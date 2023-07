«Hat Stauffenberg die Demokratie verteidigt? Sicher nicht!» von Jana Putzlacher

Dank an Jana Putzlacher, für diesen wichtigen geschichtlichen „Aufklärungsartikel“ ! Evelyn Hecht-Galinski

https://globalbridge.ch/hat-stauffenberg-die-demokratie-verteidigt-sicher-nicht/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&

«Hat Stauffenberg die Demokratie verteidigt? Sicher nicht!»

Autor: Jana Putzlacher in Geschichte, Politik

(Red.) Wer an historische Ereignisse erinnert, um die eigene Politik zu rechtfertigen oder zu beschönigen, sollte vorsichtig sein. Graf Claus von Stauffenbergs Attentatsversuch gegen Hitler fand am 20. Juli 1944 statt. Ob es Stauffenberg wirklich darum ging, Hitler wegen seiner Politik gegen die Juden umzubringen, ist mehr als fraglich. Wahrscheinlich ist, dass Stauffenberg am 20. Juli 1944 – ein halbes Jahr nach der Befreiung Leningrads durch die Rote Armee, deren weiterem Vorrücken Richtung Berlin und sechs Wochen nach der Landung der westlichen Alliierten in der Normandie! – schon klar erkannt hatte, dass der Krieg für Deutschland verloren war und eine Annäherung an die westlichen Alliierten hätte vorteilhaft sein können. So sieht es zum Beispiel auch Jana Putzlacher aus Tschechien. (Dieser Vorspann wurde wegen eines inhaltlichen Fehlers neu formuliert – mit der Bitte um Entschuldigung. cm)

Das Attentat auf Hitler durch Claus von Stauffenberg und seine Gefolgsleute am 20. Juli 1944 erinnere daran, dass „die Verteidigung unserer Freiheit und Demokratie eine wichtige Aufgabe ist und bleiben wird“. Das sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag auf Twitter (siehe Screenshot oben, Red.). Diese Aussage ist jedoch sehr weit von der Realität entfernt, wenn sie überhaupt etwas mit der Realität zu tun hat. Mit dieser Einschätzung beleuchtet der Bundeskanzler nämlich nur ein Gesicht Stauffenbergs – ein vorteilhaftes für die deutsche Nachkriegszeit. Ein anderes Bild ergibt sich aus den Worten eines Briefes an seine Frau nach dem deutschen Angriff auf Polen, an dem er teilnahm und bei dem er unter anderem direkt für den völkermörderischen und barbarischen Angriff auf Wieluń am 1. September 1939 verantwortlich war.

„Die einheimische Bevölkerung ist ein unglaublicher Pöbel, viele Juden und Mischlinge. Ein Volk, das eine Peitsche braucht, um sich wohl zu fühlen. Tausende von Gefangenen werden sicherlich zur Entwicklung unserer Landwirtschaft beitragen. Die Deutschen können davon profitieren, denn diese Leute dort sind arbeitsame, fleißige und genügsame Menschen„, schrieb Stauffenberg 1939 nach Deutschland. Weiterlesen in globalbridge.ch

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am 20. Juli 2022 auf Twitter.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …