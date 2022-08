https://www.sott.net/article/471526-Did-the-U-S-provoke-Russia-to-sabotage-Nord-Stream-2



Haben die USA Russland provoziert, um Nord Stream 2 zu sabotieren?

Von Noah Carl

The Saily Sceptic

26. August 2022



Nord Stream 2

Es gibt eine ganze Reihe von Beweisen dafür, dass die USA (oder sagen wir “Teile des außenpolitischen Establishments der USA”) tatsächlich wollten, dass Russland in die Ukraine einmarschiert, weil sie dachten, dies läge in Amerikas strategischen Interessen.

Seit dem Aufstand auf dem Maidan Ende 2013 haben die USA ein intensives Interesse an der Ukraine gezeigt, und viele ihrer Entscheidungen scheinen geradezu darauf abzuzielen, Russland zu provozieren. Damit soll nicht gesagt werden, dass dies definitiv der Fall war – darüber lässt sich streiten -, sondern nur, dass es schwer zu erklären ist, warum die USA sie sonst getroffen hätten.

Amerikanische Beamte unterstützten öffentlich die “Revolution der Würde” im Jahr 2014, bei der die prorussische Regierung der Ukraine durch eine aus prowestlichen Nationalisten bestehende ersetzt wurde. Sie unterstützten sogar die “Revolutionäre” auf dem Maidan hinter den Kulissen, wenngleich nicht klar ist, in welchem Umfang.

Wenn man darüber nachdenkt, ist das äußerst provokant. Stellen Sie sich vor, chinesische Beamte reisten nach Kanada und unterstützten öffentlich eine Protestbewegung, die darauf abzielt, die kanadische Regierung durch eine pro-chinesische zu ersetzen. Die Amerikaner wären entrüstet.

Nach dem Sturz des ukrainischen Präsidenten hatten die USA erheblichen Einfluss auf das neue Regime. Als mächtigstes westliches Land hätten sie sagen können: “Wir werden eure Regierung nicht anerkennen, wenn ihr nicht X, Y und Z tut.” Trotzdem ließen die USA zu, dass fast ein Viertel der Kabinettsposten an die rechtsextreme Svoboda-Partei ging – eine Partei, die die EU zuvor als “rassistisch, antisemitisch und fremdenfeindlich” angeprangert hatte.

Swoboda ist nicht nur rechtsextrem, sondern auch spezifisch antirussisch: Der Parteivorsitzende wetterte einst gegen die “moskau-jüdische Mafia, die die Ukraine regiert”. Wie schwer wäre es für die USA gewesen, zu sagen: “Wir werden eure Regierung anerkennen, solange keine Kabinettsposten an Rechtsextreme gehen”? Aber sie haben keine solche Forderung gestellt. Vielmehr wurden US-Politiker lächelnd und händeschüttelnd mit dem Svoboda-Führer abgebildet – einem Mann, den sie in einem anderen Kontext sicherlich verunglimpft hätten.

In den folgenden Jahren gaben die USA Milliarden von Dollar für die Ausbildung und Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte aus. (Anzumerken ist, dass sich Obama anfangs gegen eine Bewaffnung der Ukraine aussprach, da dies “eine heftigere Reaktion Moskaus nach sich ziehen” könnte). Die USA begannen auch damit, die Ukraine in die NATO aufzunehmen – etwas, von dem sie schon lange wussten, dass es für Putin eine absolute rote Linie darstellt. In der Zwischenzeit reisten US-Senatoren dorthin, um ukrainischen Soldaten Mut zuzusprechen.

Ein Detail ist besonders schwer zu erklären, es sei denn, man nimmt eine zynische Perspektive ein. Anfang dieses Jahres sagte Selenskyj zu CNN:

“Ich habe sie persönlich gebeten, direkt zu sagen, dass wir euch in die NATO aufnehmen werden … Und die Antwort war ganz klar: Sie werden kein NATO-Mitglied sein, aber öffentlich bleiben die Türen offen.”

Wenn die USA nicht die Absicht hatten, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, warum sollten sie dann wollen, dass Russland das Gegenteil denkt?

In den Monaten vor dem Einmarsch Russlands ermutigten die USA die Ukraine sogar, hart gegen die prorussische Opposition vorzugehen. Laut Zelenskys ehemaligem nationalen Sicherheitsberater war die Entscheidung, drei prorussische Fernsehsender abzuschalten, “als willkommenes Geschenk an die Biden-Administration gedacht” und wurde “so berechnet, dass sie in die US-Agenda passte”.

Eine offensichtliche Motivation für die US-Politik war es, “Russland geschwächt zu sehen”, wie es Verteidigungsminister Lloyd Austin ausdrückte. Indem sie Russland in einen langwierigen Konflikt verwickelten, hofften die USA, die wirtschaftlichen Ressourcen Russlands zu schwächen und vielleicht sogar einen Regimewechsel herbeizuführen. Aber gab es noch einen anderen Grund?

Ja, sagt der Journalist Mike Whitney: um Nord Stream 2 zu sabotieren (die zweite Pipeline, die gebaut wurde, um Gas von Russland nach Deutschland zu transportieren). Ursprünglich wurde sie 2011 geplant, doch der Bau begann erst 2018 und wurde im September 2021 abgeschlossen.) Das Hauptargument lautet wie folgt:

In einer Welt, in der Deutschland und Russland Freunde und Handelspartner sind, gibt es keinen Bedarf an US-Militärstützpunkten, keinen Bedarf an teuren Waffen und Raketensystemen aus US-Produktion und keinen Bedarf an der NATO. Es besteht auch keine Notwendigkeit, Energiegeschäfte in US-Dollar abzuwickeln oder US-Staatsanleihen zu horten, um Konten auszugleichen. Transaktionen zwischen Geschäftspartnern können in ihren eigenen Währungen abgewickelt werden, was zwangsläufig zu einem starken Wertverlust des Dollars und einer dramatischen Verschiebung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse führen wird.

Dies ist sicherlich eine provokante Theorie, aber ist sie auch wahr? Mir sind keine direkten Beweise bekannt, so dass sie vorerst mit angemessener Skepsis betrachtet werden sollte. Allerdings gibt es Indizien, und die Theorie ist plausibel genug, um eine Diskussion wert zu sein.

Es ist kein Geheimnis, dass sich die USA vehement gegen Nord Stream 2 gewehrt haben (die Pipeline ist seit dem 22. Februar, als Deutschland nach der Anerkennung der beiden abtrünnigen Regionen durch Russland den Stecker gezogen hat, in der Schwebe).

Im April 2017 einigten sich fünf europäische Energieunternehmen mit Gazprom auf eine Vereinbarung über die Finanzierung der Pipeline. Zwei Monate später verhängten die USA Sanktionen gegen Russland, um das Projekt zu vereiteln. Der deutsche Außenminister erklärte: “Die Energieversorgung Europas ist eine Angelegenheit Europas und nicht der Vereinigten Staaten von Amerika”.

Trotz Verzögerungen und höherer Kosten wurde das Projekt fortgesetzt. Im Januar 2019 schrieb der US-Botschafter in Deutschland “Drohbriefe” an mehrere deutsche Unternehmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind, und warnte sie vor Sanktionen, falls sie ihre Arbeit an dem Projekt fortsetzen würden. Dieser “sehr ungewöhnliche” Schritt stieß im deutschen Außenministerium auf “Unverständnis”.

Im Juli 2021 hatten die US-Beamten es aufgegeben, die Fertigstellung der Pipeline zu blockieren, und bemühten sich um Schadensbegrenzung. Gemäß einer von Washington und Berlin unterzeichneten Vereinbarung würde das Projekt weitergeführt, wenn Russland nicht versucht, “Energie als Waffe einzusetzen oder weitere aggressive Handlungen gegen die Ukraine zu begehen”.

In den vergangenen fünf Jahren haben US-Beamte zwei Hauptgründe für ihre Ablehnung von Nord Stream 2 genannt:

Dass es die europäische Energiesicherheit bedrohen würde, indem es die Abhängigkeit des Kontinents von Russland erhöht, und dass es der Ukraine schaden würde, indem es dem Land Milliarden an Transitgebühren vorenthält.

Es ist jedoch weithin anerkannt, dass die USA auch eigennützige Motive hatten. “Indem sie den Zugang zu russischem Gas einschränkten”, schreibt die Historikerin Sophie Marineau, “hofften sie, ihre eigenen Flüssiggasexporte zu steigern”. Amerika produziert durch Fracking riesige Gasmengen, konnte aber aufgrund der Kosten für den Transport von Gas über den Atlantik nicht mit Russland konkurrieren.

Zwei Monate bevor Russland die beiden abtrünnigen Regionen offiziell anerkannte, hatten die USA bereits Nord Stream 2 im Visier. Wie die Financial Times am 8. Dezember feststellte:

“Die Nord Stream 2-Gaspipeline nach Deutschland stand ganz oben auf der Liste, als US-Beamte über mögliche Sanktionen nachdachten, die westliche Länder gegen Russland verhängen könnten.”

Je näher der Tag der russischen Invasion rückte, desto lauter wurden die Warnungen vor dem Untergang der Pipeline. Am 27. Januar erklärte Victoria Nuland: “Ich möchte mich heute klar ausdrücken: Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 so oder so nicht weitergeführt”. (Dies ist dieselbe Victoria Nuland, die in dem berühmten durchgesickerten Telefonat von 2014 sagte: “Scheiß auf die EU”). Am 7. Februar erklärte Biden dann: “Wenn Russland einmarschiert … wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen.”

Wie ich bereits sagte, sind alle Beweise (die mir bekannt sind), die die “Nord Stream 2-Theorie” unterstützen, Indizien. Die Theorie ist also noch lange nicht bewiesen. Sollte sie sich jedoch bewahrheiten, würde dies darauf hindeuten, dass die USA einen wichtigen taktischen Sieg errungen haben, wie Kommentatoren wie Niccolo Soldo argumentieren.

Seit dem Einmarsch Russlands wurde nicht nur Nord Stream 2 ausgesetzt (und das Unternehmen, das es finanzierte, ging in Konkurs), sondern es gab auch einen Anstieg der US-Erdgasexporte nach Europa. Darüber hinaus ist die NATO stärker denn je und könnte bald sowohl Schweden als auch Finnland aufnehmen, was den USA einen noch nie dagewesenen Zugang zur Ostsee gewähren würde. In der Zwischenzeit haben Länder wie Deutschland versprochen, mehr Geld für die Verteidigung auszugeben, wovon ein Teil zweifellos in den Kassen der US-Rüstungsunternehmen landen wird.

Natürlich sind die Aussetzung von Nord Stream 2 und die Gegensanktionen Russlands nicht für alle ein Gewinn”: Europa könnte nun mit dauerhaft höheren Energiepreisen konfrontiert werden. Wie der belgische Premierminister kürzlich erklärte: “Die nächsten fünf bis zehn Winter werden schwierig werden”.

Scott Ritter Kommentar: Zwei Ziele: Teile und herrsche”. Ein Punkt für die USA.

