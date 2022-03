Heinrich Heine: Wo sie Bücher verbrennen, verbrennen sie am Ende auch Menschen Von Rudolf Hänsel und Vera Sharav

Ich danke Rudolf Hänsel für seinen aktuellen Kommentar, der sich in seinem Titel auf die prophetische Äußerung von Heinrich Heine im Hinblick auf die Bücherverbrennung 1933 in Deutschland bezieht.

Stehen wir schon wieder an einer kulturellen Enthemmung gegen alles “Russische”? Die Zeiten ändern sich, die Menschen nie!

Evelyn Hecht-Galinski

Kommentar

Heinrich Heine: Wo sie Bücher verbrennen, verbrennen sie am Ende auch

Menschen

Eine Welle antirussischer Hysterie schwappt über den Westen

Von Rudolf Hänsel und Vera Sharav

Die Opposition gegen das russische Regime und den Krieg in der Ukraine verwandelt sich

seit kurzem in eine offene Feindseligkeit gegenüber dem russischen Volk und allem, was russisch ist. Diese Dämonisierung eines Volkes weckt Erinnerungen an die Dämonisierung der Juden und aller jüdischen Dinge.

Eine Welle von antirussischer Hysterie schwappt über den Westen (1): Dieser Tage war in den Nachrichten zu hören, dass westliche Kräfte in Erwägung ziehen, als Folge des Krieges in der Ukraine die Werke beziehungsweise Bücher des bedeutenden russischen Schriftstellers Fjodor Michailowitsch Dostojewski zu verbrennen. Eine italienische Universität hat den großen russischen Autor Dostojewski verboten. Verstehen Sie unseren Kommentar deshalb als eine Mahnung an alle Mitbürger, dass die Vernunft niemals vor der öffentlichen Meinung kapitulieren darf.

Ressentiments gegen alles Russische

Die seit dem Zweiten Weltkrieg „gepflegten“ Ressentiments gegen Russland, alle russischen Präsidenten und russischen Bürger brechen seit Wochen aus dem Mund westlicher Politiker und westlicher Massenmedien ganz offen und in einer Schärfe aus, die einem den Atem verschlägt. Wir werden die unglaublichen Sanktionen, Maßnahmen und Vorschläge nicht im Einzelnen aufzählen; sie können inzwischen in allen Medien nachgelesen werden.

Der in der Überschrift zitierte Satz Heinrich Heines stammt aus seiner Tragödie „Almansor“. Sie wurde 1823 veröffentlicht und uraufgeführt. Dort äußert sich ein gewisser Hassan zu der Verbrennung von 5000 Büchern islamischer Theologie im Jahre 1499 folgendermaßen:

„Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ (2)

Dieser Satz wurde später als prophetische Äußerung Heinrich Heines im Hinblick auf die Bücherverbrennung 1933 in Deutschland gedeutet.

Fussnote:

Dr. Rudolf Lothar Hänsel ist Lehrer (Rektor a. D.), Doktor der Pädagogik (Dr. paed.) und Diplom-Psychologe (Schwerpunkte: Klinische-, Pädagogische- und Medien-Psychologie). Als Pensionär arbeitete er viele Jahre als Psychotherapeut in eigener Praxis. In seinen Büchern und pädagogisch-psychologischen Fachartikeln fordert er eine bewusste ethisch-moralische Werteerziehung und eine Erziehung zum Gemeinsinn und Frieden.

