Heute in der Kriegspropaganda

Von Caitlin Johnstone

9. Juli 2023

Die New York Times hat einen neuen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift “Cluster Weapons U.S. Is Sending Ukraine Often Fail to Detonate” und der Unterüberschrift “The Pentagon’s statements indicate that the cluster munitions that will be sent to Ukraine contain older grenades known to have a failure rate of 14 percent or more.”

Wenn man nur die Überschrift liest – was die meisten Menschen tun -, könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Nachricht, über die hier berichtet wird, darin besteht, dass die USA der Ukraine Waffen liefern, die manchmal defekt sind. Das klingt für sich genommen wie eine Meldung, und es ist auch die einzige Information, die in der Überschrift steht.

Wenn Sie neben der Überschrift auch die Zwischenüberschrift lesen würden, bekämen Sie denselben Eindruck. Man könnte sogar den gesamten ersten Absatz und den ersten Teil des zweiten Absatzes lesen und immer noch denken, man lese eine Geschichte darüber, dass die USA der Ukraine minderwertige Streumunition schicken.

Erst im letzten Satz des zweiten Absatzes findet man die entscheidende Information, die erklärt, warum die Welt die Regierung Biden für die Lieferung dieser Waffen an die Ukraine kritisiert:

“Jahre oder sogar Jahrzehnte später können sie Erwachsene und Kinder töten, die über sie stolpern.”

Die wahre Geschichte ist natürlich nicht, dass die USA es versäumt haben, der Ukraine ihre neuwertigen Streubomben zu schicken, die Geschichte ist, dass nicht detonierte Munition Zivilisten tötet und sie auch noch lange nach Beendigung der Kämpfe tötet.

Eine korrekte Schlagzeile für diesen Bericht wäre gewesen: “Streubomben, die die USA an die Ukraine schicken, werden noch jahrelang Zivilisten töten”, aber weil die New York Times ein US-Propagandablatt ist, bekommen wir eine Schlagzeile, die besagt: “Upsie, manchmal machen die kleinen Bomben nicht bumm!”

Ein weiterer interessanter Fall von Kriegspropaganda in den Massenmedien war am Samstag zu beobachten, als zwei verschiedene Artikel in der Washington Post und im Guardian für einen NATO-Beitritt der Ukraine plädierten.

In einem Artikel der Washington Post mit dem Titel “Nur die NATO-Mitgliedschaft kann den Frieden für die Ukraine garantieren” argumentieren Marc Thiessen und Stephen Biegun, dass die Ukraine nach Beendigung des Krieges in das umstrittene westliche Militärbündnis aufgenommen werden muss. Sie stellen die absurde Behauptung auf, dass “fast 75 Jahre nach der Gründung der NATO die Bilanz eindeutig ist. Die NATO provoziert keinen Krieg, sie garantiert den Frieden”, was die Überlebenden der katastrophalen NATO-Militärinterventionen in Ländern wie Libyen und Afghanistan sicherlich überraschen würde.

“Kein ernstzunehmender Mensch befürwortet eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, solange die derzeitigen Kämpfe andauern”, schreiben Thiessen und Biegun. “Das wäre gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung an Russland. Aber es ist ebenso wahr, dass nach einem Waffenstillstand kein dauerhafter Frieden erreicht werden kann, wenn dieser Frieden nicht durch eine NATO-Mitgliedschaft garantiert wird.”

Diese Position in der Washington Post, dass “keine ernsthafte Person eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine befürwortet, solange die derzeitigen Kämpfe andauern”, wurde nur wenige Stunden nach einem Artikel des Kriegspropagandisten Simon Tisdall im Guardian veröffentlicht, in dem er ausdrücklich eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine befürwortet, solange die derzeitigen Kämpfe andauern.

Tisdall schreibt dazu Folgendes:

Der Haupteinwand gegen dieses Argument wurde von dem ehemaligen US-Nato-Botschafter Ivo Daalder zusammengefasst. “Das Problem, mit dem die Nato-Länder konfrontiert sind, besteht darin, dass die Aufnahme der Ukraine in das Bündnis, solange der Konflikt andauert, gleichbedeutend ist mit der Teilnahme am Krieg”, warnte er.

Aber es gibt Präzedenzfälle. Westdeutschland erhielt 1955 den Schutz der Nato, obwohl es wie die Ukraine um besetztes Hoheitsgebiet stritt, das von der sowjetischen Marionette Ostdeutschland gehalten wurde. In ähnlicher Weise könnte der Verteidigungsschirm der Nato vernünftigerweise auf die rund 85 % des ukrainischen Territoriums ausgedehnt werden, die Kiew derzeit kontrolliert.

Tisdall unternimmt keinen Versuch, auf die eklatante Lücke einzugehen, die darin besteht, dass sich Westdeutschland 1955 nicht im Krieg befand, oder zu erklären, wie ein NATO-“Schutzschirm” über 85 Prozent eines Landes, das sich derzeit im Krieg befindet, vor einer Einbeziehung in den Krieg geschützt werden soll.

Schließlich haben wir noch einen Artikel von The Hill mit dem Titel “Bolton hails Biden decision to send cluster bombs to Ukraine as ‘an excellent idea'” über die enthusiastische Unterstützung des professionellen Kriegstreibers John Bolton für die neueste Entwicklung von Streumunition.

Und um es klar zu sagen: Das ist keine Nachrichtenmeldung. Darüber zu berichten, dass John Bolton Streubomben mag, ist so, als würde man berichten, dass Snoop Dogg Gras mag oder dass Flava Flav auf Uhrenketten steht. Natürlich wird er von der Aussicht, dass Kinder durch militärische Sprengstoffe getötet werden, genauso begeistert sein wie ein Cartoon-Maskottchen für Kinder-Frühstücksflocken von der gesüßten Stärkemarke seines Unternehmens. Er hat eine Schwäche für Kriegsverbrechen.

Wie wir bereits erörtert haben, beweist die Präsenz von John Bolton in den Massenmedien, dass unsere gesamte Zivilisation krank ist. Wir sollten solche Monster nicht für Analysen und Expertenmeinungen heranziehen, sondern sie mit Heugabeln und Fackeln aus jeder Stadt jagen, die sie zu betreten versuchen. Die Tatsache, dass seine Meinung jedes Mal, wenn sich eine Gelegenheit bietet, mehr Menschen mit militärischer Gewalt zu töten, als gültig und relevant angesehen wird, zeigt, dass wir in einem Irrenhaus gefangen sind, das von den Verrückten unter uns geführt wird. Übersetzt mit Deepl.com

Alle meine Arbeiten dürfen frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie für Merchandise-Artikel; was immer Sie wollen. Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt, wenn dir also dieses Stück gefallen hat, dann ziehe bitte in Erwägung, es weiterzugeben, etwas Geld in mein Trinkgeldglas auf Patreon, Paypal oder Substack zu werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Zines zu kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, die Mailingliste auf Substack zu abonnieren, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Arbeiten wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

