“Geschichtsverdrehung”: Steimeier verärgert Ukraine mit Äußerung zu Nord Stream 2 F.A.Z.

Die ersten ernstzunehmenden und richtigen Aussagen, die ich von diesem Bundespräsidenten Steinmeier höre, weiter so. Wann endlich auch einmal im Zusammenhang mit Palästina ?



Bild:SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier pflanzt einen Baum. (Bild: spd)

„Geschichtsverdrehung”: Steinmeier verärgert Ukraine mit Äußerung zu Nord Stream 2 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit Äußerungen zur umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 Verärgerung in der Ukraine ausgelöst. Die „fragwürdigen historischen Argumente” Steinmeiers seien „mit Befremden und Empörung” in Kiew aufgenommen worden, schreibt der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, in einer Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Der Bundespräsident führt zur Verteidigung des umstrittenen Projekts den deutschen Überfall auf die Sowjetunion an. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, zeigt sich empört.

Steinmeier hatte Nord Stream 2 in einem Interview der „Rheinischen Post“ mit dem Argument verteidigt, dass die Energiebeziehungen fast die letzte verbliebene Brücke zwischen Russland und Europa seien. Er wies darauf hin, dass Deutschland dabei auch die historische Dimension im Blick behalten müsse und erinnerte an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion, der sich am 22. Juni zum 80. Mal jährt. „Mehr als 20 Millionen Menschen der damaligen Sowjetunion sind dem Krieg zum Opfer gefallen. Das rechtfertigt kein Fehlverhalten in der russischen Politik heute, aber das größere Bild dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren“, sagte Steinmeier.



