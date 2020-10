Hamas-Führer spricht mit MEE über die arabische Normalisierung mit Israel, die Belagerung des Gazastreifens, die palästinensische Politik und die Wahlen in den USA Von David Hearst

Ein sehr intelligentes und interessantes, aufschlußreiches Interview

https://www.middleeasteye.net/news/palestine-hamas-ismail-haniyeh-interview-full-transcriptIsmail Haniyeh-Interviewhttps://www.middleeasteye.net/news/palestine-hamas-ismail-haniyeh-interview-full-transcriptIsmail Haniyeh-Interview :Vollständige Abschrift



Hamas-Führer spricht mit MEE über die arabische Normalisierung mit Israel, die Belagerung des Gazastreifens, die palästinensische Politik und die Wahlen in den USA

Ismail Haniyeh, 58, ist der Vorsitzende des politischen Büros der palästinensischen Bewegung Hamas und der De-facto-Herrscher des belagerten Gazastreifens (AFP)

Von David Hearst

in Istanbul

Veröffentlichungsdatum: 12. Oktober 2020

Anmerkung der Redaktion: David Hearst, Chefredakteur von Middle East Eye, traf im Oktober 2020 in Istanbul mit Hamas-Chef Ismail Haniyeh zusammen. Die nachstehende Abschrift wurde der Klarheit halber redigiert.

David Hearst: Sie haben arabische Führer als verblendet bezeichnet, weil sie glauben, sie könnten Legitimität erreichen, wenn sie die Unterstützung der USA und Israels erhalten, aber Mohamed bin Salman (MBS) und Mohamed bin Zayed (MBZ) sind weder an Wahlen noch an Demokratie interessiert. Es ist ihnen egal, was ihr Volk denkt. Sie sind auf der Jagd nach Macht und Geld. Fürchten Sie nicht, dass ihre Macht und ihr Geld die palästinensische Sache zunichte machen werden?

Ismail Haniyeh: Ich möchte Ihnen einige Hintergrundinformationen über diese Normalisierungsschritte geben. Nach meiner Einschätzung hatte Donald Trump eine Strategie, die auf drei Elementen beruht. Das erste Element besteht darin, sich für die Liquidierung der palästinensischen Sache einzusetzen; das zweite Element besteht darin, die regionale Allianz zwischen Israel und einer Reihe von Regimes in der Region zu bilden; das dritte Element ist die Teilung der Region in zwei Lager: Freunde und Feinde.

Bedauerlicherweise fällt die Normalisierung zwischen Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel unter diese Strategie, und in der Tat glauben einige Menschen in der Region, dass ihre Beziehungen zu den Israelis und den Amerikanern infolge der Krisen, die sie durchmachen, ihre Regime stärken könnten, weshalb sie bereit sind, die palästinensische Sache zu opfern. Deshalb glaube ich nach wie vor, dass sie sich getäuscht fühlen, denn Legitimität lässt sich nicht von außen herleiten. Sie muss von innen kommen, aus der Demokratie und aus dem Festhalten an den Prinzipien der palästinensischen Sache, ohne den arabischen Konsens zu kompromittieren.

DH: Welche anderen arabischen Staaten könnten sich dieser Koalition anschließen?

IH: Ich wünsche mir keine weiteren arabischen Staaten, die sich normalisieren. Einige wenige Staaten wie Oman und Saudi-Arabien [könnten der Koalition beitreten], darüber haben die Amerikaner und Israelis gesprochen. Aber ich glaube, es gibt Hindernisse, die sie daran hindern. Dies ist kein leichter Weg. Selbst [im] Sudan, dem man nachsagt, dass er einen Wunsch hat, gibt es keinen Konsens, diesen Schritt zu gehen. Es gibt scharfe Auseinandersetzungen in den lokalen Medien. In Saudi-Arabien könnte seine traditionelle Position ein Hindernis darstellen.

Es könnte den USA nicht gelingen, weitere arabische Länder in die Normalisierung einzubinden. Selbst die Erfahrungen der VAE mit der Normalisierung mit Israel sind nicht ermutigend. Netanjahu kündigte schnell an, dass er die Annexion als Gegenleistung für die Unterzeichnung des Abkommens nicht aufgeben werde. Zugleich sprach er sich gegen den Verkauf der F35 aus. Er sagte nur, dass dies Frieden für Frieden sei und dass dies aus einer Position der Stärke heraus geschehe. Meine Hoffnung ist also, dass keine weiteren Staaten folgen werden. Es gibt viele Schwierigkeiten für sie, dies zu tun.

DH: Dieses Geschäft bedeutet den Zusammenbruch von Oslo. Fühlt sich die Hamas in ihrem Widerstand gegen Oslo gerechtfertigt?

IH: Oslo trägt seit seiner Ankündigung die Saat seines eigenen Scheiterns in sich. Ich erinnere mich, dass wir, als wir im Lager Marj Al-Zuhur im Libanon waren, tiefgehende Diskussionen darüber geführt haben, und unsere Position in der Bewegung war, dass ein Erfolg sehr unwahrscheinlich war, und wir haben früh erkannt, dass das Ziel des Abkommens darin bestand, die palästinensische Sache zu liquidieren und den Widerstand zu beenden und die Palästinenser gegeneinander aufzubringen. Von diesem Moment an trafen wir die Entscheidung, dass der Widerstand weitergehen sollte und dass wir unsere internen Differenzen weiterhin im Dialog angehen und eine Konfrontation vermeiden sollten.

Oslo war vom ersten Tag an ein Misserfolg, denn es war ein Sicherheitsabkommen, kein politisches. Oslo starb, als [Yitzhak] Rabin ermordet wurde. Später wurde [Jassir] Arafat vergiftet. Was wir also heute sehen, ist die Bildung einer israelischen Position, die in den 1990er Jahren begann. Abu Mazen selbst, der Oslo konstruiert hat, hat angekündigt, Oslo aufzugeben, und deshalb ja, wir fühlen uns bestätigt. Wir hätten Zeit sparen können, wenn die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) diese Katastrophe früher erkannt hätte. Wäre sie frühzeitig gekippt worden, hätten wir unserem Volk das Elend, das es ertragen musste, erspart. Aber besser spät als nie.

DH: Sie haben in Beirut drei Dinge gefordert: ein Komitee zur Reform der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und zum Verzicht auf Oslo; eine gemeinsame Führung und die Bildung einer Gruppe von Ländern, die sich dem Zionismus entgegenstellen. An welche Länder dachten Sie dabei?

IH: Wer die Normalisierung ablehnt, kann Mitglied dieser Koalition sein. Es gibt sowohl einige Staaten als auch Institutionen der Zivilgesellschaft. Neben der Türkei, dem Iran, Katar und den palästinensischen Widerstandsgruppen gibt es noch einige andere Staaten, wie Pakistan, das seine Ablehnung angekündigt hat, und auch Algerien.

DH: Ist es von Bedeutung, dass die Türkei Gastgeber der Gespräche zwischen Hamas und Fatah ist und nicht Ägypten?

IH: Wir freuen uns über jedes Land, das Gastgeber des palästinensischen Dialogs ist. Wir danken den Brüdern in der Türkei für die Bereitstellung des Veranstaltungsortes, aber dies ist eher Gastgeber als Schirmherr. Sie bieten keine Vermittlung an. Die Treffen fanden im palästinensischen Konsulat statt. Die Türken haben sich nicht in die Einzelheiten der Diskussion eingemischt. Die Türkei hat Hamas und Fatah stets zur Versöhnung gedrängt. Das war die Diskussion, die wir mit [Präsident Recep Tayyip] Erdogan führten. Bei den Treffen mit ihm war die palästinensische Aussöhnung ein wichtiges Thema.

Auch in Beirut fanden die Treffen im palästinensischen Konsulat statt. Ägypten hat bei der palästinensischen Aussöhnung eine wichtige Rolle gespielt. Nach der Türkei besuchte die Fatah-Delegation Kairo. Wir knüpften auch Kontakte mit der ägyptischen Führung, und es wird erwartet, dass demnächst ein Treffen in Kairo stattfinden wird. Auch unsere Brüder in Katar unterstützen die Versöhnung, und in dem Gespräch, das wir mit dem Emir führten, sprachen wir darüber, und sie begrüßten es.

DH: Wie weit wird dieser Prozess realistischerweise führen?

IH: Die wichtigste Entwicklung ist, dass sich die Politik der PA in einer Sackgasse befindet. Erstens bleibt Abu Mazen nichts mehr, worauf er setzen könnte. Zweitens fühlt sich Abu Mazen von den Amerikanern und den Israelis persönlich beleidigt. Drittens gab es die Entscheidung der arabischen Regionalführer, die PLO zu umgehen und Frieden mit Israel zu schließen. Mit anderen Worten, die PA war als Brücke für die Israelis nicht länger notwendig, um mit den Arabern Frieden zu schließen, während die PA zu dem Zeitpunkt begann, sich von ihren arabischen Brüdern im Stich gelassen zu fühlen, sowohl politisch als auch finanziell.

Dies sind die drei Faktoren: das Scheitern des politischen Programms, persönliche Beleidigung und Gespräche mit dem Feind. Diese drei Faktoren zusammen ließen Abu Mazen denken, dass er einen neuen Ansatz finden müsse. Daher seine positive Reaktion auf die Initiative der Hamas.

DH: Sind das Worte oder gibt es echte Taten?

IH: In den letzten Monaten, in denen der Dialog stattfand, haben wir positive Veränderungen vor Ort erlebt. Ich möchte nicht zu optimistisch klingen und den Ereignissen zuvorkommen, aber es gibt positive Dinge. Die Herausforderungen sind enorm, und wir stehen noch am Anfang des Weges.

Was wir von ihnen in den Klausurtagungen hören, unterstreicht die Bedeutung der Teilnahme der Hamas, denn die Hamas hat ein Recht darauf, an der täglichen Arbeit der Regierung beteiligt zu sein.

DH: Wie wichtig ist Mohammed Dahlan in Gaza?

IH: Er hat eine Strömung innerhalb der Fatah, die als Demokratischer Reformtrend bezeichnet wird. Er hat Unterstützer. Alle Mitglieder des Palästinensischen Legislativrates, die die Fatah im Gaza-Streifen vertreten, 15 oder 16 von ihnen, sind Dahlans Männer. Aber er ist nie wirklich durch Wahlen gegangen, damit das Volk weiß, wie beliebt er ist.

DH: War es ein Fehler, dass Yahya Sinwar, der Führer der Hamas in Gaza, 2016 in Kairo mit Dahlan zusammentraf, wenn man bedenkt, dass Dahlan jetzt in einigen amerikanischen und israelischen Kreisen als Ersatz für Abu Mazen angepriesen wird?

IH: Es gab eigentlich nur ein Treffen zwischen Yahya Sinwar und Dahlan. Es gab einen Kontext für dieses Treffen, nämlich die Not, die die Menschen wegen der Belagerung ertragen mussten. Wir verfolgten einen anderen Ansatz, in der Hoffnung, das Leiden zu beenden.

Das Treffen mit Dahlan war Teil dieses Unterfangens, aber leider ist es uns nicht gelungen, eine Versöhnung zu erreichen. Gaza wurde mehrmals angegriffen, und jedes Mal gab es einen Konsens für die Aufhebung der Belagerung. Israel stimmte normalerweise unseren Bedingungen für einen Waffenstillstand zu, aber wenn es um die Umsetzung ging, erfüllten sie nicht.

Auch vor 2016 waren die Beziehungen zwischen dem Gazastreifen und Ägypten nicht gut. Die Diskussion mit Dahlan konzentrierte sich auf einen Hauptpunkt – wie die Not in Gaza gelindert werden kann. Es gab keinerlei Diskussion über irgendwelche politischen Fragen, auch nicht über die Form der palästinensischen Sache.

Ich glaube, dass in der Diskussion mit Dahlan im Hinblick auf die Linderung der Not in Gaza ein gewisser Erfolg erzielt wurde. So wurde zum Beispiel ein Hilfskomitee eingerichtet, das aus Vertretern verschiedener Fraktionen, darunter auch Dahlans, bestand, und es wurden Gelder zur Verfügung gestellt.

Diskutiert wurde auch die so genannte gesellschaftliche oder gemeinschaftliche Versöhnung als Folge des militärischen Konflikts von 2007, der im Großen und Ganzen zwischen Hamas und Dahlans Strömung, damals vertreten durch die präventiven Sicherheitskräfte, ausgetragen wurde. Sie mussten einige der verbleibenden Probleme lösen. Vierhundertfünfzig Menschen wurden in diesem Konflikt getötet. Etwa die Hälfte von ihnen waren Anhänger Dahlans. Die Lösung dieses Problems war also ein Problem. Es waren noch 200 Fälle zu lösen. Jede Familie erhielt 50.000 Dollar, um die Vergeltung zu beenden. Ansonsten blieben sie ehrenhaft verpflichtet, Vergeltung zu üben.

Es fanden Massenkundgebungen statt, bei denen die Familien der Opfer bezahlt wurden. Jede Familie unterzeichnete Dokumente, die bezeugten, dass das Problem gelöst wurde. All dieses Geld, insgesamt etwa 5 Millionen Dollar, wurde von Dahlan zur Verfügung gestellt.

Aufgrund seiner herzlichen Beziehungen zu Ägypten half Dahlan den Beziehungen der Hamas zu Ägypten, aber war dies ein Tauschhandel für etwas anderes? Nein.

Die Hamas hat nie etwas im Austausch versprochen. Wir haben immer darauf bestanden, dass die Palästinenser ihre Führung wählen sollten.

DH: Die Belagerung des Gazastreifens dauert nun schon seit 14 Jahren an. Wie und wann wird sie enden? Welche Hoffnung kann die Hamas den Menschen in Gaza geben?

IH: Das Leiden in Gaza wird definitiv ein Ende haben. Die Hauptursache für dieses Leiden ist die Besetzung. Die Belagerung des Gazastreifens ist Teil der amerikanisch-israelischen Strategie, diejenigen zu belagern, die sich ihnen widersetzen, und die Quellen zu trocknen. Ich glaube, dass die Beendigung des Leidens in Gaza mit drei Dingen erreicht werden kann.

Erstens muss eine Versöhnung erreicht werden, die zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit führen wird. Darauf steuern wir zu.

Zweitens, die Standhaftigkeit und der Widerstand der palästinensischen Streitkräfte gegen die israelische Besatzung. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der von den Palästinensern gezeigte Heldentum des zweiten Aufstands die Israelis zum Rückzug aus dem Gaza-Streifen gezwungen hat. Auch die Rückzugsmärsche [0f 2018-19] erschütterten die amerikanische und israelische Strategie. Diese Rückmärsche im Gazastreifen führten zu allen Vereinbarungen, die zwischen Israel und Palästina ausgehandelt wurden, um die Situation zu entschärfen. Diese wurden über Ägypten vermittelt.

Auch Katar war am Abschluss dieser Abkommen beteiligt, darunter: die Lösung des Problems der Stromknappheit und die Vergrößerung des Fischereigebiets sowie die Unterstützung von Industriezonen und die Einrichtung von Zeitarbeitszentren, eine Zunahme der Ein- und Ausfuhren und die erhöhte Zahl der Gazaer, die reisen durften. Nichts von all dem wäre ohne die Konfrontation, die die Menschen in Gaza gezeigt haben, geschehen. Daher werden Standhaftigkeit und Widerstand die Beendigung der Besetzung erzwingen. Wir können sehen, wie brennende Ballons in den israelischen Siedlungen Terror verursachen.

Der dritte Faktor hat mit der internationalen Gemeinschaft und ihrer Verantwortung für die Beendigung der humanitären Krise zu tun, wenn man bedenkt, dass zwei Drittel der Bevölkerung des Gazastreifens Flüchtlinge sind, die zufällig in die Verantwortung der UNO fallen. Die UNO ist nicht einfach nur ein Vermittler. Sie sind dafür verantwortlich, dass Resolutionen umgesetzt werden.

Es gibt also drei Ansätze.

Zweifellos spielt Ägypten dabei eine wichtige Rolle, indem es den Grenzübergang öffnet und für längere Zeiträume offen hält, so dass der Personen- und Warenverkehr möglich ist. Nun gibt es eine neue Handelsbewegung von Ägypten nach Gaza, und dies hat der Regierung in Gaza Einnahmen verschafft. Gegenwärtig ist Rafah wegen des Coronavirus im gegenseitigen Einvernehmen geschlossen. Wir baten um Koordinierung.

DH: Vermittelt Ägypten einen Gefangenenaustausch zwischen der Hamas und Israel?

IH: Ja, es übernimmt die Rolle eines Vermittlers, und es gibt viele andere Parteien, die in dieser Frage Kontakt mit der Hamas aufnehmen. Unser Ziel ist es, die Freilassung aller Gefangenen zu erreichen, und wir begrüßen jede Bemühung in dieser Hinsicht. Vor kurzem traf eine Delegation aus Ägypten im Gazastreifen ein, und sie teilte uns mit, sie seien interessiert, proaktiv und bereit, ein Austauschabkommen auszuhandeln, wenn die Israelis den Forderungen der Bewegung zustimmen würden. Die ägyptische Delegation übermittelte diese Bedingungen an die Israelis. Wir haben noch keine klare Antwort erhalten, der Ball liegt bei den Israelis. Es gibt 5.600 Gefangene, und 40 Prozent von ihnen sind von der Hamas. Wenn wir verhandeln, dann verhandeln wir im Namen aller palästinensischen Fraktionen. Wir setzen uns für die Freilassung aller Gefangenen ein und nicht nur derer, die der Hamas angehören.

DH: Erwarten Sie einen weiteren israelischen Angriff auf Gaza?

IH: Wir erwarten immer das Schlimmste von der Besatzung. Wann immer es eine tiefe Krise in Israel gibt, fliehen sie vor ihrem Volk, indem sie entweder im Libanon oder im Gazastreifen einen Krieg führen. Wir sind auf jeden neuen Angriff auf Gaza voll und ganz vorbereitet. Wir bitten nicht um einen Krieg, aber wir haben keine Angst davor.

Aber die militärischen Berechnungen sind für die israelischen Entscheidungsträger nicht so einfach. Im Jahr 2014 dauerte der Angriff 51 Tage, und die Israelis zahlten einen beispiellosen Preis. Etwa 71 Soldaten wurden getötet, ganz zu schweigen von den wirtschaftlichen, politischen und weiteren Verlusten. In sechs Jahren sind die Fähigkeiten der Hamas viel besser, und wir haben Überraschungen für die

DH: Was würden Sie Netanjahu sagen, wenn er statt mir in diesem Raum säße?

IH: Dégagé [Gehen Sie weg].

DH: Was würden Sie zu den nationalreligiösen Siedlern sagen, die behaupten, in ein Land zurückzukehren, in dem ihre Vorfahren vor 3000 Jahren gelebt haben?

IH: Das Land gehörte uns schon lange vor ihnen. Wir sprechen von einem Land, das in unsere Geschichte eingraviert ist, wir sprechen von Jerusalem, das die erste Qibla [Gebetsrichtung] für Muslime war und der Ort, an den der Prophet Mohammed auf eine nächtliche Reise mitgenommen wurde; wir sprechen von den Palästinensern, die schon lange vor der Ankunft der Zionisten aus Europa zu diesem Land gehörten. Wir werden unser Heimatland niemals aufgeben oder einen Teil davon aufgeben. Wir werden keine Mühen scheuen, um es zu befreien, und was wir nicht befreien können, werden wir künftigen Generationen zur Befreiung hinterlassen.

Erinnern Sie sich an das politische Dokument, das wir 2017 veröffentlichten, als die Hamas ihre Bereitschaft zum Ausdruck brachte, einen palästinensischen Staat auf der Grundlage der Linie von 1967 zu akzeptieren. Wir sagten, dass dies ohne Verzicht auf die Rechte der Palästinenser geschehen würde. Wir bestehen auf der Nichtanerkennung und machen keine Zugeständnisse an unser nationales Recht. Und deshalb machen wir heute den Israelis und den Amerikanern keine Angebote, mit weniger als dem hier zu tun zu haben. Selbst mit Oslo hat Israel gezeigt, dass es kein Land ist, das nach Frieden strebt. Es liegt in der Natur der zionistischen Bewegung, sich selbst mit Gewalt zu fördern. Sie respektiert weder die Menschenrechte noch die Normen des Völkerrechts. Macht ist für sie das Richtige.

DH: Erwarten Sie etwas anderes von Joe Biden, wenn er im nächsten Monat die US-Präsidentschaftswahlen gewinnt?

IH: Die US-Außenpolitik ändert sich nicht mit dem Wechsel des Präsidenten. Sie ist tief im tiefen Staat der USA verwurzelt. Die US-Außenpolitik ist eine institutionelle und keine individuelle Angelegenheit. Abgesehen davon war Trump der schlechteste Präsident, den die USA je hatten.

DH: Es wird berichtet, dass Kushner bereit ist, sich mit der Hamas zu treffen. Sind Sie bereit, ihn zu treffen?

IH: Wir haben prinzipiell kein Problem damit, uns mit jedem Amerikaner zu treffen und eine Diskussion mit ihm zu führen. Unser einziger Vorbehalt ist ein direkter Dialog mit den Israelis. Die Entscheidung, ein Gespräch mit den Amerikanern zu führen, hat also mit dem Kontext zu tun, in dem ein Gespräch geführt wird und wie es mit den Rechten des palästinensischen Volkes zusammenhängt. Wir haben ein Treffen mit Kushner bereits aus Zeitgründen abgelehnt. Der Zeitpunkt war nicht angemessen.

DH: Welche Probleme bereiten Ägypten die direkten Beziehungen der Emirate zu Israel?

IH: Ägyptens Rolle in der palästinensischen Sache im Allgemeinen und in Gaza im Besonderen ist historisch. Es gibt eine Reihe grundlegender Überlegungen, die unsere Beziehungen zu Ägypten bestimmen: zunächst einmal Geschichte und Geographie.

Ein bedeutender Teil der regionalen Rolle Ägyptens hängt mit der palästinensischen Sache zusammen, und da Ägypten so sehr in die inneren Angelegenheiten Palästinas verwickelt ist, ist es gezwungen, eine Beziehung zur Hamas zu unterhalten. Die Fragen der Versöhnung, des Gefangenenaustauschs, all diese Dinge, die Hamas ist ein Teil davon, so dass Ägypten der Hamas nicht ausweichen kann.

Die Geschäfte Israels mit dem Golf sind für Ägypten eine Katastrophe.

Lesen Sie mehr ”

Es gibt auch Überlegungen zur nationalen Sicherheit. Der Gaza-Streifen ist Teil der nationalen Sicherheit Ägyptens, deshalb braucht Ägypten den Gaza-Streifen um seiner selbst willen stabil zu sein, und er ist auch gut für den Handel. All diese Faktoren bestimmen die Beziehung. Ägypten ist eines der zentralen Länder in der Region, und aus diesem Grund muss die Hamas eine stabile Beziehung zu diesem Land aufrechterhalten. Die zentralen Länder in dieser Region sind Ägypten, Iran und die Türkei. Sie sind aufgrund geografischer und gegenseitiger Interessen und aufgrund der Sicherheitsbedürfnisse zentral positioniert.

Wir haben uns immer für eine gute Beziehung zu Saudi-Arabien eingesetzt, aber leider hat sich die Position Saudi-Arabiens geändert, und wir bedauern wirklich, dass einige unserer Brüder in Saudi-Arabien inhaftiert sind. Die Hamas verfolgt eine Politik der offenen Tür für alle und mit jedem, der bei uns eine offene Tür hat.

Ja, das Abkommen zwischen Israel und den Emiratis stellt eine Bedrohung für Ägypten dar. Jedes Geschäft, das ein arabisches Land mit Israel macht, wird dieses Land letztendlich bedrohen. Wir kennen die israelischen Führer besser als sie. Wir wissen, wie sie denken. Wir möchten unseren Brüdern in den Vereinigten Arabischen Emiraten sagen, dass sie aufgrund dieser Abkommen verlieren werden, denn das einzige Interesse Israels besteht darin, militärisch und wirtschaftlich in Gebieten in der Nähe des Iran Fuß zu fassen. Sie werden Ihr Land als ihre Türschwelle benutzen.

Wir wollen nicht einmal, dass die VAE als israelische Abschussrampe benutzt werden. Die Menschen in den VAE sind unsere Brüder. Historisch gesehen unterstützen sie die palästinensische Sache, und diese Verschiebung, die stattgefunden hat, widerspricht dem, wofür das emiratische Volk die ganze Zeit gestanden hat. Wir freuen uns darauf, dass sich die Emiratis von diesen Abkommen distanzieren.

Das zionistische Projekt ist ein expansionistisches Projekt. Sein Ziel ist die Schaffung eines größeren Israel. Wir wollen nicht, dass die Emiratis oder die Bahrainis oder die Sudanesen als Vehikel für dieses Projekt benutzt werden. Die Geschichte wird keine Gnade zeigen, das Volk wird nicht vergessen, und das humanitäre Recht wird nicht vergeben. Übersetzt mit Deepl.com

