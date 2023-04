Today In Empire: War Machine-Funded War Games, Facebook Censors Hersh, And More ❖ There’s a lot happening in the life of the empire, so we’re doing another multi-story article to wrap it all up. Today we’re discussing four stories: Facebook is censoring multiple articles by Seymour Hersh. Weapons industry-funded think tank helps Congress discover that Taiwan needs way more weapons.

Heute im Empire: Kriegsmaschinen-finanzierte Kriegsspiele, Facebook zensiert Hersh, und mehr

von Caitlin Johnstone

21. April 2023

Es ist viel passiert im Leben des Imperiums, also machen wir einen weiteren Artikel mit mehreren Geschichten, um das Ganze abzurunden. Heute besprechen wir vier Geschichten:

Facebook zensiert mehrere Artikel von Seymour Hersh.

Eine von der Rüstungsindustrie finanzierte Denkfabrik hilft dem Kongress herauszufinden, dass Taiwan viel mehr Waffen braucht.

Die New York Times mag RFK Jr. wirklich nicht.

Twitter lässt die Bezeichnungen “staatsnahe Medien” und “regierungsfinanzierte Medien” fallen.

1. Facebook zensiert mehrere Artikel von Seymour Hersh.

Facebook hat damit begonnen, einen Substack-Artikel des Journalisten Seymour Hersh zu zensieren, der behauptet, dass die US-Regierung in Abstimmung mit Norwegen hinter der Bombardierung der Nord-Stream-Pipelines im vergangenen September steckte.

Die Zensur, auf die der Autor Michael Shellenberger zuerst auf Twitter hingewiesen hat, dauert zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, also etwa 36 Stunden später, immer noch an. Wenn Sie versuchen, Hershs Artikel auf Facebook zu teilen, erhalten Sie, sobald Sie die URL einfügen, eine Benachrichtigung, die Sie warnt: “Bevor Sie diesen Inhalt teilen, sollten Sie wissen, dass es eine zusätzliche Berichterstattung von Faktisk gibt. Seiten und Websites, die wiederholt falsche Nachrichten veröffentlichen oder teilen, werden in ihrer Verbreitung eingeschränkt und müssen mit anderen Einschränkungen rechnen.” Er enthält auch einen Link zu einem einen Monat alten Artikel von Faktisk.no, einer norwegischen “Faktencheck”-Website, die in Zusammenarbeit mit den norwegischen Massenmedien und der staatlichen norwegischen Rundfunkanstalt NRK erstellt wird.

Bild

Facebook bietet Ihnen dann die Option “Abbrechen” oder “Trotzdem teilen”. Wenn Sie sich für Letzteres entscheiden, zensiert Facebook den Artikel, indem es die Freigabe verpixelt, so wie es bei Bildern mit extremem Blutvergießen oder Hardcore-Pornografie der Fall wäre, und einen riesigen Warnhinweis mit der Aufschrift “Falsche Informationen” anbringt. Geprüft von unabhängigen Faktenprüfern”. Facebook erklärt nicht, wie ein “Faktenprüfungs”-Unternehmen, das mit den norwegischen Staatsmedien zusammenarbeitet, als “unabhängig” in Bezug auf einen Artikel angesehen werden kann, in dem die norwegische Regierung ausdrücklich äußerst schwerwiegender Verbrechen beschuldigt wird.

Wenn Sie die zweite Warnung durchklicken, gelangen Sie schließlich zu Hershs Artikel. Klickt man auf die Option “Sehen, warum” der Artikel nicht sichtbar ist, gelangt man zu einem Faktisk.no-Artikel “Flere feil om norsk innblanding i Nord Stream-sabotasjen” (“Weitere Fehler über die norwegische Einmischung in die Nord Stream-Sabotage”, Untertitel “Der preisgekrönte Journalist Seymour Hersh beschuldigt Norwegen, hinter den Nord Stream-Explosionen zu stecken. Aber sein Artikel enthält mehrere Fehler” (per Maschinenübersetzung).

In dem Artikel werden die Behauptungen von Hersh mit Argumenten bestritten, die seit Februar im Umlauf sind und von denen viele bestritten wurden. Unabhängig davon, ob man Hershs Behauptungen für stichhaltig hält oder nicht, ist seine Berichterstattung unbestreitbar ein Teil der Diskussion über die Nord Stream-Sabotage und hat an sich Nachrichtenwert. Die weltweit größte Social-Media-Plattform mischt sich ganz einfach in die Verbreitung von Nachrichten ein.

Facebook zensiert auch einen anderen Artikel von Hersh, der Anfang des Monats veröffentlicht wurde und in dem behauptet wird, dass die ukrainische Regierung mindestens 400 Millionen Dollar von US-Steuerzahlern veruntreut hat, um illegal Dieselkraftstoff aus Russland zu kaufen, und dass die CIA davon weiß. Wenn man die URL zu diesem Artikel in die Facebook-Share-Box einfügt, erhält man eine ähnliche Warnung wie bei dem Nord Stream-Artikel, nur dass hier ein Link zu einem Artikel der vom Imperium finanzierten ukrainischen Infokriegs-Website StopFake enthalten ist.

Wie Alan MacLeod von Mintpress News letztes Jahr berichtete, wird StopFake vom CIA-Aussteiger National Endowment for Democracy und der vom Imperium finanzierten NATO-Denkfabrik The Atlantic Council sowie von der britischen Regierung und der Tschechischen Republik finanziert. Trotz dieses äußerst offensichtlichen Interessenkonflikts besitzt Facebook die Frechheit, StopFake in den Warnhinweisen, die es bei der Zensur von Hershs Ukraine-Artikel anbringt, als “unabhängigen Faktenprüfer” zu bezeichnen. In einer der Warnungen heißt es sogar: “Unabhängige Faktenchecker sagen, dass diese Information keine Grundlage hat.”

Der Ukraine-Artikel ist genauso verpixelt wie der Nord Stream-Artikel:

Der StopFake-Artikel sieht nicht im Entferntesten wie ein “unabhängiger Faktenprüfer” aus. Er ist in typisch ukrainischer Infokriegsmanier geschrieben, mit dem Schriftzug “FAKE” in roten Großbuchstaben versehen und zitiert nichts außer Behauptungen der Regierung und seinem eigenen eindringlichen Ton.

Indem er den Artikel des renommierten Journalisten Seymour Hersh als seinen “persönlichen Blog” abtut, informiert uns StopFake, dass “amerikanische Prüfer und das Weiße Haus wiederholt betont haben, dass sie nach mehr als einem Jahr des umfassenden Krieges Russlands gegen die Ukraine keine Verstöße der Ukraine beim Einsatz westlicher Waffen und materieller Hilfe festgestellt haben.”

Na dann ist ja alles gut.

2. Eine von der Waffenindustrie finanzierte Denkfabrik hilft dem Kongress herauszufinden, dass Taiwan viel mehr Waffen braucht.

Der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses zur Kommunistischen Partei Chinas beschloss, in einem Kriegsspiel, das einen Angriff der VR China auf Taiwan simulierte, in die Rolle von Generälen zu schlüpfen. Das Kriegsspiel wurde von der Denkfabrik Center for a New American Security (CNAS) veranstaltet, zu deren wichtigsten Geldgebern die Rüstungsindustriegiganten Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon und Boeing sowie das US-Verteidigungsministerium und die De-facto-Botschaft von Taiwan gehören.

Das wird Sie jetzt überraschen und verblüffen, aber ob Sie es glauben oder nicht, das Kriegsspiel, das der von der Waffenindustrie finanzierte Think Tank durchgeführt hat, hat ergeben, dass Taiwan sehr viel mehr Waffen brauchen wird.

“Das gestrige Kriegsspiel unterstrich die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um die KPCh-Aggression abzuschrecken und Taiwan bis an die Zähne zu bewaffnen, bevor eine Krise beginnt”, sagte der unglaublich hawkishe Vorsitzende des Select Committee Mike Gallagher in einer Erklärung.

Eine weitere Sache, die Sie schockieren, erstaunen und überraschen wird (und für die Sie sich vielleicht lieber hinsetzen sollten), ist die Tatsache, dass in keiner der Berichte der politischen und medialen Klasse über dieses Kriegsspiel der immense Interessenkonflikt erwähnt wurde, den das Center for a New American Security zwangsläufig bei diesem Kriegsspiel hat. In den Artikeln von Reuters, The Hill und The National Review, die ihr Publikum in bedrohlicher Weise über die schwerwiegenden Ergebnisse des Kriegsspiels informierten, wurden die Geldgeber des Think Tanks mit keinem Wort erwähnt, so dass der Eindruck entstand, es handele sich um unparteiische außenpolitische Experten und nicht um indirekte Mitarbeiter der Kriegsgewinnlerindustrie.

Wie ich nicht müde werde, meine Leser daran zu erinnern, ist dies ein journalistisches Fehlverhalten. Es ist niemals legitim, von der Kriegsmaschinerie finanzierte Denkfabriken zu erwähnen, die für mehr Krieg und Militarismus werben, ohne die Leser auch über ihren offensichtlichen Interessenkonflikt in dieser Angelegenheit zu informieren.

Das Center for a New American Security ist eine der übelsten Denkfabriken, die heute im Informations-Ökosystem die Fäden ziehen. Wie wir im letzten Jahr erörtert haben, als das CNAS auf bizarre Weise ein weiteres seiner “Kriegsspiele” auf MSNBC veranstaltete, gibt es weitreichende Überschneidungen mit der Biden-Administration und spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermarktung des Krieges mit China an amerikanische Liberale.

Eines der verrücktesten Dinge, die derzeit in der Welt passieren, ist die Art und Weise, wie die gesamte politische und mediale Klasse routinemäßig kriegsmaschinenfinanzierte Think Tanks bei der Förderung und Formulierung wichtiger außenpolitischer Entscheidungen zitiert, ohne diesen extremen Interessenkonflikt jemals der Öffentlichkeit gegenüber offenzulegen. Künftige Generationen, wenn es denn welche gibt, werden kaum glauben, dass wir es einst zugelassen haben, dass Kriegsprofiteure mit dem Geld, das sie mit Krieg und Militarismus verdient haben, die Regierungspolitik direkt beeinflussen. Das ist eine der übelsten Regelungen, die man sich ausdenken kann.

3. Die New York Times mag RFK Jr. wirklich nicht.

Die New York Times hat in ihrer “Nachrichten”-Rubrik einen Artikel veröffentlicht, der nicht als “Meinung” oder ähnliches gekennzeichnet ist und in dem Robert F. Kennedy Jr. wegen seiner Kandidatur für die demokratischen Präsidentschaftswahlen mit unglaublicher Aggressivität verleumdet wird.

Der Autor des Artikels, Trip Gabriel, behauptet gleich zu Beginn, Kennedy habe eine Präsidentschaftskampagne angekündigt, die darauf abziele, “den Glauben der Amerikaner an die Wissenschaft zu erschüttern”. Auch hier kann ich nicht genug betonen, dass dies von der New York Times als harte Nachrichten präsentiert wird.

Gabriel beschreibt Kennedys Wahlkampfrede als “weitschweifig”, nennt ihn einen “Randgruppen”-Präsidentschaftskandidaten und deutet stark an, dass Kennedy nur antritt, um auf sich aufmerksam zu machen. Er geht davon aus, dass Kennedys Kampagne Mitglieder seiner berühmten demokratischen Familie “entsetzt” hat, und zitiert einen ehemaligen Berater Ted Kennedys mit den Worten, die Präsidentschaftskandidatur von RFK Jr. stehe “im Widerspruch zu allem, was sein Onkel Ted Kennedy je getan hat”.

Ich werde keinen US-Präsidentschaftskandidaten unterstützen, und es ist so sicher wie der Sonnenaufgang, dass derjenige, der im Januar 2025 vereidigt wird, ein korruptes und mörderisches Sumpfmonster wie alle anderen sein wird, aber ich erwarte, dass Kandidaten wie Kennedy die Propagandamaschine dazu veranlassen werden, sich auf eine Art und Weise zu überheben, die nützlich sein kann, um ihre Schändlichkeit für die Öffentlichkeit zu verdeutlichen. Eine offensichtliche Falschmeldung als echte Nachricht auszugeben, ist ein dreistes journalistisches Fehlverhalten, ein weiterer Punkt auf dem Berg von Beweisen, dass die New York Times Müll ist.

4. Twitter lässt die Bezeichnungen “staatsnahe Medien” und “regierungsfinanzierte Medien” fallen.

Eine positive Nachricht ist, dass Twitter unangekündigt alle Kennzeichnungen “staatlich finanzierte” und “staatsnahe Medien” von allen Accounts jeglicher nationaler Herkunft entfernt hat. Die Kennzeichnung “staatsnahe Medien” wurde von Konten wie RT und Press TV sowie von Einzelpersonen entfernt, die aufgrund ihrer Verbindungen zu staatlichen Medien mit dieser Kennzeichnung versehen waren, und die Kennzeichnung “staatlich finanziert” wurde von Sendern wie NPR, PBS und CBC entfernt.

Sollte sich dies als dauerhafte Maßnahme erweisen, so ist dies objektiv gesehen eine gute Sache. Die Verwendung dieser Bezeichnungen war schon immer unverhohlen propagandistisch und obszön parteiisch zugunsten der USA und ihrer Verbündeten und hätte von vornherein unterbleiben sollen. Es ist nicht die Aufgabe von Twitter, dafür zu sorgen, dass die Menschen westlichen Propagandadiensten vertrauen und Propagandadiensten aus Russland und China misstrauen; das ist die Aufgabe eines Propagandisten, nicht die einer unparteiischen Plattform für freie Kommunikation.

Ich habe die Übernahme von Twitter durch Elon Musk sehr kritisch gesehen und die Behauptung, dass die Übernahme durch ihn eine deutliche Verbesserung gegenüber den vorherigen Eigentümern darstellt, generell abgelehnt, aber wenn das wirklich so ist, muss ich einen großen dampfenden Haufen Krähen essen, denn dass Twitter weniger als US-Propagandaorgan funktioniert, ist unbestreitbar eine bedeutende Verbesserung. Wenn sich seine Werte der freien Meinungsäußerung nicht nur darauf beschränken, die Beschränkungen für Hassreden zu lockern, sondern tatsächlich ein gleichberechtigteres Informationsökosystem für echte Angelegenheiten von internationaler Bedeutung schaffen, habe ich mich definitiv geirrt, und die Plattform ist unter seiner Kontrolle besser dran. Übersetzt mit Deepl.com

