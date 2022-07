Eine erneute Schande für Deutschland! Goethe hat dieses Institut nicht verdient!



Evelyn Hecht-Galinski

“Nach einiger Überlegung hat das Goethe-Institut entschieden, dass Mohammed El-Kurd kein geeigneter Redner für dieses Forum ist”, twitterte die Organisation.

Die Organisation begründete ihre Vorbehalte nicht und fügte lediglich hinzu, dass El-Kurd über Israel “in einer Weise getwittert habe, die das Goethe-Institut nicht akzeptabel findet”.

Ali Abunimah twitterte

Deutsche Rassisten und Nazis meinen, sie hätten das Recht, den Palästinensern vorzuschreiben, wie sie über das völlig illegitime und barbarische, von Deutschland unterstützte Apartheidregime zu sprechen haben, das Palästina besetzt hält und die Palästinenser verfolgt. Fühlen Sie sich wegen Ihrer völkermörderischen Verbrechen schuldig? Geben Sie “Israel” Bayern.

https://electronicintifada.net/content/haunted-ghosts-germany-blames-palestinians-anti-semitism/35861

Bild: Deutschland ist gegen pro-palästinensischen Aktivismus vorgegangen. Alexander Pohl SIPA USA

Gespenstisch: Deutschland macht Palästinenser für Antisemitismus verantwortlich

VonOmar Zahzah

Die elektronische Intifada



7. Juli 2022

Auf einem Schild bei einer Demonstration steht “Free Palestine”.

Seit dem Ausbruch eines palästinensischen Massenaufstands gegen die israelischen Versuche der ethnischen Säuberung des Ostjerusalemer Stadtteils Sheikh Jarrah im Mai 2021 ist Mohammed El-Kurd zu einer zunehmend öffentlichen Figur geworden.

El-Kurd hat prägnante Interviews gegeben, die die Entmenschlichung der palästinensischen Opfer des zionistischen Siedlerkolonialismus nachdrücklich widerlegen. Eine solche Entmenschlichung wird von den US-Medien regelmäßig fortgesetzt.

Letztes Jahr veröffentlichte der heute 24-jährige El-Kurd seinen ersten Gedichtband Rifqa.

Die palästinensische Dichterin Summer Farah schreibt in ihrer Rezension von Rifqa, dass El-Kurd in seiner Sammlung “auf wunderbare Weise erforscht, wie der Kolonialismus unsere Navigation von Zeit und Raum verändert”.

Und am 21. September 2021 ernannte The Nation El-Kurd zu ihrem offiziellen Palästina-Korrespondenten.

All dies sind an und für sich schon bemerkenswerte Leistungen. Dass jemand sie alle mit 24 Jahren erreicht hat, ist umso bemerkenswerter.

Doch trotz seiner beeindruckenden Referenzen lud das Goethe-Institut, eine staatliche deutsche Kulturorganisation, El-Kurd am 17. Juni von der Teilnahme an einer dreitägigen Konferenz mit dem Titel “Selling Fascism? Erinnerung an das Unverkaufte”.

Deutschlands “rassistische Politik”

Der Essayist Sinthujan Varatharajah und der Künstler Moshtari Hilal hatten El-Kurd eingeladen, an ihrer Podiumsdiskussion mit dem Titel “Beyond the Lone Offender – Dynamics of the Global Right” teilzunehmen. Nach dem einseitigen Verbot der Teilnahme El-Kurds durch das Goethe-Institut sagten Varatharajah und Hilal ihr Forum aus Solidarität ab.

“Unsere Absage ist eine Reaktion auf die Versuche des Goethe-Instituts, in unsere kuratorischen Entscheidungen einzugreifen und auf diese Weise ein Klima der antipalästinensischen Zensur zu erzwingen”, heißt es in ihrer Erklärung.

Die Beteiligung von El-Kurd sei von Anfang an durchschaubar gewesen und die Absage sei rein politisch.

Die Entscheidung impliziere, dass “die Institution einen der renommiertesten Schriftsteller, Menschenrechtsaktivisten und Dichter unserer Zeit für unfähig hält, eine umfassende Analyse der rechten Gewalt vorzunehmen, von der er als Palästinenser bedroht ist”, schreiben sie.

Darüber hinaus “müssen El-Kurds Schwierigkeiten, das legale Recht zu erhalten, nach Deutschland einzureisen, vor dem Hintergrund der rassistischen Politik Deutschlands verstanden werden, die darauf abzielt, den palästinensischen Dissens im Land zu ersticken.”

Andere Teilnehmer folgten diesem Beispiel. Der britisch-pakistanische Schriftsteller Mohammed Hanif weigerte sich, an der Konferenz teilzunehmen.

Die US-amerikanische Schriftstellerin Ijeoma Oluo sagte ebenfalls ab und schrieb: “Es gibt keine Diskussion über globale weiße Vorherrschaft und rechte Gewalt ohne die Einbeziehung palästinensischer Stimmen.”

Das Freedom Theater and Palestinian Performing Arts Network mit Sitz im Flüchtlingslager Dschenin prangerte in einer Erklärung an, dass palästinensische kulturelle Stimmen zum Schweigen gebracht werden.

Ironischerweise ließ sich der verstorbene palästinensische Intellektuelle Edward Said von Johann Wolfgang von Goethes Ideen der Weltliteratur inspirieren, als er über eine authentisch sensible und ethische humanistische Kulturkritik nachdachte, die das Gegenmittel zum “Orientalismus” sein sollte, dem politischen und kulturellen Diskurs, der sich auf rassistische und reduzierende Falschdarstellungen kolonialisierter Völker, einschließlich der Palästinenser, stützte, um extraktive koloniale und imperiale Unternehmungen weiter zu rechtfertigen.

Leider scheint das Goethe-Institut den Namen und das Erbe Goethes als symbolische Keule benutzen zu wollen, um eine Form des rassistischen Schweigens durchzusetzen, die imperiale und siedlungskoloniale Systeme und Strukturen intakt und unbenannt hält, während das feige Kollektiv, das hinter El-Kurds Ausladung steht, den äußeren Anschein objektiver, “aufgeklärter” Schiedsrichter der Kultur aufrechterhalten kann.

Antipalästinensischer Rassismus

Obwohl dies besonders ungeheuerlich ist, ist es bei weitem nicht die einzige undemokratische Unterdrückung von pro-palästinensischen Gefühlen in Deutschland. Im Jahr 2017 hat die deutsche Regierung die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) für Antisemitismus gebilligt.

Die IHRA-Definition besagt, dass die Behauptung, die Gründung des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen, eine Form des Antisemitismus ist. Damit wird grundlegende Kritik an der ungleichen israelischen Staatspolitik und am Zionismus, der israelischen Staatsideologie, stigmatisiert, indem diese Kritik fälschlicherweise als Rassismus gebrandmarkt wird.

Im März 2019 untersagten deutsche Behörden der palästinensischen Befreiungsikone Rasmea Odeh, persönlich an einer Palästina-Solidaritätsveranstaltung teilzunehmen.

Im August 2019 wurde der palästinensische Schriftsteller und Aktivist Khaled Barakat wegen seiner politischen Überzeugungen aus Deutschland ausgewiesen und mit einem Einreiseverbot belegt.

Und erst kürzlich, am 30. April 2022, verbot die deutsche Polizei alle palästinensischen Proteste, wobei ein Vertreter der Berliner Landesregierung das Auftreten solcher Proteste automatisch mit Antisemitismus in Verbindung brachte.

Die deutsche Polizei verbot auch Demonstrationen zum Nakba-Tag im Mai dieses Jahres.

Warum so viel Zensur gegenüber Palästina und Palästinensern?

Ganz einfach: Deutschland nutzt den antipalästinensischen Rassismus, um den Antisemitismus zu kompensieren.

Abir Kopty erklärt es gut: “Die Deutschen, die von ihrer Vergangenheit verfolgt werden, versuchen, ihre Schuldgefühle auf die Schultern der Palästinenser zu übertragen. Antisemitismus ist nicht mehr ihr Problem – es ist das der Palästinenser.”

Autoritär durch Voreinstellung

Aber der Rassismus wird den Rassismus nicht auslöschen.

Deutschlands staatlich sanktionierte Durchsetzung der antipalästinensischen Politik und seine Abschaffung der palästinensischen Meinungsäußerung entschärft weder die nationalsozialistische Vergangenheit noch das sehr reale und andauernde Vermächtnis dieser Vergangenheit in der Gegenwart.

Es bedeutet lediglich, dass sich der deutsche Staat wieder einmal auf seine Regierungs- und Polizeibehörden verlässt, um auf Befreiung ausgerichteten Aktivismus, Organisierung und kulturellen Ausdruck zu unterdrücken, zum Schweigen zu bringen und zu verbieten.

Deutsche staatliche Institutionen verdrängen aktiv ihre eigene strukturelle Mitschuld am Antisemitismus, indem sie Israel – einen völkermordenden Staat – im Ausland materiell unterstützen und Palästinenser im Inland rassistisch kriminalisieren und zum Schweigen bringen.

Diese kranke, zynische Form des Antipalästinismus behandelt Palästinenser als Antisemiten aufgrund ihrer eigenen Identität und macht den deutschen Staat zu einem grotesken “Experten” für Antisemitismus, der die rassistischen politischen Hierarchien akzeptabler Äußerungen automatisch akzeptieren muss.

Aber institutioneller Autoritarismus scheint ein seltsamer Standardmechanismus für einen Staat zu sein, der sich angeblich damit auseinandersetzt, wie er früher staatliche Institutionen mobilisiert hat, um den Völkermord und alle Formen des Dissenses zu erleichtern.

Grob gesagt, aber nicht weniger eindringlich, hat Deutschland kein Recht, die Palästinenser zu Sündenböcken für seine eigenen Nazi-Kriegsverbrechen zu machen.

Mit der Absage von Mohammed El-Kurd hat das Goethe-Institut seine stolze und schamlose Mitschuld am staatlich sanktionierten antipalästinensischen Rassismus offenbart.

Im Gegensatz zu den Buchstaben des Konferenztitels des Goethe-Instituts hat die faschistische globale Rechte an diesem Schritt viel zu bewundern.

Omar Zahzah ist der Bildungs- und Advocacy-Koordinator von Eyewitness Palestine sowie Mitglied der palästinensischen Jugendbewegung und der US-Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels. Übersetzt mit Deepl.com

