das erste Gipfeltreffen der Gruppe fand 2008 in Jekaterinburg statt [wo übrigens eine gemeinsame Erklärung abgegeben wurde, in der vor der globalen Vorherrschaft des US-Dollars als Standardreservewährung der Welt gewarnt wurde].

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht neben Chinas Präsident Xi Jinping. Putin hat im Globalen Süden ein aufgeschlossenes Publikum gewonnen, da er sich für eine Entdollarisierung des internationalen Handels einsetzt. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Putin hat sich unermüdlich für die „Entdollarisierung“ eingesetzt und ist heute die am meisten beachtete Stimme zu diesem Thema auf der internationalen Bühne. Putins Prognose hat im Globalen Süden breite Akzeptanz gefunden, wie die Abwanderung von Ländern zeigt, die sich für nationale Währungen entscheiden, um ihre gegenseitigen Zahlungen zu begleichen.

Washington ist zunehmend besorgt darüber, dass sich im internationalen Finanzsystem ein Prozess der „Entdollarisierung“ abzeichnet, nachdem es übermäßig Sanktionen verhängt und willkürlich die Dollarreserven von Ländern beschlagnahmt hat, mit denen es sich nicht versteht.

Konvergenz der Interessen Chinas und Indiens

Interessanterweise veröffentlichte Bloomberg einen Artikel über den BRICS-Gipfel mit dem Titel „Dieser Club ist nicht groß genug für China und Indien“. Darin wird die These vertreten, dass „die Spannungen zwischen den asiatischen Rivalen den BRICS-Block wahrscheinlich daran hindern werden, jemals eine kohärente Herausforderung für den Westen darzustellen“. Es ist ein abgedroschener Versuch, sich auf die Widersprüche zwischen China und Indien zu versteifen, um einen Keil zu treiben und die Einheit der BRICS zu untergraben.

Es stimmt, dass Indien Bedenken wegen der Dominanz Chinas in der BRICS-Gruppe hat. Aber andererseits ist China auch ein starker Befürworter der BRICS-Erweiterung und einer stärkeren Vertretung der Entwicklungsländer. Zeigt das nicht eine strategische Konvergenz?

Grundsätzlich haben Indien und China trotz ihres ungelösten Grenzstreits die gemeinsame Vision, dass die BRICS eine wesentliche Rolle auf der globalen multilateralen Bühne spielen. Beide Länder sehen in den BRICS auch eine Plattform, um ihren internationalen Status und Einfluss zu stärken. Diese Gemeinsamkeit der Interessen ist es, die den Westen beunruhigt.

Für Indien sind die BRICS eine günstige instrumentelle Plattform, um sein Streben nach einer stärkeren Vertretung auf der internationalen Bühne zu verwirklichen. Daher kann ein Erfolg der BRICS Indiens Außenpolitik nur stärken – und möglicherweise sogar eine positive Energie und Atmosphäre in seinen Beziehungen zu China schaffen. Übersetzt mit Deepl.com

M.K. Bhadrakumar ist ein ehemaliger Diplomat. Er war Indiens Botschafter in Usbekistan und der Türkei. Seine Ansichten sind persönlich.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf Indian Punchline.

