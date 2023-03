https://mondoweiss.net/2023/03/major-media-and-the-systemic-silencing-of-palestinians/

(Bild: Visualisierung Palästina)



Durch den Ausschluss palästinensischer Stimmen und die Entlassung von Journalisten, die die israelische Apartheid anprangern wollen, machen sich die Mainstream-Medien mitschuldig an Israels “System des Schweigens”.



Große Medien und das systematische Schweigen über Palästinenser



Von Aline Batarseh



29. März 2023



Wenn Palästinenser, die unter israelischer Militärbesetzung im Westjordanland leben, vor israelische Militärgerichte gestellt werden, haben sie nur eingeschränkte Rechte, die Prozesse werden auf Hebräisch geführt (eine Sprache, die die meisten Angeklagten nicht verstehen), und die Aussage eines israelischen Soldaten reicht aus, um den Angeklagten ins Gefängnis zu schicken. Die Verurteilungsquote liegt bei über 99 %. Wenn Palästinenser mit den großen Medien konfrontiert werden, wird ihr Leben oft von Nicht-Palästinensern geschildert. So ergab eine Studie von Maha Nassar aus dem Jahr 2020, dass 99 % der Meinungsartikel über Palästinenser, die von der Washington Post über einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten (1970-2019) veröffentlicht wurden, von Nicht-Palästinensern geschrieben wurden.

Die New York Times schnitt im gleichen Zeitraum nicht viel besser ab. Weniger als 2 % der von ihr veröffentlichten Meinungsartikel über Palästinenser wurden von uns verfasst.

Palästinenser stehen ständig “vor Gericht”, sind schuldig, bis ihre Unschuld bewiesen ist – vor tatsächlichen Gerichten und vor dem Gericht der öffentlichen Meinung – ohne eine gerechte und faire Vertretung. Auch wenn es den Anschein hat, dass die repressive israelische Politik und der Ausschluss palästinensischer Stimmen in den Medien nicht direkt miteinander zusammenhängen, zeigt unser neuestes Bild bei Visualizing Palestine, dass diese Unterdrückungstaktiken Teil eines vielschichtigen “Systems des Schweigens” sind, das sich gegen Palästinenser und Befürworter der palästinensischen Befreiung richtet.



Visualizing Palestine veröffentlichte im Februar 2022 das Bild “System of Silencing” (System des Schweigens), das die Medien als eine von unzähligen Unterdrückungstaktiken identifiziert, die eingesetzt werden, um kritische Äußerungen über das israelische Regime und den Zionismus zum Schweigen zu bringen

Wenn ich Artikel über Palästina lese, bin ich oft verblüfft über das Ausmaß an Voreingenommenheit und Ungenauigkeit bei der Darstellung von Ereignissen, die nicht meine eigene Lebenswirklichkeit als Palästinenserin und meine Erfahrungen mit dem Leben unter israelischer Militärbesetzung in Jerusalem widerspiegeln. Palästinenser werden von den Mainstream-Medien im besten Fall falsch dargestellt und im schlimmsten Fall unsichtbar gemacht.

Eine Studie von Holly M. Jackson vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) aus dem Jahr 2021 befasst sich mit antipalästinensischen Vorurteilen in der New York Times während der beiden palästinensischen Intifadas (oder Aufstände) in den Jahren 1987 und 2000. Jackson kommt zu dem Schluss, dass in den mehr als 33.000 Artikeln, die sie für die beiden Zeiträume analysiert hat, weniger als 50 % auf Palästina oder Palästinenser Bezug nahmen, während über 90 % Israel oder Israelis erwähnten. Darüber hinaus war der Anteil der gewalttätigen Ausdrücke, die zur Beschreibung von Palästinensern verwendet wurden, höher als der Anteil der gewalttätigen Ausdrücke, die zur Beschreibung von Israelis verwendet wurden, und die Palästinenser wurden doppelt so oft im Passiv erwähnt wie die Israelis. Während die positive Darstellung der Palästinenser während der zweiten Intifada leicht zunahm, ist die antipalästinensische Voreingenommenheit zwischen den beiden Zeiträumen konstant.

Diese Ergebnisse zeigen, in welchem Ausmaß die Mainstream-Medien in den USA die Realität und die Erfahrungen der Palästinenser vor Ort nicht widerspiegeln, was sich direkt auf die öffentliche Meinung und die US-Politik gegenüber Palästina und Israel auswirkt.

Schlagzeilen, die die Realität verzerren

Ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag, an dem unsere geliebte, altgediente Journalistin Shireen Abu Akleh im Mai 2022 von der israelischen Armee ermordet wurde. Es war eine Zeit kollektiver Trauer für die Palästinenser, und der Verlust von Shireen ist nach wie vor schmerzhaft für diejenigen von uns, die sie kannten und liebten und die Gerechtigkeit walten lassen wollen. In einer Zeit des unvorstellbaren Verlustes für unsere Gemeinschaft und trotz zahlreicher Augenzeugen, die uns berichteten, dass die israelische Armee Shireen während ihrer Berichterstattung über eine militärische Invasion in Dschenin ermordete, spielten die Mainstream-Medien eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines Musters der Ausgrenzung und Auslöschung der Wahrheit. Am schlimmsten war Fox News mit der Schlagzeile “Al-Jazeera-Reporterin stirbt nach umstrittenem Vorfall im Westjordanland”. BBC News titelte: “Al-Dschasira-Reporter bei israelischer Razzia im Westjordanland getötet”, wobei die Identität des Mörders verschleiert wurde. Die New York Times titelte “Shireen Abu Akleh, bahnbrechende palästinensische Journalistin, stirbt mit 51 Jahren” (und die Druckversion des Artikels erschien unter der Überschrift “‘Bahnbrecher’ im Nahen Osten berichtet über die menschliche Seite”, wobei Shireens Tod nicht einmal erwähnt wurde).

Screenshot aus einem Instagram-Post von Jewish Voice for Peace am 11. Mai 2022

Infolge der großen Empörung gegen die New York Times wurde die Schlagzeile später in “Wegweisende palästinensische Journalistin im Westjordanland getötet” geändert. Während die Änderung der Schlagzeile zeigt, wie wichtig es ist, unsere Stimme gegen die Komplizenschaft der Mainstream-Medien bei der Verschleierung der Wahrheit zu erheben, lässt die geänderte Schlagzeile die Identität von Shireens Mörder und die Ursache ihres Todes weiterhin im Unklaren, während der Artikel der Darstellung der Schießerei durch das israelische Militär Gewicht verleiht, die den Augenzeugenberichten von Journalistenkollegen, die mit Shireen vor Ort waren, widerspricht. Es bedurfte einer monatelangen Untersuchung der New York Times, um zu der gleichen Schlussfolgerung zu gelangen, die Augenzeugen sofort gemeldet hatten: dass die Schüsse, die Shireen töteten, aus der Position eines israelischen Militärfahrzeugs kamen. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass das israelische Militär den Berichten der Journalisten vom Tatort widerspricht.

Wäre die Situation umgekehrt und wären die Augenzeugen israelische Soldaten und keine palästinensischen Journalisten gewesen, hätte die New York Times es nicht den Lesern überlassen, die Identität und die Todesursache zu erraten. Zwei Beispiele aus jüngster Zeit sind: “Hamas-Raketenangriff tötet zwei thailändische Arbeiter in Israel” und “Palästinensischer Bewaffneter tötet 5 bei Israels fünftem Angriff in den letzten Tagen”.

Zensur durch soziale Medien

Palästinenser, die sich in den Nachrichtenmedien nicht repräsentiert sehen, haben sich dazu entschlossen, ihre Erfahrungen direkt in den sozialen Medien mit der Welt zu teilen. Doch die Unternehmen der sozialen Medien zensieren Palästinenser, was zum großen Teil auf den Druck der israelischen Regierung zurückzuführen ist, die Palästinenser wegen ihrer Online-Postings verhaftet. Ein von Meta in Auftrag gegebener unabhängiger Bericht bestätigte, dass die Maßnahmen des Unternehmens zur Inhaltsmoderation “negative Auswirkungen auf die Menschenrechte … auf die Rechte palästinensischer Nutzer auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, politische Teilhabe und Nichtdiskriminierung und somit auf die Möglichkeit der Palästinenser, Informationen und Erkenntnisse über ihre Erlebnisse zu teilen, hatten”.

Im Jahr 2022 dokumentierte 7amleh, das arabische Zentrum für die Förderung sozialer Medien, 1.119 digitale Rechtsverletzungen gegen Palästinenser, die von Social-Media-Unternehmen und anderen Parteien begangen wurden. 7amleh war in der Lage, 30 % der gelöschten Inhalte von verschiedenen Plattformen wiederherzustellen. Wir wissen, dass das Problem der Zensur in den sozialen Medien allgegenwärtig ist, aber die Palästinenser wehren sich dagegen, weil wir entschlossen sind, unsere eigenen Geschichten zu erzählen. Während der Intifada der Einheit im Mai 2021 waren unsere Stimmen in den sozialen Medien so laut, dass Vox News berichtete: “2021 ist das Jahr, in dem die Palästinenser bewiesen haben, dass sie es mit der israelischen Regierung im Kampf der Erzählungen aufnehmen können.”

Wie geht es jetzt weiter?

Worte sind wichtig. Worte haben die Macht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Worte haben die Macht, die Politik und die politischen Entscheidungsträger herauszufordern, insbesondere in mächtigen Ländern wie den Vereinigten Staaten, die Israel bedingungslos militärisch und finanziell unterstützen. Worte haben die Macht, Menschen zum Handeln zu bewegen, um Gerechtigkeit einzufordern und politische Entscheidungen zu beeinflussen. Worte sind Werkzeuge für Gemeinschaften, die mit systemischer Diskriminierung konfrontiert sind, um ihre Realitäten und Erfahrungen mitzuteilen.

Der Ausschluss palästinensischer Stimmen aus den großen Medien macht die Medien mitschuldig an Israels “System des Schweigens”.

Das Verschweigen der Wahrheit über die Ermordung eines palästinensischen Journalisten macht die großen Medien mitschuldig an Israels “System des Schweigens”.

Die Entlassung von Journalisten, die die Wahrheit über die israelische Apartheid sagen wollen, macht die großen Medien zu Komplizen von Israels “System des Schweigens”.

Angesichts der eklatanten Voreingenommenheit und Falschdarstellung durch die Mainstream-Medien haben Palästinenser über andere Plattformen die Erzählung von uns, über uns zurückerobert. Wir fahren fort, unsere Geschichten und unsere Lebenswirklichkeit zu erzählen und eine nuancierte Analyse der israelischen Politik und Praktiken zu liefern, die ein Apartheidsystem festigen, das unser Streben nach Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit behindert.

Von unabhängigen Medien, die die Geschichten von Palästinensern in den Mittelpunkt stellen, bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, die mit ihren Erzählungen Einfluss nehmen, und Palästinensern, die sich in den sozialen Medien Gehör verschaffen, lassen wir uns nicht zum Schweigen bringen. Übersetzt mit Deepl.com

Aline Batarseh ist die Geschäftsführerin von Visualizing Palestine. Sie ist Community Organizer, Aktivistin und Entwicklungshelferin. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Zusammenarbeit mit palästinensischen und internationalen gemeinnützigen Organisationen, deren Ziel es ist, soziale Gerechtigkeit und Gleichberechtigung für Einzelpersonen und Gemeinschaften zu fördern, die von systemischer Diskriminierung betroffen sind.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …