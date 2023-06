Heuchelei, dein Name ist Wall Street Journal von Walter Block

von Walter Block

Im Wall Street Journal vom 31. März 2023 (Seite A20, falls Sie es wissen müssen) stand diese Schlagzeile: “Türkisches Parlament ratifiziert NATO-Beitritt”. Hier ist der erste Absatz dieses Eintrags:

“Das türkische Parlament hat am Donnerstag den Beitritt Finnlands zur NATO ratifiziert und damit das letzte Hindernis für eine historische Erweiterung des Bündnisses als Reaktion auf Russlands Invasion in der Ukraine beseitigt.” [Hervorhebung hinzugefügt]

Waitasec. Wenn Ereignis B eine Reaktion auf Ereignis A ist, muss A notwendigerweise zeitlich zuerst eintreten, B erst danach. Wenn B zuerst eintritt, kann dieses Ereignis kaum als Reaktion auf A angesehen werden.

Lassen Sie uns hier ein wenig in die Geschichte eintauchen. Während des Kalten Krieges standen sich die NATO und der Warschauer Pakt gegenüber. Dann, im Jahr 1991, endete die Sowjetunion. Für einen echten Frieden hätten sich beide Militärbündnisse auflösen müssen. Oder vielleicht in eine Organisation umgewandelt werden, die beide umfasste. Aber der Warschauer Pakt löste sich auf, und die NATO blieb bestehen.

Ost- und Westdeutschland wurden 1990 zusammengelegt. Daraufhin versprach die NATO, sich nicht nach Osten zu erweitern. Diese Vereinbarung wurde mehrfach gebrochen.

Und wann, bitte schön, hat Russland die Ukraine überfallen? Erst im Jahr 2022, Jahrzehnte nachdem die NATO ihren Vorstoß nach Osten begonnen hatte.

Was war also eine “Antwort” auf was? Offensichtlich führten die Russen als Reaktion darauf einen Krieg, der sich nicht so sehr gegen die Ukraine richtete, sondern vielmehr gegen alle NATO-Länder. Die NATO hat diesen Krieg zwischen Russland und der Ukraine angezettelt, indem sie nach Osten expandierte. Russland hat viele Jahre lang gegen diese aggressiven Aktivitäten protestiert und gewarnt, aber ohne Erfolg. Schließlich, im Jahr 2022, reagierte das Land.

Robert D. Kaplan (der auch im Wall Street Journal unter dem Titel “Putin’s Shakespearian Demons” schreibt) ist damit nicht einverstanden. Er schlägt vor, dies zu würdigen: “Wäre Europa heute in Frieden mit Herrn Putins Russland, wenn die NATO nach dem Kalten Krieg nicht nach Osten erweitert worden wäre? Sicherlich nicht.”

Nennt er irgendwelche Gründe für diese Behauptung? Sicherlich nicht. Stattdessen schwärmt er von einer alternativen Geschichte. Er stellt seine Überlegungen darüber an, was seiner Meinung nach ohne den Vormarsch der NATO nach Osten geschehen wäre. Um es zusammenzufassen: Putins Russland wäre ein Tyrann gewesen, der die Gebiete zwischen Deutschland und seinem Land kontrolliert und sie alle verarmen lässt.

Eine Möglichkeit, dies zu widerlegen, ist die Betrachtung des russischen, nun ja, des Westmarsches der UdSSR. Sie sagen, es gab keinen solchen Vormarsch nach Westen? Da irren Sie sich. Sie “marschierten” 1962 in Kuba ein und parkten dort einige Massenvernichtungswaffen. (Um diese Initiative in den richtigen Kontext zu setzen: Zu dieser Zeit hatten die USA ähnliche Waffen in mehreren Ländern rund um die UdSSR stationiert. Außerdem waren diese Länder der NATO beigetreten: Griechenland und die Türkei 1952, Westdeutschland 1955).

Wie reagierten die Vereinigten Staaten auf das, was sie als ernsthafte Provokation an ihren eigenen Grenzen betrachteten? (Kuba ist nur 90 Meilen von Florida entfernt.) Uncle Sam organisierte eine Seeblockade gegen den Inselstaat. Aber eine Blockade ist eine Kriegshandlung! Wäre die Ukraine eine Insel, wäre Russland möglicherweise nicht physisch in sie eingedrungen. Es wäre vielleicht dem Beispiel der USA gefolgt und hätte die Insel der Ukraine blockiert. Hey, ich kann auch ein bisschen alternative Geschichte und alternative Geographie! Ich habe von dem Meister dieser Art, Robert D. Kaplan, gelernt.

Mit anderen Worten: Die USA haben in Kuba fast genau das getan, was sie jetzt Russland in der Ukraine vorwerfen. Es gibt ein Wort für diese Art von Dingen. Moment, ich glaube, ich habe es… Ja, Heuchelei! Kaplan ist auch ein Meister dieser Eigenschaft. Man beachte den Grad der Geduld zwischen den beiden Supermächten. Die USA haben nur wenige Stunden vor der Provokation Russlands gewartet, um eine Kriegshandlung zu begehen. Russland? Jahrzehnte.

Frage: Wie oft in der Geschichte hat Russland die Vereinigten Staaten überfallen? Antwort: Null. Frage: Wie oft sind die Vereinigten Staaten in Russland eingefallen? Antwort: einmal. Dies geschah am Ende des Ersten Weltkriegs. Wenn wir jedoch fragen, wie oft Russland von allen NATO-Ländern überfallen wurde, lautet die Antwort: mehrere Dutzend Mal. Können wir es ihnen wirklich verübeln, dass sie besorgt sind über die Möglichkeit, dass westliche Militärausrüstung, bis hin zu Massenvernichtungswaffen, mit freundlicher Genehmigung der NATO in einem Nachbarland, der Ukraine, platziert wird?

Stellen Sie sich vor, wir würden alle in dem Land leben, das jetzt von Russland besetzt ist, und es würde das Gebiet der 50 Staaten besetzen. Moskau und Leningrad gehören uns, New York City und Los Angeles und alles dazwischen gehören ihnen. Alles andere bleibt gleich: die Geschichte, die Sprache, die Kultur, die Menschen.

Was würden wir von der Ostwärtsbewegung der NATO halten? (Russland ist jetzt das führende und mächtigste Mitglied dieser Organisation.) Antwort: Wir wären keine glücklichen Camper. Wie ist es möglich, dass intelligente Experten wie Kaplan die Dinge nicht mit den Augen des anderen sehen können? Antwort: Ich weiß es nicht. Übersetzt mit Deepl.com

