Hat Bellingcat die ukrainischen Streitkräfte getötet?

Von Kit Klarenberg

26. April 2023

Christo Grozev von Bellingcat saß in der ersten Reihe bei einer verpfuschten Operation des ukrainischen Geheimdienstes, bei der ein befreundeter Flugplatz zerstört und Soldaten getötet wurden. Seine Erzählung über seine Rolle in der Verschwörung ist voller Löcher.

Der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) hat gegen eine nicht näher bezeichnete Anzahl ukrainischer Soldaten Anklage wegen Verrats und Machtmissbrauchs erhoben. In einem bizarren Komplott, bei dem russische Flugzeuge beschlagnahmt und in die Ukraine überführt werden sollten, gaben die beschuldigten Soldaten sensible Informationen weiter, die es Moskau ermöglichten, einen wichtigen ukrainischen Flugplatz mit einer Kalibr-Rakete anzugreifen. Dabei wurden ein Kommandeur getötet, 17 Piloten verwundet, zwei Kampfjets zerstört und “erhebliche Schäden” an der Landebahn und mehreren Gebäuden in der Nähe angerichtet.

Werden die ukrainischen Behörden nun Strafanzeige gegen Mitglieder von Bellingcat, dem von der westlichen Regierung finanzierten Kollektiv für Open-Source-Recherchen, wegen ihrer Rolle bei der Verabredung erheben? Christo Grozev, der “leitende Russland-Ermittler” der Organisation, bekam unerklärlicherweise einen Sitzplatz in der ersten Reihe bei den Schikanen derjenigen, die sie durchzuführen versuchten.

Nachdem das Komplott auf spektakuläre Weise aufgeflogen war, versuchte Grozev, es als eine Blamage für Russland darzustellen, während er gleichzeitig leugnete, dass der SBU oder das ukrainische Defense Intelligence Directorate (GUR) irgendeine Rolle bei der Ausführung gespielt hätten. Stattdessen behauptete er, es sei das Werk von “eigenwilligen Ex-Agenten”. Die vom SBU verfolgten Strafverfahren bestätigen diese Behauptung:

“Diese Handlungen einzelner Soldaten [Hervorhebung hinzugefügt], die zu schwerwiegenden Folgen, zum Tod und zur Verletzung von ukrainischen Verteidigern führten und die Verteidigungsfähigkeit des Landes beeinträchtigten, erfordern eine angemessene rechtliche Bewertung.”

Wie wir sehen werden, war Grozev weit davon entfernt, ein passiver Zuschauer in diesem System zu sein. Seine Darstellung des Vorfalls erweckt vielmehr den Anschein einer Schadensbegrenzung, um Bellingcat, die GUR und den SBU von jeglicher Schuld freizusprechen. Sein Profil auf der Bellingcat-Website verweist auf sein Interesse an der “Bewaffnung von Informationen”.

Der bulgarische Journalist und Bellingcats “führender Russland-Ermittler” Christo Grozev

Bellingcats Fehler im Stellvertreterkrieg häufen sich

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben Christo Grozev und Bellingcat eine führende Rolle bei der Verbreitung und “Verifizierung” von zweifelhaftem, wenn nicht gar betrügerischem Material und Behauptungen im Zusammenhang mit dem Konflikt gespielt.

Etwas mehr als eine Woche nach dem Einmarsch Russlands am 24. Februar 2022 erklärte Grozev zuversichtlich, dass Moskaus Kriegsressourcen bis zum 6. März aufgebraucht sein würden und dass die russischen Streitkräfte dann “zusammenbrechen” würden. Über ein Jahr später drehen sich die Zahnräder der russischen Kriegsmaschinerie immer noch weiter.

Ende März 2022 hatte Bellingcat das Wall Street Journal mit einer völlig falschen Geschichte gefüttert und behauptet, dass der Oligarch Roman Abramowitsch und zwei ukrainische Unterhändler, die versucht hatten, Frieden zwischen den beiden Ländern zu vermitteln, vergiftet wurden.

Diese Feststellung war das Ergebnis einer Untersuchung, die angeblich von Grozev organisiert wurde, der behauptete, die Bilder der Auswirkungen des Anschlags gesehen zu haben. Er behauptete ferner, dass “zu viel Zeit vergangen war, um das mutmaßliche Gift nachzuweisen, als ein deutsches Forensikteam eine Untersuchung durchführen konnte”, weshalb seine Behauptungen von den Behörden nicht überprüft werden konnten.

“Es war nicht zum Töten gedacht, es war nur eine Warnung”, erklärte Grozev fälschlicherweise.

Obwohl ukrainische und US-amerikanische Behörden die Geschichte schnell als Hirngespinst abtaten, ließ sich Grozev nicht beirren. Ende April 2022 behauptete er in einer Wohltätigkeitsveranstaltung für Kiew, er habe sich “persönlich vergewissert” und festgestellt, dass Russland bereits “90 %” des “hochwertigsten, wichtigsten und wesentlichsten Teils seiner Armee verloren hat, ohne den es unmöglich ist, wichtige Infrastruktureinrichtungen zu erobern”.

Für die Familien der auf dem Flugplatz Kanatove Getöteten und die zahllosen Wehrpflichtigen, die in Bakhmut unter russischem Artilleriebeschuss ihr Leben verloren haben, müssen solche Kommentare wie ein schlechter Scherz wirken.

Bellingcats Grozev spinnt ein filmisches Garn

Am 25. Juli 2022 meldete die staatliche Moskauer Nachrichtenagentur TASS, der russische Geheimdienst FSB habe eine ukrainische Operation zum Diebstahl russischer Flugzeuge vereitelt, die “von der NATO überwacht” wurde.

Geheimdienstoffiziere, die im Auftrag der politischen Führung Kiews handelten, traten Berichten zufolge heimlich an russische Militärpiloten heran und boten ihnen Millionen von Dollar und die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes ihrer Wahl im Gegenzug für die Lieferung von Flugzeugen wie Su-24 und Su-34 an.

Mehrere Piloten scheinen den Köder geschluckt zu haben. Es stellte sich heraus, dass Christo Grozev von Bellingcat dabei geholfen hatte, die Abtrünnigen über eine Reihe von verschlüsselten Messaging-Apps zu kultivieren.

Der FSB hatte das Komplott jedoch offenbar von Anfang an infiltriert und nutzte die Gespräche über die Überläufer, um sensible Informationen von den Ukrainern zu erhalten. Diese Informationen halfen dann der russischen Luftwaffe, “eine Reihe von ukrainischen Militäreinrichtungen unter Beschuss zu nehmen”.

Der russische Angriff auf den ukrainischen Flugplatz Kanatove und die strafrechtliche Untersuchung des Vorfalls durch den SBU scheinen diese Version der Ereignisse zu bestätigen. Nach dem TASS-Bericht bot Grozev jedoch eine völlig andere Geschichte an: eine “verrückte Geschichte von Dreifachagenten, gefälschten Pässen und falschen Freundinnen”.

Der Bellingcat-Mitarbeiter behauptete, dass, nachdem Kiew im April ein Gesetz verabschiedet hatte, das den Russen finanzielle Anreize für die Übergabe von Waffen und Fahrzeugen bot, “ein Team ukrainischer Agenten beschloss, sich mit einem auf diesem Gesetz basierenden Angebot an russische Piloten zu wenden”. Wie durch ein Wunder “erfuhr Bellingcat von der Initiative” und sicherte sich einen “Platz in der ersten Reihe”, um eine Dokumentation über eine “dreiste Operation” zu drehen.

Grozev und Co. sahen dann zu, wie russische Piloten erfolgreich dazu gebracht wurden, “Beweisvideos” aus dem Inneren ihrer Flugzeuge zu liefern, von denen einige “ziemlich detailliert und aufschlussreich” waren, während sie sich darauf vorbereiteten, überzulaufen. Erst dann schaltete sich der FSB ein, wie die Ukrainer später erfuhren. Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich das Komplott zu einem “doppelten ‘operativen Spiel’, bei dem beide Seiten versuchten, der jeweils anderen ein Maximum an Informationen zu entlocken und sie gleichzeitig mit einem Maximum an Desinformation zu versorgen”.

Die Ukrainer versorgten den FSB mit “gefälschten Karten über ihre Flugabwehrstellungen sowie mit Desinformationen über die operativen Flugplätze”. Sie überzeugten den Sicherheitsdienst sogar davon, eine der Ehefrauen des Piloten “zusammen mit einem ganzen FSB-Beschattungsteam” für ein persönliches Treffen nach Minsk in Weißrussland zu schicken. Als niemand auftauchte, merkten die Russen, dass sie “verbrannt” worden waren, die Ukrainer merkten, dass sie “keinen echten Piloten” bekamen, und das “gegenseitige Betrugsspiel” war zu Ende.

“Während Russland dies heute als einen Coup für seine Spionageabwehr darstellt, war die Operation in Wirklichkeit ein schwerer Fehler für den FSB, der unbeabsichtigt die Identität von Dutzenden von Spionageabwehrbeamten, ihre Arbeitsmethoden und ihre Undercover-Aktivitäten preisgab”, erklärte Grozev kühn.

Nach Rückschlag ändert Grozev seine Geschichte

Die Geschichte, die Grozev verbreitete, wies mehrere offensichtliche Probleme auf. Wie hat Bellingcat von einer geheimen ukrainischen Operation erfahren? Warum wurden Außenstehende – insbesondere angeblich unabhängige Journalisten – von den Verschwörern ermutigt, einen Dokumentarfilm über die Operation zu drehen, während sie durchgeführt wurde? Warum wartete Grozev, bis der FSB das erste Wort hatte, wenn der Plan für die Ukrainer ein so überwältigender Erfolg war?

Wenn Bellingcat nicht aktiv an der Verschwörung beteiligt war, sondern lediglich als Beobachter fungierte, wie konnten die Russen dann von ihrer Anwesenheit erfahren, um Grozev fälschlicherweise der Beteiligung zu beschuldigen?

Selbst wenn Grozevs Version der Ereignisse wahr wäre, gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass Bellingcat die so genannten “ukrainischen Agenten” unterstützt hat.

So schickte beispielsweise einer der Piloten den Ukrainern ein Foto seiner “Geliebten”, die er mitnehmen wollte, wenn er überlief. Grozev prahlte damit, dass er “etwa fünf Minuten” brauchte, um herauszufinden, dass die Frau in Wirklichkeit “eine vom FSB angeheuerte Freundin” war. Hat er diese Information vor den “Agenten” geheim gehalten? Würde Grozev diese Enthüllung wirklich nicht mit den angeblichen Probanden seiner “Dokumentation” teilen?

Während viele Grozevs unglaubliches Märchen für bare Münze nahmen, begannen einige von Bellingcats normalerweise respektvollen Mainstream-Anhängern zu fragen, ob die Organisation durch ihre Zusammenarbeit mit “ukrainischen Agenten” in direktem Kontakt mit dem SBU und GUR stehe. An diesem Punkt sah sich Grozev gezwungen, eine Klarstellung vorzunehmen. Er behauptete, keine der beiden Organisationen sei involviert gewesen, und wenn dies der Fall gewesen wäre, “hätten wir keine Möglichkeit, Zugang dazu zu bekommen – oder wollten es nicht”.

Stattdessen behauptete Grozev, dass es sich bei den Ukrainern, die mit Bellingcat in Kontakt standen, um “eigenwillige Ex-Agenten” handelte, die er bei einer früheren Untersuchung kennen gelernt hatte, und dass sie unabhängig von der Regierung und den Sicherheitsdiensten handelten. So behauptete er, die Spionageabwehr des FSB kämpfe “mit Zähnen und Klauen gegen einen Haufen von Freiwilligen”.

Grozevs klobige Erzählung weckte weit mehr Verdacht, als sie zerstreute. Es ist unvorstellbar, dass ein derart sensibler Versuch, während des Krieges Überläufer zu gewinnen, ohne staatliche Genehmigung oder Wissen durchgeführt wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Überläufer im Rahmen eines speziellen Regierungsprogramms gesucht werden, das finanzielle Anreize für den Seitenwechsel und die Übergabe von militärischem Gerät bietet.

Angebote für Geld und die EU-Staatsbürgerschaft für die Piloten und ihre “Geliebten” hätten unbedingt von Kiew genehmigt werden müssen. Selbst wenn die ukrainischen “Ex-Offiziere” die Absicht gehabt hätten, die Überläufer zu verraten und die versprochenen Leistungen nicht zu erbringen, hätte das ukrainische Militär per definitionem der Ankunft der Piloten und ihren geplanten Flugrouten im Voraus zustimmen müssen. Andernfalls wären ihre Flugzeuge abgeschossen worden, bevor sie landen konnten.

Würde man den Piloten nicht das anbieten, was ihnen angeboten wurde, würde dies unweigerlich weitere Überläufer von der russischen Seite abschrecken und somit das hochkarätige Anreizprogramm der Regierung von vornherein sabotieren.

Feuerwerk von Sicherheitsbeamten deutet auf staatliche Beteiligung hin

Kurioserweise entließ der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski nur wenige Stunden, nachdem Grozev eine Flut von Entschuldigungen vorgebracht hatte, den Ersten Stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Ruslan Demtschenko, und den Kommandeur der Sondereinsatztruppen (SSO), Hryhoriy Halahan. Beide Positionen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit geheimen Operationen, z. B. mit Versuchen, russische Militärs zum Überlaufen zu bewegen.

Die Entlassungen folgten auf die überraschende Entlassung von Zelenskys Jugendfreund und engem Vertrauten Iwan Bakanow als SBU-Chef am 17. Juli 2022. Bakanow wurde offiziell gemäß Artikel 47 des Disziplinarstatuts der Streitkräfte der Ukraine entlassen: “Nichterfüllung (unsachgemäße Erfüllung) dienstlicher Pflichten, die Menschenleben oder andere schwerwiegende Folgen verursacht haben oder die Gefahr solcher Folgen heraufbeschworen haben.” Die Gründe für seine Entlassung decken sich mit den Vorwürfen, die den ungenannten ukrainischen Soldaten gemacht werden.

Es ist nicht schwer, sich den gerechten Zorn vorzustellen, der im Mariinskyi-Palast ausgebrochen wäre, wenn Zelensky erfahren hätte, dass der FSB eine Verschwörung zur Anwerbung russischer Piloten und ihrer hochmodernen Kampfjets angezettelt hat. Die öffentliche Bestätigung am 25. Juli, dass die Verschwörung von Anfang an ein abgekartetes Spiel war, wäre ein ausreichender Grund für die Entlassung von Demtschenko und Halahan gewesen.

Im März dieses Jahres veröffentlichte Yahoo News eine ausführliche Untersuchung, die Grozevs Behauptungen untermauerte, dass die beteiligten Ukrainer lediglich “Freiwillige” waren und dass russische Piloten in der Tat geplant hatten, überzulaufen, bis der FSB sie erwischte und eingriff. Der Bericht enthüllte jedoch auch, dass den Piloten erhebliche Geldbeträge geschickt worden waren, um sie zum Überlaufen zu bewegen. Die Summen waren so hoch, dass es fast unvorstellbar ist, dass Kiew sie nicht bezahlt hat, was die Interpretation untermauert, dass die Mission staatlich genehmigt war.

Yahoo News stützt sich zwar ausschließlich auf die Aussagen und das Material eines ungenannten “Freiwilligen”, räumt aber ein, dass mindestens einer der Piloten die ganze Zeit für den FSB gearbeitet haben könnte. Darüber hinaus wurde behauptet, einige der Piloten könnten immer noch im Ukraine-Krieg aktiv sein, was natürlich nicht der Fall wäre, wenn sie jemals ernsthaft die Absicht gehabt hätten, überzulaufen.

Haben die unvorsichtigen Enthüllungen des “Freiwilligen” gegenüber Yahoo News dazu beigetragen, dass der SBU plötzlich die beteiligten Personen strafrechtlich verfolgen will? Das würde sie per definitionem zum Schweigen bringen und alle Hinweise darauf, dass Kiew die Katastrophe selbst verschuldet hat, zunichte machen. Alternativ dazu könnte es angesichts der auslaufenden westlichen Militärhilfe und der Tatsache, dass sowohl das Pentagon als auch die Mainstream-Medien anerkennen, dass die russische Luftwaffe bald praktisch ungehindert im ukrainischen Luftraum fliegen wird, notwendig sein, Schuldige zu finden.

Grozev hat sich zu den strafrechtlichen Ermittlungen des SBU unheimlich still verhalten. Man könnte erwarten, dass ein “Dokumentarfilmer” mit einem so offenen Insiderblick auf die Vorgänge ein Verdächtiger oder zumindest ein Zeuge in einer solchen Untersuchung ist. Sollten er und seine Laptop-Kollegen nicht wegen der Unterstützung rücksichtsloser Handlungen “einzelner Soldaten” angeklagt werden, die Menschenleben gekostet haben, würde dies stark darauf hindeuten, dass Bellingcat einen gewissen Schutz durch die ukrainischen Sicherheits- und Geheimdienste genießt.

Während Bellingcat und Christo Grozev versuchen, ihre Rolle in einer hochrangigen ukrainischen Geheimdienstoperation herunterzuspielen, bezeichnet ihre Website ihre Organisation weiterhin als “unabhängiges Ermittlungskollektiv”. Übersetzt mit Deepl.com

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

