Von der Lobbyarbeit für Kampfflugzeuge bis zur Lieferung von abgereichertem Uran – Großbritannien sorgt dafür, dass die Eskalation der einzige Weg nach vorne ist, schreibt Jonathan Cook.

Großbritanniens gefährliche Eskalation in der Ukraine

Von Jonathan Cook

25. Mai 2023

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj reiste letzte Woche auf einer Rundreise durch europäische Hauptstädte unerwartet nach Großbritannien und bat um leistungsfähigere Waffen mit größerer Reichweite für seinen Krieg gegen Russland.

Es war wieder einmal nicht zu übersehen, dass Großbritannien in der Ukraine eine überragende Rolle spielt.

Letztes Jahr, kurz nach Ausbruch des Krieges, eilte der damalige Premierminister Boris Johnson – vermutlich auf Anweisung Washingtons – nach Kiew, um Zelensky vor den beginnenden Friedensgesprächen mit Moskau zu warnen.

Etwa zur gleichen Zeit machte die Regierung Biden deutlich, dass sie eine Eskalation der Kämpfe und nicht deren Beendigung befürwortete, um Russland, einen geostrategischen Rivalen neben China, zu “schwächen”.

Seitdem steht Großbritannien an der Spitze der europäischen Bemühungen um eine Verschärfung des Konflikts und hat sich für die Lieferung von Waffen, Ausbildung und militärischer Aufklärung an die ukrainischen Streitkräfte eingesetzt.

Britische Panzer und Tausende von Panzergeschossen – darunter umstrittenerweise auch solche aus abgereichertem Uran – werden in die Ukraine geliefert. Letzte Woche hat das Vereinigte Königreich Hunderte von Langstrecken-Angriffsdrohnen in sein Inventar aufgenommen.

Und eine nicht näher bezifferte Anzahl von Marschflugkörpern des Typs Storm Shadow mit einer Reichweite von fast 300 km ist bereits eingetroffen. Letzte Woche erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, die Raketen seien bereits im Einsatz, und fügte hinzu, Kiew entscheide allein über die Ziele.

RAF Tornado GR4 mit zwei Storm Shadow-Raketen unter dem Rumpf beim Start auf der RAF Akrotiri in Zypern, Januar 2019. (Davidsmith2014, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons)

Storm Shadow ermöglicht es dem ukrainischen Militär, tief in die von Russland umzingelten Teile der Ukraine einzudringen – und möglicherweise auch russische Städte anzugreifen.

Ein kürzlich bekannt gewordenes Leck enthüllte, dass das Pentagon durch Lauschangriffe von Zelenskys Wunsch nach Raketen mit größerer Reichweite erfahren hatte, damit seine Streitkräfte “in der Lage sind, russische Truppenstellungen in Russland zu erreichen.”

Lippenbekenntnisse

Die Behauptung des Westens, seine Rolle bestehe lediglich darin, die Ukraine bei der Verteidigung gegen die russische Aggression zu unterstützen, ist für Großbritannien nur noch ein Lippenbekenntnis. Die Lieferung von immer offensiveren Waffen hat die Ukraine zu einem Stellvertreter-Schlachtfeld gemacht, auf dem der Kalte Krieg wiederbelebt werden kann.

Während des Besuchs von Selenskyj in Großbritannien in der vergangenen Woche trat Johnsons Nachfolger Rishi Sunak als Waffenvermittler für die Ukraine auf und schloss sich mit den Niederlanden zu einer großspurig als “internationale Koalition” bezeichneten Gruppe zusammen, um die Regierung Biden und andere europäische Staaten zu drängen, Kiew mit F-16-Kampfjets zu beliefern.

Washington musste anscheinend nicht lange überredet werden. Drei Tage später änderte Biden auf einem G7-Gipfel in Japan seinen Kurs drastisch. Er gab den Verbündeten der USA grünes Licht für die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen aus amerikanischer Produktion an die Ukraine, aber auch von ähnlichen Kampfflugzeugen der vierten Generation, darunter der britische Eurofighter Typhoon und die französische Mirage 2000.

Regierungsvertreter überraschten die europäischen Staats- und Regierungschefs mit dem Vorschlag, die USA würden sich direkt an der Ausbildung von Piloten außerhalb der Ukraine beteiligen.

Nach einem hochgradig inszenierten “Überraschungsbesuch” von Selenskyj auf dem Gipfel am Wochenende sagte Biden, man habe ihm eine “glatte Zusicherung” gegeben, dass die Jets kein russisches Territorium angreifen würden.

Britische Beamte erklärten unterdessen, dass Großbritannien innerhalb weniger Wochen mit der Ausbildung ukrainischer Piloten beginnen werde.

G7-Sitzung in Hiroshima am 21. Mai über die Ukraine; Präsident Volodymyr Zelensky, fünfter von rechts, nahm als Gast teil. (CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Der rechtmäßige Platz ist in der NATO

Die Regierung hat deutlich gemacht, dass Sunak den Aufbau einer neuen ukrainischen Luftwaffe mit F-16-Jets nach NATO-Standard” anstrebt und dass der Premierminister der Ansicht ist, dass der rechtmäßige Platz der Ukraine in der NATO ist”.

Diese Äußerungen scheinen einmal mehr darauf abzuzielen, jeden möglichen Weg zum Frieden zu blockieren. Präsident Wladimir Putin hat sich wiederholt gegen das wachsende, verdeckte Engagement der NATO in der benachbarten Ukraine ausgesprochen, bevor Russland vor 15 Monaten seine Invasion startete.

[Zum Thema: Der Krieg in der Ukraine wurde provoziert].

Es ist schwer vorstellbar, dass das Vereinigte Königreich von seinem Kurs abweicht. Wahrscheinlicher ist, dass die Regierung Biden Großbritannien benutzt, um die westliche Öffentlichkeit zu besänftigen, während die NATO immer tiefer in die militärischen Aktivitäten des russischen Nachbarn verwickelt wird.

Die Ukraine wird allmählich in genau den NATO-Stützpunkt verwandelt, der Moskau erst auf den Weg zum Einmarsch gebracht hat.

Gleichzeitig scheint Großbritannien den Ukraine-Krieg als Schaufenster für seine Waffen zu nutzen. Nach den USA ist es der größte Lieferant von militärischer Ausrüstung an die Ukraine.

In dieser Woche wurde berichtet, dass die Waffenexporte Großbritanniens einen Rekordwert von 8,5 Milliarden Pfund erreicht haben, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Das letzte Mal, dass Großbritannien so erfolgreich Waffen verkauft hat, war 2015, auf dem Höhepunkt des Syrienkriegs.

Gefahr für die Gesundheit

Die europäischen Waffenlieferungen sind die Voraussetzung dafür, dass die Ukraine eine lang erwartete Gegenoffensive starten kann, um die von Russland eroberten Gebiete im Osten und Süden der Ukraine zurückzuerobern.

In einer offenen Rede in Florenz schloss Josep Borrell, der Spitzendiplomat der Europäischen Union, diesen Monat Friedensgespräche aus. Die Ukraine benötige massive Waffenlieferungen, da sie sonst “innerhalb weniger Tage fallen würde”, sagte er.

Josep Borrell im Jahr 2018. (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Borrells Warnung wies nicht nur auf die prekäre Lage der Ukraine hin, sondern deutete auch an, dass die ukrainische Führung aus Verzweiflung bereit sein könnte, immer riskantere Kampfszenarien zu genehmigen.

Und dank der britischen Einmischung könnte der Krieg nicht nur in den kommenden Monaten, sondern jahrzehntelang schwere Opfer fordern – sowohl unter der ukrainischen Bevölkerung und den russischen Soldaten als auch potenziell innerhalb der russischen Grenzen.

Im März machte Declassified publik, dass einige der Tausenden von Panzergeschossen, die Großbritannien an Kiew liefert, aus abgereichertem Uran (DU) bestehen, einem radioaktiven Schwermetall, das als Abfall aus Kernkraftwerken anfällt.

Diagramm von DU-Munition. (UNEP-Bericht 2001 “Depleted Uranium in Kosovo, Post-Conflict Environmental Assessment”)

Die oppositionelle Labour-Partei von Keir Starmer hat erklärt, dass sie die Lieferung dieser panzerbrechenden Granaten durch die britische Regierung an die Ukraine “voll und ganz unterstützt”, trotz der langfristigen Gefahr, die sie für diejenigen darstellen, die der zurückgelassenen chemisch toxischen Kontamination ausgesetzt sind.

DU-Granaten zersplittern und verbrennen, wenn sie auf ein Ziel treffen. Ein Analyst, Doug Weir vom Conflict and Environment Observatory, erklärte gegenüber Declassified, dass die Munition “chemisch toxische und radioaktive DU-Partikel [mikroskopisch kleine Partikel] produziert, die ein Inhalationsrisiko für Menschen darstellen”.

Nichtsdestotrotz bestehen britische Minister darauf, dass die Gefahr für die menschliche Gesundheit gering ist – und das Risiko angesichts des militärischen Gewinns durch die Unterstützung der Ukraine bei der Zerstörung russischer Panzer wert.

Wie Declassified jedoch hervorgehoben hat, werden diese Beteuerungen durch eine wachsende Zahl von Beweisen nach dem Einsatz solcher Granaten durch die USA im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren und durch Großbritannien und die USA im Irak ein Jahrzehnt später entkräftet.

Italienische Gerichte haben Entschädigungsklagen gegen das Militär des Landes in mehr als 300 Fällen stattgegeben, in denen Italiener, die bei der Polizei oder als Soldaten in Bosnien und im Kosovo gedient haben, an Krebs gestorben sind, nachdem sie DU ausgesetzt waren.

Viele Tausend weitere ehemalige italienische Soldaten sollen an Krebs erkrankt sein.

Der Justizpalast, Sitz des Obersten Kassationsgerichtshofs in Rom. (Fred Romero/Flickr, CC BY 2.0)

Im Jahr 2001 spielte die Regierung von Tony Blair die Rolle von DU bei den Todesfällen in Italien herunter, um die neue Regierung von George W. Bush nicht zu verärgern. Beide Staatsoberhäupter billigten bald darauf den Einsatz von DU-Granaten im Irak, obwohl Großbritannien eine “moralische Verpflichtung” eingestand, bei der Beseitigung eines Teils der Kontamination zu helfen.

Der Westen hat wenig Interesse an der Erforschung der Auswirkungen von DU-Waffen im Irak gezeigt, obwohl die örtliche Zivilbevölkerung der Kontamination am meisten ausgesetzt war. DU-Granaten wurden sowohl während des Golfkriegs 1991 als auch mehr als ein Jahrzehnt später während der von den USA und Großbritannien geführten Besetzung des Irak in großem Umfang eingesetzt.

Statistiken der irakischen Regierung deuten jedoch darauf hin, dass die Krebsraten zwischen dem Zeitraum unmittelbar vor dem Golfkrieg und 2005 um das 40-fache angestiegen sind.

Die Stadt Falludscha, die von den USA nach der Invasion 2003 verwüstet wurde, weist Berichten zufolge “die höchste Rate an genetischen Schäden in einer jemals untersuchten Bevölkerung” auf. In den japanischen Regionen Hiroshima und Nagasaki, wo die USA Atombomben abgeworfen haben, soll die Rate der Geburtsfehler etwa 14 Mal so hoch sein.

15. November 2004: Durch Kämpfe stark beschädigte Straße in Fallujah. (U.S. Marine Corps, James J. Vooris)

2018 stufte die britische Regierung einen Bericht des Atomic Weapons Research Establishment des Verteidigungsministeriums von 1981 über die Gefahren von DU-Waffen neu ein, den sie drei Jahre zuvor veröffentlicht hatte.

In der Zwischenzeit hat James Heappey, der Minister für die Streitkräfte, irreführend behauptet, dass internationale Gremien wie die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen keine langfristigen Gesundheits- oder Umweltgefahren im Zusammenhang mit DU-Waffen festgestellt haben.

Aber wie Weir im März gegenüber Declassified erklärte: “Keine der vom Verteidigungsministerium zitierten Einrichtungen hat langfristige Umwelt- oder Gesundheitsstudien in Konfliktgebieten durchgeführt, in denen DU-Waffen eingesetzt wurden.”

Mit anderen Worten, sie wissen es einfach nicht – und wollen es möglicherweise auch gar nicht herausfinden.

Weir fügte hinzu, dass die WHO, die Vereinten Nationen und die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) alle dazu aufgerufen haben, kontaminierte Gebiete deutlich zu kennzeichnen und den Zugang zu ihnen zu beschränken, während sie gleichzeitig empfohlen haben, Kampagnen zur Sensibilisierung der Bevölkerung in der Umgebung durchzuführen.

Britische Beamte haben auch die Royal Society in ihre Bemühungen einbezogen, zu behaupten, DU sei sicher – wie es die USA bereits im Vorfeld der Invasion des Irak im Jahr 2003 getan haben, indem sie zwei ihrer Berichte aus den Jahren 2001 und 2002 zitierten.

Eingang zur Royal Society in London. (Tom Morris, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Die Royal Society hat sich jedoch lautstark von solchen Behauptungen distanziert. Ein Sprecher erklärte gegenüber Declassified, dass DU trotz der Behauptungen der britischen Regierung nicht länger ein “aktiver Bereich der politischen Forschung” sei.

Bereits 2003 wies die Royal Society Washington zurecht und sagte dem Guardian, dass Soldaten und Zivilisten im Irak “kurz- und langfristig in Gefahr” seien. Kinder, die an kontaminierten Orten spielen, sind besonders gefährdet”.

Zur gleichen Zeit warnte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe der Royal Society für abgereichertes Uran, Professor Brian Spratt, davor, dass korrodierende Granaten DU in die Wasserversorgung leiten könnten. Er empfahl, die Verordnung zu entfernen und langfristige Probenahmen in der Wasserversorgung durchzuführen.

Stimmen zum Schweigen gebracht

Durch das Eintreten für offenkundig offensivere Waffen und die Einführung von DU-Granaten in den Krieg hat Großbritannien den Einsatz in zweierlei Hinsicht in die Höhe getrieben.

Erstens treibt es die Logik des Krieges in Richtung einer immer größeren Eskalation, einschließlich einer nuklearen Eskalation.

Russland verfügt selbst über DU-Waffen, hat es aber Berichten zufolge vermieden, sie einzusetzen. Moskau hat seit langem gewarnt, dass es den Einsatz von DU in der Ukraine nuklear betrachtet: als das Äquivalent einer “schmutzigen Bombe”.

Im März reagierte Putin auf die Entscheidung Großbritanniens, DU-Panzergranaten zu liefern, indem er versprach, “taktische” Atomwaffen in das benachbarte Belarus zu verlegen. Sein Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte, die Welt sei dadurch “immer weniger” von einer “nuklearen Kollision” entfernt.

Großbritannien schafft aber auch eine Situation, in der eine katastrophale Aktion oder Fehlkalkulation entweder Russlands oder der Ukraine immer wahrscheinlicher wird, wie die Ereignisse der letzten Woche nur zu deutlich gezeigt haben.

Russland griff ein militärisches Munitionslager in der Westukraine an und verursachte einen riesigen Feuerball. Gerüchten zufolge könnten sich dort auch britische DU-Granaten befunden haben.

Unabhängig davon, ob dies stimmt oder nicht, ist es eine Erinnerung daran, dass Moskau ein solches Lager – absichtlich oder unabsichtlich – angreifen und die Kontamination weit über ein bebautes Gebiet verbreiten könnte.

Angesichts der Tatsache, dass die Ukraine bald über ein ganzes Arsenal an Offensivwaffen verfügen wird, die größtenteils von Großbritannien zur Verfügung gestellt wurden – nicht nur Langstreckendrohnen, Marschflugkörper und Panzer, sondern auch Kampfjets – ist es nicht schwer, sich Schreckensszenarien vorzustellen, die Europa schnell an den Rand eines Atomkonflikts bringen könnten.

Moskau trifft ein DU-Munitionsdepot und setzt eine große Zivilbevölkerung einer toxischen Verseuchung aus. Die Ukraine antwortet mit Luftangriffen tief in Russland. Der Weg zu einem atomaren Schlagabtausch in Europa war noch nie so nah.

Diejenigen, die davor gewarnt haben, dass dringend Friedensgespräche statt eines Wettrüstens in der Ukraine notwendig sind, scheinen mit jedem Tag mehr Recht zu haben. Wie lange können ihre Stimmen noch zum Schweigen gebracht werden, nicht nur von westlichen Politikern, sondern auch von den westlichen Medien?

Jonathan Cook ist ein preisgekrönter britischer Journalist. Er war 20 Jahre lang in Nazareth, Israel, tätig. Im Jahr 2021 kehrte er nach Großbritannien zurück und ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt: Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006), Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (2008). Wenn Ihnen seine Artikel gefallen, ziehen Sie bitte in Erwägung, ihn finanziell zu unterstützen.

