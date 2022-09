Patrick Lawrence: Unmaking History The Write Stuff – by Mr. Fish By Patrick Lawrence / Original to ScheerPost Every young journalist knows, and probably most newspaper readers know, too, the old thought: Journalists write the first draft of history. I like to think a few or more journalists and a few or more readers also know that this is…

Geschichte aufheben



Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

7. September 2022



Jeder junge Journalist kennt, und wahrscheinlich kennen auch die meisten Zeitungsleser, den alten Gedanken: Journalisten schreiben den ersten Entwurf der Geschichte. Ich denke, ein paar oder mehr Journalisten und ein paar oder mehr Leser wissen auch, dass dies blanker Unsinn ist. Journalismus, und damit meine ich die Mainstream-Variante, ist das, was die Mächte, die die Medien kontrollieren, veröffentlichen, um zu verhindern, dass wahre Berichte über Ereignisse in den Geschichtsbüchern erscheinen, und nicht in ihnen.

Das ist der Grund, warum – und Sie werden mich nicht davon abbringen können – unabhängige Medien in unserer Zeit so wichtig sind. In dem Maße, in dem die Vergehen der traditionellen Medien zunehmen, übernehmen Publikationen, die sich unabhängig von der Macht – der politischen, administrativen, unternehmerischen und finanziellen – halten, eine Verantwortung, die in keinem Verhältnis zu ihren Ressourcen steht. Sie werden sich als die wahren Freunde des Historikers erweisen.

Aber lassen Sie mich diesen Gedanken erst einmal beiseite schieben, um mich einer dringlicheren Angelegenheit zu widmen.

Vom 16. August bis zum 24. August veröffentlichte die Washington Post sechs Geschichten, vier davon in großer Länge, unter der Überschrift des ersten Tages: “Die Post untersuchte die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges. Hier ist, was wir gelernt haben.” Mit dieser Serie spielt die Washingtoner Lokalzeitung die größte Karte des ersten Entwurfs der Geschichte aus. Es gibt genug Melodramatik in dieser außergewöhnlichen Parade von Texten, um eine Nachmittags-Soap am Laufen zu halten.

Ich muss es den drei Post-Reportern lassen, deren Namen über diesen Artikeln stehen – Shane Harris, Karen DeYoung und Isabelle Khurshudyan, mit verschiedenen anderen, die in geschwungenen Lettern am Ende genannt werden. Sie haben viel, viel, viel Schwerstarbeit für dieses Projekt geleistet – oder Telefonarbeit, was sehr wahrscheinlich ist, denn ein großer Teil der Berichterstattung besteht aus dem, was diese Journalisten aus Interviews mit, wie üblich, ungenannten Beamten erhalten haben, die die Treffen, Gespräche, Geheimdienstbesprechungen und so weiter miterlebt haben, die die Reporter nicht miterlebt haben.

Gut und schön. Dies wird als eine Reihe von “Tick-Tack”-Geschichten präsentiert, chronologische Berichte von Ereignissen in sehr feinen Details. Aber es gibt sofort Probleme.

Der erste Teil der Serie beginnt folgendermaßen. Wir schreiben den Herbst 2021, als Russland zum zweiten Mal in diesem Jahr damit begonnen hat, Truppen und Material in der Nähe der ukrainischen Grenze zu sammeln, nachdem es Anzeichen dafür gab – über die zu diesem Zeitpunkt bereits ausführlich berichtet wurde -, dass das Kiewer Regime mit Unterstützung der USA einen Angriff auf die abtrünnigen östlichen Provinzen, die als Donbass bekannt sind, als ersten Akt einer Kampagne zur Rückeroberung der Halbinsel Krim plant:

An einem sonnigen Oktobermorgen begaben sich die führenden Geheimdienstler, Militärs und Diplomaten der Nation zu einem dringenden Treffen mit Präsident Biden ins Oval Office. Im Gepäck hatten sie eine streng geheime Geheimdienstanalyse, die aus neu beschafften Satellitenbildern, abgefangenen Nachrichten und menschlichen Quellen zusammengestellt worden war und die Kriegspläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin für eine groß angelegte Invasion der Ukraine enthielt.

Die Sitzung war… bemerkenswert wegen des detaillierten Geheimdienstbildes, das präsentiert wurde. Biden und Vizepräsident Harris nahmen in Sesseln vor dem Kamin Platz, während Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin und General Mark A. Milley, Vorsitzender der Generalstabschefs, sich zu den Direktoren der nationalen Nachrichtendienste und der CIA auf Sofas um den Kaffeetisch gesellten.

Außenminister Antony J. Blinken bereitet sich auf einen Pressetermin mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am 14. April 2021 in Brüssel, Belgien, vor. (State Department Photo by Ron Przysucha/ Public Domain)

Zu dieser Eröffnungsrede gibt es einiges zu sagen. Bei der reinen Präsentation geht es darum, durch all die nutzlosen Details eine maßgebliche Authentizität zu vermitteln, ein Wir-waren-dabei-Aspekt, der für die gesamte Serie von zentraler Bedeutung ist. Die Reporter waren natürlich nicht da. Die Sessel, der Kamin, die Sofas, wer wo saß: Das ist es, was ihnen erzählt wurde. Die Post handelt auf Anhieb mit der Illusion, Zeuge zu sein.

Abgesehen von der Sitzordnung und von viel größerer Bedeutung ist die “streng geheime Geheimdienstanalyse”. Die Reporter der Post haben diese Analyse nicht gesehen und auch nicht überprüft, was es mit den Satellitenbildern und den menschlichen Quellen auf sich hat – und auch nicht, ob es diese Informationen überhaupt gibt. Sie wurden, wieder einmal, über die Geheimdienstinformationen informiert und darüber, wie sie gesammelt wurden und was sie enthielten – insbesondere über den “Kriegsplan” des russischen Präsidenten.

Zur Erinnerung: Das ist es, was während des Russiagate-Fiaskos täglich passierte: Reporter nahmen das Wort von Beamten und taten so, als hätten diese Beamten keine Agenda.

Dieser Kriegsplan wird später in der Serie detailliert beschrieben. Und es gibt nur eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen kann: Was die Anwesenden dem Präsidenten vorgetragen haben sollen, war entweder der schlechteste Geheimdienst seit dem Versagen der CIA, den Zusammenbruch der Sowjetunion vorherzusehen, oder der Kriegsplan, wie er aus zweiter Hand beschrieben wurde, ist nicht das, worüber sie sich an jenem sonnigen Oktobervormittag versammelt hatten, um zu sprechen.

Es gibt noch eine weitere Besonderheit dieser Passage, die man nicht übersehen sollte. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und versuchen Sie zu beschreiben, was die Gruppe im Oval Office tat – was alle dort gemeinsam hatten. Meine Antwort: Nach dem Bericht der Post befanden sich diese Menschen in einem Zustand der Überraschung, vielleicht sogar eines leichten Schocks. Weit weg und unerwartet zog eine Nation ihre Armee an der Grenze zu einer anderen Nation zusammen. Die Anwesenden befanden sich in einem kollektiven Akt der unschuldigen Entdeckung. Sie fragten sich gemeinsam, wie sie reagieren sollten.

Es ist absolut wichtig, sich dieses Eröffnungsszenario vor Augen zu halten. Ich sage das nicht nur, weil es andeutet, was The Post den Lesern in ihrer Serie über die Ursachen der Ukraine-Krise und deren Verlauf in den ersten Tagen vermitteln will. Diese Absätze sind auch selbst eine Art bleibendes Dokument. Sie sind wie eines dieser historischen Gemälde an Museumswänden, die eine große Geschichte in einer einzigen, intimen Szene erzählen: In einem Gruppenporträt vermittelt uns die Post ein außerordentlich komprimiertes Bild von den Menschen, die seit dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 die amerikanische Außenpolitik geleitet haben – ein tugendhaftes Volk, ein rechtschaffenes, moralisches Volk, das sich fragt, was es tun soll, wenn anderswo unerklärliches Böses über es hereinbricht.

Die Serie der Washington Post über die Ursprünge des Ukraine-Konflikts bringt uns an einen kritischen Punkt. Der Inhalt dieser Artikel ist nicht nur die Vorstellung der Post davon, wie diese Krise in die noch zu schreibenden Geschichtsbücher eingehen sollte: Die Post stellt die offizielle Orthodoxie insgesamt in Frage. Ich lese in diesem gewagten Projekt Ernsthaftigkeit und Gefahr, denn, täuschen wir uns nicht, wir waren schon einmal hier. Auf diese Weise wurden die Ursprünge des Ersten Kalten Krieges – wenn man davon ausgeht, dass wir uns jetzt im Zweiten Kalten Krieg befinden – verwischt, verzerrt und nicht selten in einem Ausmaß verfälscht, von dem wir uns noch nicht erholt haben.

1996 veröffentlichte eine Wissenschaftlerin namens Carolyn Eisenberg Drawing the Line: The American Decision to Divide Germany, 1944-1949. Es hat ein halbes Jahrhundert gedauert, und dieses außergewöhnliche Buch ist nicht das einzige seiner Art. Aber es war Eisenberg, die endlich in Kapitel und Versen feststellte, dass die Truman-Administration und nicht Stalins Kreml die Verantwortung für die Teilung Europas und den Ost-West-Gegensatz trug, der die Menschheit vier Jahrzehnte lang in den Ruin trieb. Gemessen an der öffentlichen Meinung, so müssen wir feststellen, ist es auch heute noch unumstößlich, dass es die Sowjets waren, die der Menschheit den Kalten Krieg I eingebrockt haben.

Es liegt an uns, alles zu tun, um zu verhindern, dass sich dies im Falle der Ukraine und des Kalten Krieges II wiederholt. Medien wie die Washington Post sind ungeheuer mächtig. Aber sie haben kein Monopol auf die Aufmerksamkeit der zukünftigen Historiker.

Unschärfe, Verzerrung, Verfälschung: Das sind die Grundpfeiler der sechs Beiträge von The Post, die die Geschichte des Kalten Krieges vor all den Jahren in gleichem Maße verfälscht haben. Ich zähle vier Fragen, bei denen die Post offenbar darauf bedacht ist, dass wir sie nicht richtig verstehen.

Da ist zum einen Wladimir Putins angebliche Fixierung auf die Ukraine als ehemalige Sowjetrepublik, die er der Russischen Föderation zurückgeben will. Da sind die Kriegsziele, die Milley im Oktober 2021 im Oval Office dargelegt hat – die extravaganten Ambitionen, das Kiewer Regime zu “enthaupten” und das Land bis zur Grenze zu Belarus zu besetzen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die vergeblichen Bemühungen Washingtons, mit Moskau zu verhandeln, bevor die russischen Streitkräfte am 24. Februar eingriffen.

Und über allem schwebt die Frage nach der Verantwortung, so wie sie sich vor 75 Jahren stellte. Jeder kennt das alte Sprichwort: Die Wahrheit ist das erste Opfer des Krieges. Ich schlage eine Verfeinerung vor, wenn die USA mit im Spiel sind, da sie so ziemlich jeden Krieg, den sie seit 1945 geführt haben, begonnen haben, und ich bin mir nicht sicher, ob ich mein “so ziemlich” brauche. Die Kausalität ist das erste Opfer des Krieges. Amerika ist immer der Getane, nie der Handelnde.

Anfang 2021 begann das Kiewer Regime, seine seit langem andauernden Angriffe auf die beiden Donbass-Republiken Donezk und Lugansk zu eskalieren. Bereits im März war eine erste Aufstockung der russischen Truppen zu erkennen. Er hielt nicht lange an: Im April begann Russland mit einem teilweisen Rückzug dieser Truppen. Im Frühherbst sammelte Russland zum zweiten Mal Kräfte entlang seiner Grenze. Eine umfassende Intervention war zu diesem Zeitpunkt noch einige Monate entfernt.

Weder die westlichen Medien noch Washington oder einer seiner Verbündeten gaben damals eine Erklärung für die russischen Truppenaufstockungen ab. Folgt man der allgemeinen Berichterstattung und den offiziellen Erklärungen, so beschloss Russland aus heiterem Himmel, Truppen und Material entlang seiner Grenze zur Ukraine aufzustellen, und beschloss dann aus noch heitererem Himmel, diese wieder zurückzuziehen.

Daraufhin begannen Beamte in Washington, verschiedene Theorien aufzustellen, die dann auch in den Druck gingen. Eine meiner Lieblingstheorien war, dass Russland vorhatte, durch die Ukraine zu fahren und Polen, Moldawien und wer weiß wie weit nach Westeuropa hinein anzugreifen. Es gab auch den Gedanken, dass Wladimir Putin die Sowjetunion wiederherstellen wollte. Oder warum sollte man es dabei belassen: Wladimir Putin träumte, er sei ein neuer Peter der Große, ein Zar des 21. Jahrhunderts. Was ist das für ein diabolischer Größenwahn?

Dann gab es noch die Vorstellung, dass Putins Gesundheit nachließ und er verzweifelt versuchte, seine Spuren in der Geschichte zu hinterlassen. Aber für mein Geld gab es nichts Besseres als die Spekulationen, die angeblich von westlichen Geheimdiensten stammen, dass Wladimir Putin verrückt geworden sei, ein isolierter Verrückter mit den Fingern an den Nuklearknöpfen.

Und so geben die drei Reporter der Post vor, uns ins Oval Office zu führen, wo sie als erstes das große “Warum” der militärischen Verstärkung auf der russischen Seite der Grenze zur Ukraine aufgreifen. Nun wird uns eine offizielle Erklärung geboten, die den Geschichtsbüchern würdig ist.

William Burns, der CIA-Direktor und frühere Botschafter in Moskau, kommt in dem Bericht der Post als erster zu Wort. Burns behauptet, Putin sei “auf die Ukraine fixiert”. Dies ist im Grunde eine abgeschwächte Version der Wahnsinns-Theorie in Kombination mit der neuen Zaren-Theorie und der Theorie der Wiedervereinigung der Sowjetunion. Der Bericht der Post über Burns’ Äußerungen geht weiter:

Die Kontrolle über das Land war ein Synonym für Putins Vorstellung von russischer Identität und Autorität. Die Präzision der Kriegsplanung, gepaart mit Putins Überzeugung, dass die Ukraine dem Mutterland wieder einverleibt werden sollte, ließen keinen Zweifel daran, dass Putin zum Einmarsch bereit war.

Später in diesem Artikel äußert sich “ein hochrangiger Beamter, der an den Entscheidungen beteiligt war” – leider nur einer von ihnen – zu diesem Punkt. “Die Russen hätten getan, was sie getan haben, unabhängig davon, was die Verbündeten getan haben”, so dieser Beamte in der Paraphrase von The Post. Diese Bemerkung wurde offenbar in einem Interview gemacht, das irgendwann nach Beginn der Intervention am 24. Februar geführt wurde.

Was wird hier gesagt und was wird oder wurde aus dem Protokoll gestrichen?

Noch bevor Biden und Blinken im Dezember 2021 ihren “Gipfel für Demokratie” abhielten – und sogar noch vor dem sonnigen Oktobervormittag im Oval Office – hat diese Regierung eifrig versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass es die Ideologie ist, die die globalen Ereignisse im 21. Die nun offizielle Erklärung für die russische Truppenaufstockung und die letztendliche Intervention – die Post hat uns weit über Spekulationen herausgeführt – muss als Präzedenzfall gelesen werden, als eine weitere Probe des Kampfes zwischen Demokratie und Autokratie, in der der russische Präsident als trauernder Nostalgiker dargestellt wird, der bis zum Punkt der Irrationalität davon besessen ist, die russische Größe wiederzuerlangen.

Was The Post aus der Geschichte herauszuschreiben vorschlägt, sind Politik, politische Ökonomie und Geschichte – was natürlich schon immer die Triebfedern geopolitischer Ereignisse waren und immer sein werden. Die Rolle der USA bei der Verschärfung der Spannungen in der und um die Ukraine herum, seit sie den Putsch in Kiew im Jahr 2014 kultiviert haben, wird nirgends erwähnt. Die Osterweiterung der NATO – eine Angelegenheit, über die Moskau seit dem Zerfall der Sowjetunion wiederholt zu verhandeln versucht hat – wird als eine weitere unvernünftige Obsession Putins abgetan. Als er die Frage Ende 2021 erneut aufwirft, wird sie im Bericht der Post als “eine bekannte Hetzrede” abgetan.

Erinnern Sie sich an das Ursachen-Problem und daran, wie die meisten von uns während des Ersten Kalten Krieges den Überblick über diese Angelegenheit verloren haben. Und denken Sie auch daran: Die sechsteilige Übernahme durch die Post ist nur das erste derartige Projekt in der Reihe “Erster Entwurf der Geschichte”. Wir werden zwangsläufig noch viel mehr davon zu sehen bekommen.

General Milley, der Vorsitzende der Joint Chiefs, scheint ganz in seinem Element gewesen zu sein, als er an diesem sonnigen Oktobervormittag die Kriegspläne Russlands – Pardon, Putins, wir müssen das persönlich halten – darlegte. “Wir gehen davon aus, dass sie einen bedeutenden strategischen Angriff auf die Ukraine aus mehreren Richtungen gleichzeitig planen”, sagte Milley den Reportern der Post vor dem Oval Office, “ihre Version von ‘shock and awe’.”

Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III und General Mark A. Milley, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff im Pentagon, Washington, D.C., 18. August 2021. U.S. Verteidigungsministerium, Public domain, via Wikimedia Commons

Das kann man wohl sagen. Milley ließ die russischen Streitkräfte aus vier Richtungen auf Kiew vorrücken und plante, die ukrainische Hauptstadt in drei oder vier Tagen einzunehmen. Er wird mit den Worten zitiert: “Die russischen Spezialeinheiten, die Spetsnaz, würden Präsident Wolodymyr Zelenskij aufspüren und absetzen, ihn notfalls töten und eine Kreml-freundliche Marionettenregierung einsetzen.

Währenddessen würden die russischen Truppen auch in die Ostukraine und entlang der ukrainischen Schwarzmeerküste im Süden vorrücken.

“Es war ein Plan von atemberaubender Kühnheit”, schrieben die Reporter der Post, als sie Milleys Präsentation skizzierten, “einer, der eine direkte Bedrohung für die Ostflanke der NATO darstellen oder sogar die Sicherheitsarchitektur in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zerstören könnte.”

Einiges davon – die Übergriffe aus dem Osten und entlang der Südküste – ist nachweislich zutreffend, wenn auch, das muss gesagt werden, eine offensichtliche Forderung. Die Sicherheitsarchitektur des Kontinents zu zerstören, um sie durch eine zu ersetzen, die Ordnung in ein zunehmend instabiles Umfeld an der Ostflanke Europas bringen würde, ist eine passable Zusammenfassung von Putins prinzipieller Absicht.

Aber das meiste, was Milley angeblich zu sagen hatte, grenzt an Strangelowsche Paranoia – erstaunlich, möchte ich sagen, in seiner wilden Ungenauigkeit. Die Einnahme Kiews, die Verhaftung oder Ermordung Selenskyjs, die Ernennung eines Marionettenersatzes, die Fahrt bis in die Westukraine, die Bedrohung der NATO? Woher kommt das? Die Post sagt uns, es stamme von “neu gewonnenen Satellitenbildern, abgefangenen Nachrichten und menschlichen Quellen”. Mit Hilfe dieser Quellen drangen die USA “an mehreren Stellen in die politische Führung, den Spionageapparat und das Militär Russlands ein, von der Führungsebene bis hin zu den Frontlinien.”

Diese Darstellung gibt Anlass zu zwei Überlegungen.

Erstens: Das war von Anfang an ein Täuschungsmanöver. Anfang 2021 wurde, wenn auch nicht allgemein, berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Angriffe auf die östlichen Provinzen drastisch ausgeweitet hatten und dass sie dabei von den USA unterstützt wurden. Wenn man seinen Gegner provoziert, provoziert, provoziert, braucht es nicht viel Intelligenz (im doppelten Sinne des Wortes), um vorherzusagen, dass der Gegner reagieren wird.

Zweitens stellt sich, wie bereits angedeutet, die Frage, was in den angeblichen Geheimdienstinformationen stand, die an diesem sonnigen Oktobervormittag auf dem Kaffeetisch lagen. Meiner Ansicht nach handelte es sich entweder um fehlerhafte oder verfälschte Geheimdienstinformationen, oder die Post hält ihren Teil der Propagandaübung ein, indem sie falsche Berichte über die Überlegungen der Regierung für die Leserschaft wiedergibt.

Obwohl wir in der Natur der Sache nicht wissen können, was von beiden zutrifft, schließe ich mich der zweiten Möglichkeit an. Was Milley zu sagen hatte, war einfach zu realitätsfremd, um eine glaubwürdige Version eines Geheimdienstportfolios zu sein.

Sechs Monate Krieg, so müssen wir feststellen, bestätigen die erklärten Ziele Russlands zum Zeitpunkt des Beginns seiner Intervention. Sie lauten: Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Moskaus Ziele können sich ändern, was durch die massiven Waffenlieferungen des Westens in das Land beeinflusst wird, aber bisher haben sie keine Gebietsgewinne westlich der beiden abtrünnigen Republiken beinhaltet, mit einer möglichen Ausnahme entlang der ukrainischen Schwarzmeerküste. Er hat kein Interesse an der Einnahme der Hauptstadt gezeigt, kein Interesse daran, westlich davon vorzudringen, und kein Interesse daran, das Regime zu enthaupten und durch ein anderes nach seinem Geschmack zu ersetzen.

Ich sehe in der übertriebenen Darstellung der Kriegspläne des russischen Militärs durch die Post zwei Ziele. Der eine ist das, was wir als Inflation der Bedrohung bezeichnen: Russland wird in ein möglichst gefährliches Licht gerückt – eine Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern für den Westen insgesamt. Zweitens wird eine imaginäre russische Strategie erfunden, die, wenn sie sich nicht bewahrheitet, als Fehlschlag dargestellt werden kann.

Einer der späteren Beiträge in der Post-Serie ist diesem Thema gewidmet. Schon die Überschrift ist ein Genuss: “Kampf um Kiew: Ukrainischer Mut und russische Fehler retten die Hauptstadt”. Wow! Hollywood sollte sich vielleicht an dieser Geschichte beteiligen.

Wir bekommen eine Menge theatralischer Ticks zu hören – “Viktor Derevyanko wachte vor brühenden Schmerzen auf, sein Körper brannte” – wenn wir lesen, wie die russischen Truppen bei ihrem Versuch, Kiew zu Beginn des Konflikts einzunehmen, zurückgeschlagen wurden. Auch hier gibt es keine Beweise dafür, dass sie jemals einen solchen Versuch unternommen haben. Sie scheinen nördlich der Hauptstadt aus eigenem Antrieb einen Zwischenstopp eingelegt zu haben – unter anderem in Bucha – und zogen sich dann, ebenfalls aus eigenem Antrieb, zurück.

Ich habe viele Berichte über diesen Rückzug gelesen, wonach die russischen Streitkräfte von Anfang an nur den Zweck hatten, die besten ukrainischen Bodeneinheiten zu binden, während die Russen ihren Feldzug im Osten in Gang setzten. Meines Wissens haben sich diese Berichte jedoch nie bestätigt. Wir wissen nicht alles, aber wir wissen, dass es nie überzeugende Beweise dafür gab, dass die ukrainischen Truppen die Russen aus den nördlichen Vorstädten zurückgeschlagen haben.

Nichtsdestotrotz schlägt The Post vor, diesen Vorfall mit seinen tapferen Ukrainern und ungeschickten Russen in die Geschichtsbücher aufzunehmen, als Beispiel für das Durcheinander, das Russland in den ersten Monaten seiner Intervention angerichtet hat. Allem Anschein nach gewinnen die russischen Streitkräfte diesen Krieg systematisch, aber das spielt keine Rolle. Sie müssen inkompetente Schergen sein.

Im Dezember 2021 legten Wladimir Putin und sein Außenminister Sergej Lawrow die Entwürfe von zwei Verträgen zur europäischen Sicherheitsfrage vor. Der eine ging nach Washington, der andere an das NATO-Hauptquartier in Brüssel. Das Vertragsformat spiegelte den Wunsch Moskaus wider, mit dem Westen Gespräche über eine erneuerte Sicherheitsarchitektur aufzunehmen, da die bestehenden Vereinbarungen zu einer gefährlichen Unordnung geführt haben, die für jeden offensichtlich ist, außer für diejenigen, die darauf bestehen, dass die auf Regeln basierende internationale Ordnung” in Ordnung ist, wie sie ist.

Wladimir Putin und Sergej Lawrow im Jahr 2019. kremlin.ru, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

Moskau schlug neue Verpflichtungen und Garantien als Grundlage für die von ihm befürwortete neue Ordnung vor. Dazu gehörten vor allem der Abzug der an der Ostflanke Europas stationierten Raketensysteme und die Zusicherung, dass die NATO nicht weiter nach Osten expandieren würde. Diesen Dokumenten lag der Gedanke zugrunde, dass keine Nation oder Gruppe von Nationen ihre eigene Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer Nationen gewährleisten kann. Dies ist eine Grundregel der Staatskunst, wie ein mittelmäßiger Student der internationalen Beziehungen leicht verstehen wird.

Diese Verträge waren in der Tat der Höhepunkt einer langen Anstrengung Moskaus. Russland hatte die vorangegangenen drei Jahrzehnte damit verbracht, die westlichen Mächte aufzufordern, von einer Annäherung der NATO an die Grenzen Russlands abzusehen, wie es verschiedene amerikanische Beamte in Gesprächen mit dem inzwischen verstorbenen Michail Gorbatschow versprochen hatten, nachdem die Deutschen in den letzten Wochen des Jahres 1989 die Berliner Mauer abgebaut hatten.

In jüngerer Zeit hatte Putin in den vergangenen acht Jahren auf eine Einigung zwischen Kiew und den beiden Donbass-Republiken gemäß den Protokollen Minsk I und Minsk II gedrängt. Diese Protokolle wurden im September 2014 und im Februar 2015 unterzeichnet und sahen, grob gesagt, eine föderale politische Struktur vor, die den östlichen Provinzen genügend Autonomie gewähren würde, um die Nation zusammenzuhalten. Frankreich und Deutschland unterstützten die Minsker Vereinbarungen – auf dem Papier, aber nicht in der Praxis. Kiew unternahm mit stillschweigender Billigung des Westens keine Anstrengungen, sie umzusetzen.

Ich erinnere mich noch lebhaft an die Berichterstattung über diese Verträge und die Reaktion Washingtons. Es war ein einziger Teppich des Spottes. Die Forderungen Moskaus waren absurd, extravagant, unvernünftig, irrational. Dies spiegelte die offizielle Reaktion wider. Washington war nicht bereit, über mehr als kleine Anpassungen der NATO-Truppenstärke und andere marginale Angelegenheiten zu sprechen.

Wendy Sherman, Antony Blinkens Nummer 2 im Außenministerium, bezeichnete die beiden Dokumente als ” Nullnummern “. Dies ist ein britischer Ausdruck für eine pauschale Ablehnung – “fuggedaboutit” im amerikanischen Straßenjargon. Ich hatte die Nase voll von ” Nullnummern “, denn die Presse wiederholte es unaufhörlich. Es war praktisch, da es den Reportern die Verantwortung abnahm, die russischen Dokumente selbst zu durchdenken.

Die Position der USA, die sofort von Washingtons zurückhaltenden Verbündeten übernommen wurde, erwies sich als der endgültige Schlag für Moskau. Als Putin zwei Monate später die russische Intervention ankündigte, war er sichtlich verbittert, und seine Rede war von einem für ihn untypischen Maß an Emotionen durchdrungen. Der Subtext schien mir klar zu sein: Wir haben 30 Jahre lang versucht, mit euch doppelzüngigen Heuchlern zu reden. Jetzt habe ich meinen Schlussstrich gezogen.

Jake Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater, ist meiner Meinung nach das unvergleichliche Wiesel in der amtierenden Regierung – gefühllos, diplomatisch ungeschickt, gewohnheitsmäßig wahrheitswidrig. Und es ist Sullivan, dem die Reporter der Post das Wort über die Haltung der USA gegenüber Russland vor dem Einmarsch am 24. Februar erteilen.

Zitat 1:

Ein großer Teil unserer Bemühungen bestand darin, ihnen zu sagen: “Schauen Sie, wir werden die diplomatische Schiene einschlagen und sie ernsthaft behandeln, wenn Sie die Planungen für ein gewisses Maß an Gewalt und Sanktionen ernst nehmen.”

Zitat 2:

Wir haben gesagt: “Wir nehmen die Diplomatie ernst, aber wir sind so besorgt darüber, dass wir tatsächlich Männer und Material verlegen.”

Ich nehme an, die Post musste Sullivan das Gleiche zweimal sagen lassen, da diese Behauptungen so monumental falsch sind. Der letzte Teil über die Verlegung von Männern und Material ist besonders interessant. Sullivan versucht, die Tatsache zu vertuschen, dass die USA im Sommer 2021 – während Kiew den Beschuss der Bevölkerungszentren im Osten weiter verstärkte – bereits damit begonnen hatten, ihre Waffenlieferungen an das Regime zu erhöhen und eine direkte Kommunikationsverbindung zwischen Kiew und dem US-Europakommando hergestellt hatten.

Die Wahrheit ist, dass Washington nur sehr wenige diplomatische Kontakte mit Moskau aufgenommen hat, bevor letzteres seine beiden Vertragsvorschläge veröffentlichte, und so gut wie keine danach. Wenn Ihnen ein deutlicherer Hinweis auf die Absichten Washingtons in diesen Monaten einfällt und eine unverantwortlichere Art und Weise, mit einer sich anbahnenden Krise umzugehen, dann nutzen Sie bitte den Kommentar-Bereich.

Was die Diplomatie anbelangt, so liefert uns die Post einen herrlich aufschlussreichen Moment, während sie uns in sechs Artikeln Unwahrheiten und Missverständnisse auftischt. Dieses kleine Stück halte ich für wahr.

Wir schreiben jetzt das Jahr 2022, und die Reporter der Post schütten die lila Prosa mit der Kelle auf. “Der 21. Januar war ein kalter, trostloser Tag in Genf, mit böigen Winden, die die Oberfläche des normalerweise ruhigen Sees peitschten, der den Namen der Schweizer Stadt trägt. Jimmy Breslin hätte den Tag nicht besser beginnen können.

Minister Blinken und Außenminister Lawrow sitzen zusammen – eine der wenigen Begegnungen, die die beiden je hatten, und die letzte bis heute. “Blinken legte erneut die Positionen der USA dar”, schreibt die Post. “Wenn Putin berechtigte Sicherheitsbedenken habe, seien die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten bereit, darüber zu sprechen.” Blinken und Sullivan scheinen zu glauben, dass ihnen jemand glauben wird, wenn sie nur oft genug betonen, dass der Himmel nicht blau ist.

“Blinken fand Lawrows Antworten schrill und unnachgiebig”, lesen wir, und wen wundert’s. Und jetzt kommt der geniale Teil.

Als sie am Mahagoni-Tisch fertig waren, lud Blinken Lawrow in ein privates Zimmer ein und fragte: “Sergei, sagen Sie mir, was Sie wirklich vorhaben?” The Post paraphrasiert dann: “Ging es wirklich um die Sicherheitsbedenken, die Russland immer wieder geäußert hatte – um das ‘Vordringen’ der NATO nach Russland und eine wahrgenommene militärische Bedrohung? Oder ging es um Putins fast theologische Überzeugung, dass die Ukraine ein integraler Bestandteil von Mütterchen Russland ist und schon immer war?”

Es ist schwer zu glauben, dass Amerikas Spitzendiplomat so dumm und taktlos ist, aber Lawrows Reaktion zeigt uns, dass dies wirklich Blinkens Frage war: “Ohne zu antworten, öffnete Lawrow die Tür und ging weg, sein Stab hinterher.”

Das muss man mögen. Mir jedenfalls gefällt es. Genau so sollten die Dummköpfe der amerikanischen Außenpolitik behandelt werden. Sie haben nichts zu sagen und es gibt ihnen nichts zu sagen.

■

Amerika war unschuldig, als die Maine Mitte Februar 1898 im Hafen von Havanna sank: Die Spanier haben es getan. Wir waren unschuldig, als die U.S.S. Maddox und die C. Turner Joy im August 1964 in den Golf von Tonkin segelten: Die Nordvietnamesen griffen sie an. Wir waren rechtschaffene Unschuldige, als wir im März 2003 die Operation Iraqi Freedom starteten: Saddam Hussein verfügte über ein Inventar an Massenvernichtungswaffen. Wir waren unschuldig, als eine kleine Minderheit von Ukrainern im Februar 2014 einen gewählten Präsidenten stürzte: Wir hatten nichts mit dem Putsch in Kiew zu tun, und es war sowieso kein Putsch, denn unsere Freunde machen keine Putsche.

