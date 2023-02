Winning & Losing the Economic War Over Ukraine Not only has Russia withstood the economic assault, but the sanctions have boomeranged – hitting the very countries that imposed them, write Medea Benjamin and Nicolas J. S. Davies. By Medea Benjamin and Nicolas J. S. Davies Common Dreams With the Ukraine war now reaching its one-year mark

Die Gazprom-Zentrale im Wolkenkratzer Lakhta Center in Sankt Petersburg, Russland, Februar 2021. (CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)



Russland hat nicht nur den wirtschaftlichen Angriffen standgehalten, sondern die Sanktionen haben einen Bumerang ausgelöst – sie treffen genau die Länder, die sie verhängt haben, schreiben Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies.



Gewinnen und Verlieren im Wirtschaftskrieg um die Ukraine

Von Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies

Common Dreams

23. Februar 2023

Am 24. Februar jährt sich der Krieg in der Ukraine zum ersten Mal. Die Russen haben zwar keinen militärischen Sieg errungen, aber der Westen hat seine Ziele an der Wirtschaftsfront auch nicht erreicht. Als Russland in die Ukraine einmarschierte, schworen die Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündeten, lähmende Sanktionen zu verhängen, die Russland in die Knie zwingen und zum Rückzug zwingen sollten.

Die westlichen Sanktionen würden einen neuen Eisernen Vorhang errichten, Hunderte von Kilometern östlich des alten, der ein isoliertes, besiegtes, bankrottes Russland von einem wiedervereinigten, triumphierenden und wohlhabenden Westen trennt. Russland hat nicht nur den wirtschaftlichen Angriffen standgehalten, sondern die Sanktionen haben sich als Bumerang erwiesen – sie haben genau die Länder getroffen, die sie verhängt haben.

Die westlichen Sanktionen gegen Russland haben das weltweite Angebot an Erdöl und Erdgas verringert, aber auch die Preise in die Höhe getrieben. Russland profitierte also von den höheren Preisen, auch wenn sein Exportvolumen zurückging. Der Internationale Währungsfonds (IWF) berichtet, dass die russische Wirtschaft im Jahr 2022 nur um 2,2 Prozent schrumpft, während er einen Rückgang von 8,5 Prozent prognostiziert hatte, und sagt für 2023 sogar ein Wachstum von 0,3 Prozent voraus.

Auf der anderen Seite ist die Wirtschaft der Ukraine um 35 Prozent oder mehr geschrumpft, trotz 46 Milliarden Dollar Wirtschaftshilfe von großzügigen US-Steuerzahlern, zusätzlich zu 67 Milliarden Dollar Militärhilfe.

Auch die europäischen Volkswirtschaften werden in Mitleidenschaft gezogen. Nach einem Wachstum von 3,5 Prozent im Jahr 2022 wird die Wirtschaft der Eurozone voraussichtlich stagnieren und 2023 nur noch um 0,7 Prozent wachsen, während die britische Wirtschaft voraussichtlich sogar um 0,6 Prozent schrumpfen wird. Deutschland war stärker als andere große europäische Länder von russischen Energieimporten abhängig, so dass nach einem mageren Wachstum von 1,9 Prozent im Jahr 2022 für 2023 ein vernachlässigbares Wachstum von 0,1 Prozent prognostiziert wird. Die deutsche Industrie wird im Jahr 2023 etwa 40 Prozent mehr für Energie bezahlen als 2021.

Die Vereinigten Staaten sind weniger direkt betroffen als Europa, aber ihr Wachstum schrumpfte von 5,9 Prozent im Jahr 2021 auf 2 Prozent im Jahr 2022 und wird den Prognosen zufolge weiter auf 1,4 Prozent im Jahr 2023 und 1 Prozent im Jahr 2024 zurückgehen. Unterdessen wird Indien, das sich neutral verhalten hat, während es Öl von Russland zu einem vergünstigten Preis kauft, seine Wachstumsrate von 2022 mit über 6 Prozent pro Jahr voraussichtlich bis 2023 und 2024 beibehalten. China hat ebenfalls vom Kauf von verbilligtem russischem Öl und von einem Anstieg des gesamten Handels mit Russland um 30 Prozent im Jahr 2022 profitiert. Chinas Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich um 5 % wachsen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen am 24. März während einer Sitzung, die die Abgeordneten nutzten, um Russlands Angriff auf die Ukraine zu verurteilen, weitere Sanktionen gegen Moskau zu fordern und “die europäische Wirtschaft zu schützen”. (Europäisches Parlament, Flickr, CC-BY-4.0)

Andere Öl- und Gasproduzenten profitierten von den Auswirkungen der Sanktionen in Form von hohen Gewinnen. Das Bruttoinlandsprodukt Saudi-Arabiens wuchs um 8,7 Prozent und damit am schnellsten von allen großen Volkswirtschaften, während westliche Ölkonzerne sich ins Fäustchen lachten und 200 Milliarden Dollar an Gewinnen einzahlten: ExxonMobil machte 56 Milliarden Dollar, ein neuer Rekord für einen Ölkonzern, während Shell 40 Milliarden Dollar und Chevron und Total jeweils 36 Milliarden Dollar einnahmen. BP machte “nur” 28 Milliarden Dollar, da es seine Aktivitäten in Russland einstellte, verdoppelte aber dennoch seine Gewinne für 2021.

Was das Erdgas betrifft, so ersetzen US-LNG-Lieferanten wie Cheniere und Unternehmen wie Total, die das Gas in Europa vertreiben, Europas Versorgung mit russischem Erdgas durch Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten, und zwar zu etwa viermal so hohen Preisen wie die US-Kunden und mit den schrecklichen Klimaauswirkungen des Frackings. Ein milder Winter in Europa und satte 850 Milliarden Dollar an Subventionen der europäischen Regierung für Haushalte und Unternehmen brachten die Energiepreise für den Einzelhandel wieder auf das Niveau von 2021, aber erst nachdem sie im Sommer 2022 um das Fünffache in die Höhe geschnellt waren.

Während der Krieg kurzfristig die Unterwerfung Europas unter die US-Hegemonie wiederhergestellt hat, könnten diese realen Auswirkungen des Krieges langfristig ganz andere Folgen haben. Der französische Präsident Emmanuel Macron bemerkte dazu,

“Im heutigen geopolitischen Kontext gibt es unter den Ländern, die die Ukraine unterstützen, zwei Kategorien auf dem Gasmarkt: diejenigen, die teuer bezahlen, und diejenigen, die zu sehr hohen Preisen verkaufen… Die Vereinigten Staaten sind ein Produzent von billigem Gas, das sie zu einem hohen Preis verkaufen… Ich denke nicht, dass das freundlich ist.”

Ein noch unfreundlicherer Akt war die Sabotage der Untersee Nord-Stream-Gaspipelines, die russisches Gas nach Deutschland brachten. Seymour Hersh berichtete, dass die Pipelines von den Vereinigten Staaten mit Hilfe Norwegens gesprengt wurden – den beiden Ländern, die Russland als die beiden größten Erdgaslieferanten Europas verdrängt haben. In Verbindung mit den hohen Preisen für US-Fracking-Gas hat dies den Zorn der europäischen Öffentlichkeit geschürt. Langfristig könnten die europäischen Staats- und Regierungschefs zu dem Schluss kommen, dass die Zukunft der Region in der politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Ländern liegt, die sie militärisch angreifen, und dazu gehören sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland.

Präsident Joe Biden bei seiner Rede zum Thema “Standing with Ukraine” am 3. Mai 2022 im Lockheed Martin-Werk in Troy, Alabama. (Weißes Haus, Adam Schultz)

Der Reed-Inhofe-Ersatzantrag zum National Defense Authorization Act für das Haushaltsjahr 2023 genehmigte “kriegsbedingte” mehrjährige Verträge ohne Ausschreibung, um die Bestände der an die Ukraine gelieferten Waffen “aufzufüllen”, aber die Menge der zu beschaffenden Waffen übersteigt die an die Ukraine gelieferte Menge um bis zu 500 zu 1. Der ehemalige leitende OMB-Beamte Marc Cancian kommentierte: “Das ist kein Ersatz für das, was wir [der Ukraine] gegeben haben. Es geht um den Aufbau von Vorräten für einen größeren Bodenkrieg [mit Russland] in der Zukunft.”

Da die Waffen für den Aufbau dieser Vorräte gerade erst von den Produktionsbändern laufen, spiegelt sich das Ausmaß der von der Rüstungsindustrie erwarteten Kriegsgewinne derzeit am besten in den 2022 gestiegenen Aktienkursen wider: Lockheed Martin, plus 37 Prozent; Northrop Grumman, plus 41 Prozent; Raytheon, plus 17 Prozent; und General Dynamics, plus 19 Prozent.

Während einige Länder und Unternehmen vom Krieg profitiert haben, leiden Länder, die weit vom Schauplatz des Konflikts entfernt sind, unter den wirtschaftlichen Folgen. Russland und die Ukraine waren für einen Großteil der Welt wichtige Lieferanten von Weizen, Mais, Speiseöl und Düngemitteln. Der Krieg und die Sanktionen haben zu Engpässen bei all diesen Rohstoffen sowie bei Treibstoff für den Transport geführt und die weltweiten Lebensmittelpreise auf ein Allzeithoch getrieben.

Die anderen großen Verlierer dieses Krieges sind die Menschen im globalen Süden, die auf die Einfuhr von Lebensmitteln und Düngemitteln aus Russland und der Ukraine angewiesen sind, um ihre Familien zu ernähren. Ägypten und die Türkei sind die größten Importeure von russischem und ukrainischem Weizen, während ein Dutzend anderer hochgradig gefährdeter Länder, von Bangladesch, Pakistan und Laos bis Benin, Ruanda und Somalia, bei der Weizenversorgung fast vollständig von Russland und der Ukraine abhängig sind. Fünfzehn afrikanische Länder importierten im Jahr 2020 mehr als die Hälfte ihres Weizenbedarfs aus Russland und der Ukraine.

Die Generalsekretärin der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), Kitack Lim, mit dem Rücken zur Kamera, besucht den Hafen von Odessa im Rahmen der Umsetzung der Schwarzmeer-Korn-Initiative, 2. September 2022. (IMO, Flickr, CC BY 2.0)

Die von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelte Schwarzmeer-Getreide-Initiative hat die Nahrungsmittelkrise in einigen Ländern gemildert, aber das Abkommen ist nach wie vor prekär. Sie muss vom UN-Sicherheitsrat erneuert werden, bevor sie am 18. März ausläuft, aber die westlichen Sanktionen blockieren immer noch russische Düngemittelexporte, die im Rahmen der Getreideinitiative von den Sanktionen ausgenommen sein sollten. Der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, Martin Griffiths, erklärte am 15. Februar gegenüber Agence France-Presse, dass die Freigabe der russischen Düngemittelausfuhren “höchste Priorität” habe.

Nach einem Jahr des Gemetzels und der Zerstörung in der Ukraine können wir erklären, dass die wirtschaftlichen Gewinner dieses Krieges sind: Saudi-Arabien, ExxonMobil und andere Ölgiganten, Lockheed Martin und Northrop Grumman.

Die Verlierer sind in erster Linie die geopferten Menschen in der Ukraine, auf beiden Seiten der Front, alle Soldaten, die ihr Leben verloren haben, und Familien, die ihre Angehörigen verloren haben. Zu den Verlierern gehören aber auch die arbeitenden und armen Menschen überall, vor allem in den Ländern des globalen Südens, die am stärksten von Nahrungsmittel- und Energieimporten abhängig sind. Und nicht zuletzt sind es die Erde, ihre Atmosphäre und ihr Klima, die dem Gott des Krieges geopfert wurden.

Aus diesem Grund wird der Ruf nach Lösungen für die Konfliktparteien weltweit immer lauter, während der Krieg in sein zweites Jahr geht. Die Worte des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva spiegeln diese wachsende Stimmung wider. Als er von Präsident Joe Biden gedrängt wurde, Waffen in die Ukraine zu schicken, sagte er: “Ich will mich nicht an diesem Krieg beteiligen, ich will ihn beenden.” Übersetzt mit Deepl.com

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von Global Exchange und CODEPINK: Women for Peace. Zusammen mit Nicolas J.S. Davies ist sie Autorin von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erhältlich bei OR Books im November 2022. Weitere Bücher sind Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran (2018); Kingdom of the Unjust: Behind the U.S.-Saudi Connection (2016); Drone Warfare: Killing by Remote Control (2013); Don’t Be Afraid Gringo: A Honduran Woman Speaks from the Heart (1989) und mit Jodie Evans, Stop the Next War Now (2005).

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist und Forscher bei CODEPINK. Zusammen mit Medea Benjamin ist er Autor von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erhältlich bei OR Books, und der Autor von Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq.



