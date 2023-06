Dieser Artikel sollte den Zentralrat der Juden und seinen Präsidenten Schuster und andere “Israel-Freunde” “beorgt” machen

Gideon Levy: Palästinensern ist es verboten, ihre Familien vor gewaltsamen Angriffen zu verteidigen

Von Gideon Levy,

nachgedruckt aus Ha’aretz, 25. Juni 2023

Es gibt nicht viele Bevölkerungsgruppen auf der Welt, die so hilflos sind wie die Palästinenser in ihrem eigenen Land. Niemand schützt ihr Leben und ihr Eigentum, geschweige denn ihre Würde, und niemand hat die Absicht, dies zu tun. Sie sind ihrem Schicksal völlig ausgeliefert, ebenso wie ihr Eigentum. Man kann ihre Häuser und Autos abfackeln, ihre Felder in Brand stecken. Es ist in Ordnung, gnadenlos auf sie zu schießen, alte Menschen und Säuglinge zu töten, ohne dass ihnen Verteidigungskräfte zur Seite stehen. Keine Polizei, kein Militär: niemand.

Wenn eine solche verzweifelte Verteidigungstruppe organisiert wird, wird sie von Israel sofort kriminalisiert. Ihre Kämpfer werden als “Terroristen” bezeichnet, ihre Aktionen als “Terroranschläge”, und ihr Schicksal ist besiegelt, wobei Tod oder Gefängnis die einzigen Optionen sind.

Inmitten des durch die Besatzung verursachten Chaos ist das Verbot für Palästinenser, sich selbst zu verteidigen, eine der verrücktesten Regeln; es ist eine akzeptierte Norm, über die nicht einmal diskutiert wird.

Warum dürfen sich die Palästinenser nicht selbst verteidigen? Wer genau soll das für sie tun? Warum geht es, wenn von “Sicherheit” die Rede ist, nur um die Sicherheit Israels? Die Palästinenser haben mehr Opfer von Angriffen, Blutvergießen, Pogromen und Gewalt – und keine Verteidigungsmittel zur Verfügung.

Welche Gruppe sind Terroristen?

In den drei Tagen der letzten Woche wurden 35 Pogrome von Siedlern verübt [HINWEIS: andere Quellen geben die Zahl viel höher an]. Seit Anfang des Jahres wurden etwa 160 Palästinenser von Soldaten getötet, die meisten von ihnen unnötigerweise und die meisten von ihnen auf kriminelle Weise. Vom kleinen Mohammed Tamimi bis zum älteren Omar As’ad wurden Palästinenser ohne Grund getötet.

Es gab niemanden, der die Soldaten davon abhielt, wahllos zu schießen, niemanden, der sich den Scharfschützen entgegenstellte. Keine israelische Behörde dachte auch nur daran, Hunderte von randalierenden Siedlern zurückzuhalten.

Durch ihre Handlungen und Unterlassungen wurde die IDF zum Komplizen der Pogrome, ebenso wie die Polizei. Die Palästinenser wurden ihrem Schicksal überlassen.

Verlassen sahen die palästinensischen Bewohner hilflos zu, wie die abscheulichen Siedler ihre Häuser, Felder und Autos abfackelten, und hatten Angst, auch nur zu atmen.

Versuchen Sie sich vorzustellen, dass Hunderte von abscheulichen Schlägern vor Ihrem Haus stehen, alles niederbrennen und zerstören, und dass Sie selbst hoffen, dass sie nicht in Ihr Haus eindringen und Ihre Kinder verletzen, und dass Sie nichts dagegen tun können, bis sie endlich weg sind. Es gibt niemanden, den man anrufen oder um Hilfe bitten könnte. Es gibt keine Polizei, keine Behörden und niemanden, den man um Hilfe bitten könnte.

Jeder Schritt, der zur Selbstverteidigung unternommen wird, würde als terroristischer Akt betrachtet werden. Versuchen Sie, sich das vorzustellen.

Ist Selbstverteidigung ein terroristischer Akt?

Wenn die mutigen Kämpfer im Flüchtlingslager von Dschenin – die viel mutiger und gerechter sind als die gut geschützten IDF-Soldaten – versuchen, militärische Angriffe auf das Lager mit ihren weniger starken Waffen zu stoppen, werden sie natürlich als Terroristen betrachtet, und es gibt nur ein Schicksal, das sie erwartet. Der Angreifer ist legitim, und derjenige, der sein Leben und sein Eigentum verteidigt, ist ein Terrorist.

Die moralischen Kriterien und Regeln sind in ihrer Absurdität nicht nachvollziehbar. Jede Tötung durch einen Soldaten wird als gerecht angesehen, auch die von Sadil, einem 15-jährigen Flüchtlingsmädchen, das letzte Woche auf dem Dach ihres Hauses getötet wurde. Jeder Schuss, der in Notwehr auf einen eindringenden Soldaten abgegeben wird, gilt als brutaler Akt des Terrorismus.

In einer anderen Realität könnte man zumindest von einer israelisch-jüdischen Truppe träumen, die sich zur Verteidigung wehrloser Palästinenser einsetzt. Man könnte von einer israelischen Linken träumen, die zur Verteidigung ihres Opfers mobilisiert, so wie es einige bemerkenswerte Menschen, darunter auch einige vorbildliche Juden, getan haben, um die schwarzen Südafrikaner während der Apartheid zu verteidigen, indem sie mit ihnen kämpften und viele Jahre lang an ihrer Seite verwundet und inhaftiert wurden.

Schüler zu ihrem Schutz in die Schulen zu begleiten, ist nobel, aber es reicht nicht aus. Es ist leicht, darüber zu reden, aber schwer, etwas zu unternehmen. In all den Jahren der Besatzung hat sich diese Idee nie durchgesetzt, abgesehen von ein oder zwei Versuchen, die sofort von Israel blockiert wurden. Es ist schwierig, die Linke dafür verantwortlich zu machen, aber es ist unmöglich, nicht eine gewisse Bitterkeit über ihre Untätigkeit zu empfinden.

Diese Woche werden noch mehr Palästinenser grundlos getötet und ihr Eigentum zerstört werden. Kinder werden in ihre Betten machen, weil sie sich vor jedem Rascheln im Hof fürchten und wissen, dass ihre Eltern nichts tun können, um sie zu schützen. Wieder werden die Palästinenser hilflos zurückbleiben.

Der Eindringling ist legitim, und derjenige, der sein Leben und seinen Besitz verteidigt, ist ein Terrorist. Die moralischen Kriterien sind in ihrer Absurdität nicht nachvollziehbar.

Der israelische Journalist Gideon Levy ist Kolumnist bei Haaretz und Mitglied des Redaktionsausschusses der Zeitung.

Eine vollständige Liste der seit dem Jahr 2000 getöteten Palästinenser und Israelis finden Sie unter Israel-Palestine Timeline

HINWEIS: Das gesamte Westjordanland steht seit 1967 unter israelischer Besatzung; alle offiziellen Ein- und Ausgänge werden von israelischen Soldaten kontrolliert, was die palästinensischen Einwohner zu virtuellen Gefangenen macht. Viele von ihnen sind Familien, die während des israelischen Gründungskrieges (siehe dies und dies und dies) und des Krieges von 1967 ethnisch gesäubert wurden. Die israelischen Streitkräfte dringen häufig in diese Gebiete ein; ein Beispiel ist hier zu sehen.

Israel wurde 1947 durch einen Krieg der ethnischen Säuberung der einheimischen Bevölkerung, sowohl der Muslime als auch der Christen, gegründet und stiehlt weiterhin das Land anderer Menschen für illegale Kolonien, die als “Siedlungen” bekannt sind. Während die meisten Palästinenser gewaltlosen Widerstand leisten, leisten einige wenige bewaffneten Widerstand gegen die Invasoren.

Dank der israelfreundlichen Lobby in den USA zahlt der Kongress täglich über 20 Millionen Dollar an Steuergeldern der Amerikaner direkt an und/oder im Namen Israels. Übersetzt mit Deepl.com

