Großbritannien: Strom zu teuer – Züge sollen wieder mit Diesel- statt Elektrolokomotiven fahren

Nicht nur in Deutschland treibt die Energiepolitik die Strompreise in die Höhe. Nun will DB Cargo UK, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, seine Flotte von Elektrolokomotiven stilllegen. Die Züge sollen aus Kostengründen wieder mit Dieselloks fahren.

Wie Tichys Einblick (TE) in der vergangenen Woche meldete, plant das Unternehmen DB Cargo UK, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, alle ihre Elektro-Lokomotiven der in Großbritannien verbreiteten Baureihe 90 aus dem Verkehr zu ziehen. Grund dafür seien die geradezu explodierenden Strompreise, die den Betrieb der E-Loks unrentabel machten. Eigentlich waren 24 Maschinen dieses Typs für den Einsatz an Güterzügen vorgesehen.

Zu diesem Zweck seien sie eigens überarbeitet worden, da sie zuvor für schnelle Personenzüge eingesetzt waren. DB Cargo UK warb mit besonders umweltfreundlichem Transport – angeblich frei von Kohlendioxid – mit dem Spruch „I am the backbone of the economy“ (Ich bin das Rückgrat der Wirtschaft), der auf den Lokomotiven angebracht wurde. Nun setzt das Unternehmen aus Kostengründen wieder auf Diesellokomotiven – und das grüne Image scheint angekratzt.

Die Elektro-Loks werden ausrangiert, sollen verkauft oder notfalls verschrottet werden, da sie zurzeit betriebswirtschaftlich nicht konkurrenzfähig seien. Die Strompreise seien schlicht zu hoch.