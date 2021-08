Goliath and the Gazan pistol | Opinion Explain something to me: Someone aims a rifle at you, into your yard. Through a slit in a cement wall. So you’re the criminal? By what philosophical law is that someone permitted to insert his lethal weapon through the slit and endanger your life, while you are forbidden to insert a pistol through that same slit to keep him away from your yard?

Bild:Protestors try to climb the fence of the Gaza Strip’s border with Israel, August 21, 2021. Credit: AP Photo/Adel Hana

Goliath und die Gaza Pistole

Von Amira Hass

23. August 2021



Erklären Sie mir etwas: Jemand zielt mit einem Gewehr auf Sie, in Ihren Garten. Durch einen Schlitz in einer Zementmauer. Sie sind also der Verbrecher? Nach welchem philosophischen Gesetz ist es jemandem erlaubt, seine tödliche Waffe durch den Schlitz zu stecken und Ihr Leben zu gefährden, während es Ihnen verboten ist, eine Pistole durch denselben Schlitz zu stecken, um ihn von Ihrem Hof fernzuhalten?

Erklären Sie mir noch etwas: Wie kommt es, dass Tausende von bewaffneten Menschen jahrelang rund um die Uhr in Ihrem Garten herumlungern, Sie aber als Verbrecher bezeichnet werden? Tausende von Bewaffneten, die auch in der Luft fliegen und auf dem Meer segeln können, hindern Sie daran, hinauszugehen, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, zu leben, zu atmen, sich zu vergnügen, Freunde zu treffen. Ihre Kinder werden geboren und kennen nichts anderes als den Zaun um den Hof und die Dornen, die aus ihm herausragen. Sie sind also der Gesetzesbrecher? Sie sind der Terrorist? Aufgrund welcher internationalen Konvention dürfen sie Sie und Ihre Kinder ersticken und werden obendrein noch für ihre Zurückhaltung gelobt?

Die IDF wissen bereits, dass Yahya Sinwar die Lage in Gaza anheizen will, weil er innenpolitisch in Schwierigkeiten steckt. Warum sollte man nicht auch sagen, dass Benny Gantz und Aviv Kochavi die Lage in Gaza anheizen wollen, weil sie von der Debatte über die unverschämten Pensionen für Militärbeamte ablenken müssen? Es ist eine Täuschung, so zu tun, als sei der Gazastreifen ein eigener Staat und in seinen Entscheidungen unabhängig.

Seit 1991, also vor den Qassams und den Selbstmordattentaten, hat Israel den Gazastreifen schrittweise von der Welt, vom Rest des Landes und von der palästinensischen Gesellschaft im Westjordanland abgeschnitten. Diese Abtrennung ist Teil eines israelischen Plans, um die Möglichkeit der Gründung eines palästinensischen Staates in den 1967 eroberten Gebieten zu verhindern. Die irreführende Propaganda Israels, die Abriegelung des Gazastreifens sei eine Sicherheitsmaßnahme, dient ihm seither, und zu viele Menschen tanzen nach dieser Melodie und vergrößern deshalb die Pistole im Schlitz, bis sie den Anschlägen von 9/11 gleichkommt.

Das Bild von der Pistole und dem Gewehrlauf ist zu einem weiteren Symbol für David gegen Goliath geworden. Einige in Gaza jubeln, als ob die Schüsse aus der Pistole, die einen Grenzpolizisten schwer verletzten, die Befreiung Palästinas oder zumindest des Gazastreifens bedeuten würden. Zuerst waren es die Brandballons, die gefeiert wurden. Von Zeit zu Zeit gibt der Raketenbeschuss Anlass, von einem bevorstehenden Sieg und einer Befreiung zu sprechen. Dies sind die Illusionen der Insassen des größten Konzentrationslagers der Welt. Es sind die kläglichen, schmerzhaften Jubelrufe der Belagerten und Hungernden, die sich nach einem Leben in Würde sehnen, nach der Möglichkeit, ihre Talente auszuleben und ihre Lebensziele zu erreichen.

Und das sind genau die Illusionen, die die Armee, der Shin Bet und die Premierminister gerne als Schlachtrufe verstärken. Denn so wird das öffentliche Bewusstsein von der eigentlichen Tatsache abgelenkt, dass Israel zwei Millionen Menschen gefangen hält und zu Bettlern macht. Die Welt streut Brosamen der Nächstenliebe und akzeptiert dieses übergeordnete, wohlgeplante Urverbrechen der einzigen jüdischen Militärmacht der Welt.

Weit entfernt von den Feiernden, die im Fernsehen gezeigt werden, sitzen die Zwangsarbeitslosen untätig herum und verbüßen eine lebenslange Haftstrafe, wohl wissend, dass keine Rakete der Hamas jemals ihre Lage verbessert hat und kein Krieg zwischen Israel und Gaza jemals einen palästinensischen Sieg brachte oder bringen wird. Sie wissen, dass die Hamas und die IDF ein gemeinsames Propagandainteresse daran haben, die militärische Bedrohung durch die Hamas zu übertreiben, um den grundlegenden politischen Grund für diese Situation zu verschleiern: die Vereitelung des palästinensischen nationalen Projekts.

Bennett: Der Gazastreifen muss wiederaufgebaut werden

Bennett schwört nach verwundetem Soldaten an der Gaza-Grenze auf “Wiedergutmachung

Israel schlägt Hamas-Ziele in Gaza nach Brandbomben ein

Es gibt keine Möglichkeit, den Gazastreifen wieder aufzubauen, wenn man die Absicht Israels ignoriert, ihn abgeschnitten zu halten, und ihn wie eine elende und gefährliche Insel im Meer behandelt. Nur wenn das Recht der Bewohner auf Freizügigkeit respektiert wird – was bedeutet, in Israel und im Westjordanland zu arbeiten, im Westjordanland und im Ausland zu studieren, Importe und Exporte zu tätigen, normale Zusammenkünfte mit Familie und Freunden zu haben – wird der physische Wiederaufbau des Gazastreifens und die Wiederherstellung des Selbstwertgefühls und der kreativen Fähigkeiten der Menschen, die dort leben, möglich sein. Die israelischen Regierungen und die Hamas sind an einer solchen Entwicklung nicht interessiert. Das ist Grund genug für alle anderen, sie zu wollen. Übersetzt mit Deepl.com

