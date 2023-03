Michael Moore: Guns Don’t Kill People, Americans Kill People – scheerpost.com Twenty years ago tonight, on March 23, 2003, our film, “Bowling for Columbine”, received the Academy Award for Best Documentary Feature of the year. But it was also the fifth night of one of the greatest war crimes of the new century – the illegal invasion and bombing of Iraq by George W.

Michael Moore: Waffen töten keine Menschen, Amerikaner töten Menschen

Anlässlich des 20. Jahrestages des Oscar-Gewinns von “Bowling for Columbine” können Sie den Film kostenlos ansehen

Gewehre töten keine Menschen, Amerikaner töten Menschen

von Michael Moore / Substack



24. März 2023

Heute vor zwanzig Jahren, am 23. März 2003, wurde unser Film “Bowling for Columbine” mit dem Academy Award für den besten Dokumentarfilm des Jahres ausgezeichnet.

Aber es war auch die fünfte Nacht eines der größten Kriegsverbrechen des neuen Jahrhunderts – die illegale Invasion und Bombardierung des Irak durch George W. Bush und das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika. Satte 72 % der amerikanischen Öffentlichkeit unterstützten Bush und den Krieg, ebenso wie die Mehrheit der Demokraten im US-Senat. Bushs Kumpane – Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Elliott Abrams usw. – wollten verzweifelt die Kontrolle über das irakische Öl erlangen und Saddam Hussein beseitigen, indem sie die Lüge ausheckten, der Irak sei in den Terroranschlag vom 11. September verwickelt und besitze nun Massenvernichtungswaffen.

Natürlich hatte der Irak nichts mit 9/11 zu tun (Osama bin Laden und 15 der 19 Flugzeugentführer stammten aus Saudi-Arabien). Und natürlich haben die US-Invasionstruppen nie eine einzige Massenvernichtungswaffe gefunden. Es gelang ihnen jedoch, Hunderttausende von irakischen Zivilisten zu vernichten – ein Massenmord an Menschen, die nie eine Bedrohung für die Amerikaner darstellten. Fast 5.000 amerikanische Soldaten, die geschickt wurden, um die Iraker zu töten, wurden selbst in ihr eigenes sinnloses Gemetzel geschickt. Ihre Eltern und Familien haben bis heute keinen Grund für ihren Tod erfahren, und eine Entschuldigung dafür, dass Bush ihr Leben für nichts anderes als seine persönliche Rache geopfert hat, steht noch aus.

Die Traurigkeit über dieses vorsätzliche Kriegsverbrechen ist bis heute ungebrochen. Bush und Cheney wurden nie vom Internationalen Strafgerichtshof angeklagt und können weiterhin tun und lassen, was sie wollen. Nur wenige Demokraten haben sich dafür entschuldigt, dass sie sie dabei unterstützt haben. Ich finde es schwierig, den heutigen Jahrestag unseres “Oscar-Gewinns” zu feiern, wenn das Einzige, woran wir uns in dieser Woche vor 20 Jahren erinnern sollten, dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, das in unserem Namen gegen das irakische Volk begangen wurde.

Aber ich werde diesen “Bowling for Columbine”-Substack-Moment nutzen, um einmal mehr zu fordern, dass wir, die Menschen, innehalten und untersuchen, warum wir einen solchen Durst nach Gewalt haben, den Wunsch, unsere “Feinde” zu töten, und eine wahnsinnige Angst vor “dem Anderen” – was uns dazu veranlasst, fast 400 Millionen Waffen in unseren Häusern zu besitzen.

Diejenigen, die “Bowling for Columbine” nicht gesehen haben, denken, es sei ein Film über Waffen. Das ist er aber nicht. Es geht um uns. Um die Amerikaner. Ja, ich weiß, der Titel bezieht sich auf das damals schlimmste Waffengemetzel an einer Schule in unserer Geschichte. Nie zuvor hatte es eine solche Massenerschießung gegeben. Die Polizisten aus Colorado, die an jenem Morgen an der Columbine High auftauchten, weigerten sich aus Angst um ihr Leben, die High School zu betreten, während das Massaker stattfand. Sie blieben stundenlang wie erstarrt draußen. Das führte dazu, dass verletzte Schüler und ein Lehrer verbluteten. Hunderte von Eltern waren gekommen – aber kein einziger von ihnen stürmte in die Schule, um das Massaker an ihren Kindern zu verhindern. Sie gehorchten der Polizei, die ihnen befahl, sich wie Schafe hinter die gelbe Linie aus Polizeiband zu stellen, die nicht überquert werden durfte. Der Onkel eines Kindes durchbrach die Polizeiabsperrung, um in die Schule zu stürmen. Die Polizisten packten ihn und zerrten ihn weg.

Es gab keinen Aktionsplan, niemand wusste, was zu tun war, weil so etwas noch nie passiert war. Im Jahr 1999 war eine Massenschießerei an einer Schule noch kein “Ding”. Sie war nicht existent. Ich habe nicht “selten” gesagt. Ich sagte “nicht existent” – 1999 gab es in den Vereinigten Staaten keine Massenschießereien an Schulen.

An diesem Nachmittag unterbrachen mein Team und ich (die wir an unserer wöchentlichen Fernsehserie The Awful Truth arbeiteten) die Produktion und setzten uns zusammen, um über den Schock über das, was wir gesehen hatten, zu sprechen. Wir beschlossen, zu handeln, Material zu sammeln und zu überlegen, was wir tun sollten. Einer Sache waren wir uns sicher: Dies war vielleicht die erste Schießerei an einer Schule in den USA in diesem Ausmaß, aber wir kannten auch das Land, in dem wir lebten – und wir wussten, dass dies nicht die letzte sein würde. Wir beschlossen sofort, einen Film zu machen, der hoffentlich verhindern würde, dass so etwas noch einmal passiert. Ich rief das kanadische Studio an, das unsere Fernsehserie finanzierte, um zu fragen, ob sie einen Film über den amerikanischen Waffenwahnsinn finanzieren würden – und sie warteten nicht einmal 30 Sekunden, bevor sie ja sagten und uns das gesamte Budget gaben, das wir brauchten, um das zu machen, was “Bowling for Columbine” werden sollte.

(Anmerkung: Kein amerikanisches Studio oder Finanzier wollte in den ersten 20 Jahren meiner Tätigkeit als Filmemacher auch nur einen einzigen meiner Filme oder Fernsehsendungen finanzieren, obwohl mein erster Film, “Roger & Me”, den Rekord für Dokumentarfilme an den Kinokassen aufstellte. Wir baten die Kanadier um Hilfe, um “den Waffenfilm” zu machen, weil wir in einem Land lebten, in dem Demokraten und Liberale Angst vor der National Rifle Association hatten und sich weigerten, sie auf jeder Ebene zu bekämpfen – auch in Hollywood. Die Kanadier hatten einfach Angst davor, neben einer Nation von Waffennarren, Mördern und Invasoren aus Ländern der Dritten Welt zu leben. Also gewährten sie unseren Vietnam-Verweigerern Zuflucht, weigerten sich, mit uns in den Irak einzumarschieren, und finanzierten unseren Film).

Wie ich schon sagte, beschlossen wir, dass “die Waffe” nicht der Star unseres Films sein würde. Wir stimmten sogar mit der Propaganda der NRA überein – “Waffen töten keine Menschen. Menschen töten Menschen.” Aber wir haben beschlossen, ihn in die Wahrheit zu ändern: “Waffen töten keine Menschen – Amerikaner töten Menschen”. Denn wir sind das einzige Land auf der Welt, das so viele seiner eigenen Bürger auf diese Weise tötet. Und warum ist das so? Warum wir? Was ist das Besondere an uns? Ist es unsere amerikanische DNA? Aber genau wie wir haben viele Menschen auf diesem Planeten einen Massengenozid begangen. Es gibt auf der ganzen Welt ein riesiges Problem mit Geisteskrankheiten. Die Teenager aller Länder sehen sich Gewaltfilme an, spielen gewalttätige Videospiele. Warum nicht auch sie? Warum schlachten sie sich nicht gegenseitig ab, wie wir es tun? Warum haben sie nicht Millionen von Waffen in ihren Häusern?

Wir dachten, wenn wir die Frage beantworten könnten, was mit uns nicht stimmt, dann könnten wir vielleicht dazu beitragen, diesen Wahnsinn zu beenden. Unserem Wahnsinn.

Also beschlossen wir, einen Dokumentarfilm zu drehen, der das Publikum auffordert, mit uns gemeinsam zu versuchen, diese entscheidende Frage zu beantworten. Der Film hat sein erstes Ziel – Columbine zum ersten und letzten dieser Massenerschießungen in Schulen zu machen – nie erreicht. Heute gibt es in den USA im Durchschnitt mehr als eine Massenerschießung pro Tag. Waffen sind heute die häufigste Todesursache bei amerikanischen Kindern. Mehr als Krebs. Mehr als Autounfälle. Schusswaffen. Und dennoch lässt niemand hier den Kopf hängen vor Scham. Wir hoffen nur, dass unsere Schule, unser Kind, nicht das nächste ist. Und wenn doch, dann werden uns Millionen von Amerikanern ihre Gedanken und Gebete schicken.

An diesem Jahrestag, an dem uns unsere Filmemacher-Kollegen eine goldene Statue überreichen, während unsere Bomben auf Bagdad niederregnen, werde ich mich also ruhig zu Hause hinsetzen und “Bowling for Columbine” ansehen und erneut darüber nachdenken, was ich sonst noch tun kann, um unsere amerikanische Seele zu retten.

Ich möchte Sie einladen, sich mir anzuschließen. Ich habe nicht genug Platz in meinem Wohnzimmer, um Sie alle einzuladen, aber ich kann Ihnen den Film kostenlos zur Verfügung stellen, damit Sie andere einladen und ihn weit und breit verbreiten können. Klicken Sie einfach hier und er gehört Ihnen für heute, heute Abend und das ganze Wochenende. Ich würde mich freuen, wenn Sie ihn sich mit mir ansehen würden. Ich denke, ich weiß nicht, ich werde mich dann besser fühlen. Weniger allein bei dem Versuch, zu verstehen. Weniger allein mit dem Versuch, etwas zu tun.

In diesem Monat seit der Massenerschießung an der Michigan State University habe ich euch nicht darüber geschrieben. Ich habe mein Versprechen aus dem Jahr 2013 nach dem Sandy-Hook-Massaker, alle Anrufe von Kabelnachrichten abzulehnen, damit “der Bowling for Columbine-Typ” ins Fernsehen kommt, um über die jüngste Schulschießerei zu sprechen, ziemlich genau eingehalten. Das habe ich 11 Jahre lang getan, zwischen “Bowling for Columbine” und Sandy Hook, und dann war ich eines Abends bei Piers Morgan, der Larry King auf CNN ersetzt hatte. Als ich dort saß und über die 20 toten Erstklässler (und 6 erwachsene Schulangestellte) sprach, wurde mir schlecht, denn ich wusste alles über die Tragödie, die Art und Weise, wie die Kinder tatsächlich starben, die verheerende Trauer ihrer Eltern, die sich vielleicht nie wieder richtig erholen werden, den Mörder, dessen Vater Vizepräsident von General Electric war (die Presse wollte die Geschichte nicht durch die Berichterstattung über diese unbedeutende Tatsache besudeln), und keiner ihrer Reporter wollte nur drei Meilen von der Schule entfernt die Straße hinuntergehen und es wagen, durch die Türen des nationalen Hauptsitzes der Vereinigung der Waffenhersteller zu gehen, die euphemistisch National Shooting Sports Foundation genannt wird, die wichtigste Lobbygruppe der Unternehmen, die die Verabschiedung von Gesetzen zur Waffenkontrolle in Amerika verhindert. Sie sind die Hauptverantwortlichen dafür, dass das AR-15-Sturmgewehr – die Waffe der Wahl für einen Großteil der Massenerschießungen in Schulen, Kirchen und am Arbeitsplatz – leicht und problemlos erhältlich ist. Ihr Hauptquartier des Bösen befindet sich in unmittelbarer Nähe der Schule, in der 26 Menschen starben.

Kurz nach Sandy Hook erließ der Staat Connecticut buchstäblich ein Gesetz, das sich speziell gegen mich richtete, weil ich irgendwo gesagt hatte, dass ich einen Film über Sandy Hook drehen würde. Sie haben es also zu einem Verbrechen gemacht, dass ich die Wahrheit herausfinde und sie an Sie und die amerikanische Öffentlichkeit weitergebe. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen, denn die andere Wahrheit ist, dass ich in den letzten zehn Jahren Zeit damit verbracht habe, an etwas zu arbeiten… und, na ja, ich beende es hier, indem ich sage, dass Sie alle “Gesetze” erlassen können, die Sie wollen, aber wenn Sie inzwischen eines über mich herausgefunden haben, dann ist es, dass es keine Möglichkeit gibt, mich oder meine Crew davon abzuhalten, dem amerikanischen Volk das zu vermitteln, was Sie nicht sehen oder wissen wollen. Das tut mir leid. Aber so ist es nun mal. Ich bin ein Amerikaner. Freiheit. Presse. Die Wahrheit. Die Mehrheit von uns (70 %) besitzt keine Waffe, die große Mehrheit (79 %) will strengere Waffengesetze, und viele, viele von uns wissen, dass sich nichts davon ändern wird, solange wir uns nicht alle als Amerikaner ändern – und ich glaube, die meisten von uns werden sich mit nichts Geringerem zufrieden geben. Wir, die Mehrheit, lehnen jetzt das gewalttätige Amerika ab, das Amerika, das die ersten Völker, die hier lebten, umgebracht hat, das gewalttätige Amerika, das auf dem Rücken von versklavten Menschen aufgebaut wurde, die wiederholt vergewaltigt und zur Geburt gezwungen wurden, die gefoltert und gelyncht wurden, und jetzt sollen wir unseren Kindern diese Geschichte nicht beibringen. Wir bleiben das gewalttätige Amerika, denn Kinder anzulügen und ihnen Unwissenheit und Dummheit aufzuzwingen, ist ein Akt der Gewalt. Jeder Rassismus, jede Frauenfeindlichkeit und jede Homophobie ist ein Akt der Gewalt. Die Zerstörung der Erde ist Gewalt. Dass die Reichen auf Kosten der Armen reicher werden, ist Gewalt. Kapitalismus ist Gewalt. Gier ist Gewalt. Schweigen ist Gewalt! Wenn unsere nationale Frauengymnastikmannschaft von einem Universitätsarzt angegriffen und vergewaltigt wird und dann niemand diesen jungen Frauen zuhört, DAS ist Gewalt. Die Gewalt ist überall. Ja, ich weiß, sie ist überall auf der Welt. Aber die amerikanische Gewalt ist eine eigene Rasse. Das liegt daran, dass wir herausgefunden haben, wie wir sie normalisieren können, damit sie nicht etwas ist, das wir einfach tun, sondern damit sie genau das ist, was wir sind. Einfach zu akzeptieren, dass wir alle wissen, dass es heute mindestens eine Massenerschießung geben wird, und morgen und übermorgen und ad infinitum, ist unmoralisch. “ICH BIN DEINE RETRIBUTION!!!” wird uns versprochen. Es rollt einfach von der Zunge. Eines Tages vor ein paar Jahren begann Glenn Beck einen Beitrag in seiner äußerst populären Radiosendung mit diesem Satz: “Ich denke darüber nach, Michael Moore zu töten”. Dann begann er eine Fantasiereise darüber, wie er mich umbringen würde, und fragte sich, ob er damit durchkommen würde, ob er den Mut aufbringen könnte, mich tatsächlich zu töten, wenn er ein Armband mit der Aufschrift “Was würde Jesus tun?” trägt. Und dann schlug er vor, dass Jesus ihm vielleicht dieses eine Mal einen Freibrief geben könnte.

Oder der Tag, an dem ein Moderator von Fox News live auf Sendung fragte: “Wie kommt es, dass Michael Moore noch am Leben ist?”

Michigan State. Das ist die einzige Universität, die mir einen Abschluss geben würde. Nicht einen, den ich verdient habe. Ich bin ein Studienabbrecher. Sie gaben mir einen Ehrendoktor. Einen Doktortitel! Einige Rechte in Michigan waren verärgert, als sie hörten, dass dies geschehen würde, so dass die MSU gezwungen war, auch dem konservativen Kolumnisten George Will einen zu verleihen. Als ich am Abend zuvor an der Reihe war, beim Ehrendinner eine Rede zu halten, stand er von seinem Platz auf dem Podium auf und ging vor dem gesamten Publikum hinaus. Einen Monat später berichtete ein lokaler Enthüllungsjournalist, dass Will der MSU 47.500 Dollar für seine Anwesenheit in East Lansing zahlen musste, um seine Ehrendoktorwürde entgegennehmen zu können. Natürlich habe ich kein Honorar erhalten, und ich würde auch nie danach fragen. Ich habe den Abschluss gemacht, den meine Eltern immer für mich wollten! George Will heimlich das geforderte Honorar zukommen zu lassen, um die Michigan-Hasser zu besänftigen, das ist auch eine Form von Gewalt.

Ich war nicht in der Lage, über die Schießerei an der MSU zu schreiben, denn in der Nacht, in der es passierte, wurde es für mich aus Gründen, die ich hier nicht erörtern kann, weil, nun ja, aus Gründen, die Sie sich wahrscheinlich denken können, persönlich. Es gibt 50.000 Studenten an der Michigan State. Das bedeutet, dass in jener schrecklichen Nacht im letzten Monat 100.000 Eltern ein bis drei lange, zermürbende Stunden lang den heiligen Schrecken erlebten, ihre Söhne oder Töchter nicht erreichen zu können. Ist mein Kind eines von denen, die erschossen wurden? Ist es … tot? Wie viele dieser Eltern sind einfach zusammengebrochen? Wie viele brachen einfach entzwei, weil sie das Schlimmste befürchteten? Unkontrolliertes Schluchzen, Schreien, zum Auto rennen und mit 80 km/h nach East Lansing fahren, um ihr Kind zu retten. Diese 50.000 Kinder hatten auch 4 Großeltern (die meisten von ihnen leben noch), das sind also fast 200.000 Großeltern, die die Nachricht hörten und unter Schock standen. Die meisten MSU-Studenten haben Geschwister, also kommen noch einmal 100.000 Menschen hinzu, die genau wussten, wie sich das anfühlt, denn das ist die Columbine-Generation, und sie kennen nichts anderes als “Active Shooter Drills”, an denen sie teilnehmen mussten, seit sie in der Kita waren. Wenn man also nur die unmittelbaren Familienmitglieder zählt, die von dem Terror an der MSU in jener Nacht betroffen waren, muss es sich um fast eine halbe Million Menschen handeln. Und wenn ich daran denke, was sie alle durchmachen… in diesem Moment konnte ich nur weinen. Niemand sollte das Trauma und den Terror dieser Nacht in einem freien Land erleben müssen.

Vor 96 Jahren, am 18. Mai 1927, erhielt mein Großvater, der Dorfarzt in Hadley, Michigan, einen dringenden Anruf, einen von vielen, die an alle Ärzte im Umkreis von 40 Meilen gerichtet wurden. Mein Großvater war ein kanadischer Einwanderer, der Landwirt war und Lehrer wurde. Er beschloss, Arzt zu werden, aber im Ontario der 1890er Jahre gab es in der Nähe keine medizinische Fakultät. Es lag näher, auf die Schule in Saginaw, Michigan, zu gehen, und damals konnte man Studenten in etwa einem Jahr alles beibringen, was man über Medizin wusste. Nach Abschluss seines Studiums beschloss er, in Michigan zu bleiben.

An jenem Tag im Jahr 1927 sagte der Anrufer, dass es einen Unfall gegeben habe. Ein Gebäude war eingestürzt, oder vielleicht hatte ein Gasleck eine Explosion verursacht. Es gab viele Verletzte und es wurden Ärzte benötigt. Pronto. Mein Großvater schnappte sich seine Arzttasche und fuhr 40 Meilen nach Bath, einem Dorf, das nur wenige Meilen von der Michigan State University entfernt lag. Als er dort ankam, bot sich ihm ein Anblick, den er noch nie zuvor gesehen hatte. Überall Leichen, vor allem Kinder. Es handelte sich um eine neue Schule, die fünf Jahre zuvor für die Kinder von Bath und dem umliegenden Ackerland gebaut worden war. Der Schatzmeister der Schulbehörde war verärgert, dass seine Grundsteuer erhöht wurde, um das Gebäude zu bezahlen. Er war auch darüber verärgert, dass er, ein Absolvent der Michigan State University, die jüngste Wahl zum Gemeindeschreiber verloren hatte. Also beschloss er, die Bath-Schule in die Luft zu sprengen. Er brachte Dynamit unter dem Fußboden und im Keller an und befestigte die Drähte an einem Wecker, der 15 Minuten nach Unterrichtsbeginn losgehen sollte. Bei der Explosion kamen 45 Menschen ums Leben, darunter fast 40 Schüler. Zwei Lehrer und der Schulleiter wurden ebenfalls getötet. Weitere 58 Personen wurden verletzt und von den Ärzten, die wie mein Großvater gekommen waren, behandelt. Diejenigen, die noch lebten, wurden dann in das Sparrow Hospital in Lansing gebracht, ein Krankenhaus, das vom Onkel der Frau des Mörders finanziert worden war, einem leitenden Angestellten von General Motors, der Oldsmobile in der Nähe von Lansing leitete. In das Sparrow-Krankenhaus wurden auch die acht MSU-Studenten gebracht, die letzten Monat auf dem Campus erschossen wurden, um ihr Leben zu retten. Drei von ihnen waren leider schon bei der Ankunft tot.

Das Schulhausmassaker von Bath, Michigan, war und ist bis heute das größte Schulmassaker in der amerikanischen Geschichte.

Wir sind ein gewalttätiges Volk, aber die meisten von uns haben genug davon. Was werden wir tun? Die Waffen loswerden? Unsere dunkle Seite loswerden? Hört auf, Waffen in die Welt zu schicken, ohne dass Friedensverhandlungen aufgenommen werden müssen. Zwingt die Kriegsparteien an den Verhandlungstisch! Bestehen Sie darauf, dass jeder von uns die Angst und den Hass beseitigt, der uns umgibt, den Hass, der diejenigen dazu zwingt, eine Waffe in die Hand zu nehmen und zu benutzen. Ja, ich spreche von der Polizei. Aber ich spreche von Ihrem Onkel, Ihrem Bruder. Ich spreche von jedem von euch, der deprimiert ist und daran gedacht hat, sich umzubringen. Ruft um Hilfe (9-8-8). Denkt an mich und wisst, dass ihr mir wichtig seid und ich euch liebe. Es gibt einen anderen Weg. Es muss einen geben. Übersetzt mit Deepl.com

Dies ist keine Übung.

Zusätzlich zum Film “Bowling for Columbine” finden Sie hier ein paar verwandte Videoclips, die Ihnen vielleicht auch gefallen:

“Bowling for Columbine” gewinnt den Oscar (meine Dankesrede):

3 Wochen nach der Oscar-Verleihung saß ich im Garten meiner Eltern und dachte über die Ereignisse dieser Nacht nach…

Und hier noch einmal der kostenlose Link, um sich dieses Wochenende “Bowling for Columbine” anzusehen…

