Harvard revidiert Entscheidung und bietet Kenneth Roth ein Stipendium an Von Michael Arria

Harvard reverses Ken Roth fellowship decision The Harvard Kennedy School announced that it plans to offer a fellowship to former Human Rights Watch executive director Kenneth Roth. The school has faced widespread criticism over an article published by Michael Massing in detailing how Roth had been recruited for the fellowship before allegedly being denied the position over his criticisms of Israel.

“Diese Politik, die jüdischen Israelis die gleichen Rechte und Privilegien gewährt, wo immer sie leben, und Palästinenser in unterschiedlichem Maße diskriminiert, wo immer sie leben, spiegelt eine Politik wider, die ein Volk auf Kosten eines anderen privilegiert”, sagte Roth damals



Nach breiter Kritik hat die Harvard Kennedy School ihre Entscheidung, Ken Roth ein Stipendium zu verweigern, rückgängig gemacht, aber es bleiben Fragen offen.

Harvard revidiert Entscheidung und bietet Kenneth Roth ein Stipendium an

Die Harvard Kennedy School hat angekündigt, dass sie dem ehemaligen Geschäftsführer von Human Rights Watch, Kenneth Roth, ein Stipendium anbieten will.

Die Schule ist wegen eines Artikels von Michael Massing in The Nation in die Kritik geraten, in dem beschrieben wird, wie Roth für das Stipendium angeworben wurde, bevor ihm die Stelle wegen seiner Kritik an Israel angeblich verweigert wurde. Ein Professor der Schule erzählte Massing, dass Dekan Douglas Elmendorf offen zugab, dass das Stipendium wegen Roths “anti-israelischer Voreingenommenheit” zurückgezogen wurde.

Massings Artikel beschreibt die langjährigen Verbindungen der Schule zum militärisch-industriellen Komplex und nennt eine Reihe von Pro-Israel-Spendern. Dazu gehören Thomas Kaplan, Leslie Wexner, Idan und Batia Ofer sowie Robert und Renee Belfer.

In einer E-Mail an die Kennedy-School-Gemeinde sagt Elmendorf, er habe einen “Fehler” gemacht, als er Roths Stipendium aufhob, aber er gibt nur wenige Details an, die erklären, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Er besteht darauf, dass der Einfluss von Spendern nichts mit diesem Schritt zu tun hatte.

“Lassen Sie mich zunächst betonen, dass meine Entscheidung nicht von Spendern beeinflusst wurde. Spender haben keinen Einfluss auf unsere Überlegungen zu akademischen Fragen”, heißt es in dem Schreiben. “Meine Entscheidung wurde auch nicht getroffen, um die Debatte an der Kennedy School über die Menschenrechte in irgendeinem Land einzuschränken. Als Gemeinschaft sind wir fest entschlossen, freie Untersuchungen durchzuführen und ein breites Spektrum an Ansichten über die öffentliche Politik einzubeziehen, und die Ernennung eines Fellow ist niemals eine Befürwortung der Ansichten dieser Person oder eine Widerlegung anderer Ansichten. Meine Entscheidung für Herrn Roth im vergangenen Sommer beruhte auf meiner Einschätzung seines potenziellen Beitrags zur Hochschule.”

In der E-Mail wird Israel an keiner Stelle ausdrücklich erwähnt.

Roth hat eine Erklärung veröffentlicht, in der er sich “begeistert” und “dankbar” über die Rücknahme der Entscheidung äußert. Er stellt jedoch auch fest, dass es Elmendorfs Ankündigung an Transparenz mangelt und dass er weiterhin um die akademische Freiheit an der Schule besorgt ist.



“Es ist großartig, dass das passiert ist. Aber es ist zum Teil deshalb passiert, weil es schwieriger ist, Leute wie Ken Roth zu streichen, die jüdisch und nicht palästinensisch sind”, schrieb der Redakteur von Jewish Currents, Peter Beinart, auf Twitter. “Die Palästinenser sind die größten Opfer dieser Art von Ausgrenzung. Das Ziel müssen Universitäten sein, die ihnen nicht mehr absagen.”

Im April 2021, als Roth noch an der Spitze von Human Rights Watch stand, veröffentlichte die Organisation einen 213-seitigen Bericht, in dem Israels “Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid und Verfolgung” detailliert beschrieben wurden.

“Diese Politik, die jüdischen Israelis die gleichen Rechte und Privilegien gewährt, wo immer sie leben, und Palästinenser in unterschiedlichem Maße diskriminiert, wo immer sie leben, spiegelt eine Politik wider, die ein Volk auf Kosten eines anderen privilegiert”, sagte Roth damals. Übersetzt mit Deepl.com

