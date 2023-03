UK to Send Nuclear Weapon to Zelenskyy Regime On March 20, Annabel Goldie, a “Baroness-in-Waiting in the Royal Household,” currently “serving” as the minister of state at the UK Ministry of Defense, told House of Lords member Raymond Hervey Jolliffe, aka “Lord Hylton,” that indeed the UK will send a nuclear weapon to Volodymyr Zelenskyy’s post-coup regime.



Die Psychopathie der “Konservativen” im Vereinigten Königreich und ihrer kriminell-verrückten neokonservativen Gegenstücke in Amerika stellt eine ernste und wachsende Bedrohung für die Menschheit dar.



Großbritannien schickt Atomwaffen an das Selenskyj-Regime



von Kurt Nimmo



21.März 2023

Am 20. März teilte Annabel Goldie, eine “Baroness-in-Waiting im Königshaus”, die derzeit als Staatsministerin im britischen Verteidigungsministerium “dient”, dem Mitglied des House of Lords, Raymond Hervey Jolliffe, auch bekannt als “Lord Hylton”, mit, dass das Vereinigte Königreich tatsächlich eine Atomwaffe an das Post-Putsch-Regime von Volodymyr Zelenskyy schicken wird.

Twitter-Avatar für @PeImeniPusha

Donbass Devushka @PeImeniPusha

🇬🇧🇺🇦The Großbritannien wird “panzerbrechende Munition, die abgereichertes Uran enthält” in die Ukraine schicken, um sie in der von der britischen Armee gespendeten Panzerstaffel einzusetzen.

Dies gab Verteidigungsministerin Baroness Goldie gestern in Beantwortung einer schriftlichen parlamentarischen Anfrage des Quereinsteigers… https://t.co/LuJYxgGE7u

Bild

12:43 PM ∙ Mar 21, 2023

1,139Likes466Retweets

“Neben der Bereitstellung einer Schwadron Challenger 2 Kampfpanzer für die Ukraine werden wir auch Munition liefern, darunter panzerbrechende Geschosse, die abgereichertes Uran enthalten”, sagte Goldie. “Solche Geschosse sind hochwirksam gegen moderne Panzer und gepanzerte Fahrzeuge”.

Bei abgereichertem Uran (DU) handelt es sich um einen radiologischen Kampfstoff, so dass man ihn durchaus als Kernwaffe einstufen kann. Die National Nuclear Security Administration (Nationale Behörde für nukleare Sicherheit) stellt fest, dass “das US-Kernwaffenarsenal … einen Vorrat an abgereichertem Uranmetall … zur Herstellung von Kernwaffenkomponenten benötigt”.

Die Verwendung von abgereichertem Uran in Munition gefährdet die normale Funktion von Nieren, Gehirn, Leber, Herz und zahlreichen anderen Systemen, so das Journal of Toxicology and Environmental Health. DU wurde während der Invasion und Besetzung des Irak in großem Umfang eingesetzt.

Twitter-Avatar für @codepink

CODEPINK @codepink

Das tägliche Leben der Iraker wird immer noch durch die Invasion und die Besetzung gequält. Die USA haben etwa 11.000.000 Pfund Giftmüll im Irak zurückgelassen. Abgereichertes Uran und Dioxin verseuchen den Boden und das Wasser.

aljazeera.comUS-Truppen hinterlassen “giftiges Erbe “Iraker sagen, dass die zurückgelassenen gefährlichen Materialien ein ernstes Gesundheitsrisiko für sie darstellen.

9:47 PM ∙ Mar 19, 2023

35Likes19Retweets

“Der Irak leidet in vielen Regionen unter der Verschmutzung durch abgereichertes Uran (DU), und die Auswirkungen davon können die öffentliche Gesundheit durch Vergiftungen und ein erhöhtes Auftreten verschiedener Krebsarten und Geburtsfehler beeinträchtigen”, berichtet die National Library of Medicine.

DU ist ein bekanntermaßen krebserregender Stoff. Während der Golfkriege 1991 und 2003 wurden etwa 1200 Tonnen Munition auf den Irak abgeworfen. Infolgedessen kam es an mehr als 350 Orten im Irak zu einer Kontamination. Derzeit gibt es im Irak etwa 140 000 Krebsfälle, wobei jedes Jahr 7000 bis 8000 neue Fälle registriert werden. In Bagdad ist die Zahl der Krebsfälle pro 100.000 Einwohner gestiegen, ebenso wie in Basra. Die Gesamthäufigkeit von Brust- und Lungenkrebs, Leukämie und Lymphomen hat sich verdoppelt oder sogar verdreifacht.

Der Einsatz von DU im Irak führte zu grotesken Geburtsfehlern, darunter Anenzephalie, Anomalien der unteren Gliedmaßen, Spina bifida und eine Vielzahl anderer Missbildungen. Fotos, die auf der Website des Foreign Policy Journal veröffentlicht wurden, zeigen die Schwere dieser Missbildungen (Warnung: Die Fotos sind äußerst anschaulich und verstörend).

Twitter-Avatar für @dimitrilascaris

Dimitri Lascaris @dimitrilascaris

Die Verrückten in der britischen Regierung haben beschlossen, Granaten mit abgereichertem Uran an die Ukraine zu liefern. Geschosse mit abgereichertem Uran werden mit Krebs und Geburtsschäden in Verbindung gebracht und wurden von den westlichen Streitkräften im Irak in großem Umfang eingesetzt. Russland hat gewarnt, es würde deassifieduk.org/britain-supply…… https://t.co/hCAzn4ubgI

1:13 PM ∙ Mar 21, 2023

129Likes72Retweets

General Lord George Robertson, der Sekretär der NATO im Jahr 2000, gab zu, dass DU 1999 gegen die Bevölkerung Serbiens, damals Jugoslawien, eingesetzt wurde. Julie Hyland schreibt,

Die NATO verfolgte während ihrer Offensive eine Strategie der “Teppichbombardierung” von Städten und Ortschaften in ganz Jugoslawien. Etwa 700 Flugzeuge flogen fast 35.000 Einsätze und zerstörten große Teile der industriellen und sozialen Infrastruktur des Landes. In der Endphase des Luftangriffs ging die NATO zu einem 24-Stunden-Bombardement über, das Industrieanlagen, Flughäfen, Elektrizitäts- und Telekommunikationseinrichtungen, Eisenbahnen, Brücken und Treibstoffdepots, Schulen, Kliniken, Kindertagesstätten, Regierungsgebäude, Kirchen, Museen und Klöster zum Ziel hatte… Eine umfassende Liste der Gebiete, die mit DU-Munition bombardiert wurden, würde wahrscheinlich bedeuten, dass ein großer Teil Serbiens und des Kosovo für verseucht erklärt werden müsste, was wiederum ernste Bedenken hinsichtlich der Umwelt- und Gesundheitsgefahren für die umliegenden Länder aufwerfen würde.

Im Januar zitierte ich Konstantin Gawrilow, den Leiter der russischen Delegation bei den Wiener Verhandlungen über militärische Sicherheit und Rüstungskontrolle. Gawrilow sagte, wenn das Regime in Kiew “mit solcher Munition für den Einsatz in westlichem schwerem militärischen Gerät beliefert würde, würden wir dies als den Einsatz von ‘schmutzigen Atombomben’ gegen Russland betrachten, mit allen damit verbundenen Konsequenzen”.

Ebenfalls im Januar weigerte sich die Biden-Administration zu sagen, ob Bradley-Kampffahrzeuge, die in die Ukraine geschickt werden sollen, mit DU-Munition ausgestattet werden.

Die Psychopathie der “Konservativen” mit Adelstitel im Vereinigten Königreich und ihrer kriminell verrückten Neokonservativen in Amerika stellt eine wachsende Bedrohung für die Menschheit dar. Die Russen sind sich bewusst, dass der Einsatz von DU in der Ostukraine, von der ein großer Teil jetzt zur Russischen Föderation gehört (da die ethnischen Russen dort in Referenden für die Wiedervereinigung gestimmt haben), eine Form der radiologischen, chemischen (Schwermetalle) und biologischen Kriegsführung darstellt.

Wie Gawrilow warnte, wird der Einsatz von DU gegen die Menschen in Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk als “schmutzige Bombe” gegen Russland betrachtet. Er sagte, Russland werde entsprechend reagieren, nannte aber keine konkreten Einzelheiten.

Im vergangenen März warnte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow jedoch, dass Russland im Falle einer existenziellen Bedrohung mit Atomwaffen reagieren würde. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …