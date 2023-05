Henry Kissinger, Statesman, Centenarian, War Criminal Let’s look at his rap sheet to get a grasp of how he and his have drowned the world with the blood of the innocents. So, Henry Kisisinger has done it. He has emulated Vietnam’s legendary General Võ Nguyên Giáp by reaching 100 years of age and not out. Congratulations!

© Foto: Public Domain

Henry Kissinger, Staatsmann, Hundertjähriger, Kriegsverbrecher

von Declan Hayes

27. Mai 2023

Schauen wir uns sein Vorstrafenregister an, um zu verstehen, wie er und die Seinen die Welt mit dem Blut Unschuldiger ertränkt haben.

Henry Kisisinger hat es also getan. Er hat es dem legendären vietnamesischen General Võ Nguyên Giáp gleichgetan, indem er 100 Jahre alt wurde und nicht ausstieg. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Rollt den roten Teppich aus und gebt ihm einen Salut mit 100 Kanonen! Oh sagen Sie, können Sie sehen, durch das frühe Licht der Morgendämmerung….

Aber nach all dem oberflächlichen 4. Juli-, Apfelkuchen- und Disneyland-Lametta sollte man sich das Vorstrafenregister dieses Mannes ansehen, um zu verstehen, wie er und die Seinen die Welt mit dem Blut Unschuldiger überschwemmt haben.

Die NATO verlieh diesem Bastard 1973 den Friedensnobelpreis für seinen Beitrag zur Beendigung des Dritten Indochinesischen Krieges, der zur Unabhängigkeit von Vietnam, Laos und Kambodscha führte. Tatsächlich war es nicht Kissingers angebliche Diplomatie, sondern die heldenhaften Streitkräfte Vietnams, angeführt von dem unschätzbaren General Giáp und bewaffnet und unterstützt von der Sowjetunion und China, die diesen unaufhörlichen Völkermord beendeten, den die Vereinigten Staaten und ihre Koalition der Willigen (die Vereinigten Staaten, die ANZAC-Verbrecher, Frankreich, Südkorea, die Philippinen, Deutschland, Taiwan, Malaysia, Italien und Singapur) gegen die Frauen und Kinder von My Lai und Zehntausende anderer vietnamesischer Dörfer, Weiler und Städte verübten. Wenn Kissinger gesund und munter genug ist, um sich immer noch zu Themen wie der Ukraine zu äußern, dann ist er auch fit genug, um für seine Schuld am massenhaften Einsatz chemischer und biologischer Waffen durch Amerika in Kambodscha, Vietnam und Laos einzustehen. Wenn er wie ein Hund gelebt hat, dann sollte er sich auch nicht darüber beschweren, dass er wie einer gehängt wird.

Und nachdem man ihn wegen Indochina gehängt hat, sollte man Kissinger ausgraben und wegen Chile aufhängen, wo er und seine Chicagoer Schule von Wirtschaftskillern den Sturz von Allende, die Verarmung der Chilenen und die Einsetzung des von der CIA ausgebildeten faschistischen Schlächters Pinochet inszeniert haben.

Och, das ist doch schon so lange her. Würden Sie den alten Kriegsverbrecher nicht in Ruhe lassen, damit er seinen Lebensabend genießen kann, was dieser Bastard so vielen Millionen anderen verwehrt hat? Chile und Vietnam sind so was von gestern.

Wenn sie es nur wären. Sieht man einmal von den Zehntausenden vietnamesischer Babys ab, die mit angeborenen Krankheiten zur Welt kommen, weil Kissinger ihre Großmütter mit Monsantos Agent Orange besprüht hat, und vergisst sogar, dass Kissingers Yankee-Kumpel sich noch heute gegen die chinesische Hilfe für Kambodscha wehren, ein Land, dessen Bevölkerung sie mit tatkräftiger Hilfe ihrer Medienschranzen erbarmungslos abgeschlachtet haben, Kissingers Hals muss sich noch immer für seine Mitschuld an den Verbrechen Pakistans verantworten, dessen Militär unter der Führung der Vereinigten Staaten die unsäglichsten Gräueltaten in Bangladesch, Ostpakistan, dem damaligen Donbas, begangen hat, die diese Gangster jetzt in Pakistan selbst verüben.

Und dann ist da noch Israel, mit dem Kissinger im Jom-Kippur-Krieg nicht nur direkt gegen Ägypten, Jordanien und Assads Syrien, sondern auch gegen US-Präsident Nixon konspiriert hat. Wenn das kein weiteres hängendes Vergehen ist, was dann?

Vergessen wir für einen Moment die Übertreibung des Hängens und betrachten wir den Menschen Kissinger, wenn wir davon ausgehen können, dass er ein Mensch und nicht der fleischgewordene Antichrist ist, um der Argumentation willen. Obwohl viele andere vor ihm, zumindest seit der Zeit von Kardinal Richelieu, das Ohr des Königs hatten, kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Kissingers Kontrolle über Nixon ein Wendepunkt zum Schlechten in den Angelegenheiten der Menschheit war. Kissinger manipulierte – oft mit Nixons Einverständnis, aber ebenso oft ohne – die Macher am Beltway in einem Ausmaß, das die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte, und das Ergebnis ist, dass im Donbas, in Pakistan und in Lateinamerika immer noch Menschen abgeschlachtet werden.

Raus waren die Selfmade-Politiker, Leute wie Eisenhower, Kennedy, de Gaulle, Harold Wilson und Willy Brandt, die sich zwar oft auf dem Schlachtfeld hervorgetan hatten, aber immer aus eigener Kraft und niemandem zu Dank verpflichtet waren. Da waren die Mandarine, die Ja-Premierminister, wehleidige Schurken wie Kissinger, die ihren Ruhm Hinterzimmergeschäften und Gefälligkeiten verdankten, die sie den Epsteins und anderen zwielichtigen Königsmachern der Gürtellandschaft verdankten.

Werfen wir einen Blick auf das US-Militär, um diesen wichtigen Punkt zu veranschaulichen. Derzeit gibt es 39 aktive Vier-Sterne-Offiziere in den uniformierten Diensten der Vereinigten Staaten: 13 in der Army, 3 im Marine Corps, 10 in der Navy, 12 in der Air Force, 1 in der Coast Guard, 2 in der Space Force und keiner im Public Health Service Commissioned Corps.

Diese aufgeblähte Zahl, die weit über das hinausgeht, was die Amis auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs hatten, erklärt sich durch den Kissinger-Effekt, durch schleichende Jesuiten wie Kissinger, die ihr eigenes Spiel spielen, anstatt für das Team Amerika zu spielen. Das Ziel der hohen Tiere ist es nicht, Kriege zu gewinnen, Amerika zu verteidigen oder ähnliches, sondern sich selbst und die Rüstungsunternehmen zu bereichern, in die sie nach ihrer Pensionierung mit dem Fallschirm abspringen werden.

Das Gleiche gilt für die Macher am Beltway, jene schleichenden Jesusse, die den Staffelstab Satans von Kissinger geerbt haben und die wie dieser die amerikanische Innen- und Außenpolitik sowie Amerikas Sparschwein als ihren persönlichen Spielball betrachten. Betrachtet man diejenigen, die im Zentrum des Beltway stehen, Antichristen wie Victoria Nuland, Lindsey Graham und John Bolton, kann man eine Schleimspur über die Bush-Präsidentschaften bis zu Kissinger und Nixon zurückverfolgen. Auch wenn Amerika von Zeit zu Zeit seinen König wechselt, bleibt die Dauerregierung aus Kriegstreibern und Sparschweinehaltern fest im Amt.

Aber was ist dann mit General Giáp? War er nicht auch fast ewig im Amt? Ja, aber Giáp wurde nicht nur einmal, sondern immer wieder gegen die Japaner, die Franzosen und die verhassten Amerikaner getestet. Und weil er sich jedes Mal bewährt hat, ist er wohl der herausragendste Führer des zwanzigsten Jahrhunderts.

Obwohl Giáp sein Leben als Erwachsener vielleicht gerne so beendet hätte, wie er es begonnen hatte, nämlich als Geschichtslehrer in der vietnamesischen Provinz, hat ihm das Schicksal etwas anderes diktiert. Nicht so bei den Fieslingen des Gürtels, den Ausscheidungen Kissingers, die bis zum heutigen Tag einen Krieg erleben müssen, der ihnen nicht gefiel oder von dem sie nicht profitierten.

Wenn also die Heuchler dieser Welt am 27. Mai den 100. Geburtstag dieses Degenerierten feiern, sollten wir uns zunächst an die Millionen Kambodschaner, Laoten, Vietnamesen, Ägypter, Syrer, Jordanier, Palästinenser, Pakistaner erinnern, Bangladescher und Chilenen, die wegen dieses hinterhältigen Widerlings den schrecklichsten aller Tode starben, und dann lasst uns auch ein Ave für die Millionen anderer sagen, deren Leben auf den Altären von Blair, Bush, Clinton, Obama und Kissingers anderen kriminellen Klonen geopfert wurde. Übersetzt mit Deepl.com

