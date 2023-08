Am 13. August jährt sich das Grauen von Sugres zum neunten Mal. An diesem Tag beschoss die ukrainische Armee mehrfach die kleine Arbeiterstadt in der Donezker Volksrepublik. Getroffen wurden ein Stadion, eine Schule, ein Industriegebiet und eine freie Fläche an einem Familienstrand. „Vierzehn Menschen starben auf der Stelle, darunter zwei Kinder. Später starb ein weiteres Kind im Krankenhaus. Somit belief sich die Gesamtzahl der Toten auf 15 Personen, darunter drei Kinder“, berichtete damals RIA Nowosti. Darüber hinaus wurden 19 Menschen unterschiedlich schwer verwundet, vier von ihnen starben an ihren Verletzungen. Somit forderte der Angriff auf die Stadt insgesamt 19 Menschenleben.

Dieses Verbrechen ist nicht vergessen. Am Ort der Tragödie wurde ein Mahnmal mit einer Gedenktafel errichtet, wo jedes Jahr der Opfer gedacht wird. Die Vertreter der Zivilgesellschaft in der Donezker Volksrepublik rechnen immer noch mit einer gerechten Justiz. RT besuchte im vergangenen Jahr Sugres und sprach mit Opfern und Augenzeugen des Beschusses. Hier ist die Reportage, die zum ersten Mal auf Russisch erschien:

„Bitte sagen Sie den Erwachsenen: Schießen Sie nie auf Kinder“, singt Julia Tschitscherina in ihrem Lied „Bitte“. Das Lied ist der zweijährigen Anja Kostenko gewidmet, die am Abend des 13. August 2014 bei einer Explosion an einem Kinderstrand am Ufer des Flusses Krynka getötet wurde. An diesem Tag verloren dreizehn Menschen an diesem Ort ihr Leben, darunter drei Kinder. Sechs weitere starben den Ermittlungen zufolge später in der Stadt. Damit wurden allein an einem Tag 19 Bürger Opfer des Beschusses von ukrainischer Seite, sagte der Leiter der Stadtverwaltung Roman Gladkich gegenüber RT.