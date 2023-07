Habecks Heizgesetz: 15 Verbände warnen in Brandbrief vor den Folgen

Zahlreiche Verbraucher- und Umweltverbände haben sich in einem offenen Brief an die Bundesregierung und den Bundestag gewandt und vor den Folgen des umstrittenen Heizgesetzes gewarnt. In dem am Mittwoch veröffentlichten Brief von 15 Branchen-, Verbraucher- und Klimaschutzverbänden heißt es:

„Wir sind tief besorgt über die aktuellen Einbrüche bei der Gebäudesanierungsrate.“

Im Brief wird auch auf Daten des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle verwiesen. Demnach halbierte sich im April, Mai und Juni die Zahl der Anträge für eine Bundesförderung für effiziente Gebäude im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat. Insbesondere bei Biomasse und Wärmepumpen brach die Zahl der Anträge ein.