Goethe und der Koran Von Karl-Josef Kuschel und Shahid Alam

Texte von Johann W. von GoetheKommentar von Karl-Josef KuschelKalligrafien von Shahid Alam Unter allen Dichtern deutscher Sprache hatte Goethe das leidenschaftlichste und zugleich kenntnisreichste Interesse an der Welt des Orients, insbesondere auch an deren Religion, dem Islam.

Gerade in Zeiten eines vergifteten Islam-Bildes und Muslim-Hasses, ist dieses Buch eine wichtige Bereicherung. Goethe war und ist der deutsche Dichter, ein Vorbild und tolerantes Beispiel dafür, wie wichtig es ist zu reisen und sich zu bilden. Offen zu sein und sich nicht von falschen Vorurteilen und Unwilligkeit vor Neuem leiten zu lassen und wie Goethe als Kraftquelle zu nutzen. Dazu erscheinen mir diese Zeilen aus dem West-östlichen Divan so hilfreich: „Wer den Dichter will verstehen / Muß ins Land der Dichtung gehen;/ Wer den Dichter will verstehen / Muß in Dichters Lande gehen.“ Goethe war ein seiner Zeit vorausdenkender Dichter, der eine tiefe Sympathie für den Orient hegte, ihn aber nie bereiste. Was ihn aber nicht davon abhielt sich so intensiv mit dem Orient und dem Koran auseinanderzusetzen. So sind für mich Goethes Zeilen: „Wer sich selbst und andere kennt, / Wird auch hier erkennen: / Orient und Okzident/ Sind nicht mehr zu trennen.“ Nein sie sind nicht zu trennen, sowie der Koran, der Islam und die Muslime natürlich zu Deutschland gehören und als eine Bereicherung anzusehen sind.

Dieses Buch ist ein Juwel und setzt ein Zeichen für Toleranz, schließlich hat Religion weder Nationalität, noch einen Allleinherrscheranspruch oder berechtigt dazu ein Instrument zur Unterdrückung benutzt zu werden. Leider erleben wir diese Art der diktatorischen Unterdrückung von Völkern heute wieder in vielen „Theokratien“. Für mich ist natürlich gerade Palästina das Beispiel dafür, wie diese „ instrumentalisierende Regierungsform“ zu „ethnischer Säuberung dient.

Mit der Dokumentation Goethes gesamter Texte zum Islam ist es dem Autor Karl-Josef Kuschel gelungen ein Goethe in seiner ganzen Größe und Vielfältigkeit darzustellen. Unter allen Dichtern deutscher Sprache hatte Goethe das leidenschaftlichste und zugleich kenntnisreichste Interesse an der Welt des Orients, insbesondere auch an deren Religion, dem Islam. Wie kein anderer der großen Dichter deutscher Sprache hat er den Koran gekannt und kommentiert. Das Buch dokumentiert vollständig alle Texte Goethes zum Islam, angefangen bei Abschriften aus dem Koran über Koranvers-Nachdichtungen bis zu autobiografischen Zeugnissen. Dazu die von einer einmaligen Schönheit geprägten farbigen Kalligrafie- Bilder eines der bedeutendsten Kalligrafen unserer Zeit, Shahid Alam. Dieses Buch ist so vielseitig und schön, so erklärend für jeden, der wie ich nicht nur Goethe verehrt, sondern sich auch dem Islam in seiner Vielfältigkeit nähern will und Goethes Aufgeschlossenheit gegenüber außereuropäischen Kulturen unter Beweis stellt.

Sein umfassendes Wissen über den Islam hat mich schon sehr früh, als Waldorfschülerin fasziniert und ich bin der Schule sehr dankbar dafür, dass gerade Goethe ein umfassendes Thema des Unterrichts darstellte.

Goethe hat eine Methode gezeigt, die auch heutige Islamdebatten leiten können. Für jeden Leser der sich auf spannende Weise dem Koran, dem Islam und Goethe nähern will lohnt es sich dieses Buch zu lesen.

Evelyn Hecht-Galinski

Närrisch, daß jeder in seinem Falle

Seine besondere Meinung preist!

Wenn Islam Gottergeben heißt,

Im Islam leben und sterben wir alle.”

(Aus “westöstlicher Divan 1819)

“Im Islam leben und sterben wir alle”? – Goethe und der Koran – feinschwarz.net Wie keiner der großen deutschsprachigen Dichter hat Goethe den Koran gekannt und sich mit dem Propheten Muhammad befasst. Gerade im Dialog mit dem persisch-muslimischen Dichter Hafis machte Goethe ein spirituelles Verständnis des Islam stark, das in seiner religionenübergreifenden Grundhaltung hochaktuell ist. Christoph Gellner über das neue Buch von Karl-Josef Kuschel.

