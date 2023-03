Habeck zuversichtlich: Keine neue Finanzkrise durch Bankrott der Silicon Valley Bank

Wenn Habeck der “Fachmann das sagt, dann glaubt man das erst recht nicht! Evelyn Hecht-Galinski

Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) blickt positiv in die Zukunft. Er glaubt nicht an Auswirkungen der Bankenpleiten in den USA auf Deutschland und die ganze EU. Dem Bankensystem bescheinigt er, in guter Verfassung zu sein.