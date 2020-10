Voll zu unterstützen

Haniyeh von der Hamas: “Keine Gnade” für arabische Staaten, die die palästinensische Sache verraten

Ismail Haniyeh kritisiert im Gespräch mit dem MEE den “Normalisierungsprozess” der VAE mit Israel und begrüßt die “positiven” Gespräche mit der Fatah

Haniyeh sagte, die Hamas habe “positive Veränderungen” vor Ort im Westjordanland als Ergebnis der Versöhnungsgespräche mit der rivalisierenden palästinensischen Fraktion Fatah (AFP) festgestellt

Haniyeh von der Hamas: “Keine Gnade” für arabische Staaten, die die palästinensische Sache verraten

Von David Hearst

in Istanbul, Türkei

12. Oktober 2020

Die Geschichte wird gegenüber den arabischen Nationen, die Israel anerkennen, keine Gnade zeigen, hat Ismail Haniyeh, der politische Führer der Hamas, gegenüber dem Middle East Eye erklärt.

Auf die Frage nach den jüngsten “Normalisierungs”-Pakten, auf die sich die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain mit Israel geeinigt haben, sagte Haniyeh, dass jedes Abkommen, das ein arabisches Land mit Israel schließt, dieses Land letztendlich bedrohen wird.

“Wir kennen die israelischen Führer besser als sie. Wir wissen, wie sie denken. Wir möchten unseren Brüdern in den Vereinigten Arabischen Emiraten sagen, dass sie als Folge dieser Abkommen verlieren werden, weil Israels einziges Interesse darin besteht, militärisch und wirtschaftlich in Gebieten in der Nähe des Iran Fuß zu fassen”, sagte Haniyeh.

“Sie werden Ihr Land als Türschwelle benutzen”, sagte Haniyeh. Wir wollen nicht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate als israelische Abschussrampe benutzt werden”.

Haniyeh bezeichnete die Emiratis als “Brüder”, die die palästinensische Sache historisch unterstützt hätten, und sagte, die Hamas freue sich auf den Tag, an dem sie sich von dem Abkommen distanzieren würden.

“Das zionistische Projekt ist ein expansionistisches Projekt. Sein Ziel ist die Schaffung eines größeren Israel. Wir wollen nicht, dass die Emiratis oder die Bahrainis oder die Sudanesen als Vehikel für dieses Projekt benutzt werden. Die Geschichte wird keine Gnade zeigen, die Menschen werden nicht vergessen, und das humanitäre Recht wird nicht vergeben”, sagte er.

Die Abkommen der Emiratis und Bahrainis mit Israel, die im vergangenen Monat im Weißen Haus unterzeichnet wurden, haben Spekulationen ausgelöst, dass Saudi-Arabien sich darauf vorbereiten könnte, dem Beispiel seiner beiden engen Golfverbündeten zu folgen.

In der vergangenen Woche bezeichnete Prinz Bandar bin Sultan, der über 30 Jahre lang als saudischer Botschafter in Washington diente, die palästinensischen Führer als Versager, die immer wieder Chancen auf eine Einigung mit Israel verpasst hätten.

Seine Äußerungen in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender al-Arabiya TV wurden als Zeichen einer Aufweichung von König Salmans Politik der Verweigerung der Anerkennung Israels vor der Schaffung eines palästinensischen Staates interpretiert.

Sie repräsentieren die Position des Kronprinzen Mohammed bin Salman, für den sowohl Bandars Tochter als auch sein Sohn als Botschafter in den USA bzw. in Großbritannien arbeiten.

Abbau der Sicherheitskooperation

Haniyeh sagte, die Hamas habe “positive Veränderungen” vor Ort im Westjordanland als Ergebnis von Versöhnungsgesprächen mit der rivalisierenden palästinensischen Fraktion Fatah festgestellt, die auf die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit abzielten.

Haniyeh räumte ein, dass die Herausforderungen enorm seien: “Wir waren Zeugen positiver Veränderungen vor Ort. Ich möchte nicht zu optimistisch klingen und den Ereignissen zuvorkommen, aber es gibt positive Dinge. Die Herausforderungen sind enorm, und wir stehen noch am Anfang des Weges”.

Hochrangige palästinensische Quellen teilten MEE mit, dass die Sicherheitszusammenarbeit der PA mit Israel im Westjordanland “fast” zum Erliegen gekommen sei.

Die kürzliche Verhaftung von Scheich Hassan Yousef, einem hochrangigen Hamas-Führer, der insgesamt 21 Jahre im Gefängnis verbrachte, wurde von Jibril Rajoub von der Fatah, der die Verhandlungen mit der Hamas führt, verurteilt.

Sie sagten, es gebe eine formelle Koordination zwischen Palästinensern und Israelis über die Bewegung der Funktionäre, aber die Verhaftungen der aus dem Gefängnis entlassenen Hamas-Führer seien gestoppt worden, und lokalen Gruppen sei es erlaubt, ihre Freilassung zu feiern und öffentlich Hamas-Fahnen zu schwenken.

Ermutigt wurde die Hamas auch durch das, was sie in ihren eigenen Klausurtagungen mit der Fatah gehört hat, von denen eine in Beirut und die andere kürzlich in Ankara stattfand.

“Was wir von ihnen in den Klausurtagungen hören, ist, dass sie die Bedeutung der Teilnahme der Hamas betonen, denn die Hamas hat ein Recht darauf, am Tagesgeschäft der Regierung beteiligt zu sein”, sagte Haniyeh.

Gespräche zum Libanon

Haniyeh von der Hamas (dritter rechts) und andere palästinensische Fraktionsvorsitzende nehmen am 3. September an einem Treffen in Beirut teil (Reuters)

Haniyeh sagte, die Hamas habe sich durch den Zusammenbruch des Osloer Friedensprozesses auf der Grundlage des Abkommens zwischen der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und Israel von 1993, mit dem die Palästinensische Autonomiebehörde geschaffen, aber die israelische Militärkontrolle über einen Großteil des besetzten Westjordanlandes festgeschrieben und die Expansion der israelischen Siedlungen nicht gestoppt wurde, rehabilitiert.

“Vom Tag seiner Verkündung an trug Oslo die Saat seiner eigenen Zerstörung in sich… Oslo war vom ersten Tag an ein Misserfolg, weil es ein Sicherheitsabkommen war, kein politisches”, sagte er.

Oslo sei gestorben, sagte Haniyeh, als seine beiden Unterzeichner, der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin und der PLO-Führer Yasser Arafat, getötet wurden.

Rabin wurde 1995 von einem israelischen Ultranationalisten ermordet, während Arafats Tod 2004 von einigen als Folge einer Vergiftung angesehen wird.

“Abu Mazen [PA-Präsident Mahmoud Abbas] selbst, der Oslo konstruiert hat, hat angekündigt, Oslo aufzugeben, und deshalb, ja, wir fühlen uns bestätigt”, sagte Haniyeh.

“Wir hätten Zeit sparen können, wenn die PA diese Katastrophe frühzeitig erkannt hätte. Wäre sie frühzeitig gekippt worden, hätten wir unserem Volk das Elend, das es ertragen musste, erspart. Aber besser spät als nie”, sagte Haniyeh.

Haniyeh sagte, selbst als die Hamas ein politisches Dokument herausgab, in dem sie ihre Bereitschaft zum Ausdruck brachte, einen palästinensischen Staat auf der Grundlage der Grenzen von 1967 zu akzeptieren, tat sie dies unter der Bedingung, dass die Rechte der Palästinenser nicht aufgegeben würden.

Abu Mazen kann auf nichts mehr setzen

Hochrangige palästinensische Beamte geben zu, dass Abbas, der seit 2005 Präsident der PA ist, und die Hamas sich nicht ausstehen können. Sie erinnern sich mit einem Augenzwinkern an ein “Versöhnungs”-Treffen, das 2017 in Katar stattfand, als die Hamas-Delegation zu einer breit angelegten Diskussion bereit war.

Von Abbas erhielten sie die Anweisung, Fatah-Delegierten aus Gaza die Teilnahme an einem Parteitag in Ramallah zu gestatten. Im Auto auf dem Rückweg von dem Treffen stimmten die Hamas-Delegierten zu, dass es zu Abbas’ Lebzeiten keine Versöhnung geben würde.

Doch dieses Mal drängen mächtige Kräfte die Fatah in die Arme der Hamas. Haniyeh sagte dem MEE, dass drei Faktoren Abbas dazu gezwungen hätten, seinen Ansatz zu überdenken.

Mahmoud Abbas

Haniyeh sagte, PA-Präsident Abbas fühle sich von den Israelis und den Amerikanern beleidigt (Reuters)

“Erstens bleibt für Abu Mazen nichts übrig, worauf er setzen könnte. Zweitens fühlt sich Abu Mazen von den Amerikanern und den Israelis persönlich beleidigt. Drittens gab es eine Entscheidung der Arabischen Liga, die PLO zu umgehen und Frieden mit Israel zu schließen”.

Die Arabische Liga ließ im vergangenen Monat einen Resolutionsentwurf fallen, der das israelisch-amerikanische Abkommen verurteilte.

“Mit anderen Worten, die Palästinensische Autonomiebehörde war als Brücke für die Israelis nicht mehr notwendig, um mit den Arabern Frieden zu schließen, während sich die PA gleichzeitig von ihren arabischen Brüdern sowohl politisch als auch finanziell im Stich gelassen fühlte.

Palästina-Politik: Könnten eine einheitliche Führung und Wahlen eine neue Ära einläuten?

“Diese Faktoren … ließen Abu Mazen denken, er müsse einen neuen Ansatz finden. Daher seine positive Reaktion auf die Initiative der Hamas”, sagte Haniyeh.

Haniyeh sagte, dass Hamas und Fatah erwägen, bei den im nächsten Jahr stattfindenden palästinensischen Wahlen zum ersten Mal seit der Abstimmung 2006, bei der die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen übernahm und zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen den Fraktionen führte, bei denen Hunderte starben, eine gemeinsame Liste zu erstellen.

Ein solcher Schritt wäre für die Fatah attraktiv, die befürchtet, nach Jahren der Unbeliebtheit an den Wahlurnen ausgelöscht zu werden.

Im Gespräch mit Dahlan

Haniyeh klärte auch Einzelheiten über den Kontakt der Hamas mit Mohammed Dahlan, dem ehemaligen Sicherheitschef in Gaza, der während der Kämpfe in den Jahren 2006 und 2007 die Streitkräfte der Fatah führte.

Dahlan, der jetzt nach Abu Dhabi ins Exil geschickt wurde, wo er als Berater von Kronprinz Mohammed bin Zayed tätig ist, wurde in einigen amerikanischen und israelischen Kreisen trotz seiner erbitterten Rivalität mit Abbas als potenzieller nächster Führer der Palästinensischen Autonomiebehörde angepriesen.

Im vergangenen Monat zitierte die israelische Zeitung Hayom den US-Botschafter David Friedman, der sagte, Washington erwäge, Dahlan als nächsten palästinensischen Präsidenten zu unterstützen, bevor es den Bericht mit der Begründung zurückzog, man habe ihn falsch zitiert.

Interview mit Ismail Haniyeh: Vollständige Abschrift

Lesen Sie mehr ”

Haniyeh sagte, dass Yahya Sinwar, der gewählte Führer der Hamas in Gaza, 2017 in Kairo Gespräche mit Dahlan geführt habe, zu einer Zeit, als die Beziehungen zu Abbas und der PA eingefroren waren.

Dahlan sagte damals, er erwartete, dass das Abkommen zu einer Öffnung der Grenze zwischen Gaza und Ägypten und zu einem Ende der Blockade führen würde.

“Die Diskussion mit Dahlan konzentrierte sich auf einen Hauptpunkt – wie die Not in Gaza gelindert werden kann. Es gab keinerlei Diskussion über irgendwelche politischen Fragen, auch nicht über die Form der palästinensischen Sache”, sagte Haniyeh.

Dahlan hatte auch die Beziehungen der Hamas zu Ägypten unterstützt und sich bereit erklärt, Fälle mit mehreren Familien zu regeln, die während der Kämpfe zwischen Fatah und Hamas Verwandte verloren hatten, und zahlte ihnen jeweils etwa 50.000 Dollar und insgesamt 5 Millionen Dollar, sagte Haniyeh.

“War dies ein Tauschhandel für etwas anderes? Nein. Die Hamas hat nie etwas im Austausch versprochen. Wir haben immer darauf bestanden, dass die Palästinenser ihre Führung wählen sollten”, sagte er.

Haniyeh bemerkte, dass zwar etwa “15 oder 16” Fatah-Mitglieder des Palästinensischen Nationalrats in Gaza Dahlan-Anhänger seien, Dahlan selbst aber noch nie bei einer Wahl kandidiert habe.

Eine palästinensische Quelle, die über die Beziehung zwischen Sinwar und Dahlan Bescheid wusste, wies den Vorschlag zurück, dass zwischen den beiden ein freundschaftliches Band der Freundschaft bestehe, das bis in ihre Studentenzeit zurückreicht.

Sinwar, Haniyeh und Dahlan waren alle Studenten an der Islamischen Universität in Gaza, wo Dahlan der Jugendfraktion der Shabiba oder Fatah vorstand und Sinwar die islamische Jugendfraktion leitete.

Im Vorfeld der ersten Intifada 1987 und vor der Bildung der Hamas kam es häufig zu Zusammenstößen zwischen den beiden Studentengruppen, bis eines Tages ein der islamischen Fraktion angehörender Professor getötet wurde.

“Sinwar schlug Dahlan so heftig zusammen, dass Dahlan 45 Tage lang im Krankenhaus bleiben musste. Er hasst ihn”, so die Quelle.

Gefangenenaustausch

Haniyeh bestätigte, dass Ägypten derzeit über einen vorgeschlagenen Gefangenenaustausch mit Israel verhandelt. Eine ägyptische Delegation habe die Forderungen der Hamas an Israel übermittelt, und die Hamas warte auf eine “klare Antwort”.

Er sagte, die Hamas sei auf einen erneuten Angriff auf Gaza vorbereitet und warnte, dass ein künftiger Krieg für Israel kostspielig werden würde.

“In sechs Jahren [seit dem letzten großen Konflikt im Jahr 2014] sind die Fähigkeiten der Hamas viel besser, und wir haben Überraschungen für den Feind. Krieg zu führen ist also keine leichte Entscheidung für Israel. Sie wird kostspielig sein.”

Gaza-Kundgebung

Palästinenser in Gaza nehmen an einer von der Hamas organisierten Demonstration gegen die israelischen Annexionspläne im Juni 2020 teil (AFP)

Haniyeh ging auf die Beschlagnahme palästinensischen Territoriums durch israelische nationalistische Siedler ein, die behaupten, in die von ihren Vorfahren bewohnten Gebiete zurückzukehren: “Das Land gehörte uns schon lange vor ihnen.

“Wir sprechen von einem Land, das in unsere Geschichte eingraviert ist, wir sprechen von Jerusalem, das die erste Qibla [Gebetsrichtung] für Muslime war und der Ort, an den der Prophet Mohammed auf eine nächtliche Reise [wenn Muslime glauben, dass er in den Himmel aufgefahren ist] mitgenommen wurde; wir sprechen von den Palästinensern, die schon lange vor der Ankunft der Zionisten aus Europa zu diesem Land gehörten.

“Wir werden unser Heimatland niemals aufgeben oder einen Teil davon aufgeben. Wir werden keine Mühe scheuen, es zu befreien, und was wir nicht befreien können, werden wir künftigen Generationen zur Befreiung hinterlassen.

“Selbst mit Oslo hat Israel gezeigt, dass es kein Land ist, das nach Frieden strebt. Es liegt in der Natur der zionistischen Bewegung, sich selbst mit Gewalt zu fördern. Sie respektiert weder die Menschenrechte noch die Normen des Völkerrechts. Für sie ist Macht das Richtige.”

Die Hamas hielt nicht den Atem an für einen Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen, obwohl Haniyeh sagte, Donald Trump sei der schlechteste Führer in der Geschichte der Vereinigten Staaten gewesen.

“Die US-Außenpolitik ändert sich nicht mit dem Wechsel des Präsidenten. Sie ist tief im tiefen Staat der USA verwurzelt. Die US-Außenpolitik ist eine institutionelle und keine individuelle Angelegenheit”, sagte er. Übersetzt mit Deepl.com

