Hamas return ticket to Damascus won’t come cheap The Palestinian resistance movement’s complicated relationship with Syria is headed for a reset, but it won’t be on their terms.

Bildnachweis: The Cradle

Hamas-Rückflugticket nach Damaskus wird nicht billig sein

Die komplizierten Beziehungen der palästinensischen Widerstandsbewegung zu Syrien stehen vor einer Neuordnung, die jedoch nicht zu ihren Bedingungen erfolgen wird.

Hamas-Rückflugticket nach Damaskus wird nicht billig sein

Der Palästina-Korrespondent von The Cradle

06. Juli 2022

Trotz aufgeregter Medienberichte über eine Annäherung zwischen der Hamas und Syrien ist noch nichts entschieden: Die palästinensische Widerstandsbewegung hat noch viel zu beweisen.

▼

Am 21. Juni teilten zwei ungenannte Hamas-Quellen der Nachrichtenagentur Reuters mit, dass die palästinensische Widerstandsbewegung beschlossen habe, die Beziehungen zu Damaskus nach einem jahrzehntelangen Zerwürfnis wiederherzustellen, nachdem die Hamas ihre Unterstützung für die syrische Opposition bekundet hatte.

Die Nachricht löste einen Aufruhr aus, und es scheint, dass dies der Grund für das Durchsickern der Nachricht gewesen sein könnte.

Kurz nach der Meldung distanzierten sich Dutzende von Websites, Satellitenkanälen und Medienkommentatoren in der Türkei, in Katar und im Vereinigten Königreich, die mit den Muslimbrüdern – der politischen islamistischen Gruppe, zu der die Hamas ideologisch gehört – sympathisieren, von der Hamas, die die Berichte weder bestätigt noch dementiert hat.

Äußerungen des Leiters des Politbüros der Hamas, Ismail Haniyeh, haben diese Behauptungen jedoch untermauert.

In einer Rede vor der Nationalen Islamischen Konferenz in Beirut sagte Haniyeh am 25. Juni: “Nach zehn Jahren ist die Zeit für eine historische Versöhnung in der islamischen Nation gekommen”.

“Was heute in der Region geschieht, ist sehr gefährlich, da Israel durch Militär- und Sicherheitsallianzen den Weg für den Kampf gegen Iran, Hisbollah und Hamas ebnet”, fügte er hinzu.

Wie zutreffend sind also die Berichte über “hochkarätige” Geheimtreffen zwischen der Hamas und den Syrern? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Haniyehs Besuch in Beirut und dem Zeitpunkt dieser Enthüllungen?

Das schwere Erbe von Khaled Meshaal

Als die Hamas vor über einem Jahrzehnt Syrien verließ, begründete das Büro von Khaled Meshaal, dem damaligen Leiter des Politbüros der Bewegung, diese Entscheidung mit “moralischen Prämissen”.

Die Hamas-Bewegung stehe auf der Seite des Volkes, wenn es um die Entscheidung gehe, wer es regieren solle, und sagte: “Selbst wenn der Herrscher unser Recht unterstützt, werden wir seine Falschheit nicht unterstützen.” Dies fand innerhalb der Bewegung Widerhall, und die Mehrheit ihrer Anhängerschaft unterstützte die “syrische Revolution” gegen “das Regime, das sein Volk abschlachtet”.

Das war im Jahr 2011, als der sogenannte Arabische Frühling dazu beitrug, dass die Muslimbruderschaft (MB oder Ikhwan) und die ihr angeschlossenen Organisationen in Ägypten und Tunesien an die Macht kamen, und den Weg für die mit der MB verbündete bewaffnete syrische Opposition ebnete, die Kontrolle über die Außenbezirke von Damaskus zu übernehmen. .

Doch nur vier Jahre später (2015) kehrte sich das Bild komplett um: Ägyptens Mohammed Morsi wurde durch einen vom Golf unterstützten Militärputsch gestürzt; der tunesische Präsident Kais Saied wandte sich gegen die Ennahda-Partei der Bruderschaft und entfernte sie vollständig von der politischen Bühne. Und Damaskus gewann allmählich die Kontrolle über die wichtigsten Teile Syriens zurück.

In der weiteren Region stürzte das Regime von Omar Al-Bashir im Sudan, und der Einfluss der Muslimbruderschaft in Libyen, im Jemen, in Jordanien und in Kuwait ging stark zurück.

Neue Führung, neue Richtung

Es war unvermeidlich, dass diese bedeutenden Veränderungen in der Region auch die Führung der Hamas verändern würden, um die neue politische Szene widerzuspiegeln. Im Jahr 2017 wurde Ismail Haniyeh zum Leiter des Politbüros ernannt, während im selben Jahr Yahya Al-Sinwar, der 2011 aus israelischen Gefängnissen entlassen worden war, die Führung der Bewegung in Gaza übernahm.

Der als Falke geltende Sinwar ist auf die absolute Unterstützung des militärischen Arms der Bewegung, der Al-Qassam-Brigaden, angewiesen und hat als solcher einen neuen politischen Ansatz für die regionalen Beziehungen der Hamas eingeführt.

Obwohl Sinwars erster Schritt darin bestand, die Beziehungen zu Kairo nach einer vierjährigen Entfremdung neu zu gestalten, bestand seine bei weitem wichtigste Veränderung darin, die Beziehungen der Hamas zur Achse des Widerstands wiederzubeleben und sie zur obersten außenpolitischen Priorität der Bewegung zu machen.

Innerhalb weniger Jahre hat der Hamas-Führer im Gazastreifen die Beziehungen zum Iran und zur Hisbollah wieder voll hergestellt, doch die Rückkehr nach Damaskus bleibt das größte Hindernis.

Um das Eis mit Syrien zu tauen, vermittelte zunächst der Iran, dann die Hisbollah, der Palästinensische Islamische Dschihad (PIJ) und in jüngster Zeit die Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP). Dieser Stillstand wurde erst nach der Hamas-Operation “Schwert von Jerusalem” im Mai 2021 überwunden.

Die Probe aufs Exempel

Im selben Monat antwortete der syrische Präsident Bashar Al-Assad auf einen Gruß der Al-Qassam-Brigaden, der vom Generalsekretär der PIJ, Ziad Al-Nakhaleh, übermittelt wurde, mit einem entsprechenden Gruß. Danach begannen die Kontakte zwischen syrischen Beamten und Hamas-Führern zuzunehmen.

Syrische Quellen teilten The Cradle mit, dass vor einem Jahr beschlossen wurde, “die Sicherheitsmaßnahmen gegen eine Reihe von Hamas-Mitgliedern in Syrien zu reduzieren, eine Reihe von Gefangenen freizulassen und das Schicksal anderer vermisster Personen zu enthüllen”.

Aber auch das hat nicht zu einer Normalität zwischen Syrien und der Hamas geführt. Wie es scheint, gibt es innerhalb der Hamas einige, die die mit Damaskus erzielten Fortschritte weiterhin sabotieren wollen.

Um die Dynamik dieser besonderen Beziehung zu verstehen – sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft – ist es notwendig, die einzelnen Etappen im Laufe der Jahre zu betrachten.

Von Amman nach Damaskus

Die Hamas begann Anfang der 1990er Jahre durch Besuche ihres Funktionärs Musa Abu Marzouk den Weg für ihre Beziehungen zu Syrien zu ebnen. Im Jahr 1992 wurde Mustafa Al-Ledawi zum Leiter eines inoffiziellen Büros der Hamas in Damaskus ernannt.

Der große Sprung erfolgte mit dem Besuch des Gründers der Hamas, des verstorbenen Scheichs Ahmed Yassin, in Damaskus im Jahr 1998. Dieser offizielle Besuch und der herzliche Empfang, der Yassin zuteil wurde, bedeuteten einen großen Durchbruch in den Beziehungen, woraufhin der verstorbene Präsident Hafez Al-Assad die offizielle Präsenz der Hamas in Syrien genehmigte und ihr politische und sicherheitspolitische Einrichtungen sowie logistische und materielle Unterstützung gewährte.

Trotz des früheren bösen Blutes zwischen Damaskus und der syrischen Muslimbruderschaft, insbesondere im Zusammenhang mit dem Massaker von Hama im Jahr 1982, gab es mehrere vernünftige Gründe für die Zusammenarbeit zwischen der syrischen Regierung und der Hamas.

Ein Grund ist die Rivalität zwischen Hafez Assad und dem verstorbenen Vorsitzenden der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Jassir Arafat, der sich im Golfkrieg (1990-91) nach der irakischen Invasion in Kuwait am 2. August 1990 auf die Seite des irakischen Präsidenten Saddam Hussein gestellt hatte.

Am 21. November 1999 landete ein Flugzeug mit dem damaligen politischen Büroleiter der Hamas, Khaled Meshaal, auf dem Flughafen von Damaskus, nachdem er aus Jordanien ausgewiesen worden war und ihm in vielen arabischen Hauptstädten der Empfang verweigert wurde.

Seitdem sind mehrere Mitglieder des Politbüros nach Damaskus umgezogen, und die Aktivitäten der Hamas in Syrien haben sich intensiviert. Zwischen 2000 und 2010 wurden die Beziehungen durch verschiedene Ereignisse weiter gefestigt, darunter die US-Invasion im Irak 2003, der Rückzug der syrischen Armee aus dem Libanon 2005, der Juli-Krieg zwischen Israel und der Hisbollah 2006 und vor allem die israelische Aggression gegen den Gazastreifen 2008.

Syrische Unterstützung

Der Hamas-Funktionär Mahmoud Al-Zahar, der von The Cradle in Gaza interviewt wurde, spricht über ein wichtiges Detail, das die Medien seinerzeit nicht erwähnt haben. Als die Hamas 2007 ihre erste Regierung in Gaza bildete, in der Zahar Außenminister war, “war Syrien das einzige arabische Land, das den von Gaza ausgestellten roten Diplomatenpass anerkannte”.

Zahar sagt: “Die syrische Führung hat uns alles gegeben. Bei meinem ersten Besuch in Damaskus konnten wir das Problem der Hunderte von palästinensischen Flüchtlingen lösen, die an der syrisch-irakischen Grenze festsaßen, und Syrien übernahm die palästinensische Vorwahl (+970) und erklärte sich bereit, die gewählte palästinensische Regierung zu unterstützen. Dafür wurde es mit einem arabischen, internationalen und amerikanischen Krieg konfrontiert”.

Heute ist Zahar der designierte Beamte, der von Sinwar mit der Wiederbelebung der Beziehungen zu Damaskus beauftragt wurde. Dies wurde von Quellen in der Hamas bestätigt, die sagten, dass er zur Hadsch-Pilgerfahrt nach Mekka gereist ist und von dort aus nach Damaskus weiterreisen könnte.

Diese Details sind bedeutsam: Ägypten bleibt der Vorwurf erspart, Zahar die Reise nach Syrien zu gestatten, und Kairo würde eine unangenehme Situation vor den USA, Israelis und Golfarabern vermeiden.

Von Damaskus nach Doha und Ankara

Die im März 2011 ausgebrochene Syrien-Krise brachte die Hamas in eine einzigartige, von ihr selbst geschaffene Zwangslage. Die palästinensischen Islamisten des PIJ beispielsweise bezogen von 2011 bis 2017 keine radikale Position zur “Revolution” und begnügten sich damit, ihre Büros in Damaskus zu behalten, obwohl ihre politische und militärische Führung aufgrund der sich verschlechternden Sicherheitslage nach Beirut umzog.

Andererseits gab die Hamas am 2. April 2011 ihre erste Erklärung zur Syrienkrise ab, in der sie ihre Unterstützung für das syrische Volk und die syrische Führung bekräftigte und die Auffassung vertrat, dass “die inneren Angelegenheiten Syriens die Brüder in Syrien betreffen… Wir hoffen, die gegenwärtigen Umstände zu überwinden, um die Bestrebungen des syrischen Volkes zu verwirklichen und die Stabilität Syriens und seinen inneren Zusammenhalt zu bewahren und seine Rolle in der Konfrontations- und Oppositionslinie zu stärken.”

Diese Wischiwaschi-Erklärung konnte nicht über die feindselige Haltung der Mitglieder und Eliten der Bewegung hinwegtäuschen, die sich alle das antisyrische Narrativ zu eigen machten. Am 5. November 2011 stürmten die syrischen Sicherheitskräfte die Büros der Hamas, beschlagnahmten ihr Vermögen und schlossen sie.

Anfang 2012 reiste Meschaal vor einem geplanten Treffen mit Bashar Al-Assad nach Doha, Katar. Die Hamas erklärte, das Treffen werde “nicht nützlich sein”.

Hamas und die Opposition

Am 8. Dezember 2012 schlug die Bewegung Brücken zu Damaskus, als Meschaal und Haniyeh bei einer Feier zur Gründung der Bewegung im Gazastreifen vor Zehntausenden von Anhängern die Flagge der “syrischen Revolution” hissten.

Bei einer Parade während der Feierlichkeiten trugen einige Mitglieder der Al-Qassam-Brigaden die Flagge der Opposition auf dem Rücken.

Die Reaktion der syrischen Regierung fiel nicht weniger zurückhaltend aus. Assad beschuldigte die Hamas, sich aktiv am Krieg gegen den syrischen Staat zu beteiligen, indem sie den syrischen Al-Qaida-Ableger Jabhat Al-Nusra unterstütze und den Oppositionsgruppen Anweisungen zum Graben von Tunneln und deren Befestigung gebe, um Luftangriffen standzuhalten.

Andere militante Oppositionsgruppen wie Bait Al-Maqdis, Faylaq Al-Rahman und Army of Huda gaben bekannt, dass sie mit der Hamas verbunden sind.

Einmal ein Ikhwani, immer ein Ikhwani

Im Jahr 2016 sagte Assad in einem Interview mit der syrischen Zeitung Al-Watan: “Wir haben die Hamas nicht unterstützt, weil sie eine Muslimbruderschaft ist, sondern weil sie ein Widerstand ist. Am Ende hat sich gezeigt, dass der Ikhwani (Mitglied der Muslimbruderschaft) Ikhwani ist, wo immer er sich hinstellt, und von innen heraus ein Terrorist und Heuchler bleibt.”

All dies mag zwar der Vergangenheit angehören, hat aber dennoch Auswirkungen auf die Gestaltung einer neuen Beziehung zwischen den beiden Parteien, insbesondere nach der Rückkehr des Verräters Meshaal und seines Teams vor einem Jahr in wichtige Führungspositionen der Hamas.

Obwohl die Mehrheit der Führung der Bewegung gewechselt hat, lastet das alte Erbe von Meschaal immer noch schwer auf allen, insbesondere in Damaskus. Viele in Syrien warnen immer noch, dass die “Wunde offen ist”, dass die Hamas sie noch nicht geschlossen hat, sondern eine “freie Rückkehr” anstrebt.

Die Struktur der Hamas verstehen

Bevor die jüngste Entscheidung der Hamas, die Beziehungen zu Syrien wiederherzustellen, erläutert wird, muss man wissen, wie die Bewegung geführt wird, um Repräsentativität und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. Die Hamas hat einen Schura-Rat mit 15 Mitgliedern, die in Wahlen gewählt werden, an denen Kader bestimmter Organisationsstufen teilnehmen.

Diese Kader wählen ihre Vertreter in den lokalen Beratungsgremien aus verschiedenen Regionen (Westjordanland, Gaza, Jerusalem, 1948 besetzte Gebiete und Gefängnisse). Die Mitglieder der Hamas-Basis wählen ihre Vertreter in den Allgemeinen Konsultativrat, der wiederum das Politbüro wählt.

Trotz dieser “gesunden Demokratie” hat die Position zu Syrien zwei widersprüchliche Strömungen hervorgebracht:

Die erste Strömung wird von Meshaal angeführt, der bis 2017 Chef des Politbüros war. Zu ihr gehören Ahmed Youssef, ein ehemaliger Berater von Haniyeh, und Nayef Rajoub, einer der prominentesten Hamas-Führer im Westjordanland.

Die zweite Strömung hat keinen bestimmten Anführer, aber Zahar war das öffentliche Gesicht, bevor Sinwar sich ihm anschloss.

Zwischen diesen beiden Standpunkten halten Ismail Haniyeh und Musa Abu Marzouk einen Zustand des “Pragmatismus” aufrecht, indem sie eine mittlere Position zwischen der Achse Katar-Türkei und der Achse des Widerstands einnehmen.

Obwohl die Entscheidung, Syrien zu verlassen, mit voller Zustimmung der Mitglieder des Schura-Rates und der Mitglieder des Politbüros getroffen wurde, lastete die gesamte Last der Entscheidung auf Meshaal. Der Mann, der ein persönlicher Freund Assads und des Generalsekretärs der Hisbollah Hassan Nasrallah war, wurde von der Achse des Widerstands auf die schwarze Liste gesetzt.

Meschaal’s Einfluss

Alle bisherigen Bemühungen um die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen der Hamas und Syrien waren “Zeitverschwendung”, solange Meshaal an der Spitze der Bewegung stand. Dies war nicht nur die Meinung der Syrer, sondern auch die vieler Iraner.

Als beispielsweise 2015 in den Medien über Bemühungen zur Wiederherstellung der Beziehungen zwischen der Hamas und Syrien berichtet wurde, startete die iranische Tabnak-Website (unter der Leitung von General Mohsen Rezaei, einem führenden Mitglied der Revolutionsgarden und derzeit einer der Berater des Obersten Führers Ali Khamenei) eine scharfe Attacke gegen Meshaal.

Damals hatte sich Meschaal geweigert, nach Teheran zu reisen, wenn er nicht auf höchster Ebene empfangen wurde, d. h., um speziell mit Chamenei zusammenzutreffen. Die Website Tabnak schrieb: “Meschaal und die Hamas-Führer haben sich vor zwei Jahren auf die Seite der internationalen Terroristen in Syrien gestellt… Sie stellen jetzt Bedingungen für die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen der Hamas und dem Iran, als ob der Iran keine Bedingungen stellen würde.”

Seitdem haben sich Meschaal und sein Team standhaft geweigert, auch nur über die Wiederaufnahme der Beziehungen zu Damaskus zu sprechen. Abgesehen von ihrer Loyalität (bis zu einem gewissen Grad) gegenüber der Türkei und Katar waren sie sich bewusst, dass eine Wiederaufnahme der Beziehungen ihre organisatorische Position innerhalb der Hamas schwächen und dazu beitragen würde, den Einfluss ihrer Rivalen zu stärken.

Andererseits blieben diese Rivalen bis 2017 schwach, da es Meshaal gelang, Mahmoud Al-Zahar, der keine einflussreichen Positionen erhielt, an den Rand zu drängen.

Wiedereintritt in die Widerstandsachse

Die Bildung des neuen Politbüros bedeutete, dass es nun eine große Anzahl von Funktionären gab, die nicht an öffentlichen Stellungnahmen zur Syrienkrise beteiligt waren – wie Sinwar, Saleh Al-Arouri und Osama Hamdan, die ein ausgewogenes Verhältnis zu allen Parteien pflegten.

Zahar sagte gegenüber The Cradle, Sinwar sei von seinen Thesen über die Form der “letzten Schlacht mit Israel” “überzeugt”. Er fügte hinzu: “Ich habe mit Abu Ibrahim (Sinwar) lange über die Wiederherstellung der Verbindung mit den Teilen der Nation gesprochen, die Israel feindlich gesinnt sind, insbesondere mit der Hisbollah, Syrien und dem Iran, und das ist der Grundpfeiler der künftigen Außenpolitik der Hamas.”

Dennoch glaubt Zahar, dass Damaskus “sich weigern wird, mit der Führung der Bewegung zu verhandeln, die während des Krieges die Führung übernommen hat.” Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Syrer akzeptieren werden, mit ihm persönlich zu verhandeln, was er bei seinem bevorstehenden Besuch anstreben wird.

Wie geht es weiter?

Aus gut informierten Quellen in der Hamas erfuhr The Cradle, dass das Politische Büro der Bewegung in diesem Monat zusammenkam und trotz Meschaals Einspruch die Entscheidung traf, nach Syrien zurückzukehren.

Die Resolution verfolgt zwei Ziele: erstens den Aufbau einer Widerstandsfront in den “Ringstaaten” um Palästina und zweitens die Einrichtung einer Seeverbindungslinie zwischen dem Gazastreifen und dem Hafen von Latakia in Syrien.

Die Quellen enthüllten auch, dass Jamil Mezher, der kürzlich zum stellvertretenden Generalsekretär der PFLP gewählt wurde, eine Botschaft von Sinwar an die syrische Führung übermittelte, in der er die Wiederherstellung der Beziehungen zwischen den beiden Parteien forderte.

Nach seinem Besuch in Damaskus traf Mezher mit Haniyeh in Beirut zusammen, um die Ergebnisse zu besprechen. Haniyeh traf auch mit Nasrallah und Ziad Al-Nakhaleh zu einem erweiterten Treffen der Führungen von Hamas und PIJ in der libanesischen Hauptstadt zusammen. All diese Ereignisse fanden innerhalb einer Woche statt.

Nach Angaben der Hamas hat Haniyeh Nasrallah mitgeteilt, dass die Bewegung einstimmig einen offiziellen Beschluss zur Wiederherstellung der Beziehungen zu Damaskus gefasst hat. Die beiden Seiten diskutierten auch über die Demarkation der Seegrenze zwischen Libanon und Israel.

Die Quellen bestätigen, dass “die Hamas bereit ist, gleichzeitig Gasförderplattformen im Gaza-Streifen anzugreifen, falls die Hisbollah ein Explorations- und Förderschiff im Karish-Feld angreift”.

Sowohl Hamas-Quellen als auch eine informierte syrische Quelle bestreiten jedoch, dass kürzlich neue Treffen zwischen den beiden Parteien stattgefunden haben. Die syrische Quelle gibt an, dass im vergangenen Jahr vom Islamischen Dschihad gesponserte Treffen stattgefunden haben.

Was hat Syrien zu gewinnen?

Andererseits hat Damaskus seine Gründe, die Wiederaufnahme dieser Beziehungen zu verschieben. Natürlich kann man über interne Gründe hinwegsehen, wenn Bashar Al-Assad selbst die Entscheidung trifft.

Aber es sind die aktuelle regionale Situation und die Neubildung von Allianzen, die der syrischen Führung am meisten Sorgen bereiten.

Es stimmt, dass der Sohn Assad wie sein Vater gelernt hat, mit der Islamischen Volksrepublik umzugehen, aber jetzt braucht er keine neuen Kopfschmerzen, die durch die Rückkehr der Hamas verursacht werden. Diese Rückkehr bringt keinen großen Nutzen, außer in einem Fall: die Normalisierung der syrischen Beziehungen zur Türkei, zu Katar oder zu beiden.

Zu Syriens Bedingungen

Nur in diesem Szenario können die Brücken zur Hamas wieder aufgebaut werden. Doch die Bedingungen dafür sind derzeit unausgereift, da diese Normalisierung auf Kosten der Beziehungen Syriens zu seinem Verbündeten Russland gehen wird, sei es in der Frage der Gaslieferungen nach Europa oder der Beendigung der Militäroperation, die Ankara gegen kurdische Terroristen in Nordsyrien androht.

Syrien, das seine Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits verbessert hat und derzeit daran arbeitet, seine Beziehungen zu Saudi-Arabien und Jordanien zu verbessern, wird jetzt keine “Verliererkarte” in seinen Kartenstapel aufnehmen.

Es wird auch nicht mit Ägypten um ein Thema konkurrieren – die Beziehungen zur Hamas -, das Kairo als sein Monopol in der Region betrachtet.

Damaskus befindet sich auch nicht in einem Konflikt mit der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Fatah-Bewegung, die das Ausscheiden der Hamas genutzt haben, um ihre Position in der syrischen Hauptstadt zu festigen und ihre Beziehungen zu Assad zu verbessern.

Als jedoch die Nachricht von der möglichen Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen der Hamas und Syrien bekannt wurde, griff Damaskus diesmal die Bewegung nicht an und kommentierte die Nachricht von der Annäherung und der Wiederaufnahme der Beziehungen nicht negativ – wie es zuvor der Fall war.

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Kampf um das “Schwert von Jerusalem” und die Anwesenheit einer neuen Führung im Politbüro der Hamas das Eis deutlich aufgetaut hat. Die Antwort auf die Frage, wann es zu einer vollständigen Annäherung kommen wird, ist jedoch eine Entscheidung, die wahrscheinlich zwischen Assad und Nasrallah getroffen wird. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...