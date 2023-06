Hersh: Antony Blinken’s Real Message is “I Hate the Russians and Let the Blood Flow” | The Gateway Pundit | by Richard Abelson Veteran journalist Seymour Hersh, who revealed the Biden Regime’s purported terror attack on the NordStream pipe, blasted SecState Antony Blinken’s foreign policy in his latest Substack post, calling Blinken “a career hawk when it comes to Russia” who “outdid himself in the fierceness of his commitment to the Ukraine war.”

Wolodymyr Selenskyj und Antony Blinken



Hersh: Antony Blinkens wahre Botschaft ist “Ich hasse die Russen und lasse das Blut fließen”

von Richard Abelson

7. Juni 2023

Der erfahrene Journalist Seymour Hersh, der den angeblichen Terroranschlag des Biden-Regimes auf die NordStream-Pipeline aufgedeckt hat, kritisiert in seinem jüngsten Substack-Beitrag die Außenpolitik von Außenminister Antony Blinken. Er bezeichnet Blinken als “Karriere-Falken, wenn es um Russland geht”, der sich “in der Heftigkeit seines Engagements für den Ukraine-Krieg selbst übertroffen hat.”

In seiner Rede in Helsinki am 2. Juni zur Begrüßung Finnlands als neuestes NATO-Mitglied lehnte Außenminister Antony Blinken “jegliches Gerede über einen Waffenstillstand” in der Ukraine ab, beklagte Hersh, “etwas, das eine zunehmend bedrängte ukrainische Armee und Bevölkerung dringend benötigt.”

“In den kommenden Wochen und Monaten”, so Blinken, “werden einige Länder zu einem Waffenstillstand aufrufen. Und oberflächlich betrachtet klingt das vernünftig – sogar verlockend. Denn wer will nicht, dass die Kriegsparteien ihre Waffen niederlegen? Wer will nicht, dass das Töten aufhört? Aber ein Waffenstillstand, der die derzeitigen Linien einfach einfriert und es Putin ermöglicht, die Kontrolle über das eroberte Gebiet zu festigen und sich dann auszuruhen, wieder aufzurüsten und erneut anzugreifen – das ist kein gerechter und dauerhafter Frieden. Es ist ein Potemkinscher Frieden. Er würde Russlands Landraub legitimieren. Er würde den Aggressor belohnen und das Opfer bestrafen.”

Hersh wies darauf hin, dass Friedensabkommen und Waffenstillstände, wie sie von Richard Holbrooke in Bosnien erreicht wurden, immer einen Kompromiss mit dem Feind bedeuten. Oftmals werden Kampflinien eingefroren und durch internationale Friedenstruppen gesichert, nur um unnötigem Blutvergießen und Töten ein Ende zu setzen, so Hersh. “Kennt Amerikas Außenminister die historische Bedeutung und den Erfolg der internationalen Friedenstruppen nicht – oder will er sie nicht kennen? Ist ihm die Arbeit des Diplomaten Richard Holbrooke nicht bekannt, so umstritten er auch gewesen sein mag? Er verhandelte 1995 über ein Ende der mörderischen ethnischen Gewalt in Bosnien und Herzegowina zwischen Serben, Kroaten und Muslimen. Ihr gegenseitiger Hass war so intensiv wie die Gefühle, die jetzt unter den Bürgern und Militärs in der Ukraine gegenüber ihren russischen Gegnern schwelen.”

Wenn ein freies Volk wie die Ukrainer die Unterstützung freier Nationen auf der ganzen Welt im Rücken hat – Nationen, die ihr Schicksal und ihre Freiheit anerkennen -, sind ihre Rechte und ihre Sicherheit untrennbar miteinander verbunden, und die Kraft, die sie besitzen, ist nicht nur immens. Sie ist unaufhaltsam”, schloss Blinken in Helsinki, schrieb Hersh. “Seine eigentliche Botschaft könnte noch unverblümter formuliert werden: Ich hasse die Russen und lasse das Blut fließen.” Übersetzt mit Deepl.com

Lesen Sie den gesamten Beitrag von Seymour Hersh hier.

