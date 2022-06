Wer ist hier wohl eine “terroristische Vereinigung”?

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220614-hamas-and-fatah-battle-for-gaza-following-hamass-landslide-election-victory/

Bild: Ein Mitglied der palästinensischen Sicherheitskräfte steht neben Plakaten der palästinensischen Parlamentskandidaten an der Wand eines Wahllokals am zweiten Wahltag, 22. Januar 2006 in Gaza-Stadt, Gazastreifen [Abid Katib/Getty Images].



Hamas und Fatah kämpfen nach dem erdrutschartigen Wahlsieg der Hamas um Gaza



Von Nasim Ahmed

14. Juni 2022



Was: Hamas und Fatah kämpfen um Gaza

Wann: 14. Juni 2007

Wo: Gaza

Was geschah?

Der überraschende erdrutschartige Wahlsieg der Hamas bei den palästinensischen Parlamentswahlen 2006 wurde mit Wut und Feindseligkeit aufgenommen, insbesondere in Washington. Die USA reagierten mit einer Reihe verdeckter Operationen, die unter der Leitung des US-Außenministeriums eingeleitet wurden, um die islamistische Partei zu stürzen, die von Washington und seinen Verbündeten als “terroristische Vereinigung” bezeichnet wurde.

Einzelheiten des von den USA initiierten Staatsstreichs wurden schnell bekannt. Vertrauliche Dokumente, die inzwischen von Quellen in den USA und Palästina bestätigt wurden, enthüllten eine verdeckte Initiative, die von Präsident George W. Bush gebilligt und von Außenministerin Condoleezza Rice und dem stellvertretenden nationalen Sicherheitsberater Elliott Abrams umgesetzt wurde, um einen palästinensischen Bürgerkrieg zu provozieren.

Unmittelbar nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse traf Abrams in Washington mit einer Gruppe palästinensischer Geschäftsleute zusammen und sprach offen von der Notwendigkeit eines “harten Putsches” gegen die Hamas. Den anwesenden Palästinensern zufolge war Abrams “unerschütterlich” in seiner Entschlossenheit, die Hamas zu stürzen. Als sie ihre Besorgnis über den Schaden, den dies der palästinensischen Gesellschaft zufügen würde, zum Ausdruck brachten, wies Abrams ihre Bedenken offenbar mit der Behauptung zurück, dass die USA daran nicht schuld seien.

Ebenso überrascht von ihrem Sieg machte die Hamas der Fatah Angebote zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit. Die Vorschläge wurden zunächst abgelehnt. Auch der Versuch der Hamas, sich zu legitimieren, wurde von den USA blockiert. Rice versuchte, die Bemühungen der Gruppe, mit befreundeten Regierungen in Kontakt zu treten, zu vereiteln, indem sie ein Schreiben an die US-Botschaften in aller Welt richtete, in dem sie diese aufforderte, darauf zu bestehen, dass ihre Gastländer sich weigern, mit der kürzlich siegreichen palästinensischen Gruppe zusammenzuarbeiten.

Die gewaltsame Konfrontation zwischen Fatah und Hamas nahm im Herbst weiter an Fahrt auf, wobei beide Seiten beschuldigt wurden, Gräueltaten begangen zu haben. Ende 2006 starben jeden Monat Dutzende von Menschen, einige von ihnen waren Nichtkombattanten.

In einem Versuch, das Blutvergießen zu beenden und die beiden Gruppen zu versöhnen, lud der verstorbene König Abdullah von Saudi-Arabien den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, und den Hamas-Chef Khalid Meshaal im Februar 2007 nach Mekka ein. Fatah und Hamas einigten sich schließlich auf die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit, die als Mekka-Abkommen bekannt wurde und unter der Schirmherrschaft von König Abdullah unterzeichnet wurde.

Gemäß der Vereinbarung von Mekka sollte Hamas-Führer Ismail Haniyeh Ministerpräsident bleiben, während Fatah-Mitglieder mehrere wichtige Ämter erhalten sollten. Die Vereinbarung wurde in ganz Palästina gefeiert. Als die Nachricht die Runde machte, dass die Saudis auch versprochen hatten, die Gehälter der Palästinensischen Autonomiebehörde zu zahlen, feierten Fatah- und Hamas-Mitglieder in Gaza gemeinsam und schossen ihre Kalaschnikows in die Luft.

Was geschah dann?

Die USA betrachteten das Makkah-Abkommen als einen “vernichtenden Schlag”. Die neokonservative amerikanische Regierung hatte kein Interesse an einer Deeskalation der Spannungen und war weiterhin entschlossen, der Hamas jede Form von Legitimität abzusprechen. Sobald die Hamas eine Regierung gebildet und diese vom palästinensischen Parlament bestätigt hatte, versuchten die USA, sie zu isolieren und zu untergraben. Mehrere EU-Länder folgten diesem Beispiel und untersagten ihrem diplomatischen Corps jegliche Kontakte mit der neuen Regierung. Ihre Begründung war die gleiche wie die der USA – sie erklärten, dass sie dem palästinensischen Gebiet keine Entwicklungshilfe gewähren würden, solange es von einer Regierung verwaltet werde, die Israel nicht anerkenne und sich dem bewaffneten Widerstand verschrieben habe.

Zu diesem Zeitpunkt verstärkte das US-Außenministerium seine Bemühungen, die Einheitsregierung zu stürzen. Es erstellte sogar einen Plan für einen Staatsstreich mit dem Titel “An Action Plan for the Palestinian Presidency – 2007”. Der Plan, der auf den 2. März 2007 datiert ist, enthält Ziele, Schritte und Zeitpläne zur Stärkung der Macht der Palästinensischen Autonomiebehörde und ihres Präsidenten. Er umfasst auch die Umgestaltung der palästinensischen Sicherheitskräfte und ein Budget mit Kosten in Höhe von 1,27 Milliarden Dollar.

Die US-Regierung lieferte über Ägypten und Jordanien Waffen und Munition an Fatah-Kämpfer unter dem Vorwand, die Palästinensische Autonomiebehörde bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus der Road Map zu unterstützen, “die Infrastruktur des Terrorismus zu zerschlagen und Recht und Ordnung im Westjordanland und im Gazastreifen herzustellen”.

Ein neuer palästinensischer Sicherheitsplan wurde von den USA initiiert. Er stärkte die Macht von Muhammad Dahlan, den die Amerikaner als “unseren Mann” in Gaza bezeichneten. Nach “Plan B”, wie er genannt wurde, sollte Dahlan die Verantwortung für alle palästinensischen Sicherheitskräfte übernehmen, und die Amerikaner sollten dabei helfen, Waffen und Ausbildung zu liefern. Laut einem Memo des Außenministeriums, das von einem Beamten bestätigt wurde, der damals davon wusste, bestand das Ziel darin, “[Abbas] und seine Anhänger in die Lage zu versetzen, bis Ende 2007 ein definiertes Endspiel zu erreichen. Das Endspiel sollte eine Regierung [der Palästinensischen Autonomiebehörde] mit demokratischen Mitteln hervorbringen, die die Prinzipien des Quartetts akzeptiert”.

Im April 2007 wurde der Geheimplan aufgedeckt, nachdem ein Teil eines frühen Entwurfs der jordanischen Zeitung Al-Majd zugespielt worden war. Aus Sicht der Hamas konnte er nur auf eines hinauslaufen: einen Entwurf für einen von den USA unterstützten Fatah-Putsch. In einem weiteren Leck Anfang Juni wurde berichtet, dass Abbas und Generalleutnant Keith Dayton, der zum US-Sicherheitskoordinator für die Palästinenser ernannt worden war, Israel gebeten hatten, die größte Waffenlieferung zu genehmigen. Etwa zur gleichen Zeit kam ein neues Element zu der giftigen Mischung in Gaza hinzu, als 500 Rekruten der Nationalen Sicherheitskräfte der Fatah in dem belagerten Streifen eintrafen, frisch von einer Ausbildung in Ägypten und ausgestattet mit neuen Waffen und Fahrzeugen.

Nach der Ankunft der ersten von den Ägyptern ausgebildeten Kämpfer und Berichten über Folterungen und Tötungen von Hamas-Mitarbeitern – in den ersten sechs Monaten des Jahres 2007 sollen etwa 250 Hamas-Mitglieder getötet worden sein – begann die Hamas ihre Militäroperation gegen die Fatah. Die Kämpfe waren nach weniger als fünf Tagen beendet. Sie begannen mit Angriffen auf Sicherheitsgebäude der Fatah in und um Gaza-Stadt und in der südlichen Stadt Rafah. Am 16. Juni hatte die Hamas alle Fatah-Gebäude sowie die offizielle Residenz von Abbas in Gaza eingenommen.

Da der Plan der USA, die Hamas zu stürzen, vereitelt wurde, verhängte Israel nach dem Sieg der islamistischen Gruppe über die Fatah eine vollständige Land-, Luft- und Seeblockade des Gazastreifens. Übersetzt mit Deepl.com

