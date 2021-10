Gesandter: USA erwägen alle Optionen, falls Iran nicht zum Atomabkommen zurückkehrt

Unfassbar, diese unverhohlene (Kriegs) Drohung “alle Optionen” der USA gegenüber Iran. Das Bennett Regime wäre dazu, mithilfe der USA bestimmt immer bereit. Wer ist hier also die wirkliche Gefahr für den Weltfrieden?

Bild: Malley schlug einen vorsichtigeren Ton an, als er über die Zukunft der Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran sprach (AFP/Dateifoto)

Robert Malley sagte, Washington müsse sich mit Israel und den Verbündeten in der Golfregion darüber abstimmen, wie das iranische Atomprogramm eingedämmt werden kann, falls die Gespräche scheitern



Von MEE-Mitarbeitern

in Washington

13. Oktober 2021

Die Vereinigten Staaten seien bereit, alle Optionen in Betracht zu ziehen, falls der Iran nicht bereit sei, zu den Beschränkungen des Atomabkommens von 2015 zurückzukehren, sagte der US-Sondergesandte Robert Malley am Mittwoch.

Auf einer Veranstaltung der Carnegie Endowment for International Peace äußerte sich Malley in Bezug auf die Zukunft der amerikanisch-iranischen Atomverhandlungen eher vorsichtig.

“Wir werden bereit sein, uns auf eine andere Realität einzustellen, in der wir uns mit allen Optionen befassen müssen, um das iranische Atomprogramm anzugehen, wenn es nicht bereit ist, in die Zwänge von 2016 zurückzukehren”, sagte er und bezog sich dabei auf das Jahr, in dem das Iran-Atomabkommen in Kraft trat.

Im Jahr 2018 verließ der damalige US-Präsident Donald Trump das Atomabkommen, das als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bekannt ist, und verhängte erneut verheerende Sanktionen gegen Teheran.

Biden sagt Israels Bennett, dass es “andere Optionen” gibt, wenn die Iran-Atomgespräche scheitern

Der Iran hielt sich weiterhin an das Abkommen, hat aber seit 2019 seine Verpflichtungen reduziert.

Als Präsident Joe Biden im Januar sein Amt antrat, bemühten er und seine Regierung sich um eine Rückkehr zu dem Abkommen, aber die Verhandlungen sind in eine Sackgasse geraten. Die letzte Verhandlungsrunde endete im Juni, ohne dass ein Termin für die nächste Runde festgelegt wurde.

Malley, der die Verhandlungen für die Regierung Biden leitete, sagte, Washington habe dem Iran schon früh klargemacht, dass die USA alle mit dem Abkommen unvereinbaren Sanktionen aufheben würden, wenn das Land zur Einhaltung des JCPOA zurückkehren würde.

Malley nannte dies eine “wichtige vertrauensbildende Maßnahme”. US-Außenminister Antony Blinken stellte jedoch im Juni fest, dass Hunderte von zusätzlichen Sanktionen im Zusammenhang mit Teherans “destabilisierendem” Verhalten aufrechterhalten würden.

Im August sprach Biden bei einem Besuch des israelischen Premierministers Naftali Bennett auch von der Verfügbarkeit “anderer Optionen”, falls die Verhandlungen mit dem Iran scheitern sollten.

Der neue iranische Präsident Ebrahim Raisi hat erklärt, die Islamische Republik sei bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, aber nicht unter westlichem Druck”.

Koordinierung mit Israel und den Verbündeten am Golf

Der US-Gesandte wies darauf hin, dass es trotz des Mangels an Fortschritten bei den Atomverhandlungen offenbar positive Entwicklungen in der Region gebe, und verwies auf eine Reihe von Gesprächen zwischen den Golfstaaten und dem Iran.

Laut einem Bericht der in London ansässigen Zeitung Al-Araby al-Jadeed trafen sich saudische und iranische Beamte im April in Bagdad, um über ihre erbitterte Rivalität zu sprechen, und Abu Dhabi führte geheime Gespräche mit Teheran.

“Die Nachbarn des Irans sind jetzt mit dem Iran im Gespräch. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und alle anderen Länder des Golf-Kooperationsrates unterhalten jetzt Kontakte mit dem Iran”, sagte Malley.

“Diese können in der Tat zu einer größeren Deeskalation führen, wenn wir sie richtig nutzen und mehr Anreize schaffen, um die Nuklearkrise mit dem Iran anzugehen.”

Er machte deutlich, dass die USA sich mit ihren Verbündeten im Nahen Osten abstimmen müssen, um Wege zu finden, das iranische Atomprogramm anzugehen, falls die Verhandlungen vollständig scheitern.

“Wir sind realistisch. Wir wissen, dass es durchaus möglich ist, dass der Iran einen anderen Weg wählt. Und wir müssen uns mit Israel und anderen Partnern in der Region abstimmen”, sagte Malley.

Der Gesandte fügte hinzu, dass er in den nächsten Tagen nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Katar reisen werde, um sich auch mit ihnen über die Bemühungen um eine Rückkehr zum Abkommen abzustimmen und zu erörtern, “welche Möglichkeiten wir haben, das iranische Atomprogramm zu kontrollieren, wenn wir dieses Ziel nicht erreichen können”.

Minister Blinken trifft am Mittwoch auch mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid und dem Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Abdullah Bin Zayed al-Nahyan, zusammen, die nach Malleys Worten ebenfalls über dieses Thema sprechen werden.

In einer Rede an der Seite des israelischen Außenministers Yair Lapid und des Außenministers der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Abdullah Bin Zayed al-Nahyan, sagte Blinken am Mittwoch, dass die Zeit für eine Rückkehr des Irans zur vollständigen Einhaltung des Abkommens knapp werde, betonte jedoch, dass Washington der Ansicht sei, dass der diplomatische Weg der effektivste Weg sei, um sicherzustellen, dass Teheran nicht in den Besitz von Atomwaffen komme.

“Was wir von Teheran sehen, deutet darauf hin, dass sie nicht bereit sind, zu dem Atomabkommen zurückzukehren”, sagte Blinken. “Wir nähern uns einem Punkt, an dem eine Rückkehr zur vollständigen Einhaltung des JCPOA die Vorteile des Atomabkommens nicht wiederherstellen wird”.

Lapid sagte: “Jeder Tag, der vergeht, jede Verzögerung bei den Verhandlungen bringt den Iran näher an eine Atombombe. Wenn ein Terrorregime in den Besitz einer Atomwaffe gelangen will, müssen wir handeln. Wir müssen deutlich machen, dass die zivilisierte Welt das nicht zulassen wird.” Übersetzt mit Deepl.com

