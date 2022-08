https://journal-neo.org/2022/08/27/did-scholz-go-to-canada-to-take-a-shower/



Ging Scholz nach Kanada, um zu duschen?

Von Vladimir Danilov

27. August 2022

Auf einer 10-Punkte-Skala hat die aktuelle Energiekrise in Europa bereits 8 Punkte und eine “beängstigende” Prognose der renommierten Beratungsfirma Rystad Energy erhalten. Da sich die Energiesituation in der EU in den letzten Tagen stetig verschlechtert hat, nimmt die Zahl der Probleme, mit denen die Europäer konfrontiert sind, unaufhörlich zu. Europa hat jetzt große Angst, im kommenden Winter zu erfrieren, denn es ist klar, dass der Winter für die Europäer sehr, sehr teuer werden wird, und die Zukunft ist äußerst vage und ungewiss. Wie Bloomberg diese schwierige Situation für Europa weiter beschreibt, wird die Energiekrise in der EU durch eine Rekorddürre und das Austrocknen der Flüsse noch verschärft.

Darüber hinaus wächst unter den Bewohnern des europäischen Kontinents die Unzufriedenheit mit der Politik ihrer Regierungen, die – offenkundig auf russophobe Anweisungen aus Washington hin – nationale Interessen vernachlässigen, die Bürger Europas zu einer Finanz- und Wirtschaftskrise verdammen und selbst den Zustrom dringend benötigter Energieressourcen aus Russland einschränken.

Besonders groß ist die Unzufriedenheit der Bevölkerung in Deutschland, wo die nationalen Medien mit echtem Entsetzen berichten, dass alle Pläne von Bundeskanzler Scholz gescheitert sind und sich die Bevölkerung auf einen Regierungswechsel vorbereitet. Laut einer INSA-Umfrage vom 19. August sind mehr als 60 % der Deutschen mit der Arbeit von Bundeskanzler Olaf Scholz und der Regierungskoalition unzufrieden. Scholz’ Beliebtheit ist nicht nur wegen seiner Ukraine-Politik gesunken, sondern auch wegen seiner mangelnden Bereitschaft, sich in Fragen der Gaspolitik und der Beziehungen zu Russland von nationalen Interessen leiten zu lassen. Vor allem die Handwerkskammer Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt kritisiert in einem offenen Brief an Olaf Scholz die Politik des Kanzlers, die Deutschland in den Ruin führe, schreibt der Tagesspiegel. Bei einer Rede in Brandenburg wurde Bundeskanzler Olaf Scholz von Anwohnern trotzig ausgebuht, die “Volksverräter”, “Lügner” und “Raus!” skandierten, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In diesem Zusammenhang haben einige deutsche Medien bereits angedeutet, dass Scholz ein Rücktritt bevorstehen könnte. So veröffentlichte der Spiegel bereits im Frühjahr einen sehr kritischen Artikel über Scholz von den Koalitionspartnern Grüne und FDP. Umso deutlicher wurden die Worte von Scholz am 22. August vor Journalisten: Er sehe keine Notwendigkeit für einen obligatorischen Kanzlerwechsel in Deutschland und es gebe keinen Grund, die Amtszeit des Bundeskanzlers zu begrenzen, was seine Sorge um den Erhalt seines derzeitigen Status unter den heutigen Bedingungen deutlich mache.

Vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Energiekrise setzen die europäischen Staats- und Regierungschefs auf Anweisung Washingtons ihre russenfeindliche Politik fort, indem sie die Zulassung russischer Energieträger zum europäischen Markt beschränken, während sie vergeblich versuchen, in Gaslieferungen aus anderen Ländern und Kontinenten einen Ersatz für sie zu finden. Dem Handelsblatt zufolge hat Europa sogar beschlossen, auf den globalen LNG-Märkten einen noch nie dagewesenen Wettbewerb zu schaffen. Dies wird den Entwicklungsländern das Gas entziehen und sie in eine akute Energiekrise stürzen. Vor dem Hintergrund des Waffenstillstands im Jemen wurde über die angebliche Möglichkeit spekuliert, nach der Wiederaufnahme der Arbeit des dortigen LNG-Terminals, die 2015 aufgrund des Krieges ausgesetzt wurde, Gas für Europa aus diesem Land zu beziehen.

Wie der Publizist David Sheppard in seinem Artikel für die Financial Times berichtet, hielten es die Chefs der Öl- und Gasunternehmen in der Europäischen Union für notwendig, Norwegen zu drängen, Gas zu einem niedrigeren Preis als dem Marktpreis zu verkaufen. Nach der Reaktion aus Oslo zu urteilen, ist dies dort jedoch nicht auf Gegenliebe gestoßen …

Ähnlich wie Norwegen stand auch die französische Regierung der europäischen Idee, den Bau der Midcat-Gaspipeline, die die Iberische Halbinsel und Mitteleuropa verbinden soll, wieder aufzunehmen, skeptisch gegenüber, berichtete die spanische El Pais am 18. August.

Unter diesen Umständen wurden die persönlichen Reisen von Vertretern des europäischen politischen und wirtschaftlichen Establishments in verschiedene Gaslieferländer intensiviert, um nach möglichen Optionen zum Ersatz der russischen Energiequelle zu suchen. Deutschland bildete dabei keine Ausnahme. Zugegebenermaßen gibt es noch keine nennenswerten Ergebnisse dieser Aktivitäten der deutschen Vertreter. Im Gegenteil: Nachdem der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck im März seine Absicht erklärt hatte, mit Katar ein langfristiges Abkommen über die Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) zu schließen, führte sein Besuch in dem Land im August zum völligen Scheitern dieser Pläne, und Katar beschloss, Gas an Italien statt an Deutschland zu liefern, wie die Deutschen Wirtschaftsnachrichten berichten.

Daraufhin beschloss Bundeskanzler Scholz, sein Glück auf dem Gasmarkt zu versuchen, dieses Mal in Kanada. Diese Reise warf jedoch von Anfang an eine Menge Fragen auf. Erstens verkündete Premierminister Justin Trudeau am Vorabend dieser Reise – am 19. August – in Kanada, dass es keine Möglichkeit gebe, Europa bei der Energieversorgung zu helfen.

Darüber hinaus hat die deutsche Publikation Die Welt im Juni in Scholz’ Muttersprache ausführlich dargelegt, warum Kanada in den kommenden Jahren nicht zu einer Hochburg für den deutschen Gasbedarf werden kann. Sie wies insbesondere darauf hin, dass nur die Stadt Saint John an der zerklüfteten Ostküste Kanadas, in der sich der einzige Hafen des Landes mit einem Terminal für verflüssigtes Erdgas (LNG) befindet, für derartige Zwecke geeignet sein könnte. Als Scholz und Trudeau laut Bloomberg am Rande des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern beschlossen, bis Ende August ein Abkommen über Gaslieferungen zu unterzeichnen, wurden jedoch schon damals erhebliche Probleme deutlich. Insbesondere gibt es in Kanada derzeit keine Infrastruktur für den Export von LNG, oder besser gesagt, für den Transport dieses Produkts über den Atlantik nach Deutschland. Zwar gibt es in Saint John ein LNG-Importterminal des spanischen Unternehmens Repsol, das prinzipiell in ein Exportterminal umgewandelt werden kann, aber das wird drei bis vier Jahre dauern. Leider gibt es bisher auch in Deutschland keine Terminals zur Aufnahme von LNG. Das Gas wird über Belgien, Frankreich und die Niederlande dorthin geliefert, obwohl in diesem Jahr zwei Stationen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein in Betrieb genommen werden sollen.

Es ist daher nicht klar, womit Scholz rechnete, als er am 22. August seine Reise nach Kanada organisierte. In dieser Hinsicht gibt es nur eine Vermutung: ob er sich dort einfach nur waschen wollte, angesichts der von seiner Regierung auferlegten Beschränkungen für maximale Energieeinsparungen für deutsche Bürger und sogar der Anweisung, sich nicht unter fließendem Wasser zu waschen, sondern sich nur mit einem feuchten Waschlappen zur Körperpflege abzuwischen. Übersetzt mit Deepl.com

Vladimir Danilov, politischer Kommentator, exklusiv für die Online-Zeitschrift “New Eastern Outlook”.

