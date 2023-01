Hypocritical Biden Admin. Accuses Iran of War Crimes in Ukraine Jake Sullivan, Biden’s national security adviser, thinks you’re an idiot. Sullivan, of course, has zero evidence of Russian war crimes. However, for the USG, evidence is not required, and the American people do not demand it.



Die Amerikaner sind sich nicht bewusst, was die Einheitspartei, die sie alle zwei und vier Jahre ins Amt bringt, in der ganzen Welt angerichtet hat.

Heuchlerische Biden-Administration. beschuldigt Iran der Kriegsverbrechen in der Ukraine



von Kurt Nimmo

19. Januar 2023

Jake Sullivan, Bidens nationaler Sicherheitsberater, hält Sie für einen Idioten.

Vor ein paar Tagen sagte Sullivan, dass der Verkauf von tödlichen Drohnen durch den Iran an Russland für den Einsatz bei der laufenden Invasion in der Ukraine bedeutet, dass das Land möglicherweise ‘zu weit verbreiteten Kriegsverbrechen beiträgt'”, berichtete die Associated Press.

Twitter-Avatar für @TRTWorldNow

TRT World Now @TRTWorldNow

Iran könnte durch die Lieferung von Drohnen an Russland zu Kriegsverbrechen in der Ukraine beitragen, sagt der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan

Bild .

5:40 PM ∙ Jan 9, 2023

Sullivan hat natürlich keinerlei Beweise für russische Kriegsverbrechen. Aber für die US-Regierung sind Beweise nicht erforderlich, und das amerikanische Volk verlangt sie auch nicht.

Es wird erwartet, dass man alles glaubt, was die Regierung sagt, ungeachtet ihrer langen und schmutzigen Geschichte von Lügen und vorgefertigten Kriegsvorwänden, Kriege, die in den letzten fünfundsiebzig Jahren zum Tod von mehreren Millionen Menschen geführt haben.

Sullivan sagte, der Iran habe sich dafür entschieden, “einen Weg einzuschlagen, bei dem seine Waffen eingesetzt werden, um Zivilisten in der Ukraine zu töten und zu versuchen, Städte in Kälte und Dunkelheit zu tauchen, was aus unserer Sicht den Iran in eine Lage bringt, in der er möglicherweise zu weit verbreiteten Kriegsverbrechen beiträgt.”

Sullivan bildet zusammen mit Victoria Nuland, Antony Blinken, Fred und Kimberley Kagan, William Kristol, Max Boot, John Podhoretz, Gary Schmitt, Richard Perle, Douglas Feith, David Frum und anderen Neocons eine “Kabale von moralischen und intellektuellen Trollen”, schreibt Chris Hedges.

Die meisten von ihnen sind ernsthaft verblendet, andere geradezu wahnsinnig. Der Bruder von Fred Kagan, Robert, glaubt zum Beispiel, dass die US-Regierung einen großen Teil der Welt ohne Probleme übernehmen kann. Robert Kagan ist Mitbegründer einer kriminellen Organisation, des Project for a New American Century. Sie rief zur Tötung unzähliger Araber auf.

Im Jahr 1999 schrieb Kagan:

Amerika muss in der Lage sein, den Irak und Nordkorea zu bekämpfen, und auch in der Lage sein, Völkermord auf dem Balkan und anderswo zu bekämpfen, ohne seine Fähigkeit zu gefährden, zwei große regionale Konflikte zu bekämpfen. Und es muss in der Lage sein, in beträchtlicher (aber nicht unendlicher) Zeit einen Krieg mit China oder Russland ins Auge zu fassen.

Kagan sagte dies, als die US-Regierung und ihre NATO-Killer Zivilisten und Nichtkombattanten im damaligen Jugoslawien töteten. Dieses landumschlossene osteuropäische Land stellte für die US-Regierung und das amerikanische Volk keinerlei Bedrohung dar.

Das Problem ist, dass Jugoslawien nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion seinen eigenen Weg gehen wollte, im Gegensatz zu anderen ehemaligen Sowjetstaaten, die der “Privatisierungs”-Agenda (Diebstahl im großen Stil) der “regelbasierten” neoliberalen Ordnung zustimmten.

Der Irak wurde in Schutt und Asche gelegt, mit abgereichertem Uran und anderen tödlichen Giften verseucht, sein autoritärer Führer (ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter) wurde gejagt und an den Galgen geschickt, und anderthalb Millionen unschuldige Menschen wurden ermordet.

In Libyen kümmerten sich die “Freiheitskämpfer” der CIA nicht um ein Känguru-Gericht und die Schlinge des Henkers. Moammar Gadaffi wurde gefangen genommen, mit einem Bajonett vergewaltigt und kurzerhand hingerichtet.

Hillary Clinton, die damalige Außenministerin, lachte im nationalen Fernsehen über die makabre Ermordung Gaddafis. Aber natürlich haben die Psychopathen der US-Regierung ihren Spaß daran, wenn ein “schlechter Schauspieler” brutal ausgeschaltet wird, vor allem, wenn es Videomaterial gibt, wie es bei Gaddafis grausamer Ermordung der Fall war.

Die Beweise sind unbestreitbar. Die US-Regierung hat seit ihrer Gründung “praktisch alle Länder der Welt unterwandert”, schrieb Dr. Gideon Polya vor fast einem Jahrzehnt. “Die USA haben seit ihrer Gründung etwa 70 Länder überfallen und sind seit 1945 in insgesamt etwa 50 Länder eingefallen.”

Der amerikanische Imperialismus hat einen wesentlichen Beitrag zu den 1,3 Milliarden vermeidbaren Todesfällen weltweit im Zeitraum 1950-2005 geleistet. Die neokonservativen amerikanischen und zionistischen imperialistischen Ein-Prozent-Leute können als die neuen Nazis angesehen werden. Die Welt, einschließlich der einfachen Amerikaner (von denen jedes Jahr 1 Million vermeidbare Todesfälle zu beklagen sind), muss die Fesseln der endlosen amerikanischen Ein-Prozent-Kriegstreiberei, des Imperialismus und der Verlogenheit abschütteln.

Die erschreckende Bilanz der Verbrechen der US-Regierung gegen die Menschlichkeit sollte arroganten “Beratern” und Neocon-Apologeten (des Massenmords) wie Jake Sullivan ins Gesicht geworfen werden. Wir sollten jedoch nicht erwarten, dass die hinterhältigen, das Drehbuch lesenden Medien während einer von Sullivans Pressekonferenzen die seriellen USG-Gräueltaten erwähnen.

Darauf hinzuweisen, dass die Verbrechen der US-Regierung um ein Vielfaches größer sind als die von Russland begangenen Verbrechen, ist nicht nur inakzeptabel, sondern wird als Hochverrat betrachtet.

In den Tagen nach Sullivans Äußerungen teilten “mit den US-Geheimdiensten vertraute Quellen” den Lesern der Kriegspropagandaschrift mit: “Der Iran hat Militärausbilder auf die Krim geschickt, um die russischen Streitkräfte im Umgang mit Drohnen zu schulen.”

Der stellvertretende Hauptsprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, sagte am Dienstag, dass die “Vertiefung” der Beziehungen zwischen Moskau und Teheran als “tiefgreifende Bedrohung” angesehen werden sollte.

Die einzigen, die sich einer “tiefgreifenden Bedrohung” ausgesetzt sehen, sind die Ukrainer, obwohl der Iran bald mehr als nur Drohungen erhalten könnte, wenn die US-Regierung und ihr kleiner rassistischer Partner, das zionistische Israel, beschließen, den Transfer von Drohnen nach Russland auszunutzen und Israels lang gehegte psychotische Fantasie, den Iran mit Jericho- und Delilah-Raketen platt zu machen, in die Tat umzusetzen.

Jetzt, da die Verbündeten der rassistischen, Araber hassenden israelischen Siedler Teil der korrupten Regierung von Bibi Netanjahu sind, ist dieser lange erwartete Angriff, bei dem Atomanlagen zerstört und möglicherweise Tausende von Iranern getötet werden, sehr wahrscheinlich, wenn nicht sogar unvermeidlich.

Jericho und Delilah stammen direkt aus dem jüdischen Alten Testament, einem uralten Text, in dem Gott als rachsüchtiger Serienmörder dargestellt wird, der die Juden allen anderen vorzieht – bis Gott seine Meinung änderte und sie wegen ihres Ungehorsams ins Exil schickte.

Nun, eigentlich waren es die Babylonier, die 587 v. Chr. Jerusalem eroberten und für die Verbannung der perfiden und völkermordenden Israeliten verantwortlich waren. Geschichte ist eine seltsame Sache, besonders wenn sie sich mit Religion und Politik vermischt.

Im Übrigen möchte ich hier nicht Israel und die Juden herausgreifen. Amerika mit seinem großen Anteil an zionistischen Evangelikalen und seinen säkularen Verfechtern des Serienmords, sowohl Demokraten als auch Republikaner, Neokonservativen und “humanitären Interventionisten”, haben Gewalt entfesselt, die weit schlimmer ist als große Hagelkörner, die vom Himmel fallen.

Anstelle von Hagelkörnern werfen die Neocons Javelin- und Tomahawk-Raketen auf die Köpfe unschuldiger Männer, Frauen und Kinder, deren einziges Verbrechen der Wunsch ist, in Ruhe gelassen zu werden.

Jake Sullivan kommt mit dieser offensichtlichen Heuchelei durch, weil sich die meisten Amerikaner überhaupt nicht bewusst sind, was die Einparteienregierung, die sie alle zwei und vier Jahre ins Amt bringen, in der ganzen Welt angerichtet hat.

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass viel zu viele Kongressabgeordnete auch kein klares Bild davon haben, was die Todesmaschinerie der US-Regierung anrichtet, wie viele Nationen sie überfallen und zerstört hat und wie viele Millionen von Menschen sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs getötet hat.

Die US-Regierung möchte sicherstellen, dass Sie so wenig wie möglich über ihre Einschüchterungen, Sanktionen gegen medizinische Güter und Lebensmittel, künstlich herbeigeführte Unterernährung, Hunger, Folter, Mord und endlosen Angstpornos erfahren.

Die Bestrafung von Julian Assange, bisher ohne Auslieferung und Prozess wegen angeblicher Spionage, soll alle Wahrheitsverkünder in Angst und Schrecken versetzen.

Sie werden nun als inländische Terroristen bezeichnet und werden bald den Zorn des Staates zu spüren bekommen, das heißt, wenn dieser Staat nicht in die Luft gesprengt wird, dank des kriminellen Irrsinns der US-Regierung, ihrer Neocons, der Lügenpresse und der offensichtlichen Ignoranz und Neugierde des amerikanischen Volkes. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …