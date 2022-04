Ziel der verdeckten Operationen der CIA: “Russen töten”

‘Gods of War’: How the US weaponized Ukraine against Russia – The Grayzone Since the US-engineered 2013-14 coup in Ukraine, American forces have taught Ukrainians, including neo-Nazi units, how to fight in urban and other civilian areas. Weaponizing Ukraine is part of Washington’s quest for what the Pentagon calls “full spectrum dominance.”

Bild: US Maj. John Alan Gavrilov (right) trains commanders of the neo-Nazi Azov Battalion as part of a November 2017 foreign delegation

Götter des Krieges”: Wie die USA die Ukraine gegen Russland aufrüsteten

Von TJ Coles

1. April 2022

Seit dem von den USA inszenierten Staatsstreich in der Ukraine 2013/14 haben die amerikanischen Streitkräfte den Ukrainern, einschließlich Neonazi-Einheiten, beigebracht, wie man in städtischen und anderen zivilen Gebieten kämpft. Die Bewaffnung der Ukraine ist Teil von Washingtons Streben nach dem, was das Pentagon als “Dominanz über das gesamte Spektrum” bezeichnet.

“Wenn man alle Modalitäten des Krieges erlernen kann, kann man der Gott des Krieges sein”, sagte ein ukrainischer Artilleriekommandeur 2016, als er von der US-Armee ausgebildet wurde.

Der ungenannte Kommandeur wurde von Leutnant Claire Vanderberg zitiert, die als Anführerin eines Mörserzuges im Rahmen der Joint Multinational Training Group-Ukraine des Pentagon Soldaten ausbildet. Die Ausbildung fand im Internationalen Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit mit dem absurden Namen “International Peacekeeping and Security Center” in der Nähe der ukrainischen Stadt Jaworiw an der Grenze zu Polen statt. Westliche Medien berichteten über den jüngsten russischen Angriff mit Marschflugkörpern auf den Stützpunkt, verschwiegen aber, was sich dort abgespielt hat.

Die oben beschriebene Beziehung ist eine Momentaufnahme der jahrzehntelangen Bemühungen der USA und der NATO, die Ukraine nicht nur aus der Umlaufbahn Russlands zu ziehen, sondern das Land aktiv gegen Moskau zu bewaffnen.

Die nationale US-Sicherheitsbehörde räumt ein, dass “Russland zurückdrängt”, aber nicht als Erster drängt

In ihren internen Dokumenten wiederholen das Pentagon und andere Teile des nationalen Sicherheitsstaates der USA dieselben Argumente wie die Antikriegslinken, wenn sie erklären, wie die Ukraine benutzt wurde, um Russland zu einer militärischen Eskalation zu provozieren. Der Hauptunterschied besteht darin, dass das Pentagon aus einer unverhohlen imperialistischen Perspektive spricht, in der solche Provokationen als wichtiger Bestandteil der US-Machtprojektion angesehen werden.

Vor kurzem berichtete der US Director of National Intelligence in seiner jährlichen Bedrohungsanalyse: “Russland schlägt gegen Washington zurück, wo es kann – lokal und global – und setzt dabei Techniken bis hin zur Anwendung von Gewalt ein.” Anmerkung: Russland “drängt zurück”, es drängt nicht zuerst.

Ein Bericht des National Intelligence Council aus dem Jahr 2021 räumt Russland und China ein: “Keiner von beiden hat sich in einer internationalen Ordnung sicher gefühlt, die für demokratische Mächte entworfen wurde und von ihnen dominiert wird”, wobei mit “demokratisch” die USA und ihre Freunde gemeint sind. Sowohl Russland als auch China “haben eine auf Souveränität basierende internationale Ordnung gefördert, die ihre absolute Autorität innerhalb ihrer Grenzen und geografischen Einflussgebiete schützt.”

Im Oktober 2017 erklärte der stellvertretende Kommandant der US Army Field Artillery School, Oberst Heyward Hutson, der für die Ausbildung von Ukrainern zuständig ist: “Die Ukraine will eine NATO-Nation werden, aber Russland will nicht, dass sie eine NATO-Nation wird. Russland möchte eine Pufferzone haben.” Er fügte hinzu, dass ein weiteres “Problem darin besteht, dass ein großer Teil der Ostukraine pro-russisch ist, so dass die Zivilbevölkerung dort gespalten ist.” Ein Bericht des US Army War College aus dem Jahr 2016 bekräftigt: “Russlands grundlegende nationale Sicherheitsstrategie besteht darin, seinen ‘Nachbargürtel stabil’, die NATO schwach, China nah und die Vereinigten Staaten anderswo konzentriert zu halten.”

In einem anderen Bericht aus dem Jahr 2007 heißt es, dass die “reformorientierten Kräfte, die seit der Orangenen Revolution an der Macht sind” (sprich: die US-freundlichen Kräfte) “die Ukraine direkt in die euro-atlantische Gemeinschaft einbinden möchten, wobei sie Russland nur in begrenztem Maße nachgeben würden.”

In dem Dokument heißt es weiter, dass die “ukrainische politische und militärische Führung zu diesem Zeitpunkt uneins darüber war, ob die Ukraine einen kollektiven Sicherheitsansatz verfolgen oder ihren neutralen Status beibehalten sollte”. Das Dokument kam zu dem Schluss, dass zwar “die meisten hochrangigen [ukrainischen] Kommandeure reformorientiert sind, es aber immer noch eine große Anzahl von Führungskräften in den Hauptverteidigungskräften gibt, die keine oder nur begrenzte Erfahrungen mit westlicher Ausbildung und westlichen Operationen haben.”

Der von den USA unterstützte Staatsstreich von 2013/14 ermöglichte es Washington, diesen Widerspruch durch ein umfangreiches Programm zur Ausbildung von Einheiten der ukrainischen Streitkräfte auszugleichen.

Präsident Bill Clinton unterzeichnet das Gesetz zur NATO-Erweiterung, 21. Mai 1995

Die NATO ist “keine Übung in Diplomatie und Abschreckung wie früher”

Als die Sowjetunion zusammenbrach, zerbrach auch ihr Militärbündnis, der Warschauer Pakt. Doch der Westen weigerte sich nicht nur, sein Bündnis – die Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) – aufzulösen, sondern dehnte es auch bis an die Grenzen Russlands aus.

In den eigenen Aufzeichnungen der NATO heißt es, dass 1992, “nur vier Monate nach der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine” von der UdSSR, “die NATO ihren Vertreter zu einer außerordentlichen Sitzung des Nordatlantischen Kooperationsrates einlud, des Gremiums, das eingerichtet wurde, um die Zusammenarbeit zwischen der NATO und den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes zu gestalten.”

Russland schlug keinen ähnlichen Pakt mit den Nachbarstaaten Amerikas vor.

Im Jahr 1994 trat die Ukraine der so genannten Partnerschaft für den Frieden (PFP) bei. Unter Berufung auf die UN-Charta heißt es in der PFP, dass die Unterzeichner sich verpflichten, “auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates zu verzichten, bestehende Grenzen zu achten und Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beizulegen”. Eine Fibel des US-Außenministeriums enthüllt, dass die PFP einen Hintergedanken hatte. Ihr eigentliches Ziel war nicht die Neutralität, sondern die Annäherung der Ukraine und anderer Unterzeichner an die NATO. “Die Teilnahme an der PFP ist keine Garantie für den Beitritt zur NATO, aber sie ist die beste Vorbereitung für Staaten, die an einer NATO-Mitgliedschaft interessiert sind.

In der Fibel werden auch die 52 tatsächlichen und geplanten militärischen Übungen aufgelistet, an denen PFP-Mitglieder ursprünglich an oder in der Nähe von Russlands Grenzen teilgenommen haben.

Die politischen Entscheidungsträger der Bill-Clinton-Ära erklärten, dass die NATO nicht nur eine Übung in präventiver Diplomatie und Abschreckung ist, wie es früher der Fall war. Die NATO-Erweiterung hatte eine politische Agenda. Sie betrachteten die NATO-Erweiterung als eine Politik der Demokratisierung. Wie bereits erwähnt, bedeutet “Demokratisierung” pro-US. Unter Berufung auf die Wahlkampfreden von Präsident Clinton im Jahr 1996 wird in dem Bericht festgestellt, dass die NATO ihrer Meinung nach “die für eine stärkere wirtschaftliche Entwicklung in Mittel- und Osteuropa erforderliche Stabilität gewährleisten wird”. Mit anderen Worten: Die NATO war nach der UdSSR zum Teil dazu gedacht, in den ehemaligen Sowjetstaaten, in denen Unternehmen in Staatsbesitz die Norm waren, “freie Märkte” (die oft weder frei noch Märkte, sondern Monopole sind) unter US-amerikanischer Führung zu garantieren.

1997 unterzeichneten die NATO und die Ukraine die Charta über eine unverwechselbare Partnerschaft. Die Charta stellte insofern einen offensichtlichen Verstoß gegen die PFP dar, als sie die politische Unabhängigkeit der Ukraine gefährdete. Sie schlug mehrere Bereiche der Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine vor, darunter zivile Notfallplanung, militärische Ausbildung und Umweltsicherheit”. Die NATO rühmt sich: “Die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine hat sich schnell entwickelt” in Form von “Umschulungen für ehemalige Offiziere … und der Einladung an die Ukraine, an Übungen unter der Leitung der NATO teilzunehmen.”

Die Ukraine zu einem “militärischen Partner der USA” machen

Die US-Armee sagt: “Die Ukraine ist seit Mitte der 1990er Jahre ein militärischer Partner der USA.” 1998 veranstaltete das amerikanische Special Operations Command Europe eine Konferenz der Special Operations Forces (SOF) in Stuttgart, Deutschland. Die US-Armee berichtet: “Dieser Benchmark brachte sogar Militärangehörige aus Moldawien, Georgien und der Ukraine zusammen, um US-SOF-Demonstrationen zu sehen und Möglichkeiten für zukünftige Joint Combined Exchange Training (JCET) und Joint Contact Team Program (JCTP) Veranstaltungen zu diskutieren.”

Im Juni 2000 meldeten die US-Marines, dass das amphibische Kriegsschiff der Marine, die USS Trenton, von der Ägäis ins Schwarze Meer gefahren sei und in Odessa (Ukraine) angedockt habe. Die 24th Marine Expeditionary Unit (MEU) “erlebte einen Teil der Geschichte Odessas aus erster Hand, als sie die Prymorsky-Treppe, die ‘maritime’ Treppe, hinaufstieg”. Neben den angenehmen Dingen stand für das Personal der MEU und die Besatzung der USS Trenton die nächste NATO-Übung – Cooperative Partner 2000 (CP00) – im Mittelpunkt, bei der die Ukraine Gastgeber ist.

Neben der Teilnahme der Ukraine an den von den USA geführten NATO-Ausbildungen und -Übungen kämpften ukrainische Soldaten in von den USA geführten Kriegen. Nach dem 11. September nahmen sie über die so genannte International Security Assistance Force der NATO an der Besetzung Afghanistans teil. Ukrainische Truppen unterstützten auch die amerikanisch-britische Besatzung des Irak. Im Jahr 2008 lobte die Armee ihre Kameraden: “Mehr als 5.000 ukrainische Soldaten haben während der fünf Jahre, die die Ukraine zur Unterstützung der Operation Iraqi Freedom dient, im Irak gedient.”

Nach der Unterstützung des Putsches von 2014 leisten die USA “tödliche Sicherheitshilfe”

Die 2014 während des von den USA unterstützten Putsches eingerichtete Ukraine-Komponente des Global Security Contingency Fund (GSCF) des US-Außenministeriums und des Pentagons stellt Ausbildungs- und Ausrüstungsgegenstände im Wert von mehreren zehn Millionen Dollar zur Verfügung, um “die taktischen, operativen und institutionellen Ausbildungskapazitäten des Verteidigungsministeriums und der Nationalgarde des Landes auszubauen.” Im Außenministerium heißt es: “Der GSCF hat auch die ukrainischen Spezialeinsatzkräfte bei der Entwicklung taktischer und institutioneller Fähigkeiten unterstützt, die mit westlichen Modellen kompatibel sind.”

In einer mit dem Pentagon verbundenen Zeitschrift heißt es: “Arsen Awakow, der Innenminister von 2014 bis 2021[, …] ermöglichte den Ausbau und die spätere Integration paramilitärischer Kräfte in die Nationalgarde”, darunter das nazistische Asow-Bataillon.

Ab 2015 beaufsichtigte das European Command des Pentagon die Joint Multinational Task Force-Ukraine (JMTF-U), in der die US-Armee und die Nationalgarde die ukrainischen Streitkräfte ausbilden. Darüber hinaus wurden Offiziere in den USA im Rahmen des internationalen militärischen Ausbildungs- und Trainingsprogramms ausgebildet. Der Congressional Research Service berichtet, dass “US-Spezialeinheiten ukrainische Spezialkräfte ausgebildet und beraten haben”. Darüber hinaus nehmen die USA an der jährlichen NATO-Übung “Partnerschaft für den Frieden”, Rapid Trident, teil.

Im November 2015 schickte die Obama-Regierung, angeblich auf Ersuchen des neuen pro-US-Regimes, zwei AN/TPQ-Radarsysteme in die Ukraine. “Präsident Petro Poroschenko hatte die Gelegenheit, die Geräte zu begutachten und wurde von US-Militärs über deren Fähigkeiten informiert.”

Später gab die US-Armee bekannt, dass das Radarsystem nicht rein defensiv ist. Ein Team der US Army Europe, des Fires Center of Excellence (FCoE) in Fort Sill und der Army Security Assistance Training Management Organization (SATMO) “führte vier Wochen lang eine Bedienerschulung durch”.

Seit der ersten Lieferung “erhielt die Ukraine vier weitere Q-36-Radare … und eine Ausbildung durch das U.S. Army Communications-Electronics Command mit Unterstützung des FCoE und der USSATMO.” Die Publikation zitiert einen Ausbilder mit den Worten, dass “das US-Team ihren Brigade-, Bataillons- und Zugkommandeuren gezeigt hat, wie man das Radarsystem taktisch einsetzt, um Feuer und Manöver zu unterstützen.”

Seit 2016 berät die Doctrine Education Advisory Group (DEAG) der SATMO “die ukrainischen Sicherheitskräfte auf operativer Ebene bei der Überarbeitung der Doktrin, der Verbesserung der professionellen militärischen Ausbildung, der Verbesserung der NATO-Interoperabilität und der Erhöhung der Kampfbereitschaft.” Im Januar dieses Jahres brachte die DEAG die erste Ladung “tödliche Sicherheitsunterstützung im Wert von 200 Millionen Dollar, einschließlich Munition für die Frontverteidiger der Ukraine.”

Die USA bilden Ukrainer aus, damit sie sich “in die örtliche Bevölkerung einfügen” und in Gebieten mit hoher Bevölkerungsdichte Krieg führen

Eine der unmoralischsten Aktionen der USA in der Ukraine war die Ausbildung von Streitkräften für den Kampf in zivilen Gebieten, um Russland dazu zu bringen, in dicht besiedelten Gebieten zu kämpfen, und um bei der Propaganda gegen Russland zu punkten, wenn Russen ukrainische Zivilisten töten.

Im Jahr 2015 deuteten die US-Marines an, dass amerikanische Militärangehörige in die Ukraine reisen würden, um dort zu kämpfen. “Inoffizielle Reisen (Urlaub oder Freiheit) in ein Land in Afrika oder in die folgenden europäischen Länder [einschließlich der Ukraine und ihrer Nachbarn] erfordern eine Genehmigung der Kommandoebene O-6 … Die Länder können sich auf der Grundlage des Foreign Clearance Guide (FCG), des Department of State (DOS), des Combatant Command und/oder der Bedrohungsmeldungen der Geheimdienste ändern.” Dies deutet auf die Vorbereitung auf eine “irreguläre” Kriegsführung hin.

In einem undatierten Dokument, das vom US Special Operations Center of Excellence (SOCE) veröffentlicht wurde und offenbar aus dem Jahr 2017 stammt, heißt es, dass “die Vereinigten Staaten von der Reaktion der tschetschenischen Rebellen” auf den Einmarsch Russlands in Tschetschenien in den 90er Jahren lernen sollten. Darin wird erklärt, dass die “Rebellen” “dezentralisierte Operationen” durchführten und soziale Medien nutzten, um “mit der lokalen Bevölkerung zu verschmelzen”. Russlands Feinde setzten “Fehlinformationen” ein, um die Russen dazu zu bringen, die Feinde der Rebellen zu töten.

In dem SOCE-Papier heißt es weiter, dass die Special Operation Forces der Armee “dafür ausgebildet sind, in solchen Umgebungen erfolgreich zu sein”. Das Dokument spricht sich ausdrücklich dafür aus, dass die USA irreguläre Kräfte ausbilden, um Russland zu provozieren: “Die Vereinigten Staaten sollten eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe mit dem Außenministerium, Mitgliedern der Nachrichtendienste und dem SOCOM, dem Special Operations Command, bilden, das “als Leiter/Vertreter des Verteidigungsministeriums fungieren” würde. Er schlägt vor, dass eine solche Arbeitsgruppe “versteht, dass SOCOM-Aktionen unkonventionell und irregulär sein müssen, um mit den russischen Taktiken der modernen Kriegsführung konkurrieren zu können”.

Durch die Stärkung der ukrainischen Streitkräfte und die Aufstachelung Russlands haben die US-Eliten die ukrainische Zivilbevölkerung ganz offen als Spielball benutzt. Viele Jahre lang wurden die ukrainischen Streitkräfte von US-Personal im Stadtkampf ausgebildet, d. h. im Kampf gegen die Russen in dicht besiedelten zivilen Gebieten. Die “Task Force Illini” besteht aus 150 Soldaten der 33rd Infantry Brigade Combat Team der Illinois Army National Guard.

Im September 2020 meldete die US-Armee, dass Soldaten der ukrainischen Streitkräfte ihre Fähigkeiten im Bereich städtischer Operationen verfeinerten, als Berater der Task Force Illini ihr Fachwissen im Combat Training Center in Yavoriv, dem westukrainischen De-facto-NATO-Stützpunkt nahe der polnischen Grenze, zur Verfügung stellten.

“Thunderbirds” trainieren ukrainische Soldaten im Kampf mit Fahrzeugen in vollem Umfang

Die aus Oklahoma stammenden Thunderbirds” haben im Laufe des letzten Jahrhunderts mehrere Inkarnationen durchlaufen. Die Armeeeinheit war ursprünglich als 45. Infanteriedivision bekannt und ist heute das 45th Infantry Brigade Combat Team. Anfang 2017 wurde die JMTG-U-Mission dem 7th Army Training Command und der US Army Europe unterstellt, die Thunderbirds des 1st Battalion, 179th Infantry Regiment mit Soldaten der ukrainischen 28th Mechanized Brigade und der 79th Airborne Brigade zusammenbrachte. Ihr Ziel war es, die Ukrainer auf den Kampf mit einem Fahrzeug vorzubereiten.

Putin behauptet, die Ukraine sei eine Marionette der NATO. Die US-Propaganda weist diese Behauptung zurück und versucht, sie zu beweisen, indem sie öffentlich die Mitgliedschaft der Ukraine in der Allianz ausschließt. Im April 2017 gab die US-Armee jedoch zu, dass die Thunderbirds im Rahmen des JMTG-U den Auftrag haben, “die ukrainische Armee nach NATO-Standards auszubilden, ihr Unteroffizierskorps zu entwickeln und ihr zu helfen, ein Gefechtsübungszentrum einzurichten, damit sie sich in Zukunft selbst weiter ausbilden kann.” Wenn also das ukrainische Militär nach NATO-Standards ausgebildet und von einem US-Marionettenpräsidenten beaufsichtigt wird, könnte es genauso gut Teil der NATO sein, ohne dass die USA verpflichtet wären, es zu verteidigen.

Aus dem vorgeschlagenen Zentrum wurde das Yavoriv Combat Training Center. Die US-Armee berichtete, dass im Oktober 2017 “ein neuer Granatenschießplatz eröffnet wurde”. Maj. Montana Dugger sagte: “Wir haben ihnen geholfen, langfristige Instandhaltungspläne zu erstellen, damit sie diese Einrichtungen in den nächsten 20, 30 und mehr Jahren nutzen können.”

Scheinbar in Unkenntnis der komischen Doppeldeutigkeit erklärte die US-Armee auch, dass das ukrainische Gefechtsausbildungszentrum “im Internationalen Zentrum für Friedenssicherung und Sicherheit in der Nähe von Yavoriv eingerichtet wird”. Ironisch ist auch, dass die Thunderbirds ein Militär ausbilden, das Neonazi-Einheiten umfasst, um die Russen in der Ukraine zu bekämpfen, und dass das Abzeichen der Thunderbirds vor 1930 ein Hakenkreuz war, das das in Oklahoma ansässige Museum als “ein altes indianisches Glückssymbol” beschreibt.

Ziel der verdeckten Operationen der CIA: “Russen töten”

Zusätzlich zu den oben beschriebenen offenen, aber nicht oder nur unzureichend berichteten Ereignissen hat die US Central Intelligence Agency (CIA) ein achtjähriges verdecktes Ausbildungsprogramm durchgeführt. Warum die Notwendigkeit verdeckter Operationen angesichts umfangreicher offener Projekte? Die CIA ist auf Attentate, stellvertretende Kriegsführung, psychologische Operationen und falsche Flaggen spezialisiert. Dies lässt vermuten, dass ihre Bemühungen auch Taktiken umfassen, die nach den Genfer Konventionen verboten sind.

Yahoo! News berichtete, dass 2014 eine kleine, ausgewählte Gruppe erfahrener CIA-Paramilitärs im Rahmen einer Doktrin namens “Finanzierung verdeckter Operationen” ihre ersten geheimen Reisen an die Front unternahm, um sich mit ukrainischen Kollegen zu treffen. Die Ausbildung wurde vom Special Activities Center der CIA durchgeführt, was darauf hindeutet, dass die Offiziere zwar “Ex-CIA” und Spezialeinheiten waren, ihnen aber auf hoher Ebene Zugang zu Langley gewährt wurde, so dass es sich de facto um eine offizielle Mission handelte.

Ein Mitarbeiter wird mit den Worten zitiert, dass die Offiziere versuchten, die ukrainischen Paramilitärs in dem Sinne zu talibanisieren, dass die afghanischen Taliban über keine hochentwickelte Ausrüstung verfügten, die durch den Feind geblendet werden konnte. Daher war eine grundlegende, nicht-technische Ausbildung in der Kriegsführung erforderlich. Im Bericht heißt es, dass die Ausbilder:

“ihren ukrainischen Kollegen Scharfschützentechniken beibrachten; wie man die von den USA gelieferten Javelin-Panzerabwehrraketen und andere Ausrüstungen bedient; wie man sich der digitalen Ortung entzieht, mit der die Russen den Standort der ukrainischen Truppen bestimmen, was sie anfällig für Artillerieangriffe macht; wie man verdeckte Kommunikationsmittel einsetzt; und wie man im Kriegsgebiet unentdeckt bleibt, während man gleichzeitig russische und aufständische Truppen aus ihren Stellungen lockt, um nur einige der Fertigkeiten zu nennen, die nach Angaben ehemaliger Beamter vermittelt wurden.”

Darüber hinaus sagte eine ehemalige hochrangige Quelle (vom Reporter umschrieben): “Die Agentur musste das ‘Rückgrat’ der Ukrainer feststellen … Die Frage war: ‘Werden sie sich überrollen lassen oder aufstehen und kämpfen?'”

Wer neigt also dazu, “Rückgrat” zu haben, d. h. einen rücksichtslosen und psychopathischen Kampfgeist? Faschisten und Ultranationalisten. Sogar in den US-Medien wurde ausführlich darüber berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte und paramilitärischen Einheiten von Nazis durchsetzt seien. Heute bezeichnen dieselben Medien die Nazis als bloße Nationalisten.

Anfang 2015 veranlasste die Bodenabteilung der CIA, dass Ukrainer im Süden der USA ausgebildet wurden. Die Operationen dauern bis heute an und wurden unter der Biden-Administration ausgeweitet. “Das mehrwöchige, in den USA angesiedelte CIA-Programm umfasste Schulungen in Schusswaffen, Tarntechniken, Landnavigation, Taktiken wie ‘Deckung und Bewegung’, Nachrichtendienst und anderen Bereichen.” Ein hoher Offizier wird mit den Worten zitiert: “Die Vereinigten Staaten trainieren einen Aufstand … um Russen zu töten.”

Im Februar dieses Jahres, kurz vor der russischen Invasion, wurde berichtet, dass die CIA “die Ukrainer darauf vorbereitet, einen Aufstand gegen eine russische Besatzung zu starten”. Gegen eine Besetzung? Oder ein Aufstand, um eine Besetzung zu provozieren?

Neben der CIA hat auch das US-Militär seine eigenen verdeckten Operationen. Im Rahmen des 2018 gestarteten “Resistance Operating Concept” hat das Pentagon offenbar Einheiten zur territorialen Verteidigung ausgebildet, die aus ukrainischen Zivilisten bestehen. Dies scheint dazu geführt zu haben, dass die ukrainischen Special Operations Forces ein Nationales Widerstandszentrum gegründet haben, das Zivilisten in Guerillataktiken unterrichtet.

Die militärische Aufrüstung der Ukraine bringt die Welt an den Rand des Abgrunds

Nachdem Russland 2014 die Krim annektiert hatte, brachen in Donezk und Luhansk pro-russische Proteste aus. Der Congressional Research Service (CRS) stellte fest: “Die Regierung in Kiew reagierte mit militärischer Gewalt und setzte lokale Milizen ein, um die Separatisten zurückzudrängen.” Der CRS fügte hinzu, dass die USA in der gemeinsamen multinationalen Kommission für Verteidigungsreform und Sicherheitskooperation mit Großbritannien, Kanada und Litauen an der Spitze stehen. Das Europäische Kommando des Pentagon verfügte seinerzeit über eine Europäische Rückversicherungsinitiative, die heute als Europäische Abschreckungsinitiative bezeichnet wird. Im Rahmen dieses Programms wurden Dutzende von Ukrainern in Huntsville, Alabama, im Umgang mit der handbetriebenen Drohne RQ-11B ausgebildet. Im Jahr 2016 wurden zweiundsiebzig Drohnen in die Ukraine geschickt.

In einem Forschungsbericht der britischen Unterhausbibliothek vom Januar 2016 heißt es: “Bei den Kämpfen zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten sind seit April 2014 mehr als 9.000 Menschen getötet und mehr als 20.000 verletzt worden.” In dem Briefing heißt es weiter, dass das ukrainische Parlament nach dem vom UN-Sicherheitsrat unterstützten Minsk-II-Abkommen, das einen Waffenstillstand und den Rückzug der Fronttruppen auf beiden Seiten vorsieht, Teilen der Regionen Luhansk und Donezk einen Sonderstatus und eine erweiterte Autonomie gewährt hat.

Das Royal United Services Institute ist ein dem britischen Verteidigungsministerium angeschlossener Think-Tank. In einem seiner Berichte räumt es ein, dass Russland in Bezug auf die Ukraine eine weitgehend “defensive Politik” verfolgte. Darin heißt es: “Russische Beamte sind durch die wachsenden und sich überschneidenden westlichen Allianzen alarmiert, von einer erweiterten NATO und EU bis hin zu AUKUS und der Koalition der Demokratien, die sowohl von den USA als auch von Großbritannien gefördert wird.”

Ein Teil von Russlands Strategie hat seine Wurzeln in der von den USA angeführten Zerstörung Libyens im Jahr 2011, erklärt der Bericht. Die Bombardierung Libyens durch die NATO und der Sturz von Muammar Gaddafi “unterstrichen, wie starke westliche Allianzen in der Lage waren, den [UN-Sicherheitsrat] zu umgehen oder zu manipulieren und damit im Wesentlichen ein Forum zu umgehen, in dem russische Interessen geschützt werden konnten.”

In der Tat verabschiedete der UN-Sicherheitsrat am 27. Februar 2022 die Resolution 2623, in der es heißt: “Die fehlende Einstimmigkeit seiner ständigen Mitglieder auf der 8979. Sitzung hat ihn daran gehindert, seine Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit wahrzunehmen.”

Das Fehlen internationaler Diplomatie, die Schwäche der Antikriegsbewegung in den USA und die Befürwortung des Krieges durch viele Linke und Liberale unter der Doktrin, dass Putin ein böser Bösewicht sei, haben die Welt so nahe an eine tödliche nukleare Katastrophe gebracht wie seit der Kubakrise 1962 nicht mehr, vielleicht sogar noch näher. Viele Russen sind auf die Straße gegangen, um einen Waffenstillstand zu fordern. Die westliche Öffentlichkeit hat in den letzten 8 Jahren weggesehen, als ihre Führer die Ukraine gegen Russland bewaffnet haben, und muss nun dasselbe fordern.Übersetzt mit Deepl.com

T.J. Coles ist Postdoktorand am Cognition Institute der Universität Plymouth und Autor mehrerer Bücher. Das jüngste ist We’ll Tell You What to Think: Wikipedia, Propaganda and the Making of Liberal Consensus.

