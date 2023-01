Ghassan Kanafani Männer in der Sonne Lenos Verlag

Männer in der Sonne

Roman

Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich

Nachwort von Hartmut Fähndrich

Erschienen 16. Januar 2023

Es ist ein beklemmender und wiederum wunderbarer Roman, dessen trauriges Ende ich nicht vorweg nehmen möchte. Das Schicksal der drei palästinensischen Männer wird von Kanafani so geschildert, dass es exemplarisch für die schreckliche Situation der Palästinenser steht. Ihre schreckliche Situation die sich unter den Augen der Weltöffentlichkeit täglich verschlimmert, die alleingelassen in Palästina dem brutalen zionistischen Regime ausgeliefert sind. Ihr Widerstand ist der Weg ins Paradies, in die Freiheit dem Ende der illegalen Besatzung entgegen. Ich empfehle dieses schmale Buch unbedingt zu lesen und mehr einzutauchen in diese Hölle auf Erden, mit dem fatalen Ende der drei Männer. Auch Kanafanis Ermordung durch jüdisch israelische Terroristen, nahm ihm das Leben, brachte aber seine literarische Stimme nicht zum Schweigen.

Ich empfehle auch zum besseren Verständnis dieses großen Literaten, Ghassan Kanafani den wunderbaren Artikel meines Freundes As’ad AbuKhalilaus, von 2017 in der Electronic Intifada.

Evelyn Hecht-Galinski

Drei palästinensische Männer, unterschiedlicher Herkunft und sozialen Standes, wollen die Enge und Not eines palästinensischen Flüchtlingslagers verlassen, doch eine legale Ausreise ist nicht möglich. Es bleibt nur die Flucht. Ziel sind die Ölstaaten, die den Dreien wie das Paradies erscheinen. In einem leeren Wassertank auf einem LKW treten die Männer die gefährliche Reise an. Selbst als der Transporter an der Grenze stoppen muss, wagen sie nicht, sich bemerkbar zu machen – ein tödlicher Fehler.

Kanafanis ergreifende Erzählung von 1963 über die Flucht von drei Palästinensern nach Kuwait ist inzwischen ein Klassiker – ein literarisches Mahnmal für alle Flüchtlinge dieser Welt.

Über den Autor

Ghassan Kanafani wurde am 9. April 1936 in Akka/Palästina als 3. Sohn eines Rechtsanwalts geboren und besuchte die dortige katholische, französischen Schule. Mit 11 Jahren musste er mit seiner Familie vor der jüdischen Haganah-Miliz in den Libanon und später nach Damaskus fliehen. 1953 beendete er seine Schulausbildung, um selbst Lehrer in Kuweit zu werden. Die sechs Jahre, die er in Kuweit verbrachte, vertieften in ihm das Gefühl des Ausgestoßenseins und der Verlorenheit. Diese Zeit war für sein literarisches Werk und seine politische Überzeugung von größter Bedeutung. 1960 kehrte er auf Drängen des Chefs der Volksfront zur Befreiung Palästinas, George Habash, nach Beirut zurück und begann eine neue Laufbahn als Journalist und Literat. Zunächst in der Wochenzeitung Al-Hurriya” ab 1963 als Chefredakteur der nasseristischen Tageszeitung Al-Muharrir und ab Herbst 1967 an der Tageszeitung Al-Anwar tätig. 1961 heiratete er Anni Honer, eine dänische Lehrerin, aus der Ehe gehen 2 Kinder hervor. Am 8. Juni 1972 wurde Kanafani zusammen mit seiner 16-jährigen Nichte Lamis Nadschm durch eine an seinen Wagen angebrachte Bombe getötet. Urheber des Attentats war der israelische Geheimdienst, der diese Aktion als Anti-Terror-Maßnahme rechtfertigte.

Ghassan Kanafani in seinem Büro in Beirut. (Assafir)

Das zweite Leben von Ghassan Kanafani

von As’ad AbuKhalil

The Electronic Intifada

12. Juli 2017

In den frühen 1970er Jahren gründeten drei palästinensische Intellektuelle – Ghassan Kanafani, Majed Abu Sharar und Kamal Nasser – gemeinsam das Informationsbüro der Palästinensischen Befreiungsorganisation.

Die zionistische Bewegung hat sich nie die Mühe gemacht, bei ihren Tötungsaktionen zwischen Zivilisten und militärischen Zielen zu unterscheiden: Tatsächlich hat die israelische Regierung (oder sogar die zionistische Bewegung vor der Gründung des Besatzungsstaates) bei vielen Gelegenheiten gezielt Zivilisten ins Visier genommen, um Terror unter der Bevölkerung zu verbreiten. Vermutlich wollte Israel Kanafani töten und seine Stimme zum Schweigen bringen. Doch der Plan ging nicht wie beabsichtigt auf.

Diesen Monat, fünfundvierzig Jahre nach seiner Ermordung, ist Kanafanis Präsenz allgegenwärtig.

In den arabischen sozialen Medien ist er überall präsent, selbst bei der jungen Generation, die es nicht gewohnt ist, Bücher zu lesen. Sein Bild ist das Profilbild zahlloser Araber, und Zitate aus seinen Artikeln füllen den Raum der sozialen Medien. Seine Zeichnungen, Poster und Entwürfe sind heutzutage weit verbreitet. Sie stehen als Symbole für die Revolution, Palästina und mehr.

Die Veröffentlichung seiner Liebesbriefe an die syrische Schriftstellerin Ghada Samman (die praktischerweise nie einen ihrer Briefe an Kanafani veröffentlicht hat) im Jahr 1992 hat ein neues Bild von Kanafani geschaffen. Die Liebesbriefe werden von arabischen Frauen in den sozialen Medien häufig zitiert, und seine romantischen Sehnsüchte nach Samman sind jetzt der Stoff, aus dem Liebeslegenden gemacht sind, in der gleichen Liga wie Romeo und Julia – oder Qays und Layla unter den Arabern.

Ich kannte Ghassan Kanafani nicht: Er wurde ermordet, als ich erst 12 Jahre alt war. Dennoch habe ich von klein auf von ihm gehört; ich kann mich nicht erinnern, wann ich seinen Namen nicht kannte. Mein Onkel, Naji AbuKhalil, arbeitete mit Kanafani bei Huriyyah, dem Sprachrohr der Arabischen Nationalistischen Bewegung. Die Zeitschrift war die Zentrale der Avantgarde-Intellektuellen, die über Kunst, Literatur und Politik sprachen. Sie waren es, die den arabischen Lesern französische Schriftsteller der Linken vorstellten und über die palästinensische Sache in einer eigentümlich marxistischen Sprache sprachen – einer Sprache, die sich scharf von der abgestandenen und archaischen Sprache der orthodoxen arabischen Marxisten abgrenzte, die sich nie von ihrer unterwürfigen Zustimmung zur sowjetischen Unterstützung des UN-Teilungsplans für Palästina von 1947 erholt hatten.

Mit der Befreiung Palästinas befasst

Ich erinnere mich, wie gern mein Onkel von Kanafani sprach und wie sehr seine einseitige Liebesgeschichte mit Samman seine Freunde ärgerte. Kanafani war bei Männern und Frauen sehr beliebt, und doch war er auf Samman fixiert. Seine Freunde drängten ihn vergeblich, seine Fixierung zu beenden: Samman besetzte Kanafanis Herz, aber nicht seinen Verstand, der mit dem größeren Projekt der Befreiung Palästinas beschäftigt war. Kanafani galt auch als verletzlich: Er litt an Diabetes und musste sich täglich Insulin spritzen. Manchmal wurde er ohnmächtig und musste mit Süßigkeiten gefüttert werden.

Kanafani war in der libanesischen Kaffeehausgesellschaft bekannt und hatte einen Sinn für Humor. Zusammen mit meinem Onkel machte er sich einmal über die neue “Bewegung des freien Verses” lustig, die von rechtsgerichteten Libanesen, die mit der Zeitschrift Shi’r (Poesie) verbunden waren, propagiert wurde. Einmal setzten sich Kanafani und mein Onkel (neben anderen, wenn ich mich recht erinnere) zusammen und flickten verschiedene unzusammenhängende Sätze zusammen und schickten sie an eine Publikation. Natürlich wurde das Gedicht mit großem Lob für das neue Talent einer Person (unter Verwendung eines fiktiven Namens der Verschwörer) veröffentlicht.

Aber Kanafani war uns und anderen auch als produktiver libanesischer Kolumnist und Journalist bekannt. Er spielte eine wichtige Rolle im Leben der großen Publikationen jener Zeit. Er war Herausgeber der Beilage Filastin (Palästina) der sehr populären Zeitung al-Muharrir (al-Muharrir war eine arabisch-nationalistische Zeitung, die die Gegenströmung zur rechtsgerichteten An-Nahar darstellte, die die Politik der USA und der Golfstaaten vertrat). Al-Muharrir trug wesentlich dazu bei, viele junge Libanesen von den verschiedenen libanesischen nationalistischen Mythen zu befreien, und vermittelte uns starke Überzeugungen in Bezug auf Palästina.

Kanafani schrieb auch in der Zeitschrift al-Hawadeth und in der Zeitung Al Anwar. Bei Al Anwar gründete Kanafani die wöchentliche Kulturbeilage. In al-Hawadeth schrieb er auch unter dem Namen Rabie Matar und in Al Anwar unter dem Namen Faris Faris. Seine Rolle in den großen und sehr erfolgreichen libanesischen Medien endete jedoch nach 1967.

Nach der Niederlage im Krieg von 1967 wandelten sich die verschiedenen Zweige der Arabischen Nationalistischen Bewegung in länderspezifische marxistisch-leninistische Organisationen um. Der palästinensische Zweig ging Ende 1967 als Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) hervor. Was viele nicht wissen, ist, dass die Idee der Zeitschrift, die ihn verkörpern sollte, nicht von ihm stammt. Es ist immer noch nicht bekannt, dass der Mann, der die Zeitschrift Al-Hadaf, das Sprachrohr der PFLP, ins Leben rief, kein anderer als Wadie Haddad war.

Haddad hatte ein gutes Gespür für die Medien und wusste, dass Informationen Teil des palästinensischen Kampfes waren. Er war auch besorgt darüber, dass die meisten linksgerichteten Intellektuellen der Arabischen Nationalistischen Bewegung sich zu Nayef Hawatmeh hingezogen fühlten, dem Erzrivalen von George Habash, Haddads engstem Kameraden und Freund. Haddad stellte das Geld zur Verfügung und beauftragte Kanafani mit der Durchführung des Projekts, das 1969 zustande kam.

Kanafanis Prägung

Al-Hadaf war nicht wie jede andere Zeitschrift zuvor oder danach. Sie sollte die revolutionären Medien weltweit prägen. Von den Büros von Al-Hadaf an der Corniche al-Mazraa in Beirut aus entwarf und produzierte Kanafani einige der spektakulärsten Plakate der palästinensischen Revolution.

Im Gegensatz zu den langweiligen Medien der Libanesischen Kommunistischen Partei machte er die revolutionären Ideen des arabischen Marxismus cool und trendy. Er verband Kunst mit Literatur und Information, alles im Dienste der Befreiung Palästinas. Die Zeitschrift war auch sehr auf Transparenz bedacht: Sie veröffentlichte alle finanziellen Beiträge, die sie aus der ganzen Welt erhielt. Manchmal handelte es sich um Geldüberweisungen von arabischen Studenten in westlichen Ländern (bevor dies als terroristischer Akt verboten wurde) oder um Sachspenden von armen Bewohnern der palästinensischen Flüchtlingslager.

Die Zeitschrift und Kanafani persönlich waren die ersten, die den Status der arabischen Dichter (insbesondere Mahmoud Darwish, Samih al-Qasim und Tawfiq Zayyad) einem größeren arabischen Publikum bekannt machten. Er brach mit einem albernen Tabu, das die Araber, die unter der Herrschaft des israelischen Besatzungsstaates leben, mit Argwohn betrachtete.

Al-Hadaf war das Aushängeschild der PFLP, und Menschen aus aller Welt strömten dorthin, um Kanafani zu treffen und der Organisation beizutreten. Kanafanis Politik der offenen Tür war eine Schwäche, und viele feindliche Geheimdienstmitarbeiter konnten ihn aus nächster Nähe beobachten und verfolgen. In den Wochen vor seiner Ermordung fiel den Mitarbeitern von Al-Hadaf auf, dass überdurchschnittlich viele westliche Frauen Al-Hadaf besuchten, die sich stets als Journalistinnen ausgaben.

Kanafani wurde nicht müde, jedem, der danach fragte, die palästinensische Sache zu erklären. Sein Englisch war nicht fließend, aber es gelang ihm, sich klar und deutlich auszudrücken (in diesem Interview zum Beispiel ist Kanafani scharfsinnig und gibt einem Journalisten, der aus einer westlichen Mainstream-Perspektive spricht, keinen einzigen Punkt zu).

Einige dogmatische Hardliner machten sich über Kanafani lustig, weil er Zeit mit westlichen Reportern verbrachte, und er antwortete immer mit der Erklärung, dass er es nicht ertragen würde, von Leuten, die seine Arbeit für die palästinensische Sache nicht verstehen, überboten oder übervorteilt zu werden. Er erzählte, wie er einen sicheren Job bei Al Anwar, der ihm 2.000 libanesische Pfund einbrachte, aufgab, um für einen Job bei der PFLP zu arbeiten, der ihm 700 Pfund einbrachte (Kanafani fügte hinzu, dass Al Anwar ihm neben verschiedenen Vergünstigungen auch ein Bonus-Monatsgehalt zahlte).

Sowohl Habash als auch Haddad bewunderten Kanafani sehr. Haddad befragte ihn über die internationale Lage, bevor er eine Operation plante oder durchführte. Kanafani teilte mit beiden Männern auch die neuesten Debatten im Westen über die palästinensische Sache. Habash betrachtete ihn als seinen engsten Freund und sagte nach seinem Tod: Ich habe die Hälfte von mir verloren. Manche würden sagen, dass Habash nach der Ermordung Kanafanis nicht mehr derselbe war. Als die PFLP 1972 ihren dritten Nationalkongress abhielt, beauftragte Habash Kanafani mit der Abfassung des politischen Berichts, der unter dem Titel “Tasks of the New Stage” bekannt wurde.

Israels Kalkül

Es war klar, dass die Israelis die Talente von jemandem wie Kanafani und seine Verdienste für die palästinensische Sache kannten, auch wenn er nie eine militärische Rolle in der Bewegung spielte. Israel hätte lieber Leute wie Mahmoud Abbas, Muhammad Dahlan, Yasser Abed Rabbo und Jibril Rajoub um sich. Diese Leute schaden der palästinensischen Revolution weiterhin, während Kanafani der Sache jeden einzelnen Tag seines Lebens diente.

Deklassierte amerikanische Archivberichte zeigen ein reges Interesse am Fall Ghassan Kanafani. Die Amerikaner und Israelis störten sich an Kanafanis Rolle in den Medien, und in einigen US-Dokumenten wird ausdrücklich auf seine Pressekonferenzen verwiesen. Wochen vor seiner Ermordung wurde Kanafani im Westen Beiruts von Schlägern zusammengeschlagen. An-Nahar veröffentlichte die Geschichte und machte sich über die Behauptung Kanafanis lustig. Als Wadie Haddad davon erfuhr, war er beunruhigt. Seine Mitarbeiter sagten: Aber wenn das der Mossad gewesen wäre, hätten sie ihn sofort umgebracht. Haddad sagte damals: nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Haddads Vermutung war richtig.

Es ist nicht klar, was dieser Vorfall mit dem Attentat zu tun hat, das Wochen später verübt wurde. Kanafani hat nie Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Er hatte eine Routine, und es war bekannt, wohin er ging: zu Al-Hadaf und zu den verschiedenen Cafés, die damals von Journalisten besucht wurden. Auch die Sonntage verbrachte er mit seiner Familie. Seine Feinde hatten es leicht, ihn aufzuspüren, zumal er (untypischerweise) in Ostbeirut lebte, einer Hochburg der libanesischen rechtsgerichteten, antipalästinensischen Parteien.

Israel musste sich noch nie für die Ermordung eines Künstlers, Dichters, Kalligraphen und Journalisten rechtfertigen. Israel (und die zionistische Bewegung vor ihm) hat sich nie die Mühe gemacht, das Muster des Tötens, der gezielten Tötung arabischer Zivilisten zu erklären. Im Westen sprach man von israelischen Morden: aber Kanafani war zum Zeitpunkt seines Todes Mitglied des Politbüros der PFLP. Die Wahrheit – die selten bekannt wird – ist, dass Kanafani posthum zum Mitglied des Politbüros ernannt wurde. Kanafani hatte zu Lebzeiten keine Geduld für das Leben eines Mitglieds einer Organisation, das sich in langen und langweiligen Sitzungen erschöpft.

Es wäre keine Übertreibung zu sagen, dass Kanafanis Erbe eine Wiedergeburt erlebt, da er von einer neuen Generation von Arabern entdeckt wird. Verschiedene Websites sind ihm gewidmet, und seine Bücher werden in verschiedenen Ausgaben veröffentlicht (und in verschiedenen Ausgaben raubkopiert). Wer hätte gedacht, dass ein Mann, der erst 36 Jahre alt war, als er starb, einen so nachhaltigen Einfluss haben würde? Zählen Sie das als eine weitere zionistische Fehlkalkulation. Übersetzung Deepl.com

As’ad AbuKhalil ist Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus.

