Die deckungsgleiche Politik verfolgt doch die scheinheilige AA Baerbock, mit dem Unterschied , dass deutsche Medien nichts daran zu kritisieren haben, sondern voll auf Regierungskurs abnicken. Evelyn Hecht-Galinski



Der Staatssekretär für auswärtige Angelegenheiten, Commonwealth und Entwicklung James Cleverly in London, Vereinigtes Königreich am 01. November 2022. [Wiktor Szymanowicz – Anadolu Agency]

Großbritannien: Selektives Vorgehen bei Menschenrechtsverletzungen verurteilt

12. Dezember 2022

Der britische Außenminister James Cleverly wurde für die selektive Haltung Großbritanniens gegenüber Menschenrechtsverletzern kritisiert. In einem kürzlich erschienenen Artikel im Guardian argumentierte der Abgeordnete für Braintree, dass “Großbritannien kein passiver Beobachter auf der Weltbühne ist” und wollte, dass “Oligarchen und Diktatoren uns fürchten”.

Da der Artikel die Verbrechen des Staates Israel und die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen arabischer Regime und Diktatoren – von denen viele mit der britischen Regierung befreundet sind – ausblendet, wurde Cleverlys Behauptung wegen seines “höchst selektiven Ansatzes gegenüber Menschenrechtsverletzern” kritisiert.

Cleverly versprach, dafür zu sorgen, dass Großbritannien “seine Macht und seinen Einfluss nutzt, um seine Interessen und Werte voranzubringen”, bevor es sich mit Diktatoren in Myanmar, Mali, Nicaragua und Russland anlegt, ignoriert aber bequemerweise Menschenrechtsverletzungen in Israel, Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und anderen Ländern.

“Jetzt, wo wir die souveräne Kontrolle über die britischen Sanktionen haben, können wir schnell und entschlossen handeln”, sagte der Außenminister und verwies auf die Fähigkeit Großbritanniens, nach dem Austritt aus der EU ungehindert Sanktionen zu verhängen. “Heute setzt das Vereinigte Königreich nationale Sanktionen gegen mehr als 2.000 Einzelpersonen und 400 Einrichtungen in der ganzen Welt durch”.

Er zählte die Länder auf, gegen die Sanktionen verhängt wurden, wobei er Israel, Ägypten und Saudi-Arabien ausließ, eine Auslassung, die für Aufsehen sorgte. Zur Verteidigung seiner Position sagte Cleverley auf Sky News, dass Saudi-Arabien trotz der Anwendung der Todesstrafe ein “unglaublich wichtiger” Partner für Großbritannien sei.

“Saudi-Arabien ist natürlich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und religiös ein unglaublich wichtiges und einflussreiches Land im Nahen Osten und darüber hinaus”, erklärte er. “Es ist unglaublich wichtig, dass wir eine kontinuierliche bilaterale Beziehung zu Saudi-Arabien aufrechterhalten”.

Der Kolumnist des Guardian, Dan Dolan, kritisierte daraufhin den Außenminister wegen seines selektiven Vorgehens. “Der britische Außenminister redet hart über Menschenrechtsverletzungen, aber wo bleiben die Taten?” fragte Dolan, bevor er auf die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien und Indien hinwies.

Der Kolumnist des Guardian, Dan Dolan, kritisierte daraufhin den Außenminister wegen seines selektiven Vorgehens. “Der britische Außenminister redet hart über Menschenrechtsverletzungen, aber wo bleiben die Taten?” fragte Dolan, bevor er auf die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien und Indien hinwies.

Die Times schien den Zeitpunkt von Cleverlys Intervention und die Aufrichtigkeit des Außenministers bei der Verteidigung der Menschenrechte in Frage zu stellen. Da er heute eine Rede über die Herausforderungen halten soll, denen sich Großbritannien in den kommenden Jahrzehnten gegenübersieht, wenn ein immer größerer Anteil der Weltwirtschaft und damit der Weltmacht in den Händen von Nationen in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Lateinamerika liegen wird, werden seine Kommentare zu den Menschenrechten als geopolitische Anbiederung an die Launen von Regierungen angesehen, die es mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen. Übersetzt mit Deepl.com



