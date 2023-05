Unterstützte nicht die ganze EU und an vorderster Front, der SPD EX-AA “Auschwitzminister” Maas, diesen nicht Guaidó auch? Wieviel steckte Geld die Merkel/Scholz Regierung in diesen geplanten “Regime-Change” in Venezuela wohl, natürlich auf Kosten des deutschen Steuerzahlers ? Evelyn Hecht-Galinski



Großbritannien gab öffentliche Gelder aus, um Guaidó im Gold-Streit zu unterstützen



Von John McEvoy

2. Mai 2023

4. Februar 2020: Juan Guaidó nach seiner Anerkennung durch Präsident Donald Trump als rechtmäßiger Führer Venezuelas während der Rede zur Lage der Nation im US-Kapitol in Washington, D.C. (Weißes Haus, D. Myles Cullen)

Das britische Außenministerium gab 80.697 Pfund an öffentlichen Geldern aus, um die Kampagne des venezolanischen Oppositionellen Juan Guaidó zur Beschlagnahmung von Gold im Wert von rund 2 Milliarden Dollar in der Bank of England zu unterstützen, wie Dokumente zeigen, die Declassified vorliegen.

Die Daten machen deutlich, in welchem Ausmaß die britische Regierung Guaidós Bemühungen um den Zugriff auf venezolanisches Staatsvermögen unterstützt hat, wobei das Außenministerium sowohl politisches als auch finanzielles Kapital in diesen Fall investierte.

Die Rechtsabteilung der britischen Regierung lehnte es zunächst ab, diese Ausgabendaten zur Verfügung zu stellen, mit der Begründung: “Wir werden aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens keine weiteren Kommentare abgeben”.

Später gab das Außenministerium die Daten jedoch nach einer Anfrage von Declassified (Informationsfreiheit) frei.

Venezuelas Gold einfrieren

Die Bank of England weigerte sich 2018 erstmals, das Gold Venezuelas freizugeben und begründete dies mit Zweifeln an der Legitimität der Regierung von Nicolás Maduro, die seit 2013 an der Macht ist.

Guaidó erklärte sich im Januar 2019 zum venezolanischen Präsidenten und berief sich auf Artikel 233 der venezolanischen Verfassung, um zu argumentieren, dass Maduro sein Amt aufgegeben und folglich ein “absolutes Machtvakuum” hinterlassen habe.

Als Vorsitzender der venezolanischen Nationalversammlung behauptete Guaidó, er sei der nächste in der Reihe, um dieses Vakuum zu füllen.

Die US-Regierung hat Guaidó schnell anerkannt und die internationale Unterstützung für einen Regimewechsel in Venezuela gestärkt. Wie der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo schrieb, war dies eine Gelegenheit, “einen Verstoß gegen die Monroe-Doktrin des 21. Jahrhunderts” zu beseitigen, eine Politik, die Lateinamerika als Washingtons Hinterhof betrachtet.

6. Februar 2020: Juan Guaidó, links, mit US-Außenminister Michael Pompeo im US-Außenministerium. (Außenministerium/Ron Przysucha)

Angesichts des drohenden Staatsstreichs in Venezuela gewährte die britische Regierung der Bank of England “politischen Schutz”, um das Gold einzufrieren.

Dies geschah in Form eines “robusten Briefes” des Außenministeriums an die Bank, in dem “die wachsenden Zweifel an Maduros Legitimität dargelegt wurden”, wie aus den kürzlich veröffentlichten Tagebüchern des ehemaligen Ministers Alan Duncan hervorgeht.

Die Feindseligkeit der Trump-Administration gegenüber Maduro hat offenbar den Entscheidungsprozess Großbritanniens stark beeinflusst.

Dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater der USA, John Bolton, zufolge war der damalige britische Außenminister Jeremy Hunt “erfreut”, Washingtons Destabilisierungskampagne zu unterstützen, “zum Beispiel durch das Einfrieren venezolanischer Goldreserven in der Bank of England”.

Juristischer Kampf

Am 4. Februar 2019 erkannte die britische Regierung Guaidó formell an, was einen langwierigen Rechtsstreit darüber auslöste, wer Anspruch auf das Gold erheben kann.

Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand die Frage, ob das Vereinigte Königreich aufgrund seiner erklärten Anerkennung Guaidós berechtigt ist, venezolanisches Staatsvermögen an seine “Übergangsregierung” zu übertragen.

Während des gesamten Verfahrens bestand die britische Regierung bei jeder Gelegenheit darauf, dass sie Guaidó – und nicht Maduro – als venezolanischen Präsidenten anerkennt. Im Gegenzug argumentierten Guaidós Anwälte, dass er befugt sei, das Vermögen der venezolanischen Zentralbank in London zu vertreten und zu kontrollieren.

So nahm die britische Regierung im Jahr 2021 die Dienste von Sir James Eadie QC und Jason Pobjoy (von Blackstone Chambers) sowie Sir Michael Wood und Belinda McRae (von Twenty Essex) in Anspruch – einige der besten Anwälte Großbritanniens -, um ihre Argumente für die Anerkennung von Guaidó vorzubringen.

Vor dem Obersten Gerichtshof argumentierten diese Anwälte im Namen des britischen Außenministers, dass die Anerkennung Guaidós durch Großbritannien “klar und nicht zweideutig” sei.

Dieses Argument hatte zur Folge, dass die britische Regierung Guaidó in jeder Hinsicht als Venezuelas Präsident behandeln konnte und dass die Goldreserven Venezuelas somit an Guaidó und seine Vertreter übertragen werden konnten.

Ausländische Staatsoberhäupter begrüßen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro bei seiner zweiten Amtseinführung, 10. Januar 2019. (Presidencia El Salvador CC0, Wikimedia Commons)

Professor Francisco Rodríguez ist ein führender venezolanischer Wirtschaftswissenschaftler, der die venezolanische Nationalversammlung in Finanzfragen beraten hat und derzeit an der Universität von Denver lehrt.

Er sagte Declassified: “Trotz der seit langem bestehenden rechtlichen und diplomatischen Tradition, dass die Anerkennung nur Regierungen gewährt wird, die tatsächlich die Kontrolle über das Territorium eines Landes haben, hat die britische Regierung alles daran gesetzt, vor Gericht einen verworrenen Fall vorzutragen, dass sie die Übergangsregierung Guaidó anerkennt, obwohl sie sich nicht diplomatisch mit ihr auseinandersetzt.”

Er fügte hinzu:

“Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten unterhielt Großbritannien eine Botschaft in Caracas und verkehrte mit dem von Maduro ernannten Botschafter, während es sich weigerte, Beglaubigungsschreiben von Diplomaten, die von Guaidó ernannt wurden, anzunehmen. Im Prinzip hätten diese Entscheidungen an und für sich eine eindeutige Anerkennung der Regierung Maduro impliziert.

Das Vereinigte Königreich bestand jedoch vor dem Obersten Gerichtshof darauf, Guaidó als Präsident Venezuelas anzuerkennen, ein Argument, das als einzige praktische Auswirkung die Sperrung des Zugangs der venezolanischen Zentralbank zu einem Teil ihrer internationalen Reserven hatte.”

Nichts mit dieser Regierung zu tun

Die Verwendung öffentlicher Gelder durch das Außenministerium zur Unterstützung Guaidós vor Gericht lässt ernsthafte Zweifel an den hartnäckigen Behauptungen der Regierung aufkommen, der Goldfall sei keine politische Angelegenheit, sondern eine Angelegenheit der Bank of England und der Gerichte.

Im Februar 2019 erklärte Duncan im Parlament, dass das Einfrieren der venezolanischen Goldreserven “ausschließlich Sache der Bank als unabhängiger Bank von England” sei.

Er fügte hinzu: “Es hat nichts mit dieser Regierung zu tun. Wir sind weder befugt, noch sollten wir in irgendeiner Weise versuchen, die Entscheidung der Bank of England zu beeinflussen.”

Bank of England in London. (It’s No Game. Flickr, CC BY 2.0)

Kurze Zeit später bekräftigte Finanzminister Robert Jenrick in ähnlicher Weise, dass: “Das Halten von Goldreserven im Auftrag einer ausländischen Zentralbank ist Sache der Bank of England.”

Der politische Charakter dieses Falles scheint jedoch schwer zu ignorieren zu sein. In der Tat war die Anerkennung Guaidós durch die britische Regierung eine wichtige Voraussetzung für die Weigerung der Bank of England, das Gold Venezuelas freizugeben.

Das Vereinigte Königreich hat außerdem seit langem Ölinteressen in Venezuela. Im Februar 2020 traf sich ein geheimes Team des Außenministeriums mit dem Namen “Venezuela Reconstruction Unit” in Caracas, um “Großbritanniens Engagement im Energiesektor Venezuelas” zu diskutieren.

Die Entscheidung Großbritanniens, Venezuelas Gold einzufrieren, war somit Teil einer umfassenderen Bemühung, die Regierung Maduro zu stürzen und die westliche Vorherrschaft über die Schlüsselindustrien des Landes wiederherzustellen.

Die von Declassified erhaltenen Daten werden es der britischen Regierung zunehmend erschweren, Behauptungen zu widerlegen, dass der Goldfall im Kern politisch motiviert war.

John McEvoy ist ein unabhängiger Journalist, der für International History Review, The Canary, Tribune Magazine, Jacobin und Brasil Wire geschrieben hat.

Dieser Artikel stammt aus Declassified UK.

