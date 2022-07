Hadsch: Palästinenser, die aufgrund israelischer Reiseverbote von der Pilgerfahrt ausgeschlossen sind Palästinensische Aktivisten beschreiben den Schmerz, das heilige Ritual aus “vertraulichen” Gründen, die sie nicht erfahren dürfen, zu verpassen

Unmenschlich verstößt gegen die Menschenrechte und entgegen dem Recht auf das Recht der freien Religionsausübung

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-hajj-deprived-pilgrimage-under-travel-ban



Bild: Ein muslimischer Pilger betet auf dem Berg Al-Noor in der heiligen Stadt Mekka, Saudi-Arabien, am 4. Juli 2022. (Reuters)

Hadsch: Palästinenser, die aufgrund israelischer Reiseverbote von der Pilgerfahrt ausgeschlossen sind



Von Aseel Jundi



in Jerusalem

7. Juli 2022

Palästinensische Aktivisten beschreiben den Schmerz, das heilige Ritual aus “vertraulichen” Gründen, die sie nicht erfahren dürfen, zu verpassen

Nach drei Jahren in einem israelischen Gefängnis und zwei Jahren, in denen er wegen der Covid-19-Pandemie ausgesperrt war, hatte sich Nihad Zughair auf die diesjährige Haddsch gefreut.

Doch als der Reiseleiter der palästinensischen Pilgergruppe im vergangenen Monat die Vorbereitungen abschloss, wurde er von der Verlängerung eines israelischen Reiseverbots gegen ihn überrascht.

Der aus Jerusalem stammende Mann muss das heilige Ritual nun auf einem Bildschirm verfolgen, nachdem er die Pilger seiner Reisegruppe vor deren Abreise nach Mekka in Saudi-Arabien, wo die Hadsch am Donnerstag beginnen soll, bitter verabschiedet hat.

“Das Verbot hat mich schwer getroffen”, sagte er gegenüber Middle East Eye. “Mein Herz hängt an dem heiligen Haus Gottes, und ich finde nur in diesem Teil der Welt Trost.”

Gegen Zughair, einen bekannten Aktivisten in Jerusalem, wurde im April ein dreimonatiges Reiseverbot verhängt, das im Juni um weitere vier Monate verlängert wurde.

In dem Bescheid, den er erhielt, wurden “Sicherheitsgründe” angeführt, sagte Zughair, ohne näher darauf einzugehen.

“Niemand weiß, was der Entzug der Hadsch bedeutet, außer denen, die die Süße der Hadsch gekostet haben”, schrieb er in einem Facebook-Post, nachdem er von dem Verbot erfahren hatte.

“Jedes Jahr verabschieden sich die Menschen von uns, wenn [wir nach Mekka aufbrechen], und dieses Jahr verabschiede ich mich von den Pilgern mit Tränen.”

Nihad Zughair (L) in der Großen Moschee in Saudi-Arabiens heiliger Stadt Mekka während seiner letzten Reise im Jahr 2017. (Zur Verfügung gestellt)

Zughair sagte, dass er seit seinem 18. Lebensjahr von den israelischen Behörden wegen seines Aktivismus ins Visier genommen wurde und ihm im Laufe der Jahre wiederholt der Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee untersagt wurde.

Als er 2017 von einer Umrah-Reise nach Mekka zurückkehrte, wurde er von der israelischen Polizei verhaftet und zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Ihm wurde vorgeworfen, eine Organisation namens “die Jugend von al-Aqsa” zu unterstützen, eine Bezeichnung, die er nach eigenen Angaben noch nie in seinem Leben gehört hatte.

Nach seiner Freilassung unterlag Zughair erheblichen Reisebeschränkungen, und er durfte nicht mit einer von ihm trainierten Jugendfußballmannschaft zu einem Turnier in Europa reisen.

Seitdem hat er sich geschworen, Jerusalem nicht mehr zu verlassen, es sei denn, um nach Mekka zu reisen, ein Ziel, das er nun auch nicht mehr erreichen kann.



Enges Gefängnis

Die israelischen Behörden verhängen routinemäßig Reiseverbote gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem, die mit nicht näher genannten Sicherheitsgründen begründet werden.

Im Jahr 2017 hat Israel fast 13.937 Palästinenser mit einem Reiseverbot aus “Sicherheitsgründen” belegt – 2021 waren es nur noch 10.594, wie die israelische Menschenrechtsgruppe HaMoked berichtet.

Oft zielen die Verbote auf Menschenrechtsverteidiger, Aktivitäten und deren Angehörige ab.

Ich konnte mein ganzes Leben lang nicht zu den beiden Heiligen Moscheen reisen, obwohl das mein einziger Wunsch ist”.

– Nasser al-Hadmi, palästinensischer Forscher

Nasser al-Hadmi, ein palästinensischer Forscher und Leiter des Jerusalemer Komitees gegen die Judaisierung, ist fast sein ganzes Leben lang Opfer dieser Praxis gewesen.

Neben wiederholten Reiseverboten wird ihm auch immer wieder der Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee und zu allen Vierteln in Ostjerusalem außer dem, in dem er wohnt, verwehrt.

“Ich lebe in einem engen Gefängnis”, sagte Hadmi gegenüber MEE und beschrieb das Leben im Stadtteil al-Suwaneh, in dem er eingesperrt ist.

Das gegen ihn verhängte Reiseverbot, das in der Regel vom israelischen Innenminister unterzeichnet wird, wirft ihm vor, eine “führende Persönlichkeit der Hamas” zu sein.

Jedes Mal, wenn er gegen die Anordnung, die seit 2017 regelmäßig verlängert wurde, Einspruch einlegt, wird dieser abgelehnt, sagte er.

“Ich konnte mein ganzes Leben lang nicht zu den beiden Heiligen Moscheen [Mekka und Medina] reisen, obwohl es mein einziger Wunsch ist”, sagte Hadmi.

“Jedes Mal, wenn ich von meinen Freunden höre, dass sie sich für die kommende Hadsch-Saison angemeldet haben, bin ich zutiefst betrübt.”

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit

Israel wird seit Jahrzehnten beschuldigt, die Bewegungsfreiheit von Palästinensern im besetzten Ost-Jerusalem, im Westjordanland und im Gazastreifen in diskriminierender Weise einzuschränken.

Sowohl Amnesty International als auch Human Rights Watch führen “drakonische” Bewegungsbeschränkungen als eine der von Israel verhängten Maßnahmen an, die zu einem “Apartheidsystem” beitragen, ein Vorwurf, den Israel vehement zurückweist.

In Ostjerusalem, wo Israel im Gegensatz zum Westjordanland das Zivilrecht anwendet, werden Palästinenser im Vergleich zu Israelis immer noch unverhältnismäßig häufig mit Reiseverboten wegen politischer Aktivitäten belegt, sagte der Anwalt Khaled Zabarqa in einem Interview mit MEE.

Die Gründe für solche Verbote werden oft verschwiegen, und weder die Anwälte noch die Angeklagten haben Zugang zu ihnen.

Wenn Fälle angefochten werden und vor das Oberste Gericht gelangen, werden sie den Richtern aufgrund der “vertraulichen” Natur der besprochenen Informationen ohne die Anwesenheit der Angeklagten oder ihrer Anwälte vorgelegt, so Zabarqa.

Der in Lydd (Lod) ansässige Anwalt, der in seiner Laufbahn palästinensische Aktivisten in Jerusalem und Israel verteidigt hat, sagt, dass sowohl die Praxis als auch das Gerichtsverfahren Ausdruck einer “rassistischen” israelischen Politik sind.

“Das Einreiseverbot wird nicht praktiziert, um das Gesetz oder die öffentliche Sicherheit zu schützen, wie die israelischen Behörden behaupten”, so Zabarqa.

“Es dient dazu, die Jerusalemer zu unterjochen und ihre Freiheiten zu unterdrücken.” Übersetzt mit Deepl.com

