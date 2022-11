Did the Ukraine War Kill ‘Natural Gas?’ – scheerpost.com Although the Ukraine War has been good for petroleum and fossil gas prices and sales in the short term, future historians may see it as the nail in the coffin of hydrocarbons.

Hat der Ukraine-Krieg das “natürliche Gas” getötet?

Von Juan Cole | Informed Comment

25. November 2022

Das unabhängige Energieforschungsunternehmen Rystad Energy mit Sitz in Oslo hat herausgefunden, dass es langfristig zehnmal günstiger wäre, Solarparks zu installieren, als weiterhin Gaskraftwerke in Europa zu betreiben. Obwohl der Ukraine-Krieg kurzfristig gut für die Preise und den Absatz von Erdöl und fossilem Gas war, könnte er in der Zukunft von Historikern als Sargnagel für die Kohlenwasserstoffe gesehen werden. Länder wie Deutschland, die sich von russischem fossilem Gas abhängig gemacht haben, bedauern dies jetzt zutiefst. Sie versuchen, schnell auf Flüssigerdgas umzusteigen, für das sie Terminals errichten, da es auf dem Seeweg transportiert werden kann.

Allerdings ist das weltweite Angebot an fossilem Gas derzeit nicht sehr elastisch, so dass die Preise hoch bleiben könnten. Diese hohen Preise sind eine Ursache für die zunehmende relative Erschwinglichkeit neuer Wind- und Solaranlagen. Auch geopolitische Erwägungen spielen jetzt eine Rolle, wenn es darum geht, den Wechsel zur Solarenergie zu beschleunigen. Deutschland kann es sich nicht leisten, bei einem so wichtigen Wirtschaftszweig von ausländischen Lieferanten, sei es Russland oder Algerien, abhängig zu sein, denn die Welt der Kohlenwasserstoffe ist unbeständig und anfällig für Kriege und Störungen.

Der Anstieg der Preise für fossiles Gas in Europa in diesem Sommer und Herbst ist beispiellos. Im August lag der Preis für eine Megawattstunde bei etwa 730 Dollar. Das ist das Zehnfache der nivellierten Kosten von Solarenergie. Rystad schätzt, dass sich der Gaspreis mittelfristig bei 156 $ pro MWh einpendeln wird, was dem Dreifachen der Stromgestehungskosten entspricht. Wenn Sie nicht gerne Geld verschwenden, ist die Schlussfolgerung klar. Sie wären verrückt, wenn Sie nicht viele neue Solaranlagen errichten würden.

Und die Europäer haben diese Realität eindeutig erkannt. Nach Angaben von Rystad sollen im Jahr 2023 50 Gigawatt an neuen Wind- und Solaranlagen in Betrieb genommen werden.

Es wird geschätzt, dass die bestehenden Wind- und Solaranlagen, die gegenüber 2021 um 13 % zugenommen haben, Europa in diesem Frühjahr und Sommer 11,46 Milliarden Dollar gegenüber fossilem Gas erspart haben.

Rystad macht einen interessanten Vorschlag. Leiten Sie Geld von fossilem Gas ab und investieren Sie es stattdessen in Solaranlagen. Bis 2028 wird sich Ihre Investition mehr als bezahlt gemacht haben, so die Schlussfolgerung.

Natürlich gibt es noch andere Gründe für den Ansturm auf die erneuerbaren Energien. Die Kohlendioxidemissionen machen den Planeten kaputt und haben in diesem Sommer in Europa Tausende von Menschen in Hitzewellen getötet. Es wird auch immer schwieriger, Bankkredite für neue Kohlekraftwerke oder Gasfelder zu bekommen. Die Banken wollen Sicherheiten und hätten früher den Wert des Kohlekraftwerks oder des Gasfelds als Bürgschaft genommen. Heute ist jedoch klar, dass diese Energiequellen schnell eingemottet werden, so dass die Sicherheiten mittel- bis langfristig nicht viel wert sind. Ein Solarpark hingegen wird noch mindestens 30 Jahre lang bestehen.

Da die Unternehmen bereits versunkene Kosten in den Gaskraftwerken haben, werden sie weiterhin sehr teuren Strom produzieren, solange die zusätzlichen Kosten auf den Verbraucher umgelegt werden können. Rystad deutet an, dass die Politik diese Krise angehen muss, indem sie Anreize zur Förderung der Solarenergie schafft und den Bau von Solarparks lohnender macht.

Euronews stellt fest, dass “die Niederlande, Deutschland und Spanien mit 23 Prozent, 19 Prozent bzw. 17 Prozent im Sommer 2022 bei der Stromerzeugung aus Sonnenenergie an der Spitze liegen”. Stellen Sie sich vor, wie viele Milliarden Euro sie bei den Energierechnungen einsparen würden, wenn sich diese Zahlen verdoppeln würden und im übrigen Europa üblich wären.

Darüber hinaus würde ein rascher Umstieg auf Wind-, Solar-, Wasser- und Batteriestrom die Russische Föderation erheblich schwächen und sie eines wichtigen Energieträgers und einer wichtigen Einnahmequelle berauben. Übersetzt mit Deepl.com

