Haaretz-Verleger: “Das Produkt des Zionismus, der Staat Israel, ist kein jüdischer und demokratischer Staat,

sondern ein Apartheidstaat, schlicht und einfach.”







Haaretz”-Herausgeber sagt, Israel sei ein Apartheidstaat” – während seine Zeitung weiterhin vor

einem israelisch-iranischen Krieg warnt

Von James North



12. Dezember 2021

Amos Schocken ist das israelische Äquivalent zum letzten Sulzberger, der die Kontrolle über die New York Times geerbt hat. Schocken, Mitte 70, leitet Haaretz, die angesehenste Zeitung Israels, in dritter Generation und äußert sich regelmäßig in Kolumnen und in den sozialen Medien.

Erst neulich bezeichnete Schocken Israel als “Apartheidstaat”. Er reagierte damit empört auf einen rechten Abgeordneten der Knesset, des israelischen Parlaments. Hier ist das vollständige Zitat:

Das Produkt des Zionismus, der Staat Israel, ist kein jüdischer und demokratischer Staat, sondern ein Apartheidstaat, schlicht und einfach.

Haaretz ist nach wie vor unverzichtbar für das Verständnis der entscheidenden Wahrheiten über Israel/Palästina, Wahrheiten, die die New York Times ignoriert und vertuscht. Jüngstes Beispiel: In der gestrigen Times findet sich eine Analyse der Differenzen zwischen den USA und Israel über die Neuverhandlungen des Iran-Atomabkommens. Der Artikel könnte von den Falken in der israelischen Regierung verfasst worden sein. Der allgemeine Tenor ist Sympathie für Israel und das Gefühl, dass die amerikanischen Entscheidungsträger naiv sind. Der Bericht erwähnt euphemistisch israelische “verdeckte Angriffe” und “Sabotageoperationen” gegen den Iran, nennt aber keine weiteren Einzelheiten. Erst im letzten Absatz (dem 23.) räumt die Times ein, dass der amerikanische CIA-Direktor William Burns sagt, die USA “glauben weiterhin, dass der Iran keine Entscheidung getroffen hat, sein Atomprogramm zu bewaffnen”.

Wenden wir uns an Haaretz. Beginnen wir mit dem angesehenen Reporter für nationale Sicherheit, Amos Harel. Er ist kein Radikaler, aber er weiß, wie man berichtet und die ganze Geschichte erzählt, und er hat offensichtlich zuverlässige Quellen innerhalb des israelischen Militärs. Er beginnt damit, dass er bezweifelt, dass Israel überhaupt in der Lage ist, die iranischen Atomanlagen erfolgreich anzugreifen – ein Aspekt, den die Times ignoriert:

Realistischerweise wäre ein israelischer Luftangriff auf den Iran – ein Thema, das in der Fachwelt heftig diskutiert wird – vor einem Jahrzehnt möglich gewesen. Jetzt, da die israelischen Verteidigungskräfte erst damit begonnen haben, die Einsatzpläne aufzufrischen, wird es wahrscheinlich Jahre dauern, bis diese Option ernsthaft in Betracht gezogen wird.

Harel warnt auch davor, dass ein israelischer Angriff gefährliche Folgen für den gesamten Nahen Osten haben könnte – ein weiterer Aspekt, den die Times übersehen hat:

[Es besteht das Risiko, dass der Angriff einen regionalen Krieg auslöst, in dem die israelische Heimatfront einem noch nie dagewesenen Angriff der Hisbollah [Irans Verbündeter, die politisch-militärische Bewegung im Libanon] ausgesetzt ist.] Mit anderen Worten: Die Pistole, die Israel in der Hand hält, hat im Moment fast keine Munition.

Harel ist ein guter Reporter, der sich um die Details kümmert und eine gesunde Verachtung für Euphemismen hat. Was in dem Times-Artikel als “Sabotageoperationen” gegen den Iran bezeichnet wird, entpuppt sich als “Ermordung von Atomwissenschaftlern, Explosionen an Atomanlagen, Cyberangriffe, Angriffe auf iranische Schiffe, umfangreiche Luftangriffe gegen pro-iranische Milizen in Syrien und ein systematischer Angriff auf Konvois, die Waffen aus dem Iran an die Hisbollah schmuggeln. . .”

Die Wahrheitsfindung von Haaretz hörte damit nicht auf. In einem Leitartikel wurden zwei hochrangige israelische Sicherheitsbeamte dafür gescholten, dass sie “in den letzten Tagen eine Reihe von arroganten, prahlerischen Drohungen gegen den Iran ausgesprochen haben”, und es wurde davor gewarnt, dass sich die aktuelle Diskussion nicht auf Israels Säbelrasseln konzentrieren sollte, sondern auf “einen iranisch-israelischen Krieg, der nach einem solchen gefährlichen Angriff ausbrechen könnte”.

Vor einem Jahrzehnt veröffentlichte der Chefredakteur des New Yorker, David Remnick, einen anregenden langen Bericht über Haaretz und seinen Herausgeber Amos Schocken. Remnick zitierte ausführlich aus einem Artikel, den Schocken damals selbst geschrieben hatte und in dem er argumentierte, dass “Hatikvah”, Israels Nationalhymne, geändert werden sollte, weil “ihr Text nur von jüdischen Bestrebungen handelt”. sagte Schocken:

Wie kann sich ein arabischer Bürger mit einer solchen Hymne identifizieren? Ist es nicht an der Zeit zu erkennen, dass die Gründung Israels nicht nur die Geschichte des jüdischen Volkes, des Zionismus, des Heldentums der israelischen Verteidigungskräfte und der Trauer ist? Dass es auch die Geschichte der Spiegelung des Zionismus und des Heldentums der IDF-Soldaten im Leben der Araber ist: die Nakba – die palästinensische “Katastrophe”, wie die Araber die Ereignisse von 1948 nennen – der Verlust, die Familien, die auseinandergerissen wurden, die Zerrüttung des Lebens, das Eigentum, das weggenommen wurde, das Leben unter der Militärregierung und andere Elemente der gemeinsamen Geschichte von Juden und Arabern, die am Unabhängigkeitstag, und nur noch an diesem Tag, in einer völlig einseitigen Weise dargestellt werden. Übersetzt mit Deepl.com

