“Herzzerreißend”: Journalistin, die von AP in der Palästina-Kontroverse entlassen wurde, meldet sich zu Wort



Reporterin Emily Wilder veröffentlicht Erklärung, dass sie von der Nachrichtenagentur zum Sündenbock” gemacht wurde

Von MEE-Mitarbeitern

in Washington

22. Mai 2021

Die US-Journalistin, die von der Associated Press entlassen wurde, weil sie angeblich gegen die Social-Media-Richtlinien der Nachrichtenagentur verstoßen hat, hat sich über ihre Kündigung beklagt und gesagt, dass sie zu einem “Sündenbock” für rechte Empörung gemacht wurde.

In einer Erklärung, die am Samstag veröffentlicht wurde, deutete Emily Wilder an, dass ihre Entlassung mit einer Verleumdungskampagne der Rechten zusammenhängt, die sie wegen ihres früheren Engagements für die Rechte der Palästinenser ins Visier nahm.

“Das ist herzzerreißend für eine junge Journalistin, die so hungrig ist, von der furchtlosen investigativen Berichterstattung der AP-Journalisten zu lernen – und diese Berichterstattung selbst zu machen”, sagte Wilder.

“Es ist erschreckend als junge Frau, die im Stich gelassen wurde, als ich die Unterstützung meiner Institution am meisten brauchte. Und es ist wütend als jüdische Person – die in einer jüdischen Gemeinde aufgewachsen ist, eine orthodoxe Schule besucht und meine College-Jahre dem Studium Palästinas und Israels gewidmet hat – dass ich als antisemitisch diffamiert werden könnte und dabei unter den Bus geworfen werde.”

Wilder, der am 3. Mai offiziell bei der Agentur angefangen hatte, berichtete nicht über Themen, die mit Israel-Palästina zu tun haben.

Die AP besteht darauf, dass sie Wilder wegen Social-Media-Aktivitäten entlassen hat, die Voreingenommenheit während ihrer Beschäftigungszeit bei der Agentur zeigten, und weigert sich, die spezifischen Beiträge zu nennen.

“Wir haben diese Politik, damit die Kommentare einer Person keine gefährlichen Bedingungen für unsere Journalisten schaffen können, die über die Geschichte berichten”, sagte Lauren Easton, globale Direktorin für Medienbeziehungen und Unternehmenskommunikation bei AP, in einer Erklärung am Freitag gegenüber MEE.

“Jeder AP-Journalist ist dafür verantwortlich, dass unsere Fähigkeit, über diesen oder jeden anderen Konflikt mit Fairness und Glaubwürdigkeit zu berichten, gewahrt bleibt, und kann in öffentlichen Foren nicht Partei ergreifen.”

Aber die Kündigung des Reporters fiel mit einer rechtsgerichteten Kampagne gegen Wilder und die AP selbst zusammen, nachdem das israelische Militär Anfang des Monats ein Gebäude bombardiert hatte, in dem die Büros der Agentur und anderer Nachrichtenagenturen in Gaza untergebracht waren.

Das israelische Militär hatte behauptet, es habe das Mediengebäude, in dem auch Büros von Middle East Eye, Al Jazeera und anderen Sendern untergebracht waren, angegriffen, weil es von der Hamas genutzt wurde – ohne Beweise für diese Behauptung zu liefern.

Rechte Empörung

Die AP sagte, dass es keinen Hinweis darauf gab, dass die Hamas in dem Turm operierte.

Dennoch, während Befürworter der Pressefreiheit den israelischen Angriff verurteilten, richteten rechtsgerichtete amerikanische Befürworter und Abgeordnete ihre Wut auf AP selbst und beschuldigten sie grundlos, mit der Hamas zu konspirieren.

“Warum teilt sich die Associated Press ein Gebäude mit der Hamas? Sicherlich wussten diese unerschrockenen Reporter, wer ihre Nachbarn sind”, sagte der republikanische Senator Tom Cotton am Montag.

“Haben sie wissentlich zugelassen, dass sie von einer von den USA als terroristisch eingestuften Organisation als menschliche Schutzschilde benutzt werden? Hat sich die AP zurückgehalten und es jahrelang abgelehnt, über die Untaten der Hamas zu berichten?”

Bald darauf begannen republikanische Social-Media-Nutzer, Wilder wegen ihres College-Aktivismus zur Unterstützung der palästinensischen Menschenrechte ins Visier zu nehmen. Rechtsgerichtete Medien verstärkten die Angriffe.

“Ich bin ein Opfer der asymmetrischen Durchsetzung von Regeln rund um Objektivität und soziale Medien, die so viele Journalisten zensiert hat – insbesondere palästinensische Journalisten und andere Journalisten der Farbe – vor mir,” Wilder sagte am Samstag.

Wilders Kündigung entfachte die Diskussion über die Doppelstandards, die für Objektivität und vergangenen Aktivismus von Journalisten in US-Medien gelten, neu.

Während Wilder entlassen wurde, haben zahlreiche US-Journalisten Verbindungen zu pro-israelischen Gruppen und der israelischen Regierung.

Zum Beispiel hatte der eigene ehemalige Korrespondent und Redakteur der AP in Jerusalem, Matti Friedman, im israelischen Militär gedient und an der Besetzung des Südlibanon teilgenommen, bevor er von 2006 bis 2011 für die Nachrichtenagentur tätig war.

Letzte Woche drängte Friedman darauf, den Angriff auf das Gebäude zu rechtfertigen, das seine eigenen ehemaligen Kollegen in Gaza beherbergte.

“Ich nehme Aussagen der Armee, wie ich ausländische Presseberichte nehme – mit mehreren Körnern Salz. Aber ein Gespräch mit einem Freund, der mit der militärischen Entscheidungsfindung bestens vertraut ist, legt nahe, dass es dort tatsächlich Hamas-Büros gab”, schrieb Friedman am 16. Mai in einer Reihe von Tweets.

“Die Rechtsberater der Armee, die diese Angriffe genehmigen, waren davon überzeugt, dass die Geheimdienstinformationen und die militärische Logik verteidigt werden können, das heißt, sie sahen Beweise. Und weil das Treffen von Pressebüros für Israel negativ ist, scheint die Armee ein Ziel gehabt zu haben, das sie als wertvoll für den Fallout erachtete.” Übersetzt mit Deepl.com

