Hat Spanien Israel geholfen, einen palästinensischen Journalisten zu verhören?

Von Tamara Nassar Power

28. April 2021

Ein Mann im Button-Down-Hemd und mit Kopfhörern steht auf der Straße.

Muath Hamed behauptet, in Spanien von einer Person verhört worden zu sein, von der er glaubt, dass sie ein israelischer Geheimdienstmitarbeiter ist. (via Facebook)

Ein palästinensischer Journalist sagt, dass ein Agent von Israels internationalem Spionage- und Attentatsdienst Mossad ihn in Spanien verhört hat.

Der beunruhigende Vorfall wirft Fragen über die Komplizenschaft der spanischen Regierung bei Israels Verletzungen der Rechte der Palästinenser auf.

Muath Hamed, ein Journalist des in London ansässigen Al Araby TV, verließ 2014 die besetzte Stadt Ramallah im Westjordanland und ging in die Türkei, wo er fünf Jahre verbrachte.

Im März 2019 zog er nach Spanien, wo er Asyl beantragt hat.

Im Dezember 2019 veröffentlichte er auf der Website al-Araby al-Jadeed einen Artikel mit der Überschrift: “Mit Dokumenten… so zielt der Mossad auf Palästinenser in europäischen Ländern.”

Es geht darum, wie Israel versucht, in Europa lebende Palästinenser als Kollaborateure zu rekrutieren. Der Artikel wirft ein Licht auf ein zwielichtiges internationales Rekrutierungsnetzwerk, das Tarnorganisationen und gefälschte islamische Wohltätigkeitsorganisationen einbezieht.

Obwohl der Artikel schon seit einem Jahr geschrieben war, entschied sich Hamed aus Sicherheitsgründen zu warten, bis er in Spanien war, um ihn zu veröffentlichen.

Verhört

Alles begann, als Hamed im Dezember 2020 in der Stadt Bilbao im Baskenland von zwei Beamten der spanischen Guardia Civil, Nicolas und Javier, zum Verhör vorgeladen wurde.

Ihm wurden nur die Vornamen genannt.

Hamed erzählte The Electronic Intifada, dass ihm einige allgemeine Fragen über seine Arbeit gestellt wurden, dass er aber misstrauisch wurde, als Javier ihm eine seltsame Frage stellte.

Javier fragte ihn, wie er reagieren würde, wenn er dem israelischen Botschafter oder einem israelischen Geheimdienstler in Spanien begegnen würde, erinnerte sich Hamed. Er sagte, er würde nichts tun.

Im Februar rief Javier Hamed erneut an und lud ihn zum Verhör vor.

Javier bat Hamed, ein Dokument des Roten Kreuzes mitzubringen, das bestätigte, dass Hamed laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) von April 2004 bis Juli 2005 von Israel inhaftiert worden war.

Hamed kam am 11. Februar im Hauptquartier der Guardia Civil in Spaniens Hauptstadt an. Die Rezeption des Gebäudes weigerte sich, seinen Ausweis zu überprüfen oder seinen Namen in das Tagesprotokoll einzutragen, wie es die übliche Praxis ist, so Hamed gegenüber The Electronic Intifada.

Hamed sagte, das Gebäude sei größtenteils leer gewesen, da es nach der Arbeitszeit war. Er sagte, er wurde von jemandem in Zivil in einen Raum begleitet, wo er Javier mit einem anderen Mann in einem Anzug fand.

Javier stellte Hamed jemanden vor, von dem er sagte, er sei ein belgischer Geheimdienstoffizier palästinensischer Herkunft namens Omar.

Hamed war verblüfft, da er sagte, er sei noch nie in Belgien gewesen und verstand nicht, warum ein belgischer Beamter anwesend sein sollte.

Als Omar anfing, auf Arabisch zu sprechen, erkannte Hamed sofort einen deutlichen Akzent, der bei israelischem Geheimdienst- und Militärpersonal üblich ist.

Da er wiederholt von israelischen Besatzungstruppen inhaftiert worden war, war er Hamed vertraut. Es war ihm sofort klar, dass Omar Israeli war.

Hamed antwortete Omar auf Hebräisch und fragte ihn, ob er diese Sprache spreche.

Hamed erinnert sich, dass Javiers Gesicht rot wurde. Er sagte Javier, dass jeder Palästinenser, der diesen Akzent hört, ihn sofort als Israeli erkennen würde, aber Javier bestand darauf, dass Omar keiner sei.

Als Hamed die beiden Männer aufforderte, ihm ihre Ausweise zu zeigen, weigerten sie sich, sagte er.

Javier verließ den Raum, nachdem Omar ihn gebeten hatte, Kaffee und Wasser zu holen. Er kam erst eine Stunde später zurück, schätzt Hamed.

Dann befragte Omar Hamed eine ganze Stunde lang, wobei Hamed sich daran erinnert, dass Omar zugab, ein Israeli zu sein.

Omar befragte Hamed zu seinen Kontakten in der Türkei, von denen einige mit palästinensischen politischen Organisationen verbunden waren, zu seiner journalistischen Arbeit, sowie zu seinen Finanzen und Schulden.

Omar befragte Hamed auch über den al-Araby al-Jadeed Artikel vom Dezember 2019.

Hamed sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass Omar anscheinend die Identität des israelischen Agenten kannte, dem in dem Artikel das Pseudonym Amir gegeben worden war.

“Er kannte ihre richtigen Namen und das lässt mich glauben, dass sie mein Handy gehackt haben”, sagte Hamed dem Committee to Protect Journalists.

Omar beendete das Gespräch, indem er sagte, er wolle Hamed wiedersehen, vielleicht in der Botschaft.

Hamed reagierte, indem er die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi erwähnte, der im Oktober 2018 in der saudischen Botschaft in Istanbul ermordet und zerstückelt wurde.

Einschüchterung

Hamed glaubt, dass das Ziel war, ihn einzuschüchtern.

“Der israelische Mossad ist für eine Sache bekannt: für Attentate und Entführungen”, sagte Hamed gegenüber The Electronic Intifada.

“Das Ziel war im Grunde, mich zu terrorisieren, mich wissen zu lassen, dass ich überwacht werde, dass sie alles über mich wissen und dass meine politischen und journalistischen Aktivitäten auf dem Prüfstand stehen.”

Seitdem lebt seine Familie in Angst, seine Frau hat Angst, ihre Tür für jemanden zu öffnen.

Auf die Frage, ob Omar irgendwelche Drohungen oder Forderungen gestellt hat, sagte Hamed, dass “er mich auf direkte und indirekte Weise bedroht hat.”

“Geh nicht zurück nach Palästina, bleib hier, komm nicht zurück”, erinnert sich Hamed daran, dass Omar zu ihm sagte.

Ungewöhnliche Telefonaktivität

Ab 2018 bemerkte Hamed ungewöhnliches Verhalten auf seinem Telefon, einschließlich eines Echos, wenn er Anrufe tätigt.

In jüngerer Zeit, seit Januar, bemerkte Hamed Unterschiede in der Funktionsweise seines Telefons, nachdem er einen verdächtigen Anruf über Skype von einer ihm unbekannten Quelle erhalten hatte, so CPJ.

Danach sagte Hamed, dass sich sein Akku schnell entleeren würde, dass sein Telefon langsamer wurde und sich erhitzte und dass es so aussah, als würde ständig etwas hochgeladen.

Er sagte, er habe eine E-Mail an die kanadische Cybersecurity-Organisation Citizen Lab geschickt und darum gebeten, sein Telefon zu überprüfen, und warte auf eine Antwort.

Nachdem die Geschichte seines Verhörs bekannt wurde, nahm Citizen Lab Kontakt mit Hamed auf und sein Telefon wird derzeit untersucht.

Roger Torrent, der Präsident des katalanischen Parlaments, beschuldigte die spanische Regierung im vergangenen Jahr, israelische Spionagesoftware eingesetzt zu haben, um sein Telefon zu hacken.

Letztes Jahr wurden die Telefone eines katalanischen Spitzenpolitikers und zweier anderer Persönlichkeiten Berichten zufolge mit israelischer Hacking-Malware infiziert, so eine gemeinsame Untersuchung von The Guardian und El País.

Der Messaging-Dienst WhatsApp alarmierte Torrent, dass sein Telefon mit Pegasus gehackt worden war, indem eine kritische Sicherheitslücke ausgenutzt wurde, um Spyware auf Telefonen zu installieren.

Pegasus ist eine hochentwickelte Cyberwaffe, die von der israelischen Spionagefirma NSO Group hergestellt wird. Sie ermöglicht es ihren Betreibern, Smartphones unbemerkt zu kapern und riesige Mengen an privaten Daten zu extrahieren.

Angesichts der Tatsache, dass die NSO Group darauf besteht, ihre Software ausschließlich an Regierungen zu verkaufen, glaubt Torrent, dass die spanische Regierung der Hauptverdächtige bei den Hackerangriffen ist.

Rufe nach einer Untersuchung

Hamed traf sich am 14. April mit den Mitgliedern des spanischen Nationalparlaments Lucía Muñoz Dalda und Antón Gómez-Reino, um über die Befragung durch einen möglichen israelischen Agenten zu sprechen.

Das Komitee zum Schutz von Journalisten wandte sich mit Hameds Vorwürfen an das spanische Innenministerium.

Laut der Gruppe sagte der Sprecher des Ministeriums, dass “das Ministerium keine Kenntnis von dem Treffen zwischen Hamed und einem mutmaßlichen israelischen Agenten hat, abgesehen von den Behauptungen des Journalisten, die in der Presse veröffentlicht wurden.”

Das Ministerium zeigte auch wenig Enthusiasmus, dem weiter nachzugehen und behauptete, in den Worten des CPJ, dass “es schwierig sei, solche Behauptungen zu untersuchen, weil es keine offiziellen Aufzeichnungen gibt.”

Das Palästinensische Journalisten-Syndikat fordert die spanische Regierung auf, Hamed und seiner Familie sofort Schutz zu gewähren und für ihre Sicherheit zu sorgen.

Das Syndikat forderte auch, dass Spanien eine ernsthafte Untersuchung über Hameds Verhör im Hauptquartier der Guardia Civil einleitet.

Hamed sagte, sein Anwalt habe eine Beschwerde bei der UNRWA eingereicht, der UN-Agentur, die palästinensische Flüchtlinge betreut. Übersetzt mit Deepl.com

